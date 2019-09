Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Avoyelles: 251946, Blackstone Minerals 20, Sept. 16, Bayou Des Lance, Geoterre Operating, FROM THE NE/COR OF SEC 20, GO S'LY ALG E BNDRY OF SEC 20 FOR 2047' THENCE W'LY @ RT ANGLES FOR 2047' TO SURF LOC;THENCE GO N 29 D, 52' W 607' TO BHL IN SEC 20.

Caddo: 251948, Horton, Sept. 16, Caddo Pine Island, Kirby Oil, 976' FSL & 596' FWL OF THE SW/4 OF THE NE/4 OF SEC 21-T22N-R15W.

Caddo: 251949, HA RA SU53, C B Port et al 13H, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15908' N & 933' E OF IRREGULAR SEC 38-T16N-R13W. PBHL: 20728' N & 1179' W OF IRREGULAR SEC 38-T16N-R13W.

Caddo: 251950, HA RA SU78, CB Port et al 18-7HC, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15612' N & 3360' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC INTHEO SEC 18-T16N-R12W. PBHL: 25299' N & 3027' E OF SW/COR IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 7-T16N-R12W.

Caddo: 251951, HA RA SU78, CB Port et al 18-7HC, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15612 N & 3380' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W. PBHL: 25285' N & 3907' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 7-T16N-R12W.

Caddo: 251952, HA RA SU78, CB Port et al 18-7HC, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15612' N & 3400' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W. PBHL: 25270' N & 4787' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 7-T16N-R12W.

Caddo: 251953, HA RA SU78, CB Port et al 18 H, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15894N & 947' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W. PBHL: 20714' N & 440' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W.

Caddo: 251954, HA RA SU78, CB Port et al 18 H, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15879' N & 961' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W. PBHL: 20703' N & 1320' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W.

Caddo: 251955, HA RA SU78, CB Port et al 18 H, Sept. 17, Elm Grove, Aethon Energy Operating, 15865' N & 975' E OF SW COR IF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W. PBHL: 20691' N 7 2200' E OF SW COR OF IRREG SEC 32, LOC IN THEO SEC 18-T16N-R12W.

Grant: 251956, WX RA SUNN; Nation, Sept. 17, Black Creek, Sunland Production, 330' FNL & 330' FWL OF SW/4 OF SE/4, SEC 12-T7N-R3W.

LaSalle: 251947, Placid Fee SWB, Sept. 16, Trout Creek, Munoco Co., 200' FSL & 900' FWL OF SW/4 OF SW/4 OF SEC 25.

Weekly well info by parish