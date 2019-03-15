Powerlifting
LHSAA state meet
Friday’s Division I through Division V girls results for the Allstate Sugar Bowl/LHSAA Powerlifting meet.
Division I
Team scores: 1. Pineville, 49. 2. Covington, 31. 3. Slidell, West Monroe, 30. 5. Alexandria S.H., 22. 6. Natch. Central, 17. 7. Northshore, 5. 8. Dutchtown, 4. 9. Denham Springs, 3. 10. Captain Shrev., Fontainebleu, 2. 12. H.L. Bourgeois, 2. 13. New Iberia S.H., 1
97: 1. Jelynn Cheatham, Slidell, 300-145-300-745; 2. Earlysha, West Monroe, 260-105-265-630; 3. Brennan Fallon, Northshore, 235-125-250-610
105: 1. Xarcaria Clark, Pineville, 295-135-320-750; 2. Paige Delsa, Natch. Central, 220-105-250-575; 3. Cari Talley, Covington, 225-125-220-570.
114: 1. Paije Mckoin, West Monroe, 310-140-270-720; 2. Cara Scott, Covington, 285-135-285-705; 3. Destiny Leblanc, Covington, 265-160-270-695
123: 1. Brianna Collins, Pineville, 315-155-325-795; 2. Kiara Williams, Alexandria S.H. 280-155-315-720; 3. Bridget Seghers, Covington, 290-155-225-670.
132: 1. Traniece Crawford, Slidell, 330-130-355-815 2. Shanen Brown, Alexandria S.H. 325-135-350-810; 3. Haleigh Martin, West Monroe, 325-155-320-800
148: 1. Alyzza Stann, Covington, 360-205-370-935; 2. Kendal Frasier, Covington, 355-165-300-820 3. Astrid Lemmons, Pineville, 320-195-300-815
165: 1. Samantha Cruz, Alexandria S.H., 370-180-405-955; 2. Jalee Shanklin, Pineville, 405-190-355-950; 3. Adeyinka Ariwajoye, Slidell, 325-185-400-910
181: 1.Sara Demattie, Natch. Central, 400-205-430-1035; 2. Mykelli Hudsonbrew, 385-200-405-990; 3. Angel Hunter, Slidell, 340-190-350-880
198:1. Kayli Bowman, West Monroe, 360-185-360-905; 2. Ava Townley, Pineville, 340-185-345-870; 3. Brianna Primm, West Monroe, 335-195-330-860
220: 1. Karmyn King, Slidell, 450-220-425-1095, 2. Aalyiah, Pineville, 415-205-405-1025; 3. Funke Adeleye, Natch. Central, 390-140-360-890
SHW: 1. Brionna Ford, Pineville, 475-265-405-1145; 2. Jamie Johnson, Pineville, 500-225-395-1120; 3. Harmoni Brown, Covington, 445-240-315-1000
Outstanding Lifters:
97-148: 1. Cheatham, Jelynn, Slidell, 1063.49
165-220: 1. Demattie, Sara, Natch. C.E, 969.07
Division II
Team Scores: 1. Lutcher 60, 2. Tioga 38, 3. Leesville 17, 4. Buckeye 17, 5. Lakeshore 16, 6. Assumption 11, 7. Franklin Parish 9, 8. Pearl River 7, 9. Terrebonne 5, 9. Beau Chene 5, 11. E.D. White, 12. Opelousas 4, 13. Salmen 3, 14. Ellender 1, 15. Woodlawn 0, 15. Westgate 0, 15. Rayne 0.
97: 1. Karalyn Moragne, Lakeshore, 145-90-170-405. 2. Emily Coble, Pearl River, 140-85-180-405. 3. Emmie Falsetta, Assumption, 150-65-170-385.105: 1. Erica Jones, Tioga, 275-135-250-660. 2. Cara Hayes, Lakeshore, 225-110-255-590. 3. Suheilly Pagan, Leesville, 215-95-220-530.
114: 1. Quamecca Stafford, Lutcher, 320-180-385-885. 2. Travana Pearley, Assumption, 260-110-260-630. 3. Kendall Collins, Leesville, 225-95-305-625.
123: 1. Shanlesa Bethea, Leesville, 330-195-325-850. 2. Brandi Lambert, Lutcher, 285-150-330-765. 3. Destiny Desselle, Buckeye, 250-140-290-680
132: 1. Raelynn Martin, Lutcher, 315-165-310-790. 2. Bailee Bryant, Buckeye, 315-170-300-785. 3. Alexis Laiche, Lutcher, 295-155-305-755.
148: 1. Kallie McDonald, Lutcher, 345-150-365-860. 2. Shelby Gros, Tioga, 325-165-365-855. 3. Kynja Pleasant, Tioga, 345-165-325-835.
165: 1. Shay Naquin, Lutcher, 385-215-385-985. 2. Valerie LeBlanc, South Terrebone, 375-190-405-970. 3. Jermillion Shepherd, Tioga, 350-180-350-880.181: 1. Lanecia Nicholas, Lutcher, 350-180-375-905. 2 Abbie Williams, Franklin Parish, 370-150-370-890. 3. Kylie Arnaud, Opelousas, 330-190-265-785.
198: 1.Melanie Louque, Lutcher, 370-190-335-895. 2. Katelyn Tuegel, Buckeye, 315-175-345-835. 3. Nejai Spencer, Salmen, 325-115-300-740.
220: 1. Ashia Demas, Tioga, 395-165-320-880. 2. Caitlyn Cullen, Lutcher, 300-180-290-770. 3. Clarah Smith, Franklin Parish, 285-150-335-770.
220+: 1. Gemaila Horn, Tioga, 475-240-355-1070. 2. Jana Deville, Beau Chene, 445-210-375-1030. 3. Madison Mire, Lutcher, 355-25-295-905.
Outstanding Lifters
97-148: 1. Quamecca Stafford, Lutcher, 1129.08
165-220: 1. Shay Naquin, Lutcher, 997.21
Division III
Team Scores: 1. Peabody, 46. 2. Abbeville, 46. 3. Iota, 23. 4. North Vermillion, 20. 5. Wossman, 15. 6. Jena, 12. 7. Hannan, 9. 8. Mamou, 8. 9. Church Point, 5. 10. Erath, 5. 11. Union Parish, 4. 12. St. Louis, 2.
97: 1. Shaye Robertson, Abbeville, 215-115-230-560. 2. Mackenzie Comeaux, Iota, 180-75-180-435. 3. Lacey Daigle, North Vermillion, 165-70-190-425.
105: 1. Briana Tomino, Abbeville, 245-130-285-660. 2. Audrey Donges, Jena, 225-100-235-560. 3. Alexandra Bryant, Wossman, 185-100-200-485.
114: 1. Taylor Douglas, Wossman, 245-135-285-665. 2. Alexandra Wolfe, Hannan, 235-130-270-635. 3. Maggie Soileau, Iota, 225-100-245-570.
123: 1. Chasity Jones, Peabody, 335-115-330-780. 2. Makayla Jones, Abbeville, 290-190-295-775. 3. Kaitlin Wendt, Hannan, 260-115-250-625.
132: 1. Tristian Eli, Peabody, 310-120-325-755. 2. Madelyn McDaniel, Iota, 305-155-275-735. 3. Gabriella Aguillard, Mamou, 310-115-245-670.
148: 1. Alexis Venson, Peabody, 385-135-340-860. 2. Nygene Williams, Abbeville, 275-155-295-725. 3. Keylie Cruise, Iota, 315-145-260-720.
165: 1. Deyshalund Eggins, Peabody, 350-175-325-850. 2. Brenda Nute, Wossman, 315-140-385-840. 3. Natalie Reboul, North Vermillion, 315-140-385-840.
181: 1. Hannah Barnett, Abbeville, 310-195-305-810. 2. Bailey Deshotel, Church Point, 275-185-285-745. 3. Rylee Vincent, Erath, 300-145-300-745.
198: 1. Taiana Caldwell, Peabody, 420-185-330-935. 2. Alexis Jones, Jena, 330-160-340-830. 3. Haiden Vige, Iota, 320-145-300-765.
220: 1. Jayla Reaux, Abbeville, 335-225-305-865. 2. Tierra Northcut, North Vermillion, 325-185-300-810. 3. Jazmin Ocanas, N. Vermillion, 350-160-265-775.
SHW: 1. Sumaria Brooks, Peabody, 450-175-425-1050. 2. Lainey Trahan, Abbeville, 415-275-340-1030. 3. Kai Kirk, Peabody, 380-135-345-860.
Outstanding Lifters
97-148: Chasity Jones, Peabody, 335-115-330-780
165-SHW: Sumaria Brooks, Peabody, 450-175-425-1050.
Division IV
Team Scores: 1. Port Allen, 46. 2. Calvary Baptist, 45. 3. Northlake Christian, 39. 4. Pope John Paul, 30. 5. Delhi Charter, 11. 6. Patrick Taylor, 7. 7. Darbonne Woods, 7. 8. Episcopal, 3. 9. HLSHS, 2. 9. French Settlement, 2. 11. St. Helena, 1. 11. Lakeview, 1.
97: 1. Allie Lazarius, Calvary Baptist, 210-85-220-515. 2. Jlaycia Grievous, Port Allen, 185-80-185-450. 3. Emily Mancuso, Pope John Paul, 145-90-175-410.
105: 1. Mya Evans, Calvary Baptist, 210-105-235-550. 2. Annagrace Branch, Northlake Christian, 190-80-215-485. 3. Caitlyn Perser, Calvary, 200-75-205-480.
114: 1. Kailey Brookshire, Calvary, 300-180-315-795. 2.Savannah Burke, Northlake Christian, 260-165-255-680. 3. Kaitlyn Hill, PJP, 230-120-255-605.
123: 1. Katherine Bilac, Northlake Christian, 265-140-295-700. 2. Chloe Trevino, Northlake, 265-130-265-660. 3. Elaine Antione, Port Allen, 245-100-265-610.
132: 1. Skylar Odom, Calvary, 275-135-295-705. 2. Brooke Appe, Northlake, 275-145-280-700. 3. Tiara Jones, PAHS, 300-110-290-700.
148: 1. Kaylin Little, Calvary, 300-165-290-755. 2. Isabella Ellias, Northlake, 240-155-290-685. 3. Haleigh Curry, PJP, 255-125-300-680.
165: 1. Janee Kovacs, Patrick Taylor, 305-160-315-780. 2. Holly Hotard, Pope John Paul, 295-145-305-745. 3. Browyn Guy, Episcopal, 265-130-270-665.
181: 1. Destiny Winfield, Port Allen, 285-105-330-720. 2. Bailey Killingsworth, Delhi Charter, 295-120-300-715. 3. Ashby Tyndall, Calvary, 265-135-280-680.
198: 1. Emily Nichol, Port Allen, 275-135-325-735. 2. Bobbi Sampson, Northlake Christian, 225-120-220-565. 3. Shelby Sargent, Delhi Charter, 220-90-225-535.
220: 1. Gabrionna Foster, Port Allen, 290-150-285-725. 2. Avery Natal, Pope John Paul, 305-140-250-695. 3. Morgan Obrien, Darbonne, 230-115-260-605.
SHW: 1. Rickia Lenoir, Port Allen, 325-205-325-855. 2. Summer Frank, Port Allen, 335-170-335-840. 3. Madison Lingo, Pope John Paul, 325-145-300-770.
Outstanding Lifters
97-148: Kailey Brookshire, Calvary Baptist, 300-180-315-795.
165-SHW: Janee Kovacs, Patrick Taylor, 305-160-315-780.
Division V
Team scores: 1. Ascension Catholic, 30. 2. Holden, 23. 3. Glenmora, 19. 4. Gueydan, 18. 5. Runnels, 14. 6. Delhi, 13. 6. St. Mary’s Catholic, 13. 7. Homer, 12. 7. Haynesville, 12. 8. Northwood-Lena, 9. 9.St. Edmund, 7. 9. Cedar Creek, 9. 10. Castor, 5. 10. Quitman, 5. 11. Vermillion Catholic, 3. 12. Catholic High P.C., 2. 12. LSD, 2. 13. LSVI, 1. 13. Univ. Academy, 1.
97:1. Kaidynce Manuel, St. Edmund, 240-105-330-575. 2. Gracie Simon, Gueydan, 165-75-170-410. 3. Zarnavia Henderson, Haynesville, 160-70-175-405.
105: 1. Sydnie Simon, Gueydan, 180-85-185-450. 2. Alison Henry, Northwood-Lena, 125-65-215-405. 3. Chloe Nash, St. Mary’s Catholic, 145-85-165-395.
114: 1. Isbella Mariano, Cedar Creek, 205-105-250-560. 2. Miranda Landry, ACHS., 210-95-245-550. 3. Meredith Taliaferro, Runnels, 205-80-265-550.
123: 1. Julia Sager, Runnels, 230-90-285-605. 2. Mackenzie Marroy, Ascension Catholic, 210-90-270-570. 3. Mia Alfonso, Runnels, 230-80-235-545.
132: 1. Madison Tripode, ACHS, 265-115-265-645. 2. Marie Grisaffe, ACHS, 235-110-270-615. 3. Sage Richoux, VC, 200-140-260-600.
148: 1. Tymia Evans, Homer, 275-115-320-710. 2. Annakate Jackson, St. Mary’s, 245-135-305-685. 3. Shataylor Reed, Quitman, 215-115-275-605.
165: 1. Lauren Politz, Holden, 300-145-315-760. 2. Erin Franklin, Haynesville, 245-105-285-635. 3. Nakila Hamilton, Glenmora, 230-90-310-630.
181: 1. Nydia Cooper, Ascension Catholic, 320-150-305-775. 2. Madalynn Cooper, Holden, 175-105-275-555. 3. Kendra Lacombe, Gueydan, 225-95-220-540.
198: 1. Angel Cloud, Glenmora, 270-130-320-720. 2. Zakiya Johnson, Castor, 275-135-235-645. 3. Abby Brouilette, Northwood-Lena, 240-120-250-610.
220: 1. Ripley Rogers, Glenmora, 270-125-320-715. 2. Kayla Davis, Holden, 240-115-335-690. 3. Chloe Cremans, St. Mary’s, 305-135-250-665.
SHW: 1. Amaya Killion, Delhi, 385-140-310-835. 2. Shaunika Oyara, Homer, 285-160-315-760. 3. Aquasia Dixon, Delhi, 305-135-300-740.
Outstanding Lifters
97-148: Kaidynce Manuel, St. Edmund, 240-105-230-575
165-SHW: Lauren Politz, Holden, 300-145-315-760.
Baseball
Zachary 11, Airline 1
Airline 000 010 —1
Zachary 250 013—11
AIRLINE: W. Tynes (2-2, run), Travinki (1-2), H. Whiteside (0-1 RBI); ZACHARY: A. Milazzo (4-4 4 RBIs), C. David (1-3 2 runs), A. Bailey (1-1, RBI).
Boys golf
At False River CC
Par 67
Team scores: 1, Catholic-PC, 203. 2, West Feliciana, 221. 3, Zachary (no team score).
Top three: 1, Kyle Bennett, Zachary, 39. 2, Brogan Gibbon, Zachary, 43. 3, Daniel Field, West Feliciana, 46.