District 6-B Results
BOYS TEAM SCORING
1. Lacassine 133.5, 2. ESA 130.5, 3. JS Clark 100, 4. Midland 67, 5. Hathaway 60, 6. Bell City 46.
BOYS RUNNING EVENTS
100 – 1. Lawrence Pickney, JS Clark, 11.30; 2. Michael Lang, Bell City, 11.38; 3. Aaron Garcia, Lacassine, 11.48; 4. Dionte Freeman, Lacassine, 11.63.
200 – 1. Dionte Freeman, Lacassine, 23.41; 2. Michael Lang, Bell City, 23.66; 3. Ian Allam, ESA, 24.02; 4. Lawrence Pickney, JS Clark, 24.09.
400 – 1. Ian Allam, ESA, 52.76; 2. Michael Lang, Bell City, 53.46; 3. Xavier Leday, Lacassine, 54.47; 4. Christian Hill, Midland, 55.21.
800 – 1. Anderson Frank, ESA, 2:06.70; 2. Spencer McNeely, ESA, 2:09.27; 3. Blaise Broussard, Hathaway, 2:11.74; 4. Hudson Carter, Hathaway, 2:15.94.
1600 – 1. Greer Hernandez, ESA, 4:33.69; 2. Anderson Frank, ESA, 4:35.37; 3. Griffin Hanks, Bell City, 5:18.91; 4. Jake Lebert, Lacassine, 5:21.05.
3200 – 1. Greer Hernandez, ESA, 9:55.63; 2. Anderson Frank, ESA, 10:19.80; 3. Hudson Carter, Hathaway, 11:40.61; 4. Landon Seilhan, Hathaway, 11:44.92.
110H – 1. Chase Armentor, Lacassine, 17.66; 2. Liam Majeau, ESA, 18.75; 3. Midland, Cole Shamsie, 18.92; 4. Cameron Plauche, Hathaway, 19.24.
300H – 1. Cole Shamsie, Midland, 45.10; 2. Gavin Dupuis, Lacassine, 45.28; 3. Jsaac Jolivette, JS Clark, 46.21; 4. Liam Majeau, ESA, 46.41.
BOYS RELAYS
4x100 – 1. Lacassine (Duhe, Garcia, Freeman, Johnson) 46.32; 2. JS Clark 46.70; 3. Hathaway 46.83; 4. Midland 48.18.
4x200 – 1. ESA (Vilar, Humble, Caswell, Guidry) 1:38.14; 2. JS Clark 1:38.24; 3. Hathaway 1:44.36; 4. Midland 1:50.35.
4x400 – 1. Lacassine (Corbello, Garcia, Leday, Dupuis) 3:39.26; 2. ESA 3:40.64; 3. Midland 3:48.49; 4. JS Clark 3:54.25.
BOYS FIELD EVENTS
High jump – 1. Jordan Duhe, Lacassine, 5-8; 2. Lane Guidry, Midland, 5-8; 3. Tallion Rideau, JS Clark, 5-8; 4. Ledamian George, JS Clark, 5-8.
Triple jump – 1. Jordan Duhe, Lacassine, 41-11; 2. Devonte Benjamin, JS Clark, 40-1; 3. Parker Leger, ESA, 38-2; 4. Aidan Monceaux, Hathaway, 36-7.
Long jump – 1. Aaron Garcia, Lacassine, 20-9.5; 2. Jordan Duhe, Lacassine, 20-3; 3. Noah Guidry, ESA, 20-0.75; 4. Tallion Rideau, JS Clark, 20-0.75.
Pole vault – 1. Jake Lebert, Lacassine, 10-0; 2. Noah Granger, Bell City, 6-0.
Shot put – 1. Eli Eble, ESA, 45-5.5; 2. Isaiah Charles, JS Clark, 39-4; 3. Corey Quebodeaux, Midland, 37-2.5; 4. Dale Johnson, Lacassine, 36-7.5.
Javelin – 1. Isaiah Charles, JS Clark, 128-5; 2. Nate Murray, Hathaway, 120-3; 3. Davin Seilhan, Hathaway, 117-10; 4. Gavin Dupuis, Lacassine, 115-5.
Discus – 1. Cobe Brooks, JS Clark, 134-9; 2. Corey Quebodeaux, Midland, 118-1; 3. Ason Frederick, Lacassine, 112-7; 4. Ethan Beard, Midland, 111-7.
GIRLS TEAM SCORING
1. Midland 117, 2. Bell City 101, 3. Lacassine 101, 4. ESA 83, 5. JS Clark 72, 6. Hathaway 65.
GIRLS RUNNING EVENTS
100 – 1. Mary Johnson, Lacassine, 12.86; 2. Irene Kaiser, ESA,, 13.09; 3. Alli Crader, Hathaway, 13.27; 4. Azhia Stewart, ESA, 13.57.
200 – 1. Madison Suire, Hathaway, 28.24; 2. Kate Leonards, Bell City, 28.75; 3. Kelsey Broussard, ESA, 29.08; 4. Tora Savoy, Midland, 29.14.
400 – 1. Mary Johnson, Lacassine, 59.09; 2. Taylor Barnaba, JS Clark, 1:06.33; 3. Kaitlyn Sawyer, Hathaway, 1:07.68; 4. Dai’ja-lee LeBlanc, Midland,, 1:07.92.
800 – 1. Kaitlyn Sawyer, Hathaway, 2:28.73; 2. Peyton Sievers, Midland, 2:30.20; 3. Sara Grace Hoggatt, ESA, 2:44.30.
1600 – 1. Peyton Sievers, Midland, 5:32.24; 2. Kaitlyn Sawyer, Hathaway, 5:42.96; 3. Sara Grace Hoggatt, ESA, 5:55.99; 4. Dae’ja Babin, JS Clark, 6:10.81.
3200 – 1. Peyton Sievers, Midland, 13:01.74; 2. Dae’ja Babin, JS Clark, 14:15.33; 3. Bailey Guillotte, ESA, 14:28.93; 4. Macy Shamsie, Midland, 15:13.19.
100H – 1. Gracie Miller, Midland, 17.10; 2. Irene Kaiser, ESA, 17.55; 3. Camri Primeaux, Midland, 17.93; 4. Audrey Hardy, Lacassine, 19.05.
300H – 1. Camri Primeaux, Midland, 49.13; 2. Gracie Miller, Midland, 53.44; 3. Madelyn Newingham, Bell City, 55.88; 4. Kynzlie Singleton, Lacassine, 58.40.
GIRLS RELAYS
4x100 – 1. JS Clark (Andersson, Cary, Fields, Fields) 54.0; 2. Midland 54.05; 3. Bell City 54.54; 4. Hathaway 54.70.
4x200 – 1. Midland (Savoy, Boudreaux, Oliver, Primeaux) 1:53.12; 2. Bell City 1:53.86; 3. JS Clark 1:54.3; 4. Hathaway 1:56.0.
4x400 – 1. Midland (Oliver, LeBlanc, Sievers, Primeaux) 4:24.51; 2. Hathaway 4:28.31; 3. Lacassine 4:28.60; 4. JS Clark 4:53.06.
GIRLS FIELD EVENTS
Triple jump – 1. Irene Kaiser, ESA, 35-7; 2. Sydnie Cooley, Lacassine, 31-5; 3. Audrey Hardy, Lacassine, 31-0; 4. Victoria Reed, Bell City, 29-10.
Long jump – 1. Irene Kaiser, ESA, 17-5; 2. Emma Darbonne, Lacassine, 15-0; 3. Kynzlie Singleton, Lacassine, 14-7; 4. Victoria Reed, Bell City, 14-3.
High jump – 1. Audrey Hardy, Lacassine, 4-6; 2. Serina Arabie, Bell City, 4-2; 3. Makenzie Oliver, Midland, 4-2; 4. Zariah Biagase, JS Clark, 3-10.
Shot put – 1. Samantha Navarre, Bell City, 30-7.5; 2. Nevaeh Redditt, JS Clark, 30-1.25; 3. Sydnie Cooley, Lacassine, 29-6.5; 4. Gracie Miller, Midland, 29-5.75.
Pole vault – 1. Kate Leonards, Bell City, 7-0; 3. Elia Rentrop, Bell City, 6-0.
Javelin – 1. Sydnie Cooley, Lacassine, 119-1; 2. Emma Istre, Bell City, 101-4; 3. Breanna Fontenot, Lacassine, 91-8; 4. Sadie Nassar, ESA, 86-11.
Discus – 1. Sadie Nassar, ESA, 90-11; 2. Tristanie Albert, JS Clark, 85-3; 3. Samantha Navarre, Bell City, 83-2; 4. Rylie Crader, Hathaway, 82-1.