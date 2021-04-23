District 5-3A Meet
BOYS
TEAM STANDINGS
1. Northwest 136, 2. Church Point 130, 3. Ville Platte 101, 4. Iota 89, 5. Pine Prairie 86, 6. Mamou 36.
RUNNING EVENTS
100 – 1. Mitchal Collins, NW, 11.59; 2. O’Marion Frank, VP, 11.65; 3. Elijah George, PP, 11.85; 4. Dajon Lamalle, PP, 11.86.
200 – 1. Armstead Mouton, CP, 23.23; 2. Mitchal Collins, NW, 23.33; 3. O’Marion Frank, VP, 23.40; 4. Elijah George, PP, 24.29.
400 – 1. Dean Curtis, NW, 52.83; 2. Logan Smith, Iota, 52.92; 3. Josiah Ortis, PP, 53.55; 4. Nenemiah Albert, NW, 54.63.
800 – 1. Ethon Aucoin, NW, 2:19.64; 2. Eli Noel, CP, 2:20.08; 3. Landon Trahan, Iota, 2:21.73; 4. Samuel Broussard, NW, 2:21.77.
1,600 – 1. Ethon Aucoin, NW, 5:16.96; 2. Kevin Colson, Iota, 5:17.34; 3. Trinton Pitre, Mamou, 5:17.35; 4. Bryce LeJeune, CP, 5:19.03.
3,200 – 1. Bryce LeJeune, CP, 12:16.42; 2. Trinton Pitre, Mamou, 12:22.83; 3. Kevin Colson, Iota, 12:25.59; 4. Christian Aclis, VP, 12:26.68.
110 hurdles – 1. Adonis Thomas, VP, 18.83; 2. Lucas Ricks, PP, 18.90; 3. Trent Smith, VP, 18.96; 4. Jonathon Downs, Mamou, 19.14.
300 hurdles – 1. Jockque Randell, NW, 43.21; 2. Jonathon Downs, Mamou, 45.78; 3. Adonis Thomas, VP, 46.75; 4. Trent Smith, VP, 47.57.
RELAYS
4x100 – 1. Church Point, 45.00; 2. Ville Platte, 45.07; 3. Northwest, 45.69; 4. Mamou, 46.33.
4x200 – 1. Church Point, 1:32.59; 2. Northwest 1:33.37; 3. Pine Prairie, 1:34.80; 4. Ville Platte, 1;34.89.
4x400 – 1. Church Point, 3:42.05; 2. Northwest, 3:42.79; 3. Pine Prairie, 3:49.90; 4. Iota, 3:50.81.
4x800 – 1. Northwest, 9:17.76; 2. Church Point, 9:19.97; 3. Ville Platte, 9:42.34; 4. Iota, 9:44.92.
FIELD EVENTS
Long jump – 1. Khaled Babineaux, CP, 20-7.25; 2. Keshaun Lazard, NW, 20-5.75; 3. Lucas Ricks, PP, 19-4.5; 4. Rodrietus Williams, VP, 18-5.
Shot put – 1. Nicholas Vallair, NW, 48-3; 2. Jamarrion Citizen, CP, 42-10.25; 3. Dylan Stelly, CP, 40-4; 4. Wyatt Gobert, Iota, 40-0.5.
Discus – 1. Ashton Breaux, Iota, 134-0; 2. Haywood Gallien, NW, 118-6; 3. Jamarrion Citizen, CP, 116-1; 4. Corey Higginbotham, PP, 106-4.
Triple jump – 1. Keshaun Lazard, NW, 42-10; 2. Tylon Citizen, CP, 39-7; 3. Jakalion Fontenot, VP, 37-9.75; 4. Trent Smith, VP, 33-11.
Javelin – 1. Dylan Stelly, CP, 153-5; 2. Auston Bass, PP, 135-0; 3. Wyatt Welch, PP, 128-3; 4. Connor Bergeron, Iota, 118-8.
High jump – 1. Michael Berry, VP, 6-0; 2. Josiah Ortis, PP, 5-10; 3. Khaled Babineaux, CP, 5-8; 4. Jakalion Fontenot, VP, 5-8.
Pole vault – 1. Christian Beasley, Iota, 8-6; 2. Landon Trahan, Iota, 6-0; 3. Kaleb Maricle, PP, 6-0.
GIRLS
TEAM STANDINGS
1. Northwest 136, 2. Ville Platte 132, 3. Church Point 110, 4. Pine Prairie 83, 5. Iota 49, 6. Mamou 0.
RUNNING EVENTS
100 – 1. Aryn Pitre, NW, 12.31; 2. Olivia Bundy, CP, 12.85; 3. Kayden Coward, VP, 13.00; 4. Shay Doucet, PP, 13.42.
200 – 1. Aryn Pitre, NW, 26.08; 2. Asia George, PP, 26.44; 3. Katlyn Manuel, NW, 27.48; 4. Olivia Bundy, CP, 28.01.
400 – 1. Aryn Pitre, NW, 59.27; 2. Madison Melancon, CP, 1:05.26; 3. Janeisha Collins, NW, 1:06.73; 4. Shay Doucet, PP, 1:12.48.
800 – 1. Mary Leday, NW, 2:48.14; 2. Rozslyin Pinson, NW, 2:50.22; 3. Vandryua Wilson, VP, 2:51.34; 4. Alexa Gobert, CP, 2:53.89.
1,600 – 1. Vandryua Wilson, VP, 6:21.71; 2. Jules Ronkartz, Iota, 6:26.51; 3. Rozslyin Pinson, NW, 7:13.35; 4. Samantha Vidrine, VP, 7:35.02.
3,200 – 1. Vandryua Wilson, VP, 14:27.37; 2. Jules Ronkartz, Iota, 14:42.05; 3. Samantha Vidrine, VP, 17:53.52.
100H – 1. Olivia Bundy, CP, 15.20; 2. Madelyn Boone, Iota, 16.37; 3. Jayla Williams, VP, 18.60; 4. Aleira Holston, PP, 18.63.
300 hurdles – 1. Olivia Bundy, CP, 45.69; 2. Madelyn Boone, Iota, 50.82; 3. Shaine Parker, CP, 54.58; 4. Janiya Fontenot, VP, 1:03.42.
RELAYS
4x100 – 1. Northwest, 51.21; 2. Ville Platte, 53.69; 3. Pine Prairie, 54.07; 4. Church Point, 55.18.
4x200 – 1. Northwest, 1:49.76; 2. Church Point, 1:54.49; 3. Ville Platte, 1:56.80.
4x400 – 1. Northwest, 4:25.34; 2. Church Point, 4:40.62; 3. Pine Prairie, 5:05.79; 3; 4. Ville Platte, 5:27.14.
4x800 – 1. Northwest, 12:55.48; 2. Ville Platte, 14:40.11.
FIELD EVENTS
Long jump – 1. Kayden Coward, VP, 15-8; 2. Asia George, PP, 15-5; 3. Bailey Benton, Iota, 15-1; 4. Asia Fergerson, NW, 14-2.
Shot put – 1. Shayla Hickerson, VP, 33-3; 2. Amelia Dailey, CP, 29-0.25; 3. Makaylyn Savoy, NW, 28-9; 4. Maci Hardy, PP, 28-4.75.
Discus – 1. Amelia Dailey, CP, 88-9; 2. Chelsea Thibodeaux, Iota, 77-1; 3. Katelynn Jackson, NW, 74-5; 4. Sondrea Woods, CP, 67-1.
Triple jump – 1. Asia George, PP, 33-8; 2. Aliyah Soileau, PP, 30-7; 3. Ja’liah Garrett, NW, 28-11; 4. Jhashyria Doucet, VP, 27-2.5.
Javelin – 1. Macy Dailey, CP, 116-0; 2. Abby Arnaud, PP, 103-1; 3. Trinity Leday, VP, 91-3; 4. Maleah Owens, NW, 89-2.
High jump – 1. Kayden Coward, VP, 4-8; 2. Aliyah Soileau, PP, 4-8; 3. Jayla Williams, V P, 4-4.
District 6-2A Meet
BOYS
TEAM STANDINGS
1, Lafayette Christian (no totals available).
RUNNING EVENTS
100 – 1, Caemon Scott, LCA, 10.99. 2, Devin Walton,LCA, 11.31. 3, Thomas Meche, ND, 11.73. 4, Mason Jordan, WEL, 12.02.
200 – 1, Scott, LCA, 23..60. 3, Kenyan Boese, LA, 24.22 4, Hayden Van Ness, W, 24.31.
400 – 1, JuJuan Johnson, LCA, 52.37. 2, Ashton Davis, LA, 52.92. 3, Kellen Thibeaux, LCA, 54.79. 4, Cameron Fuselier, ND, 57.09.
800 – 1, Daejon Sinegal, LCA, 2:18.88. 2, Alex Beard, LCA, 2:19.02. 3, Blake Francis, ND, 2:20.95. 4, Mason Leger, PB, 2:24.77.
1,600 – 1, Matthew Edwards, LCA, 5:24.32. 2, John Hayes, LCA, 5:45.71. 3, Alexander Cabello, LA, 6:06.53. 4, Nolan Savoy, PB, 6:39.34.
3,200 – 1, Edwards, LCA, 12:29.54. 2, Hayes, LCA, 13:46.37. 3, Robley Altamirano, PB,15:031.31. 4, Savoy, PB, 15:05.82.
110 hurdles – 1 Marshall Richard, Welsh, 18,01. 2, Luke Aragona, LCA, 18.73. 3, Cole Sanders, PB,18.67. 4, Ty Lee, LCA, 20.75.
300 hurdles – 1, Nick Swacker, ND, 43.58. 2, Marshall Richard, Welsh, 44.63. 3, Aragona, LCA, 47.32. 4, Ty Lee, LCA, 49.36.
RELAYS
4x100 – 1, Lafayette Christian, 43.29. 2, Lake Arthur, 45..97. 3, Notre Dame, 46.97. 4, Welsh, 48.25.
4x200 – 1, Lafayette Christian, 1:29.76. 2, Notre Dame, 1:35.10. 3, Lake Arthur, 1:36.87. 4, Welsh, 1:37.93.
4x400 – 1, Lafayette Christian, 3:43.27. 2, Notre Dame, 3:55.53. 3, Welsh, 4;04.56.z
FIELD EVENTS
Shot put – 1, Fitzgerald West, LCA, 50-9. 2, Rhett Davis, Welsh, 41-5. 3, Micah Miller, LCA, 40-5. 4, Boyd Gray, ND, 39-2.5.
Discus – 1, West, LCA, 137-8.5. 2, Nick Gautreaux, ND, 135-4. 3, Miller, LCA, 132-4. 4, Josh Lejeune, ND, 119-8.
Javelin – 1, Gabe Leonards, ND, 154-2. 2, Cohen Fontenot, Welsh, 137-9. 3, Braden Ziegler, LCA, 114-9. 4, Joey Lahman, PB, 108-1.
Long jump – 1, Alonzo Ryan, LCA, 20-3. 2, Nick Swacker, ND, 19-9. 3, Ray Levi, LA, 17-9. 4, Derrick Celestine, LCA, 18-8.
Triple jump – 1, Swacker, ND, 40-0. 2, Cole Sanders, PB, 36-8. 3, Daejon Sinegal, LCA, 36-6. 4, Jermaine Artis, Welsh, 35-5.
High jump – 1, Kenyon Boese, LA, 5-6. 2, Daejen Sinegal, LCA, 5-4. 3, Jermaine Artis, W, 5-0. 4, Sam Taylor, LCA, 4-10.
Pole vault – 1, Luke LeBlanc, ND, 11-0. 2, Luke Aragona, LCA, 9-6. 3, Gabriel Dupuis, LCA, 9-0.
GIRLS
TEAM STANDINGS
1, Lafayette Christian (no totals available)
RUNNING EVENTS
100 – 1, Sydney Malveaux, LCA, 13.69. 2, Bria Prudhomme, W, 13.70. 3, Natalie Brown, ND, 13.85. 4, Cindy Hebert, LCA, 13.98.
200 – 1, Kelsey Broussard, ND, 27.87. 2, Kaylie Anderson, LCA, 28.18. 3, Alyesa Davis, PB, 28.65. 4, Tylyn Porter, Welsh, 29.20.
400 – 1, Anderson, LCA, 1:04.04. 2, Azarreya Boudreaux, LCA, 1:07.76. 3, Ella Hoffpauir, ND, 1:10.70. 4, Vivian Sketor, LA, 1:11.92.
800 – 1, Lenzie Buller, PB, 2:54.85. 2, Katie Doucet, ND, 2:57.48. 3, Hallie Smith, ND, 3:10.26. 4, Sloane Lantier, LCA, 3:11.88.
1,600 – 1, Diana Brister, LA, 6:06.69. 2, Mckenzie Olinger, ND, 6:13.31. 3, Sloane Brister, LCA, 7:11.58. 4, Ryen Dailey, ND, 7:28.04.
3,200 – 1, Olinger, ND, 13:57.60. 2, Megan Dupre, PB, 16:93.28. 3, Lantier, LCA, 17:52.31.
100 hurdles – 1, Alyssa Davis, PB, 19.05. 2, Janessa Bush, LCA, 17.06. 3, Cecila Cine, LCA, 20.18 4, Alizah Rogers, LCA, 20.84.
300 hurdles – 1, Cine, LCA, 55.17. 2, Lenzee Buller, PB, 57.16. 3, McKenzie Edmond, LCA, 1:01.57.
RELAYS
4x100 – 1, Notre Dame, 52.62. 2, Lafayette Christian, 53.79. 3, Welsh, 54.42.
4x200 – 1, Lafayette Christian, 1:50.48. 2, Notre Dame, 1:57.85. 3, Welsh, 1:59.84.
4x400 – 1, Lafayette Christian, 4:36.38. 2, Notre Dame, 4:42.94. 3, Welsh, 5:15.11.
FIELD EVENTS
Shot put – 1, Leilyani Hudson, LCA, 33-1. 2, Kayla Parker, LCA, 32-6. 3, Mary Hebert, ND, 32-0. 4, Shanya Price, LA, 28-4.
Discus – 1, Mary Hebert, ND, 88-5. 2, Hudson, LCA, 79-3. 3, Parker, LCA, 9-7.5. 4, Jada Rideaux, PB, 66-0.
Javelin – 1, Melani Francis, PB, 111-9. 2, Kali Hornsby, LA, 94-3. 3, Gabrielle Welch, ND, 79-5.
Long jump – 1, Alyssa Davis, PB, 16-1. 2, Natalie Brown, ND, 15-4. 3, Melise Maloz, ND, 15-1.75. 4, Lenzie Buller, PB, 15-1.5.
Triple jump – 1, Deonna Brister, LA, 35-0. 2, Ellen Cormier, ND, 32-3.5. 3, Kelsey Roussard, ND, 32-0.75. 4, Buller, PB, 31-9.5.
High jump – 1, Gabrielle Malagorie, LCA, 4-8. 2, Eve Alexander, LC, 4-6. 3, Emma Field, ND; Gabby Cates, ND, 4-2.
Pole vault – 1, Cecilia Cina, LCA, 7-0. 2, Emily Membreno, LCA, 6-0.
District 7-2A Meet
BOYS
TEAM STANDINGS
1. Ascension Episcopal 145, 2. Franklin 82, 3. Catholic-NI 81, 4. Delcambre 79, 5. West St. Mary 71, 6. Houma Christian 48, 7. Jeanerette 47, 8. Loreauville 32.
RUNNING EVENTS
100 – 1. Zylan Perry, Franklin, 11.32; 2. Kentrell Louis, Franklin, 11.58; 3. Cole Edmond, AES, 11.58; 4. Andrew Matthews, 11.58.
200 – 1. Landon Meche, AES, 23.32; 2. Kentrell Louis, Franklin, 23.43; 3. ZaMarion Webber, Franklin, 23.57; 4. Jude Ardoin, AES, 23.74.
400 – 1. Calep Jacob, LOR, 53.64; 2. Gerard Schenk, CATH, 54.33; 3. Javelinin Eugne, JEAN, 55.23; 4. Steven August, WSM, 55.95.
800 – 1. Landon Meche, AES, 2:07.37; 2. Trevor Viator, DEL, 2:17.40; 3. Jeffery Landry, CATH, 2:18.30; 4. Seth Archangel, Franklin, 2:19.11.
1.600 – 1. Antonio Delgado, HC, 4:55.88; 2. Brady Sins, HC, 5:14.70; 3. Beau Louviere, LOR, 5:17.18; 4. Quinton Foshee, AES, 5:17.83.
3200 – 1. Antonio Delgado, HC, 10:36.96; 2. Brady Sins, HC, 11:26.09; 3. Quinton Foshee, AES, 12:06.15; 4. Cole Lemoine, AES, 12:44.15.
110H – 1. Craig Alexander, WSM, 16.45; 2. Cade Dardar, AES, 18.26; 3. Steven August, WSM, 18.53; 4. Hayden Frederick, Del, 18.62.
300H – 1. Craig Alexander, WSM, 43.35; 2. Trevionne Archangel, WSM, 43.72; 3. Hayden Frederick, Del, 44.66; 4. Cade Dardar, AES, 46.02.
RELAYS
4x100 – 1. Franklin, 43.84; 2. West St. Mary, 44.32; 3. Jeanerette, 45.23; 4. Delcambre 46.06
4x200 – 1. Ascension Episcopal, 1:31.59; 2. West St. Mary, 1:32.21; 3. Loreauville, 1:32.83; 4. Franklin, 1:34.73.
4x400 – 1. Ascension Episcopal, 3:34.47; 2. Loreauville, 3:37.17; 3. Loreauville 3:37.17; 4. Franklin, 3:51.03.
4x800 – 1. Houma Christian, 9:51.45; 2. Catholic-NI, 9:53.79; 3. West St. Mary, 10:01.38; 4. Franklin, 10:55.04.
FIELD EVENTS
High jump – 1. Kelby Guillory, JEAN, 6-2; 2. J. Michael Gray, Franklin, 5-6; 3. Omarion Alfred, WSM, 5-6; 4. Jude Ardoin, AES, 5-6.
Pole vault – 1. Luke Pacetti, DEL, 12-6; 2. Beau Beaulieu, CATH. 12-0; 3. Jonah Helms, CATH, 11-0; 4. Beau Domengeaux, AES, 8-0.
Long jump – 1. Richard Lumpkin, JEAN, 21-7.5; 2. Kenny McDaniel, Franklin, 20-0; 3. Connor Edmond, AES, 19-9; 4. Cade Dardar, AES, 19-8.
Triple jump – 1. Kelby Guillory, JEAN, 40-4; 2. Hayden Frederick, DEL, 40-2; 3. Cade Dardar, AES, 39-4; 4. Kenny McDaniel, Franklin, 37-8.
SP – 1. Clay Ancelet, AES, 42-5; 2. Maxie Baudoin, AES, 41-9.5; 3. Mason Boutte, CATH, 38-4.25; 4. Aivery Dejean, DEL, 37.5.75.
Discus – 1. Ryan Gonsoulin, CATH, 115-2.5; 2. Clay Ancelet, AES, 112-11.5; 3. Chad Olivier, DEL, 93-2.5; 4. Jacorey Law, DEL, 92-11.
Javelin – 1. Trace Williams, CATH, 156-6; 2. Matthew Remondet, AES, 152-4; 3. Cullen Bouton, DEL, 149-1; 4. Rogan Saunier, DEL, 128-9.
GIRLS
TEAM STANDINGS
1. Ascension Episcopal 208, 2. Catholic-NI 100, 3. Delcambre 88, 4. West St. Mary 77, 5. Houma Christian 64, 6. Jeanerette 21, 7. Loreauville 10.
RUNNING EVENTS
100 – 1. Nyah Mitchel, AES, 12.95; 2. Aniya Gibson, WSM, 13.03; 3. Kamryn Darby, DEL, 13.10; 4. Shirleysha McCreary, JEAN, 13.18.
200 – 1. Aniya Gibson, WSM, 27.13; 2. Nyah Mitchell, AES, 27.88; 3. A’Layjah Moore, WSM, 29.13; 4. Treasure Harris, DEL, 29.33.
400 – 1. Kamryn Darby, DEL, 1:04.83; 2. Maleah Domengeaux, AES, 1:10.67; 3. Brianna Gayle, AES, 1:12.61; 4. Angela Cruz, DEL, 1:14.45.
800 – 1. Amiyah Decuire, DEL, 2:46.58; 2. Riley Liprie, AES, 2:49.0; 3. Sarah West, AES, 2:51.72; 4. Hannah Trappey, CATH, 2:53.71.
1600 – 1. Emma Bourg, HC, 5:46.60; 2. Sarah Godley, AES, 5:54.16; 3. Kate Armentor, CATH, 6:43.26; 4. Hannah Trappey, CATH, 6:57.73.
3200 – 1. Emma Bourg, HC, 13:02.58; 2. Sarah Godley, AES, 13:07.60; 3. Audrey Armentor, CATH, 14:27.42; 4. Kaydin Boyd, HC, 14:51.33.
100H – 1. Kendalyn Morgan, AES, 17.68; 2. Hannah Broussard, CATH, 18.82; 3. Candance Druilhet, WSM, 19.51; 4. Kristy Zeng, HC, 19.62.
300H – 1. Kendalyn Morgan, AES, 51.96; 2. Hannah Broussard, CATH, 55.21; 3. Kaitlin Druilhet, WSM, 56.59; 4. Terralynn Calais, CATH, 57.45.
RELAYS
4x100 – 1. West St. Mary (Robertson, Moore, Payton, Gibson), 51.87; 2. Jeanerette, 52.04; 3. Ascension Episcopal, 52.67; 4. Houma Christian, 55.07.
4x200 – 1. Ascension Episcopal, 1:50.67; 2. West St. Mary, 1:51.16; 3. Jeanerette, 1:52.54; 4. Delcambre, 1:52.56.
4x400 – 1. Delcambre (Cruz, Harris, Decuire, Darby), 4:37.35; 2. Ascension Episcopal, 4;47.88; 3. West St. Mary, 5:01.40; 4. Houma Christian, 5:04.45.
4x800 – 1. Ascension Episcopal, 12:09.61; 2. Houma Christian, 12:37.03; 3. Catholic-NI, 12:52.38.
FIELD EVENTS
High jump – 1. Journee Mitchell, CATH, 4-10; 2. Terez Robertson, WSM, 4-6; 3. Emily Voisin, HC, 4-6; 4. Annie Mouton, AES, 4-2.
Pole vault – 1. Meg Graves, AES, 8-6; 2. Maleah Domengeaux, AES, 8-0.
Long jump – 1. Nyah Mitchell, AES, 16-5.5; 2. Amiyah Decuire, Del, 16-1; 3. Annie Mouton, AES, 15-0.5; 4. Taylor Camille, HC, 14-10.
Triple jump – 1. Annie Mouton, AES, 30-9.75; 2. Sydney Braun, AES, 30-2; 3. Skye Theriot, LOR, 29-3; 4. Bry’Neisha Payton, WSM, 28-6.5.
SP – 1. Abigail Richthofen, CATH, 31-6.5; 2. Riley Hebert, DEL, 29-5.5; 3. Raegan Breaux, DEL, 27-0; 4. Sydney Braun, AES, 26-10.75.
Discus – 1. Meghan Colomb, AES, 111-7; 2. Abigail Richthofen, CATH, 95-3; 3. Riley Hebert, DEL, 78-1; 4. Katherine Voigt, AES, 71-8.
Javelin – 1. Abigail Richthofen, CATH, 110-8; 2. Sydney Braun, AES, 90-0; 3. Katherine Voigt, AES, 86-8; 4. Riley Hebert, DEL, 70-9.
Discustrict 7-B Meet
GIRLS
TEAM STANDINGS
1. Bell City 129, 2. Episcopal School of Acadiana 115, 3. Lacassine 110, 4. JS Clark 73, 5. Hathaway 67, 6. Midland 48.
RUNNING EVENTS
100 – 1. Mary Johnson, LAC, 13.67; 2. Kate Leonards, 13.84; 3. Dejouae Fields, JSC, 14.21; 4. Zyon Lewis, JSC, 14.46.
200 – 1. Kate Leonards, Bell City, 27.90; 2. Ayden Brown, ESA, 28.18; 3. Jasmyn West, Bell City, 29.45; 4. Dejouae Fields, JSC, 29.56.
400 – 1. Ayden Brown, ESA, 1:03.98; 2. Sofia Melville, LAC, 1:05.14; 3. Brea Baca-White, HATH, 1:06.07; 4. MaDiscuson Suire, HATH, 1:08.37.
800 – 1. Ayden Brown, ESA, 2:30.88; 2. Peyton Sievers, MID, 2:31.46; 3. Sofia Melville, LAC, 2:38.77; 4. Taylor Guillotte, ESA, 2:39.99.
1600 – 1. Aline Malek, ESA, 5:52.45; 2. Taylor Guillotte, ESA, 5:59.45; 3. Kaitlyn Sawyer, HATH, 6:09.53; 4. Dae’ja Babin, JSC, 6:10.69.
3200 – 1. Aline Malek, ESA, 12:28.61; 2. Ava Grace Hebert, ESA, 12:36.74; 3. Peyton Sievers, MID, 12:40.33; 4. Dae’Ja Babin, JSC, 13:17.96.
100H – 1. Irene Kaiser, ESA, 19.29; 2. Audrey Hardy, LAC, 20.84; 3. Victoria Reed, Bell City, 21.13; 4. Kenzie Haynes, JSC, 21.55.
300H – 1. Irene Kaiser, ESA, 55.81; 2. Gracie Miller, MID. 57.86; 3. Zyon Lewis, JSC, 58.50; 4. Dai’jalee LeBlanc, MID, 58.53.
RELAYS
4x100 – 1. Lacassine, 55.35; 2. JS Clark, 55.77; 3. Midland 57.01; 4. Hathaway, 58.74.
4x200 – 1. Lacassine, 1:52.71; 2. JS Clark, 1:57.94; 3. Hathaway, 1:59.54; 4. Midland, 2:03.35.
4x400 – 1. Hathaway, 4:29.89; 2. Lacassine, 4:31.77; 3. ESA, 4:34.66; 4. Midland, 4:40.99.
FIELD EVENTS
High jump – 1. Jasmyn West, Bell City, 4-8; 2. Morgan Barber, Bell City, 4-8; 3. Arianna Washington, JSC, 4-8; 4. Brooklyn Timpa, HATH, 4-6.
Pole vault – 1. Kate Leonards, Bell City, 6-0; 2. Ella Rentrop, Bell City, 5-0.
Long jump – 1. Kate Leonards, Bell City, 15-5; 2. Irene Kaiser, ESA, 15-4.5; 3. Tamia Boast, JSC, 14-11; 4. Brooklyn Timpa, HATH, 14-1.
Triple jump – 1. Irene Kaiser, ESA, 33-3; 2. Jasmyn West, Bell City, 30-10; 3. Syndie Cooley, LAC, 30-5; 4. Gracie Miller, MID, 29-10.
SP – 1. Vanessa Duhe, LAC, 34-2; 2. Amber Humphrey, LAC, 31-0.5; 3. Samantha Navarre, Bell City, 30-8.25; 4. Sha’Keithia Bolden, JSC, 30-0.5.
Discus – 1. Vanessa Duhe, LAC, 89-1; 2. Samantha Navarre, Bell City, 78-9.5; 3. Chloey Guidry, HATH, 77.-8; 4. Brylee Guillory, HAH, 67-6.
Javelin – 1. Addy Bonsall, Bell City, 109-9; 2. Gracie Canter, Bell City, 94-4.5; 3. Brooke Guillory, LAC, 89-0; 4. Tristanie Albert, JSC, 84-1.
BOYS
TEAM STANDINGS
1. JS Clark 177, 2. Lacassine 126, 3. Episcopal School of Acadiana 87, 4. Midland 74, 5. Hathaway 64, 6. Bell City 16.
RUNNING EVENTS
100 – 1. Bylen Tyler, JSC, 11.24; 2. Trevor Daugherty, JSC, 11.89; 2. Dionte Freeman, LAC, 12.16; 4. Shannon Drake, MID, 12.46.
200 – 1. Bylen Tyler, JSC, 22.49; 2. Joseph Levier, JSC, 23.66; 3. Ian Allam, ESA, 24.42; 4. Dionte Freeman, LAC, 24.66.
400 – 1. Joseph Levier, JSC, 52.17; 2. Ian Allam, ESA, 54.89; 3. Christian Herpin, ESA, 56.71; 4. Vincent Breaux, HATH, 59.83.
800 – 1. Blaise Broussard, HATH, 2:10.02; 3. Shamzie Cole, MID, 2:10.83; 4. Spencer McNeely, ESA, 2:12.45.
1,600 – 1. Phillip Forsyth, LAC, 5:00.18; 2. Peter Kaiser, ESA, 5:00.24; 3. Chris Naquin, HATH, 5:05.45; 4. Copeland Schwinn, MID, 5:10.39.
3,200 – 1. Peter Kaiser, ESA, 11:03.72; 2. Phoenix Robinson, MID, 11:22.98; 3. Ian Waskom, ESA, 11:22.98; 4. Camden Myers, MID, 11:52.0
110H – 1. D’Marcus Fugett, JSC, 17.71; 2. Taiwan Jones, LAC, 17.76; 3. Santiago Valencia, LAC, 18.26; 4. Tanner Sonnier, MID, 19.92.
300H – 1. Taiwan Jones, LAC, 44.79; 2. Santiago Valencia, LAC, 46.15; 3. Ousmane Maiga, JSC, 48.61; 4. Issac Jolivette, JSC, 50.40.
RELAYS
4x100 – 1. Lacassine, 46.65; 2. JS Clark, 46.97; 3. Hathaway, 48.50; 4. Bell City, 48.93.
4x200 – 1. JS Clark, 1:33.01; 2. Lacassine, 1:37.94; 3. Midland, 1:40.57; 4. Bell City, 1:42.76.
4x400 – 1. JS Clark, 3:37.33; 2. ESA, 3:42.77; 3. Lacassine, 3:46.68; 4. Midland, 3:48.67.
FIELD EVENTS
High jump – 1. Channing Arvie, JSC, 6-0; 2. Trevor Daugherty, JSC, 6-0; 3. Lane Guidry, MID, 5-10; 4. Gavin Moore, LAC, 5-10.
Pole vault – 1. Jake Lebert, LAC, 8-6; 2. Ethan Corkran, LAC, 7-6; 3. Kaleb Ward, Bell City, 7-6.
Long jump – 1. Trevor Daugherty, JSC, 20-4.5; 2. Ethan Corkran, LAC, 19-8; 3. Aaron Garcia, LAC, 19-2.5; 4. Ja’Quantin Greene, JSC, 18-6.
Triple jump – 1. Channing Arvie, JSC, 41-7; 2. Jeremiah Coleman, JSC, 39-1; 3. Alex Koval, ESA, 37-10; 4. Gavin Moore, LAC, 37-9.5.
Shot put– 1. Bryce Guillotte, HATH, 44-0; 2. Reilly LeBlanc, HATH, 41-2; 3. Richard Megann, ESA, 39-8; 4. Isaiah Charles, JSC, 37-9.5.
Discus – 1. Richard Magann, ESA, 131-0; 2. Reilly LeBlanc, HATH, 111-9; 3. Cobe Brooks, JSC, 110-5; 4. Paul Sonnier, JSC, 104-11.
Javelin – 1. D’Marcus Fugett, JSC, 129-1; 2. Cameron Lapoint, MID, 113-4.5; 3. Zach Baker, MID, 97-9; 4. Isaiah Charles, JSC, 95-3.5.