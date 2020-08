Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 252418, HA RA SU77; Maiden 29&43-15-15HC, Aug. 18, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating, 268' FSL & 926' FWL OF 20-T15N-R15W. PBHL: 330' FSL & 440' FWL OF SEC 32-T15N-R15W.

Caddo: 252419, HA RA SU77; Maiden 29&43-15-15HC, Aug. 18, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating, 298' FSL & 926' FWL OF SEC 20-15N-R15W. PBHL: 330' FSL & 1460' FWL OF SEC 32-T15-R15W.

Caddo: 252420, HA RA SU77; Ferns 29&32-15-15HC, Aug. 18, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating, 145' FSL & 1294' FEL OF SEC 20-T15N-R15W. PBHL: 330' FSL & 2730' FEL OF SEC 32-T15N-R15W.

Caddo: 252421, HA RA SU77; Ferns 29&32-15-15HC, Aug. 18, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating, 145' FSL & 1274' FEL OF SEC 20-T15N-R15W. PBHL: 330' FSL & 1680' FEL OF SEC 32-T15N-R15W.

Caddo: 252426, HA RA SUK; Brown 14-&23-15-15HC, Aug. 19, Caspiana, Chesapeake Operating, 306' FNL & 1893' FEL OF SEC 14-T15N-R15W. PBHL 330' FSL & 1740' FEL OF SEC 23-T15N-R15W IN HA RA SU68.

Caddo: 252427, HA RA SUK; Brown 14-&23-15-15HC, Aug. 19, Caspiana, Chesapeake Operating, 306' FNL & 1873' FEL OF SEC 14-T15N-R15W. PBHL 330' FSL & 670' FEL OF SEC 23-T15N-R15W IN HA RA SU68.

Caddo: 252430, HA RA SUEE; Rwood 16-21 H, Aug. 21, Longwood, Trinity Operating (USG), 269' FNL & 1385' FWL OF SEC 16-T18N-R16W. PBHL 150' FSL & 1260' FWL OF SEC 21-T18N-R16W.

Caddo: 252431, HA RA SUEE; Rwood 16-21 H, Aug. 21, Longwood, Trinity Operating (USG), 270' FNL & 1335' FWL OF SEC 16-T18N-R16W. PBHL 150' FSL & 360' FWL OF SEC 21-T18N-R16W.

Caddo: 252432, HA RA SUDD; Rwood 9-4 H, Aug. 21, Longwood, Trinity Operating (USG), 270' FNL & 1360' FWL OF SEC 16-T18N-R16W. PBHL 150' FNL & 339' FWL OF SEC 4-T18N-R16W,

Caddo: 252433, HA RA SUDD; Rwood 9-4 H, Aug. 21, Longwood, Trinity Operating (USG), 268' FNL & 1410' FWL OF SEC 16-T18N-R16W. PBHL 150' FNL & 1239' FWL OF SEC 4-T18N-R16W.

Caddo: 252434, HA RA SUFF; T&A LLC 8-5 H, Aug. 21, Longwood, Trinity Operating (USG), 77' FNL & 403' FEL OF SEC 8-T18N-R15W. PBHL 150' FNL & 627' FEL OF SEC 5-T18N-R15W.

Caddo: 252435, HA RA SUGG; T&A LLC 9-4 H, Aug. 21, Longwood, Trinity Operating (USG), 79' FSL & 368' FEL OF SEC 8-T18N-R15W. PBHL 150' FNL & 330' FWL OF SEC 4-T18N-R15W.

DeSoto: 252422, HA RA SUF; Nabors 33-13-12 H, Aug. 18, Red River-Bull Bayou, Chesapeake Operating, 215' FSL & 2091' FEL OF SEC 33-T13N-R12W. PBHL: 330' FNL & 580' FEL OF SEC 33-T13N-R12W.

DeSoto: 252423, HA RA SUF; Nabors 33-13-12 H, Aug. 18, Red River-Bull Bayou, Chesapeake Operating, 215' FSL & 2121' FEL OF SEC 33-T13N-R12W. PBHL;330' FNL & 1500' FWL OF SEC 33-T13N-R12W.

DeSoto: 252424, HA RA SU68; Sabine 36-25 HC, Aug. 18, Red River-Bull Bayou, Vine Oil & Gas, 385' FNL & 1201' FEL OF SEC 1-T12N-R12W. PBHL 230' FNL & 2331' FWL OF SEC 25-T13N-R12W IN HA RC SUT.

DeSoto: 252425, HA RA SU68; Sabine 36-25 HC, Aug. 18, Red River-Bull Bayou, Vine Oil & Gas, 385' FNL & 1231' FEL OF SEC 1-T12N-R12W. PBHL 230' FNL & 2069' FEL OF SEC 25-T13N-R12W IN HA RC SUT.

DeSoto: 252428, JUR RA SUF; Crest 30-19 HC, Aug. 19, Trenton, Vine Oil & Gas, 238' FNL & 272' FEL OF SEC 36-T11N-R13W. PBHL 2569' FSL & 486' FWL OF SEC 19-T11N-R12W IN JUR RA SUA.

DeSoto: 252429, JUR RA SUF; Crest 30-19 HC, Aug. 19, Trenton, Vine Oil & Gas, 237' FNL & 242' FEL OF SEC 36-T11N-R13W. PBHL 2148' FSL & 1326' FWL OF SEC 19-T11N-R12W IN JUR RA SUA.

