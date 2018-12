Well permits for Dec. 1-8

Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Beauregard: 251455, Columbia Land & Timber, Dec. 4, Wildcat-SOLA Lafayette district, Firstrike Energy Corp., N82D 46' 37" W 82,093.85' FROM USC&GS MON. "QUINCY 1941", SEC 4-T07S-R13W. PBHL: S77D 49' 47" W 4,999.62' FROM SL, SEC 8-T07S-R13W. (REPERMIT OF SERIAL 249362-EXP).

Caddo: 251460, CV RA SU81; Red Oak Timber 6 H, Dec. 5, Bethany Longstreet, Crescent Pass Energy, 330' FNL & 2294' FEL OF SEC 7-T14N-R15W. PBHL: 225' FNL & 2300' FWL OF SEC 6-T14N-R15W.

Caddo: 251461, JW Briggs Fee B, Dec. 5, Caddo Pine Island, Kirby Oil Co., 1280' FNL & 1103' FEL OF SEC 30-T22N-R15W.

Caddo: 251462, JW Briggs Fee, Dec. 5, Caddo Pine Island, Kirby Oil Co., 1610' FNL & 889' FEL OF SEC 30-T22N-R15W.

DeSoto: 251448, Smith 30&31-13-15 H, Dec. 3, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2334' FNL & 1579' FEL OF SEC 30. PBHL: 330' FSL 2640' FEL OF SEC 31.

DeSoto: 251449, Smith 30&31-13-15 H, Dec. 3, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2304' FNL & 1579' FEL OF SEC 30. PBHL: 330' FSL & 1584' FEL OF SEC 31.

DeSoto: 251450, Smith 30&31-13-15 H, Dec. 3, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 2274' FNL & 1579' FEL OF SEC 30. PBHL: 330' FSL & 528' FEL OF SEC 31.

DeSoto: 251451, Shaw 30&31-13-15 H, Dec. 3, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 1561' FSL & 927' FWL OF SEC 30. PBHL: 330' FSL & 528' FWL OF SEC 31.

DeSoto: 251452, Shaw 30&31-13-15 H, Dec. 3, Bethany Longstreet, Indigo Minerals, 1561' FSL & 957' FWL OF SEC 30. PBHL: 330' FSL & 1584' FWL OF SEC 31.

DeSoto: 251465, HA RB SU83; Colwick 9-4, Dec. 6, Red River-Bull Bayou, Aethon Energy Operating LLC, 285' FSL & 1575' FEL OF SEC 9-T12N-R11W. PBHL: 180' FNL & 2180' FEL OF SEC 4-T12N-R11W.

DeSoto: 251466, HA RB SU83; Colwick 9-4, Dec. 6, Red River-Bull Bayou, Aethon Energy Operating LLC, 265' FSL & 1575' FEL OF SEC 9-T12N-R11W. PBHL: 180' FNL & 1280' FEL OF SEC 4-12N-R11W.

DeSoto: 251467, HA RB SU83; Colwick 9-4, Dec. 6, Red River-Bull Bayou, Aethon Energy Operating LLC, 245' FSL & 1576' FEL OF SEC 9-12N-R11W. PBHL: 180' FNL & 380' FEL OF SEC 4-T12N-R11W.

DeSoto: 251468, HA RB SU83; Colwick 9-4, Dec. 6, Red River-Bull Bayou, Aethon Energy Operating LLC, 216' FSL & 1766' FWL OF SEC 9-T12N-R11W. PBHL: 480' FSL & 380' FEL OF SEC 4-T12N-R11W.

DeSoto: 251469, HA RB SU83; Colwick 9-4, Dec. 6, Red River-Bull Bayou, Aethon Energy Operating LLC, 216' FSL & 1786' FWL OF SEC 9-T12N-R11W. PBHL: 480' FSL & 1280' FWL OF SEC 4-T12N-R11W.

DeSoto: 251470, HA RB SU83; Colwick 9-4, Dec. 6, Red River-Bull Bayou, Aethon Energy Operating LLC, 216' FSL & 1806' FWL OF SEC 9-T12S-R11W. PBHL: 180' FNL & 2180' FWL OF SEC 4-T12N-R11W.

Lincoln: 251453, LCV RA SUL; JP Graham 2 H, Dec. 4, Ruston, Linn Operating LLC, 350' FNL & 2280' FWL OF SEC 2. PBHL: 130' FSL & 2103' FWL OF SEC 2.

Lincoln: 251454, LCV RA SUL; JP Graham 2 H, Dec. 4, Ruston, Linn Operating LLC, 375' FNL & 2280' FWL OF SEC 2. PBHL: 130' FSL & 1811' FEL OF SEC 2.

Lincoln: 251456, Armstrong 31-30 H, Dec. 4, Terryville, Range Louisiana Operating LLC, 449' FSL & 164' FEL OF SEC 31. PBHL: 330' FNL & 1000' FEL OF SEC 30.

Lincoln: 251457, Armstrong 31-30 H, Dec. 4, Terryville, Range Louisiana Operating LLC, 449' FSL & 189' FEL OF SEC 31. PBHL: 330' FNL & 1000' FEL OF SEC 30.

Red River: 251463, HA RA SUHH; M&M Almond 10-39 HC, Dec. 5, Gahagan, Vine Oil & Gas LP, 418' FSL & 2333' FWL OF SEC 3-T12N-R10W. PBHL: 230' FSL & 16' FEL OF SEC 39-T12N-R10W.

Red River: 251464, HA RA SUT; Huckabay 39 H, Dec. 5, Gahagan, Vine Oil & Gas LP, 1240' FEL & 2285' FSL, SEC 39. PBHL: 230' FSL & 1027' FEL, SEC 39.

Richland: 251458, Delhi Holt Bryant SU; Delhi UT, Dec. 4, Delhi, Denbury Onshore LLC, 465' N & 1487' E OF THE SW CORNER OF SEC 35. (REPERMIT OF SERIAL #973958-CONVERSION FROM INJECTION WELL)

Richland: 251459, Delhi Holt Bryant SU; Delhi UT, Dec. 4, Delhi, Denbury Onshore LLC, 3169' EAST & 2178 NORTH OF THE SW CORNER OF SEC 28. PBHL: 910' NORTH & 86' EAST OF THE SHL IN SEC 28. (REPERMIT OF SERIAL #975290-CONVERSION FROM INJECTION WELL)

Vernon: 251471, Maur H, Dec. 6, Hawthorne, Prize Exploration & Production, 1200' FSL & 200' FWL OF SEC 36-T3N-R9W. PBHL: 1320' FSL & 460' FEL OF SEC 26-T3N-R9W.

