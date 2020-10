Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Bossier: 252520, HA RA SU54; Young 26-35 HC, Oct. 20, Elm Grove, BPX Operating, 2631' FNL & 1228' FWL OF SEC 26-16N-11W. PBHL: 200' FSL & 430' FWL OF SEC 35-16N-11W. (REPERMIT OF SERIAL #251339 - EXPIRED.

Bossier: 252521, HA RA SU54; Young 26-35 HC, Oct. 20, Elm Grove, BPX Operating, 2631' FNL & 1258' FWL OF SEC 26-16N-11W. PBHL: 200' FSL & 1531' FWL OF SEC 35-16N-11W. (REPERMIT OF SERIAL #251340-EXPIRED).

Caddo: 252504, HA RA SUG; Edgar 31-6-7 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 980' FSL & 1082' FEL, SEC 31-16N-16W. PBHL: 330' FSL & 400' FWL, SEC 7-15N-16W.

Caddo: 252505, HA RA SUG; Edgar 31-6-7 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 960' FSL & 1358' FWL, SEC 31-16N-16W. PBHL: 330' FSL & 1200' FWL, SEC 7-15N-16W.

Caddo: 252506, HA RA SUH; Renrew Lands 5-8 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 1068' FNL & 2376' FWL, SEC 1-15N-16W. PBHL: 330' FSL & 2115' FWL, SEC8-15N-16W.

Caddo: 252507, HA RA SUH; Renrew Lands 5-8 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 274' FNL & 446' FWL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FSL & 1315' FWL, SEC 8-15N-16W.

Caddo: 252508, HA RA SUH; Renrew Lands 5-8 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 1067' FNL & 2396' FWL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FSL & 2342' FEL, SEC 8-15N-16W.

Caddo: 252509, HA RA SUH; Renrew Lands 6-7 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 275' FNL & 426' FWL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FSL & 285' FEL, SEC 7-15N-16W.

Caddo: 252510, HA RA SUH; Prudhome 5-8 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 205' FNL & 1017' FEL, SEC 1-15N-16W. PBHL: 330' FSL & 400' FEL, SEC 8-15N-16W.

Caddo: 252511, HA RA SUH; Prudhome 5-8 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 205' FNL & 1037' FEL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FSL' & 1300' FEL, SEC 8-15N-16W.

Caddo: 252512, HA RA SUH; Renrew LC 5-32-29, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 270' FNL & 646' FWL, SEC 1-15N-16W. PBHL: 330' FNL & 460' FWL, SEC 29-16N-16W.

Caddo: 252513, HA RA SUH; Renrew LC 5-32-29, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 270' FNL & 666' FWL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FNL & 1330' FWL, SEC 29-16N-16W.

Caddo: 252514, HA RA SUH; Renrew LC 5-32-29, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 1071' FNL & 3131' FEL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FNL & 2200' FWL, SEC 29-16N-16W.

Caddo: 252515, HA RA SUH; Renrew LC 5-32-29, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 1071' FNL & 3111' FEL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FNL & 2145' FEL, SEC 29-16N-16W.

Caddo: 252516, HA RA SUH; Prudhome 5-32-29 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 205' FNL & 797' FEL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FSL & 400' FEL, SEC 29-16N-16W.

Caddo: 252517, HA RA SUH; Prudhome 5-32-29 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 205' FNL & 817' FEL, SEC 5-15N-16W. PBHL: 330' FNL & 1275' FEL, SEC 29-16N-16W.

Caddo: 252518, HA RA SUG; Edgar 31-30 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 766' FSL & 1094' FEL, SEC 31-16N-16W. PBHL: 330' FNL & 400' FWL,SEC 30-16N-16W.

Caddo: 252519, HA RA SUG; Edgar 31-30 HC, Oct. 19, Greenwood-Waskom, Comstock Oil & Gas, 745' FSL & 1082' FEL, SEC 31-16N-16W. PBHL: 330' FNL & 1277' FEL, SEC 30-16N-16W.

Concordia: 252523, Peabody LBM A, Oct. 22, Lower Ballymagan, White River Operating, FROM MOST S'LY COR OF SEC 56, GO NE'LY BTW SECS 56 & 57 FOR 5210', THEN SE'LY AT RIGHT ANGLES 315' TO LOC IN SEC 57. (REDRILL OF SERIAL #201231-P&A).

Lafourche: 252522, SL 1365, Oct. 20, Bay Marchand Block 2 offshore, Cantium, 7944.14' FEL & 6964.10 FSL OF BM1. PBHL: S 74 D 49' 21.42' W 4074.62' FROM SL.

