Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, location

Avoyelles: 251564, AUS RA SUXX; Indigo Minerals, Feb. 18, Bayou Jack North, Torrent Oil LLC, N 47 D 13' 38" E 13,886.63' FROM NGS MON. "NUGENT" TO LOC IN SEC 23-T2S-R5E. (REPERMIT OF SERIAL #250795-EXPIRED).

Beauregard: 251565, VUA; Taussig II et al, Feb. 18, Singer, Destin Operating Co., S 14 D 04' 48" E 40,890.38' FRIN NGS MON. 'MERRYVILLE", FALLING IN SEC 22. PBHL: S 69 D 19' 18" E 609.18' FROM SL.

Bienville: 251566, Walker Et al 4H, Feb. 18, Alabama Bend, Aethon Energy Operating LLC, 315' FNL & 1826' FWL OF EC 9-T15N-R10W. PBHL: 330' FNL & 1252' FWL OF SEC 4-T15N-R10W.

Bienville: 251567, Walker Et al 4H, Feb. 18, Alabama Bend, Aethon Energy Operating LLC, 315' FNL & 1806' FWL OF SEC 9-T15N-R10W. PBHL: 330' FNL & 2124' FWL OF SEC 4-T15N-R10W.

Bienville: 251568, Waites 4H, Feb. 18, Alabama Bend, Aethon Energy Operating LLC, 371' FSL & 2006' FEL OF SEC 4-T15N-R10W. PBHL: 330' FNL & 2124' FEL OF SEC 4-T15N-R10W.

Bienville: 251569, Waites 4H, Feb. 18, Alabama Bend, Aethon Energy Operating LLC, 371' FSL & 1986' FEL OF SEC 4-T15N-R10W. PBHL: 330' FNL & 1252' FEL OF SEC 4-T15N-R10W.

Sabine: 251570, Jur RA SUK; Olympia Min 35-02HC, Feb. 18, Bayou San Miguel, GEP Haynesville LLC, 257' FNL & 2503' FEL OF SEC 35-T9N-R12W. PBHL: 230' FSL & 1950' FWL OF SEC 2-T08N-R12W.

Sabine: 251571, Jur RA SUK; Olympia Min 35-02HC, Feb. 18, Bayou San Miguel, GEP Haynesville LLC, 277' FNL & 2503' FEL OF 35-T9N-R12W. PBHL: 230' FEL & 2148' FEL OF SEC 2-T8N-R12W.

Sabine: 251572, Jur RA SUO; Olympia Min 02-35HC, Feb. 18, Bayou San Miguel, GEP Haynesville LLC, 689' FSL & 185' FWL OF SEC 2-T8N-R12W. PBHL: 230' FNL & 850' FWL OF SEC 35-T9N-R12W.

Vermilion: 2521573, V-WA-Y RA VUA; La Furs Inc., Feb. 20, White Lake East, Peak Operating Co., S 80 D 33' 08" W 7,065.10' FROM NGS MON. "PRAIRIE", FALLING IN SEC 15. PBHL: N 87 D 36' 02" W 2,454.41' FROM SURF LOC.

