Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Bossier: 252113, VUA; Grisham 13-12 H, Nov. 21, Benton, Empresa Operationg, 1535' FNL & 270' FEL OF SEC 13. PBHL: 4' FSL & 1617' FWL OF SEC 1.

Caddo: 252109, Ankerson, Nov. 20, Caddo Pine Island, EGH Operating, 2144' FSL & 1328' FWL OF SEC 21-T22N-R15W.

Caddo: 252110, Ankerson, Nov. 20, Caddo Pine Island, EGH Operating, 2315' FSL & 1415' FWL OF SEC 21-T22N-R15W.

Caddo: 252111, Ankerson, Nov. 20, Caddo Pine Island, EGH Operating, 2448' FSL & 1329' FWL OF SEC 21-T22N-R15W.

Calcasieu: 252112, Fee, Nov. 20, Sulphur Mines, Yellow Rock, S 87 D 18' 23" W 14041.50' FROM NGS MON "STINE" FALLING IN SEC 20-T9S-R10W. PBHL: N 24 D 46' 35" E 439.75' FROM SURFACE, SEC 20-T9S-R10W.

Cameron: 252108, Dore Fee, Nov. 20, Cameron Meadows, Apollo Energy Operating, 2118' FSL & 925' FWL OF SEC 22. PBHL: N 83 D 19' E 1104.7' FROM PROP SURF LOC, SEC 22.

LaSalle: 252106, Placid Fee, Nov. 20, Trout Creek, CTR Oil, 330' FSL & 330' FEL OF NW/4 OF NE/4 OF SEC 22-T8N-R2E.

LaSalle: 252107, Placid Fee C, Nov. 20, Trout Creek, CTR Oil, 115' FEL & 600' FSL OF NW/4 OF SE/4 OF SEC 15-T8N-T2E.

Rapides: 252103, Constantino, Nov. 20, Big Island, Caba, 2073' FWL & 2146' FSL. BEING IN THE NE/4 OF THE SW/4 OF SEC 11-T4N-R3E.

Sabine: 252104, Olympia Min 25-24 H, Nov. 20, Bayou San Miguel, GEP Haynesville, 513' FSL & 2574 FEL SEC 25-T9N-R12W. PBHL: 230' FNL & 1300' FWL OF SEC 24-T9N-12W.

Sabine: 252105, Olympia Min 36-1 H, Nov. 20, Bayou San Miguel, GEP Haynesville, 491' FSL & 2587' FEL OF SEC 25-T9N9R12W. PBHL: 231' FSL & 933' FWL OF SEC 1-T8N-R12W.

Weekly well info by parish