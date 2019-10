Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Caddo: 252051, Muslow, Oct. 21, Caddo Pine Island, Ducharme Oil, 1017' FSL & 356' FWL OF SEC 5-T20N-R15W.

Calcasieu: 252048, Y-2 RE SUA; Olympia Minerals 25, Oct. 21, DeQuincy North, Riverfront Exploration, S 08 D 26' 22" W 12,256.91' FROM NGS MON "QUINCY", FALLING IN SEC 25. PBHL: S 55 D 43' 46" W 295.00' FROM SURF LOC. (REPERMIT OF SERIAL #249459-EXPIRED).

Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

Catahoula: 252050, Montgomery, Oct. 21, Scott Bayou North, Meason Operating, 1905' FSL & 775' FEL OF SEC 25-T1N-R6E. (REDRILL OF SERIAL #183582 P&A).

Lafourche: 252049, Tex W O-P RA SUA; Ad-Val Inc., Oct. 21, Golden Meadow, LLOX LLC, N 72 D 00' W 6399' FROM THE NGS MONU. "SANDAS" IN SEC 24-T19S-R21E. PBHL: S 11 D 52 E 3653' FROM THE SL IN SEC 27-T19S-R21E.

Lafourche: 252055, Rob L Stray RD SUA; BORD RNCH, Oct. 23, Lake Boeuf, Rovig Minerals, N 50 03' 59" E 11228.10' FROM NGS MON. "B 358", SEC 34-T15S-R18E. PBHL: N 71 D 34' 52" 3212.07' FROM PROP SURF LOC, SEC 32-T15S-R18E.

Lafourche: 252058, Dudley Gaspard Jr. et. al, Oct. 24, Golden Meadow, Texas Petroleum Investment Co., N 42 D 13' 18" W 7198.66' FROM NGS MON. "876 2184 C TIDAL", SEC 78-T19S-R21E. PBHL: S 36 D 08' 40" E 2726.68' FROM THE SL, SEC 9-T19S-R22E.

LaSalle: 252052, Whatley HH, Oct. 21, Nebo-Hemphill, Justiss Oil Co., 330' FSL & 330' FWL OF SE/4 OF SW/4 OF SEC 7.

Red River: 252053, Sustain FTS 1-12, Oct. 21, Gahagan, Vine Oil & Gas, 226' FSL & 870' FEL OF SEC 36-T13N-R10W. PBHL: 230' FSL & 430' FEL OF SEC 12-T12N-R10W.

Red River: 252054, Sustain FTS 36-25, Oct. 21, Gahagan, Vine Oil & Gas, 256' FSL & 871' FEL OF SEC 36-T13N-R10W. PBHL: 2635' FSL & 430' FEL OF SEC 25-T13N-R10W.

St. Helena: 252057, MIO RA SUA; Denkmann CC, Oct. 24, Coffman Creek, TMR Exploration, 91' FSL & 1108' FEL OF SEC 16-T4S-R5E.

St. Landry: 252056, Perkins, Oct. 24, Port Barre, Strand Energy, S 69 D 13' 35" W 16,305.91' FROM USC&GS MON. "DARBONNE 1966", LOC IN SEC 21-T6S-R5E. PBHL: S 31 D 48' 42" W 232.69' FROM SL. (REPERMIT OF SERIAL #248551-EXPIRED).

Weekly well info by parish