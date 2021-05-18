The 2021 graduating class at St. Amant High School took part in commencement exercises May 13 at Lamar-Dixon Expo Center in Gonzales.

Valedictorian: Ella Reine Roussel

Salutatorian: Micale Christine Braud

Graduates included:

Carson Blair Adams **

Favian Pedro Alfaro %

Dayton Anthony Allain %

Stacey Gabrielle Allee

Savannah Jean Allen-Fekete **$

Daniel Wayne Amaro #%

Cole Gabriel Anderson %

Aidan Charles Andre %

Keandre Felton Andrews

Matthew Blaise Andrews %

Yaire Angel-Erives **$

Darrius Jerod Anthony **$

Makayla Lynn Arceneaux

Triston James Arceneaux #

Hannah Melanie Armstrong **%

Robert Lee Arrington #%

David Andrew Atkinson %

Rose Michelle Attuso **$

Kristen Marie Averett **$

Mckenna Rae Aymond #

Ayden Joseph Ayo #%

Emma Gail Babin **$

Kelbie Rae Babin #

Makenna Paige Babin **$

Alexandra Elizabeth Ball **$

Gage Michael Ballard

Isabella Kaye Bankston **$

Joshua Cole Barbera **$

Ronnie Lane Barker Jr. %

Luke Jameson Barnes #%

Ashlyn Nicole Barraco **%

Zakary Allen Bartlett #%

Hannah Marie Bartolomei #$

Eric Bautista Lemus **$

Chase Allen Bazile %

Lucas Quinn Beaumont %

Jalie James Becnel %

Katelyn Nichole Bedford ** %

Hayden Walter Bell #%

Ty Donovon Bell

Audrey Elizabeth Belleu **$

Jazmin Esmeralda Beltran-Arriaga

Corlath Michael Bennett %

Liam Miles Bennett #%

Trey Michael Bercegeay **%

Daxx Aaron Bergeron

Brielle Deanne Bernadas **$

Brant Austin Billingsley **$

Ryleigh Nicole Blank #%

David Joseph Blevins **$

Noah Drake Blocker **$

Tyson Lane Bolen %

Aiden Michael Borne #

Raymond Leslie Bosch IV #%

Logan Sean Boudreaux **$

Rachel Anne Boudreaux **$

Zanna Nakole Boudreaux **$

Kailena Van-Anh Bounnavong #%

Brayin Alise Bourgeois #%

Donovan Caige Bourgeois $

Emily Elizabeth Bourgeois **$

Evan Paul Bourgeois **

Kelsey Michel Bourgeois **$

Evangeline Dionne Bowman #

Gabrielle Ara Brandon #%

Sara Elizabeth Braud **$

Jacob Michael Oleg Breaud **% $

Devin Andrew Breazeale #%

Tyler Christopher Bridgewater **

Reed Joseph Brignac

David Chase Brito **$

Myka Danielle Brooks

Blake Ray Broussard

Hailey Jade Broussard #$

Brooke Nicole Brown

Emma Claire Brown **$

Hannah Leigh Brown %

Kyleigh Rachelle Brown

Olivia Marie Brunet **%

Michaela Yvonne Buettner #

Tania Marisol Buezo Zelaya #%

Angel Louise Bullard %

Nashelly Abigail Caceres $

Jonathan Thomas Campbell **%

Reine Paxton Campbell **$

Chloe Rachelle Cannon #%

Peyton Lee Canter #

Sierra Michelle Carlton **%

Chase John Anthony Carney #%

Austin Joseph Carpenter **

Chelsea Marie Carter %

Jeffrey Nickolas Carter

Juliana Kelly Cavalier **%

Adrianna Gabrielle Josefina Ceballos-Rivera **$

Billy Joseph Champagne $

Layrd Elizabeth Chapa

Jacobe De'andre Chatman

Jamar Arthur Chatman #%

Hayden Michael Chelette %

Jace John Chenevert #$

Christian John Chmurka %

Ryleigh Elizabeth Choplin **$

Aaron Thomas Cicet %

Aiden Philip Clouatre **$

Lanai Alise Cola #

Kyle Christian Collins %

Daniel Alexander Compton **$

Hunter Maurice Connelly %

Cheyenne Marie Cook

Lanie Marie Cook **$

Collin Michael Copponex #%

Natalie Elizabeth Cowart **%

Matthew Paul Cox

Gavyn Michael Cressionnie **%

Rachel Ann Cretini **$

Robyn Nicole Crooks **$

Joseph Wayde Dabadie %

Joshua Earl Dandridge #%

Brian Jacob Darby #$

Dylan Keith Dauzat %

Cade Farrar Davis #%

Juliet Nicole Davis **$

Aaron Christopher Day #%

Lisa Ann Delahoussaye **$

Peyton Gene Delatte **$

Tyler Anthony Delaune #%

Brianna Kaye Delhommer **$

Rheagan Layne Delhommer **$

Joshua David Denton **$

Dakota Adren Descant %

Gracie Mae Devall #

Abby Elizabeth Diaville **%

Ally Katherine Diaville **%

Ty Michael Didier %

Savalas Dillon Jr.

Kasia Dewuan Domino **%

Kevin Dwayne Domino Jr.

Blaise Brooks Donaldson %

Johnathan Ricky Donaldson **%

Alycia Lee Doner **%

Camryn Marie Doty **%

Bailey Angelle Dufour %

Samantha Nicole Dunaway **

Toby Skyler Dupin %

Gracie Ann Duplechein **%

Kenzie Nicolle Duplessis **%

Gentry Denham Durbin %

Nathan Rome Dyer #%

Cullen Michael Edmonston

Isabella Rae Edmonston **$

Savannah Renee Elfer **$

Kai Lynna Ellis **$

Kara Lynna Ellis **$

Sierra Leann Ellis #%

Jonathan Enriquez %

Stephanie Frances Epps #

Baylie Michelle Estes **%

Jaden Pierce Evans %

Logan David Fall **%

Ethan Edward Fenton **$

Shelisiah Raion Ferguson %

Emory Eugene Ficklin Iv

La'shae Re'nae Fisher %

Caitlyn Leigh Flemming %

Kaylee Therese Folse %

Madalynn Rose Forsyth **%

Sadie Grace Foster **$

Aries Michelle Fournet **$

Hannah Marie Fowler #%

Savanna Leigh Franz

Kamryn Reese Frederic **$

Zachary Blake Frederic %

Liam Joseph Fruchey **$

Nicholas Emmett Fusilier **$

Ulrich Gunnar Gaffney **$

Fred Thomas Garrison %

Emily Grace Gautreau **%

Palmer Joseph Gautreau

Addyson Lynn Gautreaux **$

Anna Kate Gautreaux **$

Nevan Dominique Gee #$

Nolan Dominick Gee **$

Jayde Nicole Utley Geeck

Brock Anthony Gilbert **%$

Victoria Leigh Glidden %

Laynee Grace Gomez **%

Tylee Faith Gomez **%

Mateo Gomez-Arias #$

Claire Elise Gonzales #$

Zack Anthony Gonzales **

Michelle Gonzalez #$

Dylan James Goodwin **$

Rantrell Landell Gordon

Elliot Chaise Gossett %

Brianna Makayla Graffia **%

Shauna Elizabeth Graves #

Amani Nevaeh Gray **$

Hadija Veiga Gray **

Brinley Marie Greco

Janya Symone Green #%

Bruce Joseph Greene Jr. %

Clare Marie Gregoire **$

Logan Rae Gros

Haylee Michelle Guedry **%

Michael Paul Wendell Guedry #%

Adriana Lynn Guice

Caleb Joseph Guidry **$

Jayden Reed Guidry **%

Asia Leyann Guillard **%

Hannah Renee Guillory **$

Ellie Noelle Gullett #

Emma Katherine Hammond **

Karli Lynn Hano #%

Jaden Christopher Harden

Trevor Dakota Harris **

Janay Alaina Harrison

Ellie Anne Hasenkampf **$

Caitlin Marie Hathcox **

Madalyn Marie Hayes **%

Jesse Duane Head %

Austin James Hebert %

Bryna Jade Hebert **$

Garon Curtis Hebert #$

Madisyn Alacia Hebert **%

Nicholas Jude Hebert **$

Reggie Alexander Hebert **

Darrin Paul Heigle Jr. #%

Malia Leilani Mckenzie Hickman #

Brennan Paul Hidalgo #%

Ella Ann Hidalgo **$

Brad Lee Hill Iii %

Haley Marie Hilton %

Angelle Elizabeth Himel **$

Emma Gail Hughes %

Gage Michael Hull %

Sydney Michelle Hull **%

Brodie Mitchell Humphrey

Kyleigh Paige Hunter **

Cole Mitchel Hutchcraft #

Aidan Joseph Inabnet

Jakolbe Dontrell Jackson

Kennedy Victoria Jackson **$

Jalen Marie Jacob %

Darren Gilbert Jaime Jr. **$

Madison Michelle James **$

Mason Lane James %

Troy Micheal James Jr. #

Marty James Jamison III

Abigail Czerta Johnson **$

Christian James Johnson %

Samuel Blake Johnson #$

Tommy James Johnson III

Zechariah Stephen Johnson #%

Dylan Michael Jones %

Venancio Juarez

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Abigayle Grace Kennedy **%

Levan Michah Kiely %

Elise Gabrielle Knox **$

Julia Angeline Kramer **$

Caroline Grace Labat **%

Kaelyn Adrianna Labatut **$

Easton Paul Laborde #

Averie Elizabeth Lacour **$

Logan Armond Laine %

Nicholas Fulton Lamb **

Johnthomas Adam Lambert %

Joseph Paul Lambert #%

Katelyn Michelle Landix #%

Gage Paul Landry **

Isabella Antoinette Landry **$

Ja'nacia Key'aunna Landry

Joseph Matthew Landry #%

Kaylyn Michelle Landry #

La Jayla Tia Landry

Lakenya Sean-Tai Landry **%

Kaycee Bree Lang **$

Grant Matthew Laplace #

Dominic Thomas Lato #

Claire Savoy Leblanc

Jacob Ryan Leblanc #$

Jordan Christopher Leblanc **$

Kendra-Kim Dashanae Leblanc **%

Kenley Rae Leblanc **%

Savannah Ann Nichole Leblanc **

Ethan Pare' Lebon

Blake Stephen Lebouef **%

Colton Joseph Lee

Tyler Anthony Legendre **$

Carma Leah Lejeune #

Tiffany Lauren Lejeune

Braxton Paul Lemoine %

Mason Ryan Lemoine #

Davyn Mykal Lenko

Trent Hunter Lessard %

Kristopher Ken Lewis #%

Blair Fayelin Lisenbee #

Shaquan Meliq Long #

Samuel Logan Louviere #$

Kenneth Andrew Lowman

Cole Riley Mackey #

Avery Rene Madere **$

Harley Nicole Madere

Mason Paul Madere

Blaise Joseph Mahaffey #%

Addiston Ella Mahoney **$

Rishabh Girish Malani **$

Joseph Michael Manlove

Matthew Ladd Manlove **%

Olivia Denise Marcantel **%

Victoria Leigh Marchand **$

Jacob Anthony Marks **$

Dylan Neal Marshall **$

Hunter Miles Martin %

Lexie Grace Martin **%

Reagan Joseph Martine %

Kimberly Daniela Matute

Rayven Michael Maynor %

John Brody McCarstle %

Jacob Wade McCaskill #

Camron Neil McClendon **$

Samuel Lucas McCorkle #

Elaine Hoyte McCrary **$

James Mario Mclin III **%

Ainsley Marie McPhail **

Hayden Charles McPhail **%

Alyssa Marie Meche **$

Amber Olivia Merchant #

Andre' Gerard Metoyer Jr. #

Caden Brent Miles %

Bryant Nicholas Miller **$

Drake Andrew Miller #%

Anesya Monay Mingo #

Mya Therese Mire **$

Skyler Anthony Mire %

Conrad Elloit Mitchell Jr. %

Shelby Jean Molea #%

Alayna Renee Montgomery **$

Makayla Marie Moore %

Cheyenne Elizabeth Moran **$

Sara Lynn Moreau **$

Seth Alexander Moreau %

Camron Lakirk Morris %

Rafeeq Naadir Muhammad

Vito Joseph Mumphrey **$

Megan Elizabeth Murdock %

Kayla Elizabeth Murillo #%

Labaron Anthony Napoleon %

Hadleigh Louise Naylor #

Ethan Len Nelson **

Hunter John Nethken **$

Khang Song Nguyen #$

Shakira Ne'cole Nicholas #%

Shakinah Monique Noel **

Aubrey Lynn Odell **$

Tamara Anne Ozol **$

Emma Jolee Paille **$

Kaylee B Parker #

Journee Rae Parnell $

Myles Joseph Paul **%

Taylor Lin Peabody **

Hunter Alexander Pecanty %

Hannah Marie Pentney #

Madison Alyse Perri **$

Dakota Lee Perritt

Caylee May Petersen **

Ronnie Joseph Picou #%

Raul Antonio Pinel #

Owen James Plaisance **$

Connor Paul Planchard **$

Jalana A'khalia Pleasant **%

Clayton Kyle Poche

Colton Joseph Poche

Emily Elizabeth Poche **%

Kaleigh Lynn Poche #%

Zoe Marie Poche

James Leonard Pollard III %

Kaleigh Danae Populus **$

Jamarques Jovan Price %

Noemy Guadalupe Pulido

Kaleb Shayne Quebedeaux %

Michael Lasha Ratcliff Jr. %

Destiny Jaylynne Ray **

Kai Charles Reese **$

Zoe Marinda Richard **$

Merrick Seth Richardson **$

Jenison Elaine Riley **$

Reagan Renee' Rivere **$

Remy James Rizzuto **%

Carter Michael Robert %

Destiny Rene'e Roberts #$

Jonathan Paul Robinson #%

Kaleb Anthony Rock **%

Evan Michael Roddy **

Ella Jolie Rodehorst

Makayla Kryrielle Rodney %

Wjuan'tereuas Kenneth Rodrigue

Zachary Stephen Rogers **$

Ashley Rojas $

Olivia Claire Rome #

Beau Ryan Romero **$

Carlos Eduardo Romero Pineda #$

Nathan Michael Ross #

Joshua Jude Roubique %

Tristian Ray Roubique %

Mitchell Paul Roussel **$

Caleb John Rowell **$

Tristin Paul Ruiz **$

Brandi Talaija Lynntrell Russell

Zachary Thomas Russell %

Sarah Michael Ryland #$

Lillie Ann Sage **%

Carly Renee Sanchez **%

Abdiel Alejandro Sanchez Hernandez %

Chyanne Rylee Sanders #

Demarius Luvonacek Sanders %

Noelia Sandoval-Covarrubias #$

Carly Grace Saucier **%

Ava Elizabeth Savoy **$

Corrie Grace Savoy

Daisy Laine Savoy **%

Ridge Thomas Savoy %

Dwayne Derrick Saylor Jr. #

Coby John Schexnayder %

Isabella Jane Schexnaydre #%

Ryleigh Nicole Schmitt #%

Saige Brook Schuster %

Abrionne Shanta Scott

Dylan Matthew Scott **$

Abby Laine Settoon **

Camille Therese Sheets **$

Carli Jae Sheets **$

Presley Robert Sheets **

Jadon Revel Shirley **

Gabrielle Marie Sholar %

Reginald Travis Sims Jr.

Jakobe Bennie Singleton %

Chloe Elizabeth Smith **$

Kaitlyn Marie Smith **%

Sophie Laine Smith **

Brailey Alexis Snyder #

Jaden Joshua Snyder **$

Parker James Solet **$

Cheyenne Dawn Souder **$

Dayton Thomas Spruill **$

Abigail Renee Stafford **%

Jakob Joshua Stafford #

Deon'trey Devon Starks

Isabella Marie Statham **$

Logan James Stephens #$

Ian Paul Stern #%

Parker Daniel Stevens $

Jacob Conlin Stewart %

Justin Tyrique Storks

Kathryn Leann Strain **

Savannah Aline Struppeck **

Amber Nicole Sullivan **

Jade Alexa Sullivan **

Shelby Joyann Taranto

Gavin Joseph Taylor #

Kaylee Ann Templet

Madison Alexis Templet

Tate Joseph Templet $

Trevor Nathaniel Templet #

Clinton Lamar Thomas %

Darnell Nagiee Thomas

Dion Dashaun Thomas **%

Jada Ann Thomas **$

Madelyn Marie Thomassee **$

Marshall Andrew Tillett

Rachael Diane Tourere **

Taya Trahan **$

Mila Villabroza Trammell

Randi Rene Tregre **$

Mya Dianne Tressitt **%

Tristen Michael Troxler %

Landon Dinh Truong **$

Sean Rabalais Turner #%

Keygan Thomas Uptigrove #%

Masen Jon Venable %

Donavan Christian Verret #$

Sheldon Leo Vice Iii **%

Natalie Kate Vidrine **$

Brayden James Viger %

Angie Villafranco #$

Baylen Joseph Villar %

Kayla Renee' Villar #%

Jennifer Fabiola Villeda #%

Brianna Marie Vinet #%

Madison Elizabeth Wardrop **

Khijay Jaheim Washington

Alfred Delano Weathersby #

Jordan Michelle Weber **$

Breighanna Lynn Wells %

Kameron Jordan Wells #

Jamario Dealvon White

Shelby Grace Whittington **$

Gabrielle Augustine Wiggins $

Alanda Ty'honesty Rena' Williams **%

Marcus Dewayne Williams %

Patrick Cross Williams **$

Destiney Lanae Allison Wilson

Martez Wilson %

Nolan Wilson III %

Piper Shea Wingerter #

Hannah Alexandra Wray **$

Elijah Aaron Lee Wright

Kyndal Fern Wright #%

Haley Sharday Young

Slade Lee Zeppuhar **%

** Distinguished Honor Graduate (3.5 and above)

# Honor Graduate (3.000 — 3.499)

$ Nationally recognized college credit and/or advanced industry credentials

% Locally recognized college credit and/or basic industry credentials

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