Returning UL players with new jersey numbers:
S - Brandon Bishop 2 (25, old number)
WR - Jacob Bernard 4 (86)
CB - Eric Garror 7 (19)
TE - Neal Johnson 9 (87)
CB - Jayrin Wilson 9 (22)
WR - Dalen Cambre 11 (13)
CB - Amir McDaniel 13 (22)
RB - Chris Smith 13 (21)
WR - Kaleb Carter 16 (26)
QB - Chandler Fields 18 (16)
LB - Jasper Williams 18 (38)
LB - AJ Riley 95 (19)
CB - Jalen Clark 20 (34)
S - Patrick Mensah 22 (13)
RB - Terrence Williams 23 (30)
LB - Kendre' Gant 25 (37)
CB - Justin Agu 26 (81)
CB - Key'Savalyn Barnes 27 (35)
S - Lanard Harris 35 (82)
LB - Cameron Whitfield 38 (49)
LB - Jake St. Andre 44 (57)
OL - Mackey Maillho 79 (66)