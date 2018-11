Well permits for Oct. 27-Nov. 3

Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, area, location

Caddo: 251397, Ha Ra Suj; Glorias Ranch 9-16 HC, Oct. 30, Johnson Branch, Exco Operating Co. LP, 2642' FSL & 1385' FWL OF SEC 9-T15N-R15W. PBHL: 225' FSL & 1996' FWO OF SEC 16-T15N-R15W.

DeSoto: 251391, Ha RC Sun; Wilmore 11 HZ, Oct. 29, Red River-Bull Bayou, Comstock Oil & Gas, 223' FSL & 1195' FWL OF SEC 11. PBHL: 330' FNL & 380' FWL OF SEC 11.

DeSoto: 251392, Ha RC Sun; Wilmore 11 HZ, Oct. 29, Red River-Bull Bayou, Comstock Oil & Gas, 223' FSL & 1212' FWL OF SEC 11. PBHL: 330' FNL & 1990' FWL OF SEC 11.

DeSoto: 251393, Ha RC Sun; RLS HZ, Oct. 29, Red River-Bull Bayou, Comstock Oil & Gas, 382' FNL & 1742' FEL OF SEC 14-T13N-R13W. PBHL: 330' FNL & 380' FEL OF SEC 11-T13N-R13W.

DeSoto: 251394, Ha RC Sun; RLS HZ, Oct. 29, Red River-Bull Bayou, Comstock Oil & Gas, 382' FNL & 1759' FEL OF SEC 14-T13N-R13W. PBHL: 330' FNL & 1130' FEL OF SEC 11-T13N-13W.

DeSoto: 251395, Ha RC Sun; RLS HZ, Oct. 29, Red River-Bull Bayou, Comstock Oil & Gas, 382' FNL & 1792 FEL OF SEC 14-T13N-R13W. PBHL: 330' FENL & 2500' FEL OF SEC 11-T13N-R13W.

DeSoto: 251398, Ha Ra Sugg; Bedsole 26 H, Oct. 30, Trenton, Brix Operating LLC, 380' FEL & 230' FSL OF SEC 26. PBHL: 380' FEL & 230' FNL OF SEC 26.

DeSoto: 251400, Ha Ra SUAA; W R Billingsley 2HZ, Oct. 30, Spider, Comstock Oil & Gas, 300' FNL & 1040' FWL OF SEC 2. PBHL: 330' FSL & 1040' FWL OF SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #250546-EXPIRED)

DeSoto: 251401, Ha Ra SUU; Provost et AL 30HZ, Oct. 30, Spider, Comstock Oil & Gas, 490' FSL & 1040' FWL OF SEC 30. PBHL: 330' FNL & 1040' FWL OF SEC 30. (REPERMIT OF SERIAL #250547-EXPIRED)

DeSoto: 251402, Ha Ra SUT; Quinn Pine TMB 25HZ, Oct. 30, Spider, Comstock Oil & Gas, 300' FSL & 1040' FEL OF SEC 25. PBHL: 330' FNL & 1040' FEL OF SEC 25. (REPERMIT OF SERIAL #250544-EXPIRED)

DeSoto: 251403, Ha Ra SULL; E C McCoy 34HZ, Oct. 30, Logansport, Comstock Oil & Gas, 330' FSL & 1040' FEL OF SEC 34. PBHL: 330' FNL & 1040' FEL OF SEC 34. (REPERMIT OF SERIAL #250548-EXPIRED).

DeSoto: 251404, Ha Ra SUOO; MCM Holloway 1HZ, Oct. 30, Logansport, Comstock Oil & Gas, 300' FNL & 2250' FWL OF SEC 1. PBHL: 330' FSL & 2250' FWL OF SEC 1. (REPERMIT OF SERIAL #250550-EXPIRED)

Pointe Coupee: 251396, WX RA SUA; Oct. 30, Fontaine Farms LLC, Morganza, Pennington Operating Co. LLC, N 1 D 10' 12" W 1,524.10' & N 89 D 56' 15" E 103.38' FROM SW/COR OF SEC 37-T04S-R09E. PBHL: S 89 D 33' 12" W 928.65' FROM SURF, FALLING IN SEC 36-T04S-R09E.

Red River: 251390, Ha Ra SUO; Raburn 23 H, Oct. 29, Woodardville, GEP Haynesville, 735' FNL & 1808' FWL OF SEC 23. PBHL: 230' FSL & 2640' FEL OF SEC 23.

Red River: 251399, Jur RB SUC; Dianne Martin 30H, Oct. 30, Bracky Branch, Brix Operating LLC, 380' FWL& 230' FSL OF SEC 30. PBHL: 380' FWL OF 230' FNL OF SEC 3.

Red River: 251405, Ha Ra SUE; LeGrande 29-20 HC, Oct. 30, Red Oak Lake, Vine Oil & Gas LP, 105' FNL & 1699' FEL OF SEC 29-T11N-R09W. PBHL: 230' FNL & 2135' FEL OF SEC 20-T11N-R09W.

Red River: 251406, Ha Ra SUA; GET et al 9-16 HC, Nov. 1, Bracky Branch, GEP Haynesville LLC, 1709' FNL & 1958' FEL OF SEC 9-T13N-R10W. PBHL: 230' FSL & 2475' FEL OF SEC 16-T13N-R10W.

Red River: 251407, Ha Ra SUA; GET et al 9-16 HC, Nov. 1, Bracky Branch, GEP Haynesville LLC, 1709' FNL & 1938' FEL OF SEC 9-T13N-R10W. PBHL: 230' FSL & 1395' FEL OF SEC 16-T13N-R10W.

Red River: 251408, Ha Ra SUA; Cecile Land 9-16 HC, Nov. 1, Bracky Branch, GEP Haynesville LLC, 1670' FNL & 1326' FWL OF SEC 9-T13N-R10W. PBHL: 230' FSL & 704' FWL OF SEC 16-T13N-R10W.

Red River: 251409, Ha Ra SUA; Cecile Land 9-16 HC, Nov. 1, Bracky Branch, GEP Haynesville LLC, 1690' FNL & 1326' FWL OF SEC 9-T13N-R10W. PBHL: 230' FSL & 1784' FWL OF SEC 16-T13N-R10W.

Sabine: 251388, Ha Ra SUPP; Arrington 11-2 HC, Oct. 29, Converse, Covey Park Gas LLC, 2468' FNL & 1850' FEL OF SEC 11-T09N-R14W. PBHL: 250' FNL & 1284' FEL OF SEC 2-T09N-R14W. (REPERMIT OF SERIAL #250370-EXPIRED).

Sabine: 251389, Ha Ra SUPP; Arrington 11-2 HC, Oct. 29, Converse, Covey Park Gas LLC, 2462' FNL & 1868' FEL OF SEC 11-T09N-R14W. PBHL: 250' FNL & 2188' FEL OF SEC 2-T09N-R14W.

