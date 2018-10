Well permits for Oct. 20-27

Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, area, location

Bossier: 251377, Malone 18, Oct. 25 Arkana, Nadel and Gussman Ruston LLC, 250' FSL & 2000' FWL OF SEC 18.

Caddo: 251371, Ha Ra Su 109, Garriga 8-17 HZ, Oct. 24, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 725' FSL & 2215' FWL, SEC 005-T17N-R16W. PBHL: 330' FSL & 2260' FEL, SEC 17-T17N-R16W.

Caddo: 251,372, Ha Ra Su 109, Garriga 8-17 HZ, Oct. 24, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 708' FSL & 2214' FWL, SEC 5-T17N-R16W. PBHL: 330' FSL & 2146' FWL, SEC 17-T17N-16W.

Caddo: 251,373, Ha Ra Su 109, Garriga 8-17 HZ, Oct. 24, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 685' FSL & 1055' FSL, SEC 5-T17N-R16W. PBHL: 330' FSL & 1243' FWL, SEC 17-T17N-R16W.

Caddo: 251,374, Ha Ra Su 109, Garriga 8-17 HZ, Oct. 24, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 685' FSL & 1038' FWL, SEC 1-T17N-R16W. PBHL: 330' FSL & 339' FWL, SEC 17-T17N-R16W

Caddo: 251387, Hawthorne et al, Oct. 25, Greenwood-Waskom, Ark-La-Tex Energy, 637 FSL & 1813' FEL OF SEC 5-T17N-R16W.

Cameron: 251364, J.B. Watkins, Oct. 22, Black Bayou, Chesapeake Operating, S 51 DD21' 48" E 23,7353.99' FROM USC&NGS MON. "SPOIL 1933" LOC IN SEC 17-T12S-R12W. PBHL: N 73 D 02' 35" E 158.79' FROM SURF LOC IN SEC 17-T12S-R12W.

DeSoto: 251365, Ha Ra SUV; Oct. 22, Pete 27&22&15-13-13HC, Red River-Bull Bayou, Chesapeake Operating, 930' FNL & 915' FEL SEC 27. PBHL: 330' FNL & 1560' FEL OF SEC 15. (REPERMIT OF SERIAL #250349-EXPIRED)

DeSoto: 251370, Ha Ra SUZl; Oct. 24, Dugan 32-29 HC Oct. 24, Spider, Comstock Oil & Gas, 193' FNL & 450' FWL, SEC 005-T11N-R14W. PBHL: 330' FNL & 400' FWL, SEC 29-T12N-R14W.

DeSoto: 251376, RRBB Litton Ra Su; Ruffin, Oct. 24, Red River-Bull Bayou, Perry Point Inc., 993' FEL & 2603' FSL OF SEC 1. PBHL;2563' FNL & 2078' FEL OF SEC 1. (SWD CONVERSION)

DeSoto: 251382, Ha Ra Sua; Rambin 12&01-11-11HC, Oct. 25, Chemard Lake, Tellurian Operating LLC, 330' FNL & 1900' FWL OF SEC 13-T11N-R11W. PBHL: 2440' FNL & 1490' FWL OF SEC 1-T11N-R11W.

DeSoto: 251383, Ha Ra Sua; Rambin 12&01-11-11HC, Oct. 25 Chemard Lake, Tellurian Operating LLC, 30' FNL & 1930' FWL OF SEC 13-T11N-R11W. PBHL: 2440' FNL & 2731' FEL OF SEC 1-T11N-R11W.

Lafourche: 251384, 14-Exposito Ra Sua; Deymard Oct. 25, Leeville Northwest, LLOX LLC, S 18 D 14' E-6,186' FROM THE NGS MON. "ICE" IN SEC 33-T20S-R22E. PBHL: S 20 D 28E FROM SL IN SEC 3-T21S-R22E.

LaSalle: 251385, Kingfisher Et Al 25, Oct. 25, Trout Creek, Skyhawk Energy LLC, 1707' FNL & 105' FWL OF SEC 25.

LaSalle: 251386, Kingfisher Et Al 25, Oct. 25, Trout Creek, Skyhawk Energy LLC, 1590' FNL & 269' FWL OF SEC 25.

Natchitoches: 251366, PXY RB SUA; Lindsay est 14, Oct. 22, King Hill, TMR Exploration, 1852' FWL & 2093' FSL OF SEC 14,

Natchitoches: 251367, JEN RC SUA; Hardee fmly Prop 20, Oct. 22 San Miguel Creek, TMR Exploration, 1751' FEL & 660' FSL OF SEC 20.

Red River: 251368, Jordan 36&1-11-10 H, Oct. 23, Redoak Lake, Indigo Minerals LLC, 1664' FNL & 1260' FEL OF SEC 36-T11N-R10W, RED RIVER PARISH. PBHL: 2249' FSL & 440' FEL OF SEC 001-T10N-R10W.

Red River: 251369, Jordan 36&25-11-10 H, Oct. 24, Alpha, Indigo Minerals LLC, 1681' FNL & 1235' FEL OF SEC 36. PBHL: 330' FNL & 440' FEL OF SEC 25.

Sabine: 251378, JUR RA SUO; G Pattison 12-1 HC, Oct. 25, Grogan, Vine Oil & Gas LP, 333' FNL & 2080' FEL OF SEC 13-T9N-R12W. PBHL: 230' FNL & 2210' FEL OF SEC 1-T9N-R12W.

Sabine: 251379, JUR RA SUO; G Pattison 12-1 HC, Oct. 25, Grogan, Vine Oil & Gas LP, 333' FNL & 2050' FEL OF SEC 13-T9N-R12W. PBHL: 230' FNL & 2198' FEL OF SEC 1-T9N-R12W

Sabine: 251380, Ha Ra Sua; Salley 29-20 HC; Oct. 25, Bayou San Miguel, Vine Oil & Gas LP, 249' FNL & 2442' FWL OF SEC 32-T9N-R11W. PBHL: 430' FSL & 1956' FWL OF SEC 20-T9N-R11W.

Sabine: 251381, Ha Ra Sua; Salley 29-20 HC; Oct. 25, Bayou San Miguel, Vine Oil & Gas LP, 279' FNL & 2442' FWL OF SEC 32-T9N-R11W. PBHL: 230' FNL & 2168' FWL OF SEC 20-T9N-R11W

Weekly well info by parish