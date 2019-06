Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Beauregard: 251770, U WX RB SUH; Olympia Min LSGLLC, June 12, Skinner Lakes, Will-Drill Production Co., N 46 D 44' 30" W 76,041.27' FROM NGS MON. "MCCOY" FALLING IN SEC 1-T6S-R13W.

Bienville: 251776, HA RA SUP; LKR 11 H, June 13, Alabama Bend, Aethon Energy Operating, 343' FNL & 1850' FWL OF SEC 11. PBHL: 350' FSL & 440' FWL OF SEC 11.

Bienville: 251777, HA RA SUP; LKR 11 H, June 13, Alabama Bend, Aethon Energy Operating, 363' FNL & 1850' FWL OF SEC 11. PBHL: 350' FSL & 1296' FWL OF SEC 11.

Bossier: 251764, HA RA SU57; Gilmer 15-10 HC, June 10, Sligo, Aethon Energy Operating, 329' FSL & 673' FWL OF SEC 15-T17N-R11W. PBHL: 330' FNL & 549' FWL OF SEC 10-17N-R11W.

Bossier: 251765, HA RA SU57; Gilmer 15-10 HC, June 10, Sligo, Aethon Energy Operating, 309' FSL & 673' FWL OF SEC 15-T17N-R11W. PBHL: 330' FNL & 1647' FWL OF SEC 10-T17N-R11W.

Bossier: 251766, HA RA SU57; Gilmer 15-10 HC, June 10, Sligo, Aethon Energy Operating, 289' FSL & 673' FWL OF SEC 15-T17N-R11W. PBHL: 330' FNL & 2524' FEL OF SEC 10-T17N-R11W.

Caddo: 251767, HA RA SUTT; AFP28&21&16-15-16 HC, June 12, Bethany Longstreet, Chesapeake Operating, 180' FSL & 1732' FWL OF SEC 28-T15N-R16W. PBHL: 1000' FSL & 1810' FWL OF SEC 16-T15N-R16W.

Concordia: 251768, Peabody Nith, June 12, Wildcat-NOLA Monroe District, Rabb Contracting Co., FROM CORNER COMMON TO SEC 57, 58 & 76-T2N-R8E, GO NE'LY ALG LINE BTW SEC 57 & 58 3085'; THENCE SE'LY @ RT ANGLES FOR 623' TO LOC IN SEC 58-T2N-R8E.

Concordia: 251774, Alwood et al, June 12, Lake St. John, Wilcox Energy Co., FR NW COR OF SEC 1-T8N-R10E, GO E ALG N BNDRY OF SEC 1 FOR 1460' TH N @ RA FOR 176' TO THE LOC IN SEC 11-T9N-R10E.

DeSoto: 251762, HA RA SUU; Bagley 4 HZ, June 10, Bethany Longstreet, Comstock Oil & Gas, 426' FSL & 595' FWL, SEC 33-T4N-R16W. PBHL: 330' FSL & 380' FWL, SEC 4-T13N-R16W. (REPERMIT OF SERIAL #251038-EXPIRED)

DeSoto: 251763, HA RA SUU; Bagley 4 HZ, June 10, Bethany Longstreet, Comstock Oil & Gas, 440' FSL & 605' FWL,SEC 33-T14N-R16W. PBHL: 330 FSL & 2020' FWL, SEC 4-T13N-R13W. (REPERMIT OF SERIAL #251039-EXPIRED).

DeSoto: 251771, Blunt 10&3-12-15 H, June 12, Grand Cane, Indigo Minerals, 2391' FSL & 1679' FEL OF SEC 10. PBHL: 330; FNL & 1432' FEL OF SEC 3.

DeSoto: 251772, HA RA SUJ; Blunt 10&3-12-15 HC, June 12, Grand Cane, Indigo Minerals, 2391' FSL & 1739' FEL OF SEC 10. PBHL: 330' FNL & 2144' FWL OF SEC 3.

DeSoto: 251773, HA RA SUJ; Blunt 10&3-12-15 HC, June 12, Grand Cane, Indigo Minerals, 2391' FSL & 1709' FEL OF SEC 10. PBHL: 330' FNL & 2284' FWL OF SEC 3.

DeSoto: 251782, Scruggs 9&4-12-15 H, June 13, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2461' FSL & 308' FEL OF SEC 9. PBHL: 330' FNL & 440' FEL OF SEC 4.

DeSoto: 251783, Scruggs 10&3-12-15 H, June 13, Grand Cane, Indigo Minerals, 2461' FSL & 278' FEL OF SEC 9. PBHL: 330' FNL & 440' FWL OF SEC 3.

DeSoto: 251784, Scruggs 10&3-12-15, June 13, Grand Cane, Indigo Minerals, 2461' FSL & 248' FEL OF SEC 9. PBHL: 330' FNL & 1292' FWL OF SEC 3.

Franklin: 251775, Nielsen, June 13, Lamar, Goldston Oil, 2037' FSL & 1087' FWL OF SEC 7-T15N-R9E.

LaSalle: 251778, S-3 RA SUF; HPR FEE, June 13, Nebo-Hemphill, Ryca Energy Partners, 89' FSL &116' FWL OF SEC 13-T7N-R2E. (REPERMIT OF SERIAL #250250 - EXPIRED).

LaSalle: 251779, S-3 RA SUK; IPB LLC, June 13, Nebo-Hemphill, Ryca Energy Partners, 465' FNL & 50' FWL OF SEC 24-T7N-R2E.

LaSalle: 251780, S-3 RA SUK; IPB LLS, June 13, Nebo-Hemphill, Ryca Energy Partners, 370' FNL & 550' FEL OF NW/4 OF NW/4 OF SEC 24-T7N-R2E.

LaSalle: 251781, S-3 RA SUJ; IPB LLS, June 13, Nebo-Hemphill, Ryca Energy Partners, 150' FNL & 87' FWL OF NE/4 OF NW/4 OF SEC 24-T7N-R2E.

Pointe Coupee: 251769, AUS C RA SUA; OLP LLC et all, June 12, LaCour, Petroquest Energy, S 60 D 25' 09" W-10,593' FROM NGS MON "BJ 0032". PBHL: WITHIN SEC 60-T03S-R08E BEING S 68 D 21' 31" E A DISTANCE OF 843.67' FROM PROP SURF HOLE LOC, SEC 61.

Weekly well info by parish