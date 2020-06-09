LSU has announced the names of the students who have made the dean’s list and president’s honor roll for the spring 2020 semester.
Undergraduate students enrolled in at least 15 credit hours who earned GPAs of 4.0 or higher during the semester are listed on the president’s honor roll. Undergraduate students who earned GPAs of 3.5 to 3.99 in at least 15 credit hours are listed on the dean’s list.
Ascension Parish
College of Agriculture
Natalie Marie Aguillard, Prairieville
Gwyneth Miller, Gonzales
Eden Marie Schexnayder, Donaldsonville
Julie Jace Svec, Gonzales
College of Art and Design
Madelaine Kobe, Gonzales
William Stark, Prairieville
Jamie H. Wilson, Prairieville
College of Engineering
Nicholas John Anderson, Gonzales
Mohammad Nidal Awad, Prairieville
Andrew Thomas Cedel, Prairieville
Hayden Dean Gemeinhardt, Prairieville
Colton Wallace Jordan, Prairieville
Jaime Lynn Keller, Saint Amant
Logan B. Lafauci, Gonzales
Brock Daniel Lundin, Prairieville
Connor John McCarthy, Gonzales
Khoivu D. Nguyen, Prairieville
Zoey Elizabeth O'Connor, Geismar
Matthew Andermann Parker, Saint Amant
Joshua Michael Poirrier, Gonzales
Nicolas Andrew Schexnayder, Gonzales
Lindsey Settoon, Gonzales
Bria Marie Sosa, Prairieville
Hannah Grace Penny Vautrot, Prairieville
College of Human Sciences & Education
Camryn Nicole Green, Prairieville
Virginia Grace Hitzman, Saint Amant
Diana M. Khaled, Prairieville
Dawn Elizabeth Kleinpeter, Prairieville
Triandafylia A. Leake, Prairieville
Alicia Kathleen Lejeune, Gonzales
Vivian An Luong, Gonzales
Marley Margaret Parr, Gonzales
Grace E. Reames, Prairieville
Karli Sassone, Prairieville
Katherine Elise Sclafani, Prairieville
Nairuta Shah, Geismar
Michaela G. Speligene, Gonzales
College of Humanities and Social Sciences
Jordan Marie Beaubouef, Gonzales
Brianna Taelor Beck, Prairieville
Makala Danielle Calhoun, Saint Amant
Angelina P. Cantelli, Prairieville
Xinqi Chen, Gonzales
Jennie Marie Delatte, Prairieville
Karina Rose Goldthorp, Prairieville
Borjius Jerome Guient Jr., Gonzales
Brooke A. Holley, Gonzales
Jalen Gerard Jackson, Prairieville
Alice Elise Juillard, no city listed
Grace Elizabeth Lemoine, Prairieville
Haley M. Leonard, Prairieville
Drew W. McCrory, Prairieville
Kayla K. Meyers, Prairieville
Madison Claire Mistretta, Prairieville
Madison Francis Morgan, Saint Amant
Lisamarie L. Nevels, Gonzales
Caprielle Grace Priola, Prairieville
George Thomas Reed IV, Gonzales
Emily Rae Robnik, Prairieville
Hannah Nicole Robnik, Prairieville
Ryan Paul Simoneaux, Prairieville
Madelynne G. Slocum, Prairieville
Abbey Weselak, Prairieville
Jordan Alana Zahr, Prairieville
Jordan Anthony Zuppardo, Prairieville
College of Music and Dramatic Arts
Mackenzie K. Andrews, Duplessis
Ryan David Bourque, Geismar
Kaitlyn Nicole Nassar, Prairieville
College of Science
Ashton Joseph Bourgeois, Gonzales
Adrienne C. Lambert, Gonzales
Colin J. Landry, Prairieville
Mark A. Maier, Prairieville
Aniko A. Nowakowski, Gonzales
Tanisha M. Patel, Prairieville
Blaire C. Peterson, Gonzales
Mason Philip Thibodeaux, Geismar
Dzmitry Vaido, Prairieville
Michelle Wai Yee Wong, Prairieville
Stephanie W. Wong, Prairieville
E. J. Ourso College of Business
Brennan D. Bailey, Prairieville
Keith Leonard Beckmann, Gonzales
Breanna Craig Berteau, Prairieville
Erynn Grace Christopherson, Gonzales
Austin Scott Josephson, Geismar
Caitlyn E. Little, Saint Amant
Carissa G. Paul, Prairieville
Grace Elizabeth Villa, Donaldsonville
Manship School of Mass Communication
Isabel M. Caballero, Prairieville
Catherine Beatrice Carpenter, Saint Amant
Grace Kathryn McKinnie, Gonzales
Alexander Joseph Spencer, Prairieville
Annalise Kate Vidrine, Prairieville
University College Center for Advising and Counseling
Lauren Marie Delhaye, Saint Amant
Brian David Gates, Prairieville
Kennedy Christin Honore, Prairieville
Joshua Nowakowski, Gonzales
Cambrie K. Reed, Donaldsonville
Sarah Elizabeth Wilcox, Gonzales
University College Center for Freshman Year
Brennan Michael Abbott, Prairieville
Lauren Ada Aguillard, Prairieville
Morgan A. Bourque, Gonzales
Lee Broussard, Prairieville
Caleb C. Cretini, Prairieville
Jacob Carl Hall, Prairieville
Anna Grace Hampshire, Prairieville
Tayler Mae Hooper, Saint Amant
Suleiman Ahmad Kayed, Prairieville
Shelly Ann Kleinpeter, Prairieville
Kate Elizabeth Michel, Prairieville
Alberto Ontiveros, Gonzales
Domenic Purdy, Prairieville
Stephanie Jo Sharrer, Geismar
Khristian Blayne Tallent, Gonzales
Devon Teer, Prairieville
Anna Marie Thibodeaux, Prairieville
Lauren White, Prairieville
Dean's list
Ascension Parish
College of Agriculture
Cameron Elizabeth Accardo, Prairieville
Caroline Grace Babin, Prairieville
Kathrine Costanza, Gonzales
Jaden Gabrielle Cuti, Prairieville
Samuel D. Desbordes, Prairieville
Gabrielle Elizabeth Klack, Donaldsonville
Sarah Elizabeth Lackey, Prairieville
Megan Elizabeth Leboeuf, Gonzales
Schyler M. Lee, Prairieville
Robert Paul Lemann III, Donaldsonville
Michael Joseph Marchand Jr., Gonzales
Aimee M. Ramirez, Prairieville
Riley Lauren Regira, Gonzales
College of Art & Design
Zyzenti Trailie Brito, Gonzales
Avery Mykel Haynes, Prairieville
Rylee Ann Martin, Prairieville
Brianna Miyono Melancon, Geismar
Anna Catherine Parent, Gonzales
Brooke A. Saltus, Prairieville
Amelie Durand Smith, Prairieville
Alyssa D. Strickland, Prairieville
Lauren G. Thompson, Gonzales
College of Engineering
Ryan Michael Achee, Gonzales
Hayden Barker, Gonzales
Jacob Thomas Beadle, Geismar
Savannah B. Burd, Prairieville
Kaitlyn JinLiu Cameron, Prairieville
Brandt Matthew Fairchild, Gonzales
Alexander Steven Faulkner, Prairieville
Zachary Faulkner, Prairieville
Austin H. Fox, Gonzales
Matthew P. Freeburgh, Prairieville
Justin Caleb Green, Prairieville
Tanner P. Hillman, Prairieville
Yusef Kana, Prairieville
Adam Emile Kardorff, Prairieville
Edward P. Krass IV, Prairieville
Mallory Ann Madere, Donaldsonville
Deric C. Masten, Prairieville
Jesse E. Morrow, Prairieville
Blake Josph Nassar, Prairieville
Brock Anthony Nolan, Gonzales
Kaitlyn Nicole Odell, Gonzales
Graham Downing Perkins, Prairieville
Zachary P. Prejean, Gonzales
Tyler Hayden Price, Prairieville
Dean Francis Schexnaydre, Gonzales
Callie A. Sholmire, Gonzales
Haleigh Lynne Stevens, Geismar
Haley M. Strong, Prairieville
Chirsten Jacintha Tolentino, Prairieville
Henry Anthony Tran, Prairieville
Jason M. Villar, Saint Amant
Kiersten Claire Weidel, Geismar
Seth J. Williamson, Prairieville
College of Human Sciences & Education
Rebecca Barrett, Saint Amant
Hannah Boudreaux, Gonzales
Trent Richard Carpenter, Gonzales
Audrey Elizabeth Clarke, Prairieville
Ian Jacob Dantoni, Prairieville
Katherine Lynn Hodges, Prairieville
Trinity Eileen Lopez, Prairieville
Ethan Paul Macloud, Prairieville
Chelsea Marie Nobles, Prairieville
Tyler D. Pham, Prairieville
Camryn A. Rabalais, Prairieville
Grant Joseph Sceroler, Prairieville
Katilyn T. Williams, Donaldsonville
College of Humanities & Social Sciences
Jonathan Ryan Baker, Gonzales
Piper Jouleigh Bordes, Gonzales
Charlene Templet Bourgeois, Gonzales
Hannah Bourgeois, Prairieville
Dillon James Courtney, Prairieville
Michael Christian Crutti, Geismar
Madelyn Ashli Fuselier, Gonzales
Nicolas Patrick Garon, Saint Amant
Deija A. Hill, Prairieville
Allysia McKenzie James, Gonzales
Eva Marie Lee, Prairieville
Anna Elizabeth Lewis, Gonzales
Victoria A. Luong, Gonzales
Madalyn Kay Marcel, Prairieville
Uzoamaka Judith Obioma Njoku, Geismar
Argelie M. Nwokorie, Gonzales
Emily M. Ortiz, Prairieville
Kate E. Palmisano, Prairieville
Stephen Thomas Podorsky, Prairieville
Dylan William Richie, Prairieville
Caleb R. Robinson, Gonzales
Harlee A. Rowe, Prairieville
Benjamin Dwight Ryland, Gonzales
Keith J. Sheppard, Donaldsonville
Kathleen Patricia Vasterling, Prairieville
Rebekah Brignac Vercher, Sorrento
Tyler Shawn Ward, Prairieville
Alicia Michelle Wesley, Prairieville
College of Music & Dramatic Arts
Joshua Jeriod Dennis, Gonzales
Donovan M. Hardison, Gonzales
Rebekah A. Hinson, Prairieville
Quinn D. Moreau, Gonzales
Cameron Lane Robillard, Prairieville
Damian Rex Wellman, Prairieville
College of Science
Tanishapriya Agrawal, Prairieville
Tyla T. Bolding, Gonzales
Casey Butler, Gonzales
Brittany Rochelle Collins, Donaldsonville
Victoria Elizabeth Eure, Donaldsonville
Whitney Marie Eure, Donaldsonville
Ashlyn Grace Fontenot, Prairieville
Nolan Fore, Gonzales
Emily Isabel Galindo, Gonzales
Katelyn E. Gill, Prairieville
Mollie Elizabeth LaCroix, Prairieville
Caroline R. Marse, Prairieville
Victoria Ann Montgomery, Prairieville
Angelle Renee Naquin, Prairieville
Lily T. Nguyen, Prairieville
Sarah A. Passman, Prairieville
Katherine Elizabeth Rieger, Prairieville
Dylan Spedale, Geismar
Trent Stephen Sullivan, Donaldsonville
Nathaniel Charles Tilley, Prairieville
Christine Nam-Phuong Tran, Geismar
E. J. Ourso College of Business
Jahmecia Jade Beasley, Gonzales
Amanda Doris Bell, Prairieville
Hannah M. Calvert, Gonzales
Zachary Keith Cambre, Saint Amant
Noah Benjamin Dollar, Gonzales
Blake J. Ducoing, Prairieville
Judah Daniel Gaudin, Gonzales
Sarah Renee Johnson, Prairieville
Maya Lastrapes, Gonzales
Nicholas Jude Lejeune, Gonzales
Jacob P. Marchand, Gonzales
Joshua A. Nwokorie, Gonzales
Evan Mitchell Ragusa, Prairieville
Madeline Lucille Ragusa, Prairieville
Jack M. Spriggs, Prairieville
Natalie Anne Vasquez, Gonzales
Kory Jude Waguespack, Gonzales
Manship School of Mass Communication
Jessica Marie Anny, Sorrento
Olivia Renee Boudreaux, Saint Amant
Falon Alexis Brown, Prairieville
Diana Carolina Carmona, Prairieville
Jacob Anthony Cheatwood, Prairieville
Shannon Katherine Coulon, Prairieville
Natalie Shea Marse, Prairieville
Emily Rae Millet, Gonzales
Emilie B. Schwing, Geismar
University College Center for Advising and Counseling
Haylee Marie Ashford, Gonzales
Haley Clare Bouchereau, Donaldsonville
Eric Idael Diaz, Gonzales
Keenen Jude Dunn, Gonzales
Leonard R Fields, Donaldsonville
Marie Cecile Grisaffe, Donaldsonville
Mallory Baker King, Prairieville
Julia Camille Lemann, Donaldsonville
Landon David Louque, Geismar
Matthew Douglas Maier, Prairieville
Kristina I. Midence, Prairieville
Mikala L. Mitchell, Gonzales
Benjamin H. Nguyen, Geismar
Raegan Elizabeth Nguyen, Prairieville
Azha Scott-LeBlanc, Darrow
Landon Paul Simoneaux, Geismar
Susannah A. Thibodeaux, Gonzales
Hunter M. Walker, Sorrento
University College Center for Freshman Year
Makayla S. Alleman, Prairieville
Chloe Alise Alper, Geismar
Fiona Elaine Atchison, Prairieville
Hailey Elizabeth Austin, Prairieville
Chase O. Baldwin, Prairieville
Gabriella Maria Barreneche, Prairieville
Alyson Marie Boe, Gonzales
Kayla Nicole Bougere, Geismar
Grace Kazar Bradley, Prairieville
Thomas Matthew Bushart Jr., Prairieville
Kathlyn Lelia Capone, Geismar
Nadiya Kathryn Colbert, Duplessis
Parker Henry Delatte, Prairieville
Ximena Giovana Fabian, Gonzales
Addison Paige Foshee, Prairieville
Hope Savannah Foster, Prairieville
Alex Charles Gros, Donaldsonville
Andrew M. Hardee, Prairieville
Hunter E. Hawkins, Gonzales
Julieanne Shelby Henley, Gonzales
Jacqueline LeGrange, Geismar
Kylie Elizabeth Madere, Gonzales
Allison Nevon McIntire, Prairieville
Carley Layne Oakley, Prairieville
Franck Ivan Ouambo Simo,
Ayden M. Phillips, Prairieville
Gracie Joy Poe, Prairieville
Edgar E. Ray, Geismar
Madeleine C. Richard, Geismar
Aria Rife, Geismar
Carter Murphy Roussel, Prairieville
Grace Olivia Sceroler, Prairieville
Stella M. Wilson, Prairieville