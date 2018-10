Well permits for Oct. 15-22

Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, area, location

Bossier: 251339, Ha Ra SU54;Young 26-35 HC, Oct. 15, Elm Grove, BHP Billiton Petro, onshore, 2631' FNL & 1228' FWL OF SEC 26-T16N-R13W. PBHL: 200' FSL & 870' FWL OF SEC 35-T16N-R11W.

Bossier: 251340, Ha Ra SU54;Young 26-35 HC, Oct. 15, Elm Grove, BHP Billiton Petro, onshore, 2631' FNL & 1258' FWL OF SEC 26-T16N-R11W. PBHL: 200' FSL & 1970' FWL OF SEC 35-T16N-R11W.

Bossier: 251341, Ha Ra SU54;Young 26-23 HC, Oct. 15, Elm Grove, BHP Billiton Petro, onshore, 2631' FNL & 1243' FWL OF SEC 26-T16N-R11W. PBHL: 200' FNL & 430' FWL OF SEC 23-T16N-R11W.

Bossier: 251342, Ha Ra SU54;Young 26-23 HC, Oct. 15, Elm Grove, BHP Billiton Petro, onshore, 2631' FNL & 1273' FWL OF SEC 26-T16N-R11W. PBHL: 200' FNL & 1530' FWL OF SEC 23-T16N-R11W.

Bossier: 251359, Ha Ra SUT; LKY FM 17-20 HC, Oct. 16, Sligo, GEP Haynesville LLC, onshore, 280' FNL & 828' FWL OFSEC 17-T17N-R12W. PBHL: 230' FSL & 659' FWL OF SEC 20-T17N-R12W.

Bossier: 251360, Ha Ra SUT; LKY FM 17-20 HC, Oct. 16, Sligo, GEP Haynesville LLC, onshore, 358' FNL & 1787' FEL OF SEC 17-T17N-R12W. PBHL: 230' FSL & 1615' FWL OF SEC 20-T17N-R12W.

Bossier: 251361, Ha Ra SUT; LKY FM 17-20 HC, Oct. 16, Sligo, GEP Haynesville LLC, onshore, 358' FNL & 1767' FEL OF SEC 17-T17N-R12W. PBHL: 230' FSL & 2602' FEL OF SEC 20-T17N-R12W.

Bossier: 251362, Ha Ra SUU; Lucky 7-18-19 HC, Oct. 17, Sligo, GEP Haynesville LLC, onshore, 280' FNL & 808' FWL OF SEC 17-T17N-R12W. PBHL: 230' FSL & 395' FEL OF SEC 19-T17N-R12W.

De Soto: 251357, Ha Ra SUQ; Holmes A 17-8 HC, Oct. 16, Belle Bower, Comstock Oil & Gas, onshore, 348' FNL & 2349' FEL, SEC 20-T13N-R16W. PBHL: 330' FNL & 1760' FWL, SEC 8-T13N-R16W.

De Soto: 251358, Ha Ra SUQ; Holmes A 17-8 HC, Oct. 16, Belle Bower, Comstock Oil & Gas, onshore, 331' FNL & 2348' FEL, SEC 20-T13N-R16W. PBHL: 330' FNL & 2620' FEL, SEC 008-T13N-R16W.

LaSalle: 251345, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 140' FNL & 345' FWL OF THE SW/4 OF THE NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251346, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 102' FNL & 541' FWL OF SW/4 OF NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251347, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 426' FNL & 101' FWL OF THE SW/4 OF THE NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251348, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 395' FNL & 363' FWL OF THE SW/4 OF THE NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251349, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 426' FNL & 796' FWL OF SW/4 OF NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251350, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 825' FNL & 104' FWL OF THE SW/4 OF THE NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251351, Tremont-Holland-York, Oct. 15, Tullos/Urania, Page Deveolopment Co., onshore, 705' FNL & 388' FWL OF THE SW/4 OF THE NW/4 OF SEC 30.

LaSalle: 251352, Petro Hunt et al, Oct. 15, White Sulphur Springs, Skyhawk Energy, onshore, 797' FSL & 646' FWL OF THE NE/4 OF THE SW/4 OF SEC 28.

LaSalle: 251353, Petro Hunt et al, Oct. 15, White Sulphur Springs, Skyhawk Energy, onshore, 973' FSL & 740' FWL OF THE NE/4 OF THE SW/4 OF SEC 28.

LaSalle: 251354, Petro Hunt et al, Oct. 15, White Sulphur Springs, Skyhawk Energy, onshore, 825' FSL & 875' FWL OF THE NE/4 OF THE SW/4 OF SEC 28.

LaSalle: 251355, Petro Hunt et al, Oct. 15, White Sulphur Springs, Skyhawk Energy, onshore, 531' FSL & 621' FWL OF THE NE/4 OF THE SW/4 OF SEC 28.

LaSalle: 251356, Petro Hunt et al, Oct. 15, White Sulphur Springs, Skyhawk Energy, onshore, 496' FSL & 916' FWL OF THE NE/4 OF THE SW/4 OF SEC 28.

Lincoln: 251343, CV RA SUL; Touchstone 13-12 HC, Oct. 15, Choudrant, Tanos Exploration II LLC, onshore, 1078' FSL & 2368' FEL OF SEC 13-T18N-R02W. PBHL: 230' FNL & 2423' FEL OF SEC 12-T18N-R02W.

Lincoln: 251344, CV RA SUL; Touchstone 13-12 HC, Oct. 15, Choudrant, Tanos Exploration II LLC, onshore, 1098' FSL & 2368' FEL OF SEC 13-T18N-R2W. PBHL: 230' FNL & 1471' FEL OF SEC 12-T18N-R2W.

Vermilion: 251337, Motty Estate, Oct. 15, Abbeville, Dunn Exploration Co., onshore, S 19 D 06' 41" W - 2443.75' FROM USC&GS MON. "RIG" IN SEC 17. PBHL: S 44 D 41' 42" E - 911.51' FROM SURF IN SEC 17.

Vermilion: 251338, Motty Estate, Oct. 15, Abbeville, Dunn Exploration Co., onshore, S 28 D 56' 46" W - 2,601.88' FROM USC&GS MON. "RIG" IN SEC 17. PBHL: S 13 D 16' 49" E - 820.37' FROM SURF IN SEC 17.

Weekly well info by parish