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The 2018 River Parishes Community College Practical Nursing graduates held a pinning ceremony on Dec. 8, 2018.

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River Parishes Community College Practical Nursing graduates of 2018 celebrated a pinning ceremony Dec. 8 at First Baptist Church in Gonzales.

Area graduates include: 

Baton Rouge — Cynthia Allen, Olivia Bell-Hanegan, Nyasha Fleming, Shaquaria Holliday, Bailey Jones, Haley Kalil and Dillon Wiggins.

Belle Rose — Gregory Carter Jr. and Shaquitha Patterson.

Denham Springs — Drew Barber.

Gonzales — Mandy Gallo, Kimberly Sanchez, Miriam Trabeau and Kennedie Vige.

Labadieville — Stacy Washington.

Paincourtville — Jori Holloway and Alyssa Stewart.

Prairieville — Brandilyn Amorello, Alexandra Lavigne and Peyton Niquiporo.

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