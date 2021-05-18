The 2021 graduating class at St. Amant High School took part in commencement exercises May 13 at Lamar-Dixon Expo Center in Gonzales.
Valedictorian: Ella Reine Roussel
Salutatorian: Micale Christine Braud
Graduates included:
Carson Blair Adams **
Favian Pedro Alfaro %
Dayton Anthony Allain %
Stacey Gabrielle Allee
Savannah Jean Allen-Fekete **$
Daniel Wayne Amaro #%
Cole Gabriel Anderson %
Aidan Charles Andre %
Keandre Felton Andrews
Matthew Blaise Andrews %
Yaire Angel-Erives **$
Darrius Jerod Anthony **$
Makayla Lynn Arceneaux
Triston James Arceneaux #
Hannah Melanie Armstrong **%
Robert Lee Arrington #%
David Andrew Atkinson %
Rose Michelle Attuso **$
Kristen Marie Averett **$
Mckenna Rae Aymond #
Ayden Joseph Ayo #%
Emma Gail Babin **$
Kelbie Rae Babin #
Makenna Paige Babin **$
Alexandra Elizabeth Ball **$
Gage Michael Ballard
Isabella Kaye Bankston **$
Joshua Cole Barbera **$
Ronnie Lane Barker Jr. %
Luke Jameson Barnes #%
Ashlyn Nicole Barraco **%
Zakary Allen Bartlett #%
Hannah Marie Bartolomei #$
Eric Bautista Lemus **$
Chase Allen Bazile %
Lucas Quinn Beaumont %
Jalie James Becnel %
Katelyn Nichole Bedford ** %
Hayden Walter Bell #%
Ty Donovon Bell
Audrey Elizabeth Belleu **$
Jazmin Esmeralda Beltran-Arriaga
Corlath Michael Bennett %
Liam Miles Bennett #%
Trey Michael Bercegeay **%
Daxx Aaron Bergeron
Brielle Deanne Bernadas **$
Brant Austin Billingsley **$
Ryleigh Nicole Blank #%
David Joseph Blevins **$
Noah Drake Blocker **$
Tyson Lane Bolen %
Aiden Michael Borne #
Raymond Leslie Bosch IV #%
Logan Sean Boudreaux **$
Rachel Anne Boudreaux **$
Zanna Nakole Boudreaux **$
Kailena Van-Anh Bounnavong #%
Brayin Alise Bourgeois #%
Donovan Caige Bourgeois $
Emily Elizabeth Bourgeois **$
Evan Paul Bourgeois **
Kelsey Michel Bourgeois **$
Evangeline Dionne Bowman #
Gabrielle Ara Brandon #%
Sara Elizabeth Braud **$
Jacob Michael Oleg Breaud **% $
Devin Andrew Breazeale #%
Tyler Christopher Bridgewater **
Reed Joseph Brignac
David Chase Brito **$
Myka Danielle Brooks
Blake Ray Broussard
Hailey Jade Broussard #$
Brooke Nicole Brown
Emma Claire Brown **$
Hannah Leigh Brown %
Kyleigh Rachelle Brown
Olivia Marie Brunet **%
Michaela Yvonne Buettner #
Tania Marisol Buezo Zelaya #%
Angel Louise Bullard %
Nashelly Abigail Caceres $
Jonathan Thomas Campbell **%
Reine Paxton Campbell **$
Chloe Rachelle Cannon #%
Peyton Lee Canter #
Sierra Michelle Carlton **%
Chase John Anthony Carney #%
Austin Joseph Carpenter **
Chelsea Marie Carter %
Jeffrey Nickolas Carter
Juliana Kelly Cavalier **%
Adrianna Gabrielle Josefina Ceballos-Rivera **$
Billy Joseph Champagne $
Layrd Elizabeth Chapa
Jacobe De'andre Chatman
Jamar Arthur Chatman #%
Hayden Michael Chelette %
Jace John Chenevert #$
Christian John Chmurka %
Ryleigh Elizabeth Choplin **$
Aaron Thomas Cicet %
Aiden Philip Clouatre **$
Lanai Alise Cola #
Kyle Christian Collins %
Daniel Alexander Compton **$
Hunter Maurice Connelly %
Cheyenne Marie Cook
Lanie Marie Cook **$
Collin Michael Copponex #%
Natalie Elizabeth Cowart **%
Matthew Paul Cox
Gavyn Michael Cressionnie **%
Rachel Ann Cretini **$
Robyn Nicole Crooks **$
Joseph Wayde Dabadie %
Joshua Earl Dandridge #%
Brian Jacob Darby #$
Dylan Keith Dauzat %
Cade Farrar Davis #%
Juliet Nicole Davis **$
Aaron Christopher Day #%
Lisa Ann Delahoussaye **$
Peyton Gene Delatte **$
Tyler Anthony Delaune #%
Brianna Kaye Delhommer **$
Rheagan Layne Delhommer **$
Joshua David Denton **$
Dakota Adren Descant %
Gracie Mae Devall #
Abby Elizabeth Diaville **%
Ally Katherine Diaville **%
Ty Michael Didier %
Savalas Dillon Jr.
Kasia Dewuan Domino **%
Kevin Dwayne Domino Jr.
Blaise Brooks Donaldson %
Johnathan Ricky Donaldson **%
Alycia Lee Doner **%
Camryn Marie Doty **%
Bailey Angelle Dufour %
Samantha Nicole Dunaway **
Toby Skyler Dupin %
Gracie Ann Duplechein **%
Kenzie Nicolle Duplessis **%
Gentry Denham Durbin %
Nathan Rome Dyer #%
Cullen Michael Edmonston
Isabella Rae Edmonston **$
Savannah Renee Elfer **$
Kai Lynna Ellis **$
Kara Lynna Ellis **$
Sierra Leann Ellis #%
Jonathan Enriquez %
Stephanie Frances Epps #
Baylie Michelle Estes **%
Jaden Pierce Evans %
Logan David Fall **%
Ethan Edward Fenton **$
Shelisiah Raion Ferguson %
Emory Eugene Ficklin Iv
La'shae Re'nae Fisher %
Caitlyn Leigh Flemming %
Kaylee Therese Folse %
Madalynn Rose Forsyth **%
Sadie Grace Foster **$
Aries Michelle Fournet **$
Hannah Marie Fowler #%
Savanna Leigh Franz
Kamryn Reese Frederic **$
Zachary Blake Frederic %
Liam Joseph Fruchey **$
Nicholas Emmett Fusilier **$
Ulrich Gunnar Gaffney **$
Fred Thomas Garrison %
Emily Grace Gautreau **%
Palmer Joseph Gautreau
Addyson Lynn Gautreaux **$
Anna Kate Gautreaux **$
Nevan Dominique Gee #$
Nolan Dominick Gee **$
Jayde Nicole Utley Geeck
Brock Anthony Gilbert **%$
Victoria Leigh Glidden %
Laynee Grace Gomez **%
Tylee Faith Gomez **%
Mateo Gomez-Arias #$
Claire Elise Gonzales #$
Zack Anthony Gonzales **
Michelle Gonzalez #$
Dylan James Goodwin **$
Rantrell Landell Gordon
Elliot Chaise Gossett %
Brianna Makayla Graffia **%
Shauna Elizabeth Graves #
Amani Nevaeh Gray **$
Hadija Veiga Gray **
Brinley Marie Greco
Janya Symone Green #%
Bruce Joseph Greene Jr. %
Clare Marie Gregoire **$
Logan Rae Gros
Haylee Michelle Guedry **%
Michael Paul Wendell Guedry #%
Adriana Lynn Guice
Caleb Joseph Guidry **$
Jayden Reed Guidry **%
Asia Leyann Guillard **%
Hannah Renee Guillory **$
Ellie Noelle Gullett #
Emma Katherine Hammond **
Karli Lynn Hano #%
Jaden Christopher Harden
Trevor Dakota Harris **
Janay Alaina Harrison
Ellie Anne Hasenkampf **$
Caitlin Marie Hathcox **
Madalyn Marie Hayes **%
Jesse Duane Head %
Austin James Hebert %
Bryna Jade Hebert **$
Garon Curtis Hebert #$
Madisyn Alacia Hebert **%
Nicholas Jude Hebert **$
Reggie Alexander Hebert **
Darrin Paul Heigle Jr. #%
Malia Leilani Mckenzie Hickman #
Brennan Paul Hidalgo #%
Ella Ann Hidalgo **$
Brad Lee Hill Iii %
Haley Marie Hilton %
Angelle Elizabeth Himel **$
Emma Gail Hughes %
Gage Michael Hull %
Sydney Michelle Hull **%
Brodie Mitchell Humphrey
Kyleigh Paige Hunter **
Cole Mitchel Hutchcraft #
Aidan Joseph Inabnet
Jakolbe Dontrell Jackson
Kennedy Victoria Jackson **$
Jalen Marie Jacob %
Darren Gilbert Jaime Jr. **$
Madison Michelle James **$
Mason Lane James %
Troy Micheal James Jr. #
Marty James Jamison III
Abigail Czerta Johnson **$
Christian James Johnson %
Samuel Blake Johnson #$
Tommy James Johnson III
Zechariah Stephen Johnson #%
Dylan Michael Jones %
Venancio Juarez
Abigayle Grace Kennedy **%
Levan Michah Kiely %
Elise Gabrielle Knox **$
Julia Angeline Kramer **$
Caroline Grace Labat **%
Kaelyn Adrianna Labatut **$
Easton Paul Laborde #
Averie Elizabeth Lacour **$
Logan Armond Laine %
Nicholas Fulton Lamb **
Johnthomas Adam Lambert %
Joseph Paul Lambert #%
Katelyn Michelle Landix #%
Gage Paul Landry **
Isabella Antoinette Landry **$
Ja'nacia Key'aunna Landry
Joseph Matthew Landry #%
Kaylyn Michelle Landry #
La Jayla Tia Landry
Lakenya Sean-Tai Landry **%
Kaycee Bree Lang **$
Grant Matthew Laplace #
Dominic Thomas Lato #
Claire Savoy Leblanc
Jacob Ryan Leblanc #$
Jordan Christopher Leblanc **$
Kendra-Kim Dashanae Leblanc **%
Kenley Rae Leblanc **%
Savannah Ann Nichole Leblanc **
Ethan Pare' Lebon
Blake Stephen Lebouef **%
Colton Joseph Lee
Tyler Anthony Legendre **$
Carma Leah Lejeune #
Tiffany Lauren Lejeune
Braxton Paul Lemoine %
Mason Ryan Lemoine #
Davyn Mykal Lenko
Trent Hunter Lessard %
Kristopher Ken Lewis #%
Blair Fayelin Lisenbee #
Shaquan Meliq Long #
Samuel Logan Louviere #$
Kenneth Andrew Lowman
Cole Riley Mackey #
Avery Rene Madere **$
Harley Nicole Madere
Mason Paul Madere
Blaise Joseph Mahaffey #%
Addiston Ella Mahoney **$
Rishabh Girish Malani **$
Joseph Michael Manlove
Matthew Ladd Manlove **%
Olivia Denise Marcantel **%
Victoria Leigh Marchand **$
Jacob Anthony Marks **$
Dylan Neal Marshall **$
Hunter Miles Martin %
Lexie Grace Martin **%
Reagan Joseph Martine %
Kimberly Daniela Matute
Rayven Michael Maynor %
John Brody McCarstle %
Jacob Wade McCaskill #
Camron Neil McClendon **$
Samuel Lucas McCorkle #
Elaine Hoyte McCrary **$
James Mario Mclin III **%
Ainsley Marie McPhail **
Hayden Charles McPhail **%
Alyssa Marie Meche **$
Amber Olivia Merchant #
Andre' Gerard Metoyer Jr. #
Caden Brent Miles %
Bryant Nicholas Miller **$
Drake Andrew Miller #%
Anesya Monay Mingo #
Mya Therese Mire **$
Skyler Anthony Mire %
Conrad Elloit Mitchell Jr. %
Shelby Jean Molea #%
Alayna Renee Montgomery **$
Makayla Marie Moore %
Cheyenne Elizabeth Moran **$
Sara Lynn Moreau **$
Seth Alexander Moreau %
Camron Lakirk Morris %
Rafeeq Naadir Muhammad
Vito Joseph Mumphrey **$
Megan Elizabeth Murdock %
Kayla Elizabeth Murillo #%
Labaron Anthony Napoleon %
Hadleigh Louise Naylor #
Ethan Len Nelson **
Hunter John Nethken **$
Khang Song Nguyen #$
Shakira Ne'cole Nicholas #%
Shakinah Monique Noel **
Aubrey Lynn Odell **$
Tamara Anne Ozol **$
Emma Jolee Paille **$
Kaylee B Parker #
Journee Rae Parnell $
Myles Joseph Paul **%
Taylor Lin Peabody **
Hunter Alexander Pecanty %
Hannah Marie Pentney #
Madison Alyse Perri **$
Dakota Lee Perritt
Caylee May Petersen **
Ronnie Joseph Picou #%
Raul Antonio Pinel #
Owen James Plaisance **$
Connor Paul Planchard **$
Jalana A'khalia Pleasant **%
Clayton Kyle Poche
Colton Joseph Poche
Emily Elizabeth Poche **%
Kaleigh Lynn Poche #%
Zoe Marie Poche
James Leonard Pollard III %
Kaleigh Danae Populus **$
Jamarques Jovan Price %
Noemy Guadalupe Pulido
Kaleb Shayne Quebedeaux %
Michael Lasha Ratcliff Jr. %
Destiny Jaylynne Ray **
Kai Charles Reese **$
Zoe Marinda Richard **$
Merrick Seth Richardson **$
Jenison Elaine Riley **$
Reagan Renee' Rivere **$
Remy James Rizzuto **%
Carter Michael Robert %
Destiny Rene'e Roberts #$
Jonathan Paul Robinson #%
Kaleb Anthony Rock **%
Evan Michael Roddy **
Ella Jolie Rodehorst
Makayla Kryrielle Rodney %
Wjuan'tereuas Kenneth Rodrigue
Zachary Stephen Rogers **$
Ashley Rojas $
Olivia Claire Rome #
Beau Ryan Romero **$
Carlos Eduardo Romero Pineda #$
Nathan Michael Ross #
Joshua Jude Roubique %
Tristian Ray Roubique %
Mitchell Paul Roussel **$
Caleb John Rowell **$
Tristin Paul Ruiz **$
Brandi Talaija Lynntrell Russell
Zachary Thomas Russell %
Sarah Michael Ryland #$
Lillie Ann Sage **%
Carly Renee Sanchez **%
Abdiel Alejandro Sanchez Hernandez %
Chyanne Rylee Sanders #
Demarius Luvonacek Sanders %
Noelia Sandoval-Covarrubias #$
Carly Grace Saucier **%
Ava Elizabeth Savoy **$
Corrie Grace Savoy
Daisy Laine Savoy **%
Ridge Thomas Savoy %
Dwayne Derrick Saylor Jr. #
Coby John Schexnayder %
Isabella Jane Schexnaydre #%
Ryleigh Nicole Schmitt #%
Saige Brook Schuster %
Abrionne Shanta Scott
Dylan Matthew Scott **$
Abby Laine Settoon **
Camille Therese Sheets **$
Carli Jae Sheets **$
Presley Robert Sheets **
Jadon Revel Shirley **
Gabrielle Marie Sholar %
Reginald Travis Sims Jr.
Jakobe Bennie Singleton %
Chloe Elizabeth Smith **$
Kaitlyn Marie Smith **%
Sophie Laine Smith **
Brailey Alexis Snyder #
Jaden Joshua Snyder **$
Parker James Solet **$
Cheyenne Dawn Souder **$
Dayton Thomas Spruill **$
Abigail Renee Stafford **%
Jakob Joshua Stafford #
Deon'trey Devon Starks
Isabella Marie Statham **$
Logan James Stephens #$
Ian Paul Stern #%
Parker Daniel Stevens $
Jacob Conlin Stewart %
Justin Tyrique Storks
Kathryn Leann Strain **
Savannah Aline Struppeck **
Amber Nicole Sullivan **
Jade Alexa Sullivan **
Shelby Joyann Taranto
Gavin Joseph Taylor #
Kaylee Ann Templet
Madison Alexis Templet
Tate Joseph Templet $
Trevor Nathaniel Templet #
Clinton Lamar Thomas %
Darnell Nagiee Thomas
Dion Dashaun Thomas **%
Jada Ann Thomas **$
Madelyn Marie Thomassee **$
Marshall Andrew Tillett
Rachael Diane Tourere **
Taya Trahan **$
Mila Villabroza Trammell
Randi Rene Tregre **$
Mya Dianne Tressitt **%
Tristen Michael Troxler %
Landon Dinh Truong **$
Sean Rabalais Turner #%
Keygan Thomas Uptigrove #%
Masen Jon Venable %
Donavan Christian Verret #$
Sheldon Leo Vice Iii **%
Natalie Kate Vidrine **$
Brayden James Viger %
Angie Villafranco #$
Baylen Joseph Villar %
Kayla Renee' Villar #%
Jennifer Fabiola Villeda #%
Brianna Marie Vinet #%
Madison Elizabeth Wardrop **
Khijay Jaheim Washington
Alfred Delano Weathersby #
Jordan Michelle Weber **$
Breighanna Lynn Wells %
Kameron Jordan Wells #
Jamario Dealvon White
Shelby Grace Whittington **$
Gabrielle Augustine Wiggins $
Alanda Ty'honesty Rena' Williams **%
Marcus Dewayne Williams %
Patrick Cross Williams **$
Destiney Lanae Allison Wilson
Martez Wilson %
Nolan Wilson III %
Piper Shea Wingerter #
Hannah Alexandra Wray **$
Elijah Aaron Lee Wright
Kyndal Fern Wright #%
Haley Sharday Young
Slade Lee Zeppuhar **%
** Distinguished Honor Graduate (3.5 and above)
# Honor Graduate (3.000 — 3.499)
$ Nationally recognized college credit and/or advanced industry credentials
% Locally recognized college credit and/or basic industry credentials