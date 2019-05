Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Beauregard: 251700, Olympia Minerals, May 2, Cowards Gully, Kash Oil and Gas, N 80 D 18' 19" W 17,320' FROM NGS MON. "QUINCY" IN SEC 16-T07S-R11W.

Beauregard: 251701, Rice Land and Lumber Company, May 2, Black Ranch, S 60 D 44' 44" E 20,751.24' FROM NGS MON. "MERRYVILLE", FALLING IN SEC 24-T04S-R11W.

Caddo: 251696, HA RA SUE; Querbes 20-17 HC, May 2, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 263' FNL & 1018' FEL, SEC 29-T16N-R16W. PBHL: 330' FNL & 1275' FEL, SEC 17-T16N-R16W.

Caddo: 251698, HA RA SUE; Querbes 20-17 HC, May 2, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 263' FNL & 1035' FEL, SEC 29-T16N-R16W. PBHL: 330' FNL & 2170' FEL, SEC 17-T16N-R16W.

Calcasieu: 251690, Fee, April 29, Sulphur Mines, Yellow Rock LLC, S 76 D 54' 18" W 13,487.64' FROM NGS MON."STINE" FALLING IN SEC 29. PBHL: S 62 D 36' 13" E 1,269.71' FROM SURF IN SEC 29.

DeSoto: 251698, Nabors-Logan, May 2, Pleasant Hill, Nabors-Johnson Production Co., 3094' NORTH & 934' EAST FROM THE SW CORNER OF SEC 17-T10N-R12W.

DeSoto: 251699, HA RA SUQ; Perkins 3-10HC, May 2, Kingston, Covey Park Gas, 279' FNL & 1268' FWL OF SEC 3-T14M-R13W. PBHL: 250' FSL & 2180' FWL OF SEC 10-T14N-R13W. (REPERMIT OF SERIAL #251410-EXPIRED).

Franklin: 251683, Darwin Chapman, April 30, Lamar, Gladney Energy Partners, 1166' SOUTH OF THE NORTH LINE AND 144' WEST OF THE EAST LINE OF SECTION 36. (REDRILL OF SERIAL #203911- P&A).

LaSalle: 251692, Tannehill Gallaher B, April 30, Little Creek, Addie, James and John Thornton, 2331' FNL & 1991' FEL OF SEC 31.

Lincoln: 251691, LA Minerals 19-30H, April 30, Terryville, Range Louisiana Operating LLC, 2336' FSL & 2047' FWL OF SEC 19. PBHL: 1450' FSL & 1980' FWL OF SEC 30.

Terrebonne: 251694, SL 21783, April 30, Bay St. Elaine, Hilcorp Energy Co., N 35 D 35' 05" E - 6,648' FROM NGS MON. "HOUMA NAV CNL PASS TOURO LT2" IN SEC 22. PBHL: N 26 D 06' 05" E - 525' FROM PSL IN SEC 22.

Terrebonne: 251695, TEX L-CIB C RA SUA; LL&E, May 1, King Lake, Castex Energy, S 65 D 25' 55" W - 9,144.70' FROM NGS MON "POINT 1934" IN SEC 1-T21S-R14E. PBHL: N 01 D 06' 43" E - 4,070.82' FROM SL IN SEC 26-T20S-R14E

Weekly well info by parish