Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 251906, M&M Minerals LLC, Aug. 20, Caddo Pine Island, BHB Oil, 662' FNL & 1980' FWL OF SEC 17-T20N-R15W.

Caddo: 251907, M&M Minerals LLC, Aug. 20, Caddo Pine Island, BHB Oil, 1240' FNL & 1980' FWL OF SEC 17-T20N-R15W.

Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

Caddo: 251909, HA RA SUE; Cook 19-18 HC, Aug. 20, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 599' FNL & 1779' FWL, SEC 30-T16N-R16W. PBHL: 330' FNL & 2095' FWL, SEC 18-T16N-R16W.

Caddo: 251910, HA RA SUE; Cook 19-18 HC, Aug. 20, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 598' FNL & 1762' FWL, SEC 30-T16N-R16W. PBHL: 550' FSL & 1275' FWL, SEC 18-T16N-R16W.

Caddo: 251911, HA RA SUE; Cook 19-18 HC, Aug. 20, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 597' FNL & 1745' FWL, SEC 30-T16N-R16W. PBHL: 330' FNL & 400' FWL, SEC 18-T16N-R16W.

Concordia: 251903, VUA; SL 21339, Aug. 19, Roseland, T.O. Kimbrell, FR COMMON SECS 17, 18 & 20 GO E 4054' TH ;TH S 9265' TO SURF LOC IN ACC, T4N-R9E. THENCE S 35 D 00' W 2820' TO BHL UNDER MISSISSIPPI RIVER. (REPERMIT OF SERIAL #251243-EXPIRED).

Lafourche: 251908, SL 1482, Aug. 20, Bay Marchand Block 2 offshore, Cantium LLC, 7936.87 FEL OF BM 1 & 6993.22' FSL OF BM 1. PBHL: 8995.40' FEL OF BM1 & 8061.24' FSL OF BM1, SL 1365.

Red River: 251904, Coats 30-19 H, Aug. 20, Red Oak Lake, Brix Operating, 2035' FNL & 1280' FEL OF SEC 30-T11N-R09W. PBHL: 230' FNL & 700' FEL OF SEC 19-T11N-R09W.

Red River: 251905, HA RA SUQ; Coats 30-31HC, Aug. 20, Red Oak Lake, Brix Operating, 2052' FNL & 1034' FEL OF SEC 30-T11N-R09W. PBHL: 230' FSL & 800' FEL OF SEC 31-T11N-R09W.

Sabine: 251912, Olympia Minerals, Aug. 21, Pendleton-Many, Roxanna Acadia, 1314' FSL & 2533' FWL OF SEC 9. PBHL: 527' FWL & 2567' FNL OF SEC 15.

Weekly well info by parish