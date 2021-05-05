State Track Meet Schedule
The LHSAA State Track and Field Meet will be held at LSU's Bernie Moore Stadium.
Thursday, May 6
Classes A, B, C
Field Events: 11:45 a.m. Running Events: 2:30 p.m.
Gates open at 10:45 a.m. Tickets: $10
Friday, May 7
Classes 2A, 3A
Field Events: 11:30 a.m. Running Events: 2:30 p.m. (4x800)
Gates open at 12:30 p.m. Tickets: $10; limit 2,600 fans
Saturday, May 8
Classes 4A, 5A
Field Events: 11:45 a.m. Running Events: 2 p.m. (4x800)
Gates open at 10:45 a.m. Tickets $10; limit 2,600 fans
Area best track performances
Acadiana area high school track and field leaders from meets covered by or reported to The Advocate. Verifiable revisions should be emailed to longgone99@yahoo.com.
BOYS
RUNNING EVENTS
100 – 1, Jonathan Green, CAR, 10.47. 2, Caemon Scott, LCA, 10.73. 3, Koen Beavers, CAR, 10.88. 4, Jordan Allen, LCA, 10.94. 5, Cameron Spencer, WG, 11.01.
200 – 1, Jonathan Green, CAR,21.24. 2, Cameron Spencer, WG, 21.25. 3, Caemon Scott, LCA, 21.69. 4, Tyler Sonnier, LAF, 22.11. 5, Jy'traveous Eugene, ACAD, 22.17.
400 – 1, Kendall Williams, CAR, 49.43. 2, Emery Sonnier, LAF, 49.95. 3, JuJuan Johnson, LCA, 50.09. 4, Jarworski Joseph, HB, 50.18. 5, Christian Francisco, WG, 50.25.
800 – 1, TrayQuan Francis, WG, 1:59.09. 2, Christian Francisco, WG, 2:00.28. 3, Bryce Campbell, CAR, 2:02.81. 4, Landon Meche, AES, 2:04.49. 5, Cameron Kelly, TC,2:05.33. 6, Dylan Credeur, TC,, 2:05.73..
1600 – 1, Cameron Kelly, TC, 4:18.90. 2, Bryce Campbell, CAR, 4:33.04. 3, Jason LeBlanc, EHS, 4:41.63. 4, TrayQuon Francis, WG, 4:41.75. 5, Joel Allen, EHS, 4:42.00.
3200 – 1, Chapin Stewart, TC, 10:05.93. 2, Cameron Kelly,, TC, 10:12.05. 3, Jason LeBlanc, EHS, 10:14.53. 4, Joel Allen, EHS, 10:17.03. 5, Noah Alreshini, CAR, 10:40.56.
110H – 1, Cameron Spencer, WG, 14.87. 2, Amire Ledet, NI, 15.46. 3, Andrew Lewis, CEC, 15.48. 4, Rashard Cormier, ABB, 15.71. 5, Omar Butler, CR; Jayden Singleton, CEC, 15.96.
300H – 1, Rashard Cormier, ABB, 40.14. 2, Jayden Singleton, CEC, 40.19. 3, Jamery Cain, NC, 41.49. 4, Jaworski Joseph, HB, 41.72. 5, Justin Lewis, ABB, 41.91.
RELAY EVENTS
4x100 – 1, Westgate, 42.40. 2, Cecilia, 42.58. 3, Lafayette Christian, 42.66. 4, Carencro, 42.68. 5, Breaux Bridge 43.21.
4x200 – 1, Carencro, 1:26.72. 2, Westgate, 1:27.14. 3, Lafayette Christian, 1:28.44. 4, Cecilia, 1:28.66. 5, Acadiana, 1:28.81.
4x400 – 1, Westgate, 3:22.05. 2, Carencro, 3:32.40. 3, Lafayette, 3:33.05 4, Loreauville, 3:34.07. 5, Ascension Episcopal, 3:33.41.
4x800 – 1, Westgate, 8:25.09. 2, Teurlings, 8:34.72. 3, Erath, 8:37.10. 4, Carencro, 8:48.10. 5, Northside, 9:02.23.
FIELD EVENTS
SP – 1, Fitzgerald West, LCA, 51-7. 2, Nicholas Vallair, NW, 49-9.5. 3, Javin Griffin, SM, 48-6. 4, Cameron George, ACAD, 47-11. 5, Malik Green, CAR; Quinton Butler, SM, 47-3.
DIS – 1, Nicholas Gautreaux, ND, 143-7.5. 2, Fitzgerald West, LCA, 137-2.5. 3, Micah Miller, LCA, 134-8. 4, Quinton Breaux, IOTA 134-0. 5, Brycelon Noel, CAR, 133-2.
JAV – 1, Richard Seymour, STM, 170-7. 2, Jacob Manuel, TC, 162-9. 3, Landon Cherrier, LCA, 158-4. 4, Ron Hebert, NV, 156-11. 5, Trace Williams, CHNI, 156-5.
LJ – 1, Andrew Lewis, CEC, 24-11.5. 2, Jordan Doucet, WG, 23-0.75. 3, Ethan Guidry, TC, 21-10.5. 4, Dylan Sonnier, SS; Carter Arceneaux, STM; Jon'Quarius McGhee, OHS, 21-10.
TJ – 1, Keon Coleman, OC, 48-8. 2, Amire Ledet, NISH, 47-1.25. 3, Tyler Goodley, CR, 45-9.75. 4, JonQuerius McGhee, OHS, 44-6. 5, Keshaun Lazar, NW, 44-4.
HJ – 1,Andrew Lewis, CEC, 6-5. 2, Kameron Levie, OC, 6-4. 3, Kelly Guillory, JEAN; Jon'Quarius, OC, Michael Berry, VP; JonQuerius McGhee, OHS, 6-2. 5, Travin Gardiner, WG, 6-1.
PV – 1, Luke Pacetti, DEL, 13-3. 2, Jonathan Woods, STM, 13-1. 3, Nicholas Thomassee, BC; Beau Beaulion, CHNI, 13-0. 3, Jonah Holmes, CHNI, 12-0.
GIRLS
RUNNING EVENTS
100 – 1, Gloryanna Walker, ABB, 12.25. 2, JaNyah Mouton, BB, 12.30. 3, Aryn Pitre, NW, 12.31. 4, Beyionce George, LAF, 12.32. 5, Courtney Wiltz, LAF, 12.48..
200 – 1, Aryn Pitre, NW, 25.29. 2, Danaisha George, NHS, 25.49. 3, Johanna Duplantis, LAF, 25.62. 4, L'Oreal Paris, ACAD, 25.67. 5, Quincy Simon, NHS, 25.76.
400 – 1, Evangelynn Griffin, CAR, 57.10. 2, Quincy Simon, NHS, 58.68. 3, Daija Bickham, LAF, 59.23. 4, Aryn Pitre, NW, 59.25. 5, Catherine Hensarling, STM, 1:01.06.
800 – 1, Chrysta Narcisse, LAF, 2:26.24. 2, Ayden Brown, ESA, 2:27.27. 3, Payton Sievers, MID, 2:31.46. 4, Lexi Guidry, TC, 2:32.31. 5, Sere Mocek, STM, 2:33.13.
1600 – 1, Lexi Guidry, TC, 5:32.10. 2, Aline Malik, ESA; Grace Maesrtri, STM, 5:42.08. 3, Angelle Dupuis, TC, 5:44.56. 4, Izzy Carter, STM, 5:46.73.
3200 – 1, Lexi Guidry, TC, 12:01.81. 2, Aline Malik, ESA, 12:27.61. 3, Grace Maestri, STM, 12:31.64. 4, Angelle Dupuis, TC, 12:32.59. 5, Anna Grace Hebert, ESA, 12:36.74.
100H – 1, Courtney Wiltz, LAF, 14.75. 2, Olivia Bundy, CP, 14.96. 3, Bridget Trahan, SS, 15.96. 4, Madeline Brown, LAF, 16.37. 5, Amelie Bouton, DEL, 17.06.
300H – 1, Olivia Bundy, CP, 45.51. 2, Courtney Wiltz, LAF, 45.67. 3, Bridget Trahan, SS, 48.10. 4, Johnesha Campbell, NV, 49.45. 5, Amelie Dupuis, TC, 49.01.
RELAY EVENTS
4x100 – 1, Lafayette, 48.44. 2, Northwest, 49.97. 3, Abbeville, 50.36. 4, Teurlings, 50.88. 5, Northside, 51.79.
4x200 – 1, Northside, 1:43.69. 2, Northwest 1:4.24. 3, Lafayette, 1:44.91. 4, Abbeville, 1:47.64. 5, Carencro, 1:47.87...
4x400 – 1, Northwest, 4:00.01. 2, Lafayette, 4:0.34. 3, Northside, 4:09.32. 4, Carencro, 4:18.89. 5, North Vermilion, 4:22.62.
4x800 – 1, Lafayette, 10:37.30, 2, St. Thomas More, 10:45.08. 3, Teurlings, 10:45.34.
FIELD EVENTS
SP – 1, Marin Barras, HB, 42-9. 2, Reese Grossie, LAF, 38-2. 3, Kayla Parker, LCA, 35-11. 4, Leilani Hudson, LCA, 34-1. 5, Johna Laws, NV; Destiny Clarkston, WCA, 34-0..
DIS – 1, Marin Barras, HB, 128-8. 2, Reese Grossie, LAF, 121-9. 3, Meghan Colomb, AES, 111-7. 4, Johna Lewis, NV, 109-6.25. 5, Journee Crutcher, BB,107-9.
JAV – 1, Marin Barras, HB, 126-7.5. 2, La'Aise Brown, NV, 123-1. 3, Emma Bacilla, WCA, 118-2.5. 4, Macey Dudley, CP, 116-0. 5, Melania Francis, PB; Mary Beth LaFleur, StED, 115-9.
LJ – 1, Saige Freeman, EUN, 19-1. 2, Courtney Wiltz, LAF, 18-4.25. 3. Catherine Hensarling, STM, 17-9.5. 4, Hannah Mouton, ACAD, 17-7. 5, Madison Flugence, BC, 17-1.75.
TJ – 1, Kennedy Brown, LAF, 36-9. 2, Eden Harrington, SS, 36-4.24. 3, Maya Jackson, OHS, 35-9. 4, Makyra Thibodeaux, NHS, 35-7. 5, Irene Kaiser, ESA, 35-2.
HJ – 1, Destiny Hooper, LAF, 5-3. 2, Alaysia Veal, NHS, 5-2. 3, Hillary Pillaro, HM, 5-1. 4, Jahnisha Campbell, NV; Lainie Broussard, VC; Jacquel Walker, CEC; Kelles Boutin, NISH, D. Touchet, CAR, 5-0.
PV – 1, Johanna Duplantis, LAF, 12-7. 2, Addison Richey, TC, 11-6. 3, Lindsey Doucet, BB, 10-0.