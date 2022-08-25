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UL cornerback Eric Garror changed his jersey number to 7 this season after after 19 during his first four seasons with the Cajuns.

 STAFF PHOTO BY BRAD KEMP

Returning UL players with new jersey numbers:

S - Brandon Bishop 2 (25, old number)

WR - Jacob Bernard 4 (86)

CB - Eric Garror 7 (19)

TE - Neal Johnson 9 (87)

CB - Jayrin Wilson 9 (22)

WR - Dalen Cambre 11 (13)

CB - Amir McDaniel 13 (22)

RB - Chris Smith 13 (21)

WR - Kaleb Carter 16 (26)

QB - Chandler Fields 18 (16)

LB - Jasper Williams 18 (38)

LB - AJ Riley 95 (19)

CB - Jalen Clark 20 (34)

S - Patrick Mensah 22 (13)

RB - Terrence Williams 23 (30)

LB - Kendre' Gant 25 (37)

CB - Justin Agu 26 (81)

CB - Key'Savalyn Barnes 27 (35)

S - Lanard Harris 35 (82)

LB - Cameron Whitfield 38 (49)

LB - Jake St. Andre 44 (57)

OL - Mackey Maillho 79 (66)

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