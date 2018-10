Well permits for Oct. 6-13

Parish, Well serial number, well name, permit date, field name, operator, area, location

DeSoto: 251328, Ha Ra Suk; Ramsey 4-9 HC, Oct. 8, Belle Bower, Comstock Oil & Gas, onshore, 102' FNL & 2432' FWL OF SEC 4-T12N-R16W. PBHL: 330' FSL & 1380' FWL OF SEC 9-T12N-R16W.

DeSoto: 251329, Ha Ra Sull; La Min 4-10-11 H, Oct. 8, Grogan, Indigo Minerals LLC, onshore, 798' FSL & 1726' FWL OF SEC 33-T11N-R11W. PBHL: 330' FSL & 1360' FWL OF SEC 4-T10N-R11W.

DeSoto: 251330, Ha Ra Sull; La Min 4-10-11 H, Oct. 8, Grogan, Indigo Minerals LLC, onshore, 798' FSL & 1756' FWL OF SEC 33-T11N-R11W. PBHL: 330' FSL & 1950' FWL OF SEC 004-T10N-R11W.

DeSoto: 251331, Ha Ra Sull; La Min 4-10-11 H, Oct. 8, Grogan, Indigo Minerals LLC, onshore, 798' FSL & 1786' FWL OF SEC 33-T11N-R11W. PBHL: 330' FSL & 2240' FWL OF SEC 004-T10N-R11W.

DeSoto: 251335, Ha Ra sun; Roberson 10-3 HC, Oct. 10, Kingston, Covey Park Gas LLC, onshore, 2343' FNL & 1786' FEL OF SEC 10-T14N-R13W. PBHL: 280' FNL & 1347' FEL OF SEC 3-T14N-R13W.

De Soto: 251336, Ha Ra sun; Roberson 10-3 HC, Oct. 10, Kingston, Covey Park Gas LLC, onshore, 2323' FNL & 1786' FEL OF SEC 10-T14N-R13W. PBHL: 280' FNL & 2225' FEL OF SEC 3-T14N-R13W.

Jefferson Davis: 251332, HBY RB SUA; Adonis Martin Jr., Oct. 8, Lake Arthur, Zachry Exploration LLC, onshore, S 14 D 20' 18" E 25,895.68' FROM NGS MON "LYON", FALLING IN SEC 17-T10S-R04W.

Plaquemines: 251334, SL 214 Garden Island Bay, Oct. 9, Garden Island Bay, Whitney Oil & Gas LLC, onshore, S 38 D 37' 24" E - 9,826.80' FROM NGS MON. "GARDEN ISLAND", SEC 25-T23S-R32E. PBHL: N 72 D 18' 27" E - 2,051.72' FROM THE SURF AND BEING IN SEC 30-T23S-R33E.

St James: 251333, Plan-Cris R PA SUA; Gregoire, Oct. 8, Hester, Ax Operating LLC, onshore, N 32 D 20' 00" E 9,572.14' FROM NGS MON. "V 379" IN SEC 57-T11S-R4E. PBHL: S 25 D 52' 24" E 2,314.52' FROM SURF FALLING IN SEC 56-T12S-R04E.

Weekly well info by parish