Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 252363, HA RA SUJJ; Spring R 24-15-16 H, June 24, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating LLC, 159' FSL & 1885' FWL OF SEC 13-T15N-R16W. PBHL: 330' FSL & 1420' FEL OF SEC 24-T15N-R16W.

Caddo: 252364, HA RA SUJJ; Spring R 24-15-16 H, June 24, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating LLC, 159' FSL & 1865' FWL OF SEC 13-T15N-R16W. PBHL: 330' FSL & 2224' FWL OF SEC 24-T15N-R16W.

Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

Caddo: 252365, HA RA SUGG; Spring R 13-15-16 H, June 24, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating LLC, 126' FNL & 1943' FWL OF SEC 24-T15N-R16W. PBHL: 330' FNL & 1717' FEL OF SEC 13-T15N-R16W.

Caddo: 252366, HA RA SUGG; Spring R 13-15-16 H, June 24, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating LLC, 126' FNL & 1913' FWL OF SEC 24-T15N-R16W. PBHL: 330' FNL & 2128' FWL OF SEC 13-T15N-R16W.

DeSoto: 252359, HA RA SUJ; Kelley 18&7-15-14 HC, June 23, Caspiana, Chesapeake Operating LLC, 372' FNL & 1021' FWL OF SEC 19-T15N-R14W. PBHL: 330' FNL & 1831' FWL OF SEC 7-T15N-R14W.

DeSoto: HA RA SU99; Melody Jones 20 H, June 25, Bethany Longstreet, Goodrich Petroleum Co., 14' FNL & 1674' FEL OF SEC 29-T14N-R16W. PBHL: 230' FNL & 1321' FEL OF SEC 20-T14N-R16W.

Red River: 252368, HA RA SUA; Golson 36-25 HC, June 25, Woodardville, Aethon Energy Operating, 479' FNL & 571' FWL OF SEC 1-T14N-R10W. PBHL: 550' FSL & 370' FWL OF SEC 25-T15N-R10W.

Red River: 252369, HA RA SUA; Golson 36-25 HC, June 25, Woodardville, Aethon Energy Operating, 479' FNL & 551' FWL OF SEC 1-T14N-R10W. PBHL: 550' FSL & 1567' FWL OF SEC 25-T15N-R10W.

Richland: 252362, Delhi Holt Bryant SU; Delhi UT, June 23, Delhi, Denbury Onshore, 497' S & 2106' W OF THE NE CORNER OF SEC 19-T17N-R10E. (RE PERMIT OF SERIAL #247183-EXPIRED).

St. Martin: 252360, MT-TW RA SUA; Big Oak Farms LLC, June 23, Arnaudville, Zachry Exploration, S 41 D 32' 08" W 8,293.42' FROM NGS MON. "ARNAUDVILLE" FALLING IN SEC 38-T8S-R5E. PBHL: N 09 D 06' 31" S 961.86' FROM PSL.

Vermilion: 252361, The Gift LLC, June 23, Kaplan, Dunn Exploration, S 85 D 14' 00" W 37,438.01' FROM USC&GS MON. "RIG", SEC 18-T12S-R2E. PBHL: S 07 D 55' 12" E 712.53' FROM SURF, SEC 18-T12S-R02E.

Weekly well info by parish..