LSU has announced the names of the students who have made the dean’s list and president’s honor roll for the spring 2020 semester.

Undergraduate students enrolled in at least 15 credit hours who earned GPAs of 4.0 or higher during the semester are listed on the president’s honor roll. Undergraduate students who earned GPAs of 3.5 to 3.99 in at least 15 credit hours are listed on the dean’s list.

Ascension Parish

College of Agriculture

Natalie Marie Aguillard, Prairieville

Gwyneth Miller, Gonzales

Eden Marie Schexnayder, Donaldsonville

Julie Jace Svec, Gonzales

College of Art and Design

Madelaine Kobe, Gonzales

William Stark, Prairieville

Jamie H. Wilson, Prairieville

College of Engineering

Nicholas John Anderson, Gonzales

Mohammad Nidal Awad, Prairieville

Andrew Thomas Cedel, Prairieville

Hayden Dean Gemeinhardt, Prairieville

Colton Wallace Jordan, Prairieville

Jaime Lynn Keller, Saint Amant

Logan B. Lafauci, Gonzales

Brock Daniel Lundin, Prairieville

Connor John McCarthy, Gonzales

Khoivu D. Nguyen, Prairieville

Zoey Elizabeth O'Connor, Geismar

Matthew Andermann Parker, Saint Amant

Joshua Michael Poirrier, Gonzales

Nicolas Andrew Schexnayder, Gonzales

Lindsey Settoon, Gonzales

Bria Marie Sosa, Prairieville

Hannah Grace Penny Vautrot, Prairieville

College of Human Sciences & Education

Camryn Nicole Green, Prairieville

Virginia Grace Hitzman, Saint Amant

Diana M. Khaled, Prairieville

Dawn Elizabeth Kleinpeter, Prairieville

Triandafylia A. Leake, Prairieville

Alicia Kathleen Lejeune, Gonzales

Vivian An Luong, Gonzales

Marley Margaret Parr, Gonzales

Grace E. Reames, Prairieville

Karli Sassone, Prairieville

Katherine Elise Sclafani, Prairieville

Nairuta Shah, Geismar

Michaela G. Speligene, Gonzales

College of Humanities and Social Sciences

Jordan Marie Beaubouef, Gonzales

Brianna Taelor Beck, Prairieville

Makala Danielle Calhoun, Saint Amant

Angelina P. Cantelli, Prairieville

Xinqi Chen, Gonzales

Jennie Marie Delatte, Prairieville

Karina Rose Goldthorp, Prairieville

Borjius Jerome Guient Jr., Gonzales

Brooke A. Holley, Gonzales

Jalen Gerard Jackson, Prairieville

Alice Elise Juillard, no city listed

Grace Elizabeth Lemoine, Prairieville

Haley M. Leonard, Prairieville

Drew W. McCrory, Prairieville

Kayla K. Meyers, Prairieville

Madison Claire Mistretta, Prairieville

Madison Francis Morgan, Saint Amant

Lisamarie L. Nevels, Gonzales

Caprielle Grace Priola, Prairieville

George Thomas Reed IV, Gonzales

Emily Rae Robnik, Prairieville

Hannah Nicole Robnik, Prairieville

Ryan Paul Simoneaux, Prairieville

Madelynne G. Slocum, Prairieville

Abbey Weselak, Prairieville

Jordan Alana Zahr, Prairieville

Jordan Anthony Zuppardo, Prairieville

College of Music and Dramatic Arts

Mackenzie K. Andrews, Duplessis

Ryan David Bourque, Geismar

Kaitlyn Nicole Nassar, Prairieville

College of Science

Ashton Joseph Bourgeois, Gonzales

Adrienne C. Lambert, Gonzales

Colin J. Landry, Prairieville

Mark A. Maier, Prairieville

Aniko A. Nowakowski, Gonzales

Tanisha M. Patel, Prairieville

Blaire C. Peterson, Gonzales

Mason Philip Thibodeaux, Geismar

Dzmitry Vaido, Prairieville

Michelle Wai Yee Wong, Prairieville

Stephanie W. Wong, Prairieville

E. J. Ourso College of Business

Brennan D. Bailey, Prairieville

Keith Leonard Beckmann, Gonzales

Breanna Craig Berteau, Prairieville

Erynn Grace Christopherson, Gonzales

Austin Scott Josephson, Geismar

Caitlyn E. Little, Saint Amant

Carissa G. Paul, Prairieville

Grace Elizabeth Villa, Donaldsonville

Manship School of Mass Communication

Isabel M. Caballero, Prairieville

Catherine Beatrice Carpenter, Saint Amant

Grace Kathryn McKinnie, Gonzales

Alexander Joseph Spencer, Prairieville

Annalise Kate Vidrine, Prairieville

University College Center for Advising and Counseling

Lauren Marie Delhaye, Saint Amant

Brian David Gates, Prairieville

Kennedy Christin Honore, Prairieville

Joshua Nowakowski, Gonzales

Cambrie K. Reed, Donaldsonville

Sarah Elizabeth Wilcox, Gonzales

University College Center for Freshman Year

Brennan Michael Abbott, Prairieville

Lauren Ada Aguillard, Prairieville

Morgan A. Bourque, Gonzales

Lee Broussard, Prairieville

Caleb C. Cretini, Prairieville

Jacob Carl Hall, Prairieville

Anna Grace Hampshire, Prairieville

Tayler Mae Hooper, Saint Amant

Suleiman Ahmad Kayed, Prairieville

Shelly Ann Kleinpeter, Prairieville

Kate Elizabeth Michel, Prairieville

Alberto Ontiveros, Gonzales

Domenic Purdy, Prairieville

Stephanie Jo Sharrer, Geismar

Khristian Blayne Tallent, Gonzales

Devon Teer, Prairieville

Anna Marie Thibodeaux, Prairieville

Lauren White, Prairieville

Dean's list

Ascension Parish

College of Agriculture

Cameron Elizabeth Accardo, Prairieville

Caroline Grace Babin, Prairieville

Kathrine Costanza, Gonzales

Jaden Gabrielle Cuti, Prairieville

Samuel D. Desbordes, Prairieville

Gabrielle Elizabeth Klack, Donaldsonville

Sarah Elizabeth Lackey, Prairieville

Megan Elizabeth Leboeuf, Gonzales

Schyler M. Lee, Prairieville

Robert Paul Lemann III, Donaldsonville

Michael Joseph Marchand Jr., Gonzales

Aimee M. Ramirez, Prairieville

Riley Lauren Regira, Gonzales

College of Art & Design

Zyzenti Trailie Brito, Gonzales

Avery Mykel Haynes, Prairieville

Rylee Ann Martin, Prairieville

Brianna Miyono Melancon, Geismar

Anna Catherine Parent, Gonzales

Brooke A. Saltus, Prairieville

Amelie Durand Smith, Prairieville

Alyssa D. Strickland, Prairieville

Lauren G. Thompson, Gonzales

College of Engineering

Ryan Michael Achee, Gonzales

Hayden Barker, Gonzales

Jacob Thomas Beadle, Geismar

Savannah B. Burd, Prairieville

Kaitlyn JinLiu Cameron, Prairieville

Brandt Matthew Fairchild, Gonzales

Alexander Steven Faulkner, Prairieville

Zachary Faulkner, Prairieville

Austin H. Fox, Gonzales

Matthew P. Freeburgh, Prairieville

Justin Caleb Green, Prairieville

Tanner P. Hillman, Prairieville

Yusef Kana, Prairieville

Adam Emile Kardorff, Prairieville

Edward P. Krass IV, Prairieville

Mallory Ann Madere, Donaldsonville

Deric C. Masten, Prairieville

Jesse E. Morrow, Prairieville

Blake Josph Nassar, Prairieville

Brock Anthony Nolan, Gonzales

Kaitlyn Nicole Odell, Gonzales

Graham Downing Perkins, Prairieville

Zachary P. Prejean, Gonzales

Tyler Hayden Price, Prairieville

Dean Francis Schexnaydre, Gonzales

Callie A. Sholmire, Gonzales

Haleigh Lynne Stevens, Geismar

Haley M. Strong, Prairieville

Chirsten Jacintha Tolentino, Prairieville

Henry Anthony Tran, Prairieville

Jason M. Villar, Saint Amant

Kiersten Claire Weidel, Geismar

Seth J. Williamson, Prairieville

College of Human Sciences & Education

Rebecca Barrett, Saint Amant

Hannah Boudreaux, Gonzales

Trent Richard Carpenter, Gonzales

Audrey Elizabeth Clarke, Prairieville

Ian Jacob Dantoni, Prairieville

Katherine Lynn Hodges, Prairieville

Trinity Eileen Lopez, Prairieville

Ethan Paul Macloud, Prairieville

Chelsea Marie Nobles, Prairieville

Tyler D. Pham, Prairieville

Camryn A. Rabalais, Prairieville

Grant Joseph Sceroler, Prairieville

Katilyn T. Williams, Donaldsonville

College of Humanities & Social Sciences

Jonathan Ryan Baker, Gonzales

Piper Jouleigh Bordes, Gonzales

Charlene Templet Bourgeois, Gonzales

Hannah Bourgeois, Prairieville

Dillon James Courtney, Prairieville

Michael Christian Crutti, Geismar

Madelyn Ashli Fuselier, Gonzales

Nicolas Patrick Garon, Saint Amant

Deija A. Hill, Prairieville

Allysia McKenzie James, Gonzales

Eva Marie Lee, Prairieville

Anna Elizabeth Lewis, Gonzales

Victoria A. Luong, Gonzales

Madalyn Kay Marcel, Prairieville

Uzoamaka Judith Obioma Njoku, Geismar

Argelie M. Nwokorie, Gonzales

Emily M. Ortiz, Prairieville

Kate E. Palmisano, Prairieville

Stephen Thomas Podorsky, Prairieville

Dylan William Richie, Prairieville

Caleb R. Robinson, Gonzales

Harlee A. Rowe, Prairieville

Benjamin Dwight Ryland, Gonzales

Keith J. Sheppard, Donaldsonville

Kathleen Patricia Vasterling, Prairieville

Rebekah Brignac Vercher, Sorrento

Tyler Shawn Ward, Prairieville

Alicia Michelle Wesley, Prairieville

College of Music & Dramatic Arts

Joshua Jeriod Dennis, Gonzales

Donovan M. Hardison, Gonzales

Rebekah A. Hinson, Prairieville

Quinn D. Moreau, Gonzales

Cameron Lane Robillard, Prairieville

Damian Rex Wellman, Prairieville

College of Science

Tanishapriya Agrawal, Prairieville

Tyla T. Bolding, Gonzales

Casey Butler, Gonzales

Brittany Rochelle Collins, Donaldsonville

Victoria Elizabeth Eure, Donaldsonville

Whitney Marie Eure, Donaldsonville

Ashlyn Grace Fontenot, Prairieville

Nolan Fore, Gonzales

Emily Isabel Galindo, Gonzales

Katelyn E. Gill, Prairieville

Mollie Elizabeth LaCroix, Prairieville

Caroline R. Marse, Prairieville

Victoria Ann Montgomery, Prairieville

Angelle Renee Naquin, Prairieville

Lily T. Nguyen, Prairieville

Sarah A. Passman, Prairieville

Katherine Elizabeth Rieger, Prairieville

Dylan Spedale, Geismar

Trent Stephen Sullivan, Donaldsonville

Nathaniel Charles Tilley, Prairieville

Christine Nam-Phuong Tran, Geismar

E. J. Ourso College of Business

Jahmecia Jade Beasley, Gonzales

Amanda Doris Bell, Prairieville

Hannah M. Calvert, Gonzales

Zachary Keith Cambre, Saint Amant

Noah Benjamin Dollar, Gonzales

Blake J. Ducoing, Prairieville

Judah Daniel Gaudin, Gonzales

Sarah Renee Johnson, Prairieville

Maya Lastrapes, Gonzales

Nicholas Jude Lejeune, Gonzales

Jacob P. Marchand, Gonzales

Joshua A. Nwokorie, Gonzales

Evan Mitchell Ragusa, Prairieville

Madeline Lucille Ragusa, Prairieville

Jack M. Spriggs, Prairieville

Natalie Anne Vasquez, Gonzales

Kory Jude Waguespack, Gonzales

Manship School of Mass Communication

Jessica Marie Anny, Sorrento

Olivia Renee Boudreaux, Saint Amant

Falon Alexis Brown, Prairieville

Diana Carolina Carmona, Prairieville

Jacob Anthony Cheatwood, Prairieville

Shannon Katherine Coulon, Prairieville

Natalie Shea Marse, Prairieville

Emily Rae Millet, Gonzales

Emilie B. Schwing, Geismar

University College Center for Advising and Counseling

Haylee Marie Ashford, Gonzales

Haley Clare Bouchereau, Donaldsonville

Eric Idael Diaz, Gonzales

Keenen Jude Dunn, Gonzales

Leonard R Fields, Donaldsonville

Marie Cecile Grisaffe, Donaldsonville

Mallory Baker King, Prairieville

Julia Camille Lemann, Donaldsonville

Landon David Louque, Geismar

Matthew Douglas Maier, Prairieville

Kristina I. Midence, Prairieville

Mikala L. Mitchell, Gonzales

Benjamin H. Nguyen, Geismar

Raegan Elizabeth Nguyen, Prairieville

Azha Scott-LeBlanc, Darrow

Landon Paul Simoneaux, Geismar

Susannah A. Thibodeaux, Gonzales

Hunter M. Walker, Sorrento

University College Center for Freshman Year

Makayla S. Alleman, Prairieville

Chloe Alise Alper, Geismar

Fiona Elaine Atchison, Prairieville

Hailey Elizabeth Austin, Prairieville

Chase O. Baldwin, Prairieville

Gabriella Maria Barreneche, Prairieville

Alyson Marie Boe, Gonzales

Kayla Nicole Bougere, Geismar

Grace Kazar Bradley, Prairieville

Thomas Matthew Bushart Jr., Prairieville

Kathlyn Lelia Capone, Geismar

Nadiya Kathryn Colbert, Duplessis

Parker Henry Delatte, Prairieville

Ximena Giovana Fabian, Gonzales

Addison Paige Foshee, Prairieville

Hope Savannah Foster, Prairieville

Alex Charles Gros, Donaldsonville

Andrew M. Hardee, Prairieville

Hunter E. Hawkins, Gonzales

Julieanne Shelby Henley, Gonzales

Jacqueline LeGrange, Geismar

Kylie Elizabeth Madere, Gonzales

Allison Nevon McIntire, Prairieville

Carley Layne Oakley, Prairieville

Franck Ivan Ouambo Simo,

Ayden M. Phillips, Prairieville

Gracie Joy Poe, Prairieville

Edgar E. Ray, Geismar

Madeleine C. Richard, Geismar

Aria Rife, Geismar

Carter Murphy Roussel, Prairieville

Grace Olivia Sceroler, Prairieville

Stella M. Wilson, Prairieville

 

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