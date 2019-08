Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 251886, C Edwards et al, Aug. 7, Caddo Pine Island, AMA Chiles, 378 FSL & 1910' FEL OF SEC 25-T22N-R16W.

Caddo: 251887, C Edwards et al, Aug. 7, Caddo Pine Island, AMA Chiles, 372' FSL & 1818' FEL OF SEC 25-T22N-R16W.

DeSoto: 251882, HA RA SUB; RMSY 34&3-13-16 HC, Aug. 7, Belle Bower, Indigo Minerals, 2352' FNL & 1352' FWL OF SEC 34-T13N-R16W. PBHL: 330' FSL & 500' FWL OF SEC 3-T12N-R16W.

DeSoto: 251883, HA RA SUB; RMSY 34&3-13-16 HC, Aug. 7, Belle Bower, Indigo Minerals, 2351' FNL & 1382' FWL OF SEC 34-T13N-R16W. PBHL: 330' FSL & 1600' FWL OF SEC 3-T12N-R16W.

DeSoto: 251884, HA RA SUB; RMSY 34&3-13-16 HC, Aug. 7, Belle Bower, Indigo Minerals, 2334' FNL & 2350' FWL OF SEC 34-T13N-R16W. PBHL: 330' FSL & 2580' FEL OF SEC 3-T12N-R16W.

DeSoto: 251885, HA RA SUB; RMSY 34&3-13-16 HC, Aug. 7, Belle Bower, Indigo Minerals, 2334' FNL & 2380' FWL OF SEC 34-T13N-R16W. PBHL: 330' FSL & 1480' FEL OF SEC 3-T12N-R16W.

DeSoto: 251891, HA RA SUE; Bedsole 3-10 HC, Aug. 8, Trenton, Comstock Oil & Gas, 384' FSL & 2170' FEL, SEC 34-T12N-R13W. PBHL: 250' FSL & 2116' FEL, SEC 10-T11N-R13W.

DeSoto: 251892, HA RA SUE; Bedsole 3-10 HC, Aug. 8, Trenton, Comstock Oil & Gas, 400' FSL & 2182' FEL, SEC 34-T12N-R13W. PBHL: 250' FSL & 2516' FEL, SEC 10-T11N-R13W.

DeSoto: 251893, HA RA SUE; Bedsole 3-10 HC, Aug. 8, Trenton, Comstock Oil & Gas, 417' FSL & 2194' FEL, SEC 34-T12N-R13W. PBHL: 250' FSL & 2320' FWL, SEC 10-T11N-R13W.

Lafourche: 251889, SL 1366, Aug. 8, Trenton, Bay Marchand 2 Block 2 offshore, 55.84' FWL & 9540.03' FNL OF BM2. PBHL: 1077.27' FWL & 7324' FNL OF BM2.

Lafourche: 251890, SL 1366, Aug. 8, Trenton, Bay Marchand 2 Block 2 offshore, 51.84' FWL & 9528.88' FNL OF BM2. PBHL: 1366.27' FWL & 6716' FNL OF BM2.

Tensas: 251888, McMurry, Aug. 8, Lake Formosa, Red Stick Energy Partners, FROM THE NW/CORNER OF SEC 15, GO S'LY ALG W BOUNDARY OF SEC 15 FOR 1276'; THENCE E'LY @ RT ANGLES FOR 917' TO LOC IN SEC 15.

Weekly well info by parish