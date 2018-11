Girl Scout Troop 10079 gets ready to roll Nov. 11 in the annual Ascension Veterans Association Veterans Day Parade. From left are troop volunteer Brandi Akin, Ryleigh Stein, Elizabeth Akin, Kellyn Bourgeois, Rowan Stafford, Addison Belgard, Haleigh Cernich, Lucy Daigle, Kendall Scott, Eleanor Jones and Caroline Mueller.