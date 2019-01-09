River Parishes Community College Practical Nursing graduates of 2018 celebrated a pinning ceremony Dec. 8 at First Baptist Church in Gonzales.
Area graduates include:
Baton Rouge — Cynthia Allen, Olivia Bell-Hanegan, Nyasha Fleming, Shaquaria Holliday, Bailey Jones, Haley Kalil and Dillon Wiggins.
Belle Rose — Gregory Carter Jr. and Shaquitha Patterson.
Denham Springs — Drew Barber.
Gonzales — Mandy Gallo, Kimberly Sanchez, Miriam Trabeau and Kennedie Vige.
Labadieville — Stacy Washington.
Paincourtville — Jori Holloway and Alyssa Stewart.
Prairieville — Brandilyn Amorello, Alexandra Lavigne and Peyton Niquiporo.