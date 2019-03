Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 251609, J.D. Briggs fee, March 19, Caddo Pine Island, Kirby Oil Co., 1613' FNL & 739' FEL OF SEC 30-T22N-R15W.

Caddo: 251610, J.D. Briggs fee, March 19, Caddo Pine Island, Kirby Oil Co., 1438' FNL & 756' FEL OF SEC 30-T22N-R15W.

Caddo: 251611, J.D. Briggs fee, March 19, Caddo Pine Island, Kirby Oil Co., 1457' FNL & 880' FEL OF SEC 30-T22N-R15W.

Caddo: 251612, HA RA SU108; AGURS 29-20 HC, March 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 503' FSL & 2818' FEL, SEC 29-T17N-R16W. PBHL: 330' FNL & 2200' FEL, SEC 20-T17N-R16W, HA RA SU107. (REPERMIT OF SERIAL #250803-EXPIRED).

Caddo: 251613, HA RA SU108; AGURS 29-20 HC, March 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 503' FSL & 2451' FWL, SEC 29-T17N-R16W. PBHL: 330' FNL & 2200' FWL, SEC 20-T17N-R16W. (REPERMIT OF SERIAL #250804-EXPIRED).

Cameron: 251620, J.B. Watkins, March 19, Black Bayou, Robertson Energy LLC, S 51 D 24' 05" FROM USC&NGS MON "SPOIL 1933", SEC 17. PBHL: S 76 D 32' 35" E 807.79' FROM SURF LOC , SEC 17.

DeSoto: 251625, HA RA SUS; A Glaze 22 H, March 20, Grand Cane, Aethon Energy Operating LLC, 331' FSL & 1619' FWL OF SEC 15-T12N-R15W. PBHL: 180' FSL & 1376' FWL OF SEC 22-12N-R15W.

DeSoto: 251626, HA RA SUS; A Glaze 22 H, March 20, Grand Cane, Aethon Energy Operating LLC, 331' FSL & 1639' FWL OF SEC 15-T12N-R15W. PBHL: 180' FSL & 2266' FWL OF SEC 22-T12N-R15W.

DeSoto: 251627, HA RA SUS; A Glaze 22 H, March 20, Grand Cane, Aethon Energy Operating LLC, 331' FSL & 1659' FWL OF SEC 15-T12N-R15W. PBHL: 180' FSL &2074' FEL OF SEC 22-T12N-R15W.

DeSoto: 251629, HA RA SUN; Cox RLT 28-33 HC, March 21, Belle Bower, Comstock Oil & Gas, 351' FSL & 2030' FWL, SEC 21-T13N-R16W. PBHL: 330' FSL & 2020' FEL, SEC 33-T13N-R16W.

Franklin: 251619, VUA; Kincaid et al, March 19, Wildcat-NoLa Monroe District, Justiss Oil Co., 2381' FNL & 2317' FWL OF SEC 3-T11N-R6E.

Lafayette: 251614, Richard, March 19, Ridge West, Petrodome Operating LLC, S 45 D 08' 51" W 14,791.47' FROM NGS MON. "GREEN", FALLING IN SEC 14-T10S-R2E. (REPERMIT OF SERIAL #250894-EXPIRED).

Lafourche: 251621, Libby & Blouin, March 19, Lake Bouef Southwest, Rovig Minerals Inc., N 22 D 41' 06" W 15,490.03' FROM NGS MON. "GUEDRY". PBHL: N 88 D 24' 02" E 2,182.15' FROM SHL, IN SEC 95-T15S-R17E.

LaSalle: 251615: Tremond D, March 19, Tullos Urania, Page Development LLC, 841' FNL & 1012' FWL OF SEC 30-T10N-R02E.

LaSalle: 251616: Tremond D, March 19, Tullos Urania, Page Development LLC, 1019' FNL & 1124' FWL OF SEC 30-T10N-R02E.

LaSalle: 251617: Tremond D, March 19, Tullos Urania, Page Development LLC, 949 FNL & 1029' FWL OF SEC 30-T0N-R02E.

LaSalle: 251618, Tremont Holland York, March 19, Tullos Urania, Page Development LLC, 216' FNL & 839' FWL OF SW/4 OF NW/4 OF SEC 30-T10N-R2E.

Plaquemines: 251622, SL 214 Garden Island Bay, March 20, Garden Island Bay, Whitney Oil & Gas LLC, S 35 D 08' 44" E 8855.81' FROM NGS MON. "GARDEN ISLAND" IN SEC 25-T23S-R32E. PBHL: S 77 D 40' 12" E 2500.68' FROM THE SURFAND BEING IN SEC 30-T23S-R33E.

Plaquemines: 251623, SL 214 Garden Island Bay, March 20, Garden Island Bay, Whitney Oil & Gas LLC, S 57 D 41' 05" E 9475.10' FROM NGS MON. "GARDEN ISLAND" IN SEC 19-T23S-R33E. PBHL: N 73 D 31' 44" E 1188.05' FROM THE SURF AND BEING IN SEC 19-T23S-R33E.

Plaquemines: 251624, SL 214 Garden Island Bay, March 20, Garden Island Bay, Whitney Oil & Gas LLC, S 35 D 15' 31" E 8702.84' FROM NGS MON. "GARDEN ISLAND" IN SEC 25-T23S-R32E. PBHL: N 74 D 13' 01" E 1503.69' FROM THE SURF AND BEING N SEC 25-T23S-R32E.

Red River: 251630, HA RA SUR; C E Milner 7-18 HC, March 21, Carroll Creek, Brix Operating LLC, 1076' FWL & 437 FNL OF SEC 8-12N-R9W. PBHL: 430' FEL & 230' FSL OF SEC 18-T12N-R9W.

Vermilion: 251628, Sellers et al, March 21, Abbeville, Dunn Exploration Co. LLC, S 06 D 14' 33" W 2,021.96' FROM USC&GS MON "RIG", SEC 17-12S-03E. PBHL: S 22 D 33' 50" E 1,036.32' FROM SURF, SEC 17-12S-03E.

