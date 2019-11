Beauregard: 252059, CF-WX RA SUA; Olympia Minerals, Oct. 28, Brushy Creek, Dunn Exploration Co., S 42 D 03' 57" W 63,375.15' FROM USC&GS MON "MERRYVILLE", SEC 31-T5S-R12W.

Bossier: 252061, HA RA SUS; KHL MIN 16-21 H, Oct. 28, Sligo, GEP Haynesville, 1243' FSL & 549' FEL OF SEC 16-T17N-R12W. PBHL: 230' FSL & 1552' FEL OF SEC 21-T17N-R12W.

DeSoto: 252062, HA RA SU161; Gilmr 33&28-15-14 HC, Oct. 28, Caspiana, Chesapeake Operating, 260' FSL & 1990' FEL OF SEC 33. PBHL: 330' FNL & 480' FEL OF SEC 28.

DeSoto: 252063, HA RA SU161; Gilmr 33&28-15-14 HC, Oct. 28, Caspiana, Chesapeake Operating, 260' FSL & 2020' FEL OF SEC 33. PBHL: 330' FNL & 1545' FEL OF SEC 28.

DeSoto: 252064 HA RA SU161; Gilmr 33&28-15-14 HC, Oct. 28, Caspiana, Chesapeake Operating, 260' FSL & 2050' FEL OF SEC 33. PBHL: 330' FNL & 2560' FEL OF SEC 28.

DeSoto: 252065, DSRT 29&20&17-13-15 H, Oct. 30, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 1626' FNL & 1583' FEL, SEC 29-T13N-R15W. PBHL: 1030' FSL & 2460' FWL, SEC 17-T13N-R15W.

DeSoto: 252066, DSRT 29&20&17-13-15 H, Oct. 30, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 1626' FNL & 1553' FEL, SEC 29-T13N-R15W. PBHL: 1690' FSL & 1690' FEL, SEC 17-T13N-R15W.

DeSoto: 252067, DSRT 29&20&17-13-15 H, Oct. 30, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 1626' FNL & 1523', SEC 29-T13N-R15W. PBHL: 2360' FSL & 560' FEL, SEC 17-T13N-R15W.

DeSoto: 252068, FGSN 29&32&5-13-15 H, Oct. 30, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2404' FSL & 632' FWL, SEC 29-T13N-R15W. PBHL: 920' FNL & 440' FWL, SEC 5-T12N-R15W.

DeSoto: 252069, FGSN 29&32&5-13-15 H, Oct. 30, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2404' FSL & 662' FWL, SEC 29-T13N-R15W. PBHL: 920' FNL & 1320 FWL, SEC 5-T12N-R15W.

DeSoto: 252079, FGSN 29&32&5-13-15 H, Oct. 30, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2405' FSL & 692' FWL, SEC 29-T13N-R15W. PBHL: 920' FNL & 2200' FWL, SEC 5-T12N-R15W.

LaSalle: 252060, Placid Fee NMB, Oct. 28, Trout Creek, Justiss Oil Co., 1905' FNL & 735' FWL, SEC 36.

Sabine: 252071, HA RA SU88; NDGO 24&13-9-14 HC, Oct. 30, Converse, Indigo Minerals, 282' FSL & 1608' FEL, SEC 24-T9N-R14W. PBHL: 330' FNL & 528' FEL, SEC 13-T9N-R14W.

Sabine: 252072, HA RA SU88; NDGO 24&13-9-14 HC, Oct. 30, Converse, Indigo Minerals, 252' FSL & 1608' FEL, SEC 24-T9N-R14W. PBHL: 330' FNL & 1584' FEL, SEC 13-T9N-R14W.

St. Landry: 252073, F RA SUA; Kevin Olivier; Oct. 31, Lewisburg, Mack Energy, N 30 D 15' 53" E 17,583.32' FROM USC&GS MON. "CHURCH POINT MUN TANK, SEC 78. PBHL: S 33 D 57' 22" E 1331.72' FROM SURF LOC, SEC 78.

