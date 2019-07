Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 251806, FHF LLC, June 24, Bethany Longstreet, Palmer Petroleum, 1901' FWL & 1150' FSL OF SEC 17-T14N-R16W.

Caddo: 251808, Muslow, June 25, Caddo Pine Island, Ducharme Oil, 1017' FSL & 331' FWL OF SEC 5. (REPERMIT OF SERIAL #251289-EXPIRED).

DeSoto: 251796, HDRK 30&19-13-15 H, June 24, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 896' FNL & 1873' FWL OF SEC 31. PBHL: 1077' FSL & 440' FWL OF SEC 19.

DeSoto: 251797, HDRK 31&30&19-13-15 H, June 24, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 895' FNL & 1903' FWL OF SEC 31. PBHL: 2200' FSL & 1560' FWL OF SEC 19.

DeSoto: 251798, HDRK 31&30&19-13-15 H, June 24, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 894' FNL & 1933' FWL OF SEC 31. PBHL: 2160' FNL & 1600' FEL OF SEC 19.

DeSoto: 251805, Donner Properties, June 24, Caspiana, Palmer Petroleum, 761' FNL & 2286' FEL OF SEC 30-T15N-R13W.

Franklin: 251810, Tusc A Vub; Chapman, June 27, Lamar, Gladney Energy Partners, 2,531.22' SOUTH OF NORTH LINE AND 1,593.76' WEST OF EAST LINE OF SEC 36-T16N-R8E. (REPERMIT OF SERAIL #251472-EXPIRED).

LaSalle: 251799, Urania G, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 153' FSL & 379' FWL OF SW/4 OF SW/4, SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #247501-EXPIRED).

LaSalle: 251800, Urania G, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 384' FSL & 279' FWL OF SW/4 OF SW/4, SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #247628-EXPIRED)

LaSalle: 251801, Urania G, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 336' FNL & 394' FWL OF SW/4 OF SW/4, SEC 2. (REPERMIT SERIAL #247665-EXPIRED).

LaSalle: 251801, Tremont Lumber Co. C, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 257' FNL & 206' FEL OF SW/4 OF NW/4, SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #246790-EXPIRED).

LaSalle: 251802, Tremont Lumber Co. C, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 153' FNL & 160' FWL OF SE/4 OF NW/4, SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #247498-EXPIRED).

LaSalle: 251803, Tremont Lumber Co. C, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 153' FNL & 160' FWL OF SE/4 OF NW/4, SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #247498-EXPIRED).

LaSalle: 251804, Tremont Lumber Co. C, June 24, Tullos Urania, Ryca Energy Partners, 592' FNL & 138' FWL OF SW/4 OF NE/4, SEC 2. (REPERMIT OF SERIAL #247670-EXPIRED).

LaSalle: 251811, Mrs. BT Gallaher et al, June 27, Little Creek, Thornton Page Natural Gas, 2132' FSL & 2017' FEL OF SEC 31-T9N-R2E.

LaSalle: 251812, Tannehill-Gallaher A, June 27, Little Creek, Addie, James and John Thornton, 692' FNL & 1724' FEL OF SEC 31-09N-02E.

Rapides: 251809, AUS C RA SU80; Crowell LM 30 H, June 27, Masters Creek, Southwind Oil & Gas, 1093' FNL, 796' FWL, SEC 30-T01S-R01W. PBHL: 2305' FSL, 660' FWL, SEC 18-T01S-R01W.

Red River: 251807, HA RA SUB; Lawson 31-30-19 HC, June 24, Woodardville, Aethon Energy Operating, 70' FNL & 1714' FEL OF SEC 6-T14N-R9W. PBHL: 400' FSL & 440' FEL OF SEC 19-T15N-R9W.

