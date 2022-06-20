Ascension Parish Little League Baseball all-star teams are preparing for the new tournament season.

The season begins July 2-6 at Stephen’s Park in Gonzales.

Wayne Grenfell, director of baseball operations for the league, said the parish's baseball program has ended and now it's time for all-star tournament play.

“Our major all-stars in the parish, they will be competing against other all-star teams from around the state. Our league was full of kids playing baseball and our coaches did an outstanding job. I am excited about the future of baseball in Ascension Parish,” Grenfell said.

For information on the league, visit www.apbaseball.com/Default.aspx?tabid=972231

Ascension Parish (9U Major All Stars)

Player number, name and league team

  • 4, Jacob Eason, Trash Rangers
  • 36, Jordy Templet, Glaze Heating and Air
  • 45, Oliver Polk, Acadian Family Dentistry
  • 18, Landon Gautreau, Acadian Family Dentistry
  • 9, Madden Williams, Eastern Services
  • 32, Kane Carter, Glaze Heating and Air
  • 6, Breccan Herschlag, Trash Rangers
  • 21, Carter Williamson, Acadian Family Dentistry
  • 30, Kollin Wilkinson, Eastern Services
  • 1, Steven Segura, Glaze Heating and Air
  • 3, Brantley Buster, Trash Rangers
  • 34, Rowan Juban, Eastern Services
  • 12, Blake Deliphose, Acadian Family Dentistry

Head Coach: Jordy Templet (Glaze Heating and Air)

Assistant Coach: Reed Brignac (Trash Rangers)

Assistant Coach: Shane Wilkinson (Eastern Services)

Ascension Parish (10U Major All Stars)

  • 14, Kolton Jukkola, Trash Rangers
  • 10, John Ambrose, Glaze Heating and Air
  • 6, Owen Bass, Acadian Family Dentistry
  • 42, William McDowell, Acadian Family Dentistry
  • 15, Beckham Duhe, Eastern Services
  • 11, Jacob Capello, Glaze Heating and Air
  • 9, Cooper Einsel, Eastern Services
  • 16, Brooks Haydel, Acadian Family Dentistry
  • 20, Matthew Medina-Camacho, Eastern Services
  • 31, Riley Pontiff, Glaze Heating and Air
  • 4, Parker Johnson, Acadian Family Dentistry
  • 18, Micah Foster, Eastern Services
  • 1, Kobe Brown, Trash Rangers

Head Coach: Rickey Johnson (Acadian Family Dentistry)

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Assistant Coach: Joey Duhe (Eastern Services)

Assistant Coach: Jack Duhe (Eastern Services)

Ascension Parish (11U Major All Stars)

  • 9, Kalep Korner, Trash Rangers
  • 2, Ayden Louque, Glaze Heating and Air
  • 3, Braxton Gautreau, Acadian Family Dentistry
  • 4, Brody Chelette, Acadian Family Dentistry
  • 24, Alving Mendoza, Impact Sports
  • 13, Daylin Smith, Glaze Heating and Air
  • 42, Mackey Dunbar, Glaze Heating and Air
  • 18, Kelly Leduff, Impact Sports
  • 11, Broden Marchand, Acadian Family Dentistry
  • 1, Canon Evans, Glaze Heating and Air
  • 5, Adam Hebert, Glaze Heating and Air
  • 14, Myer Woodward, Impact Sports
  • 23, Keller Richter, Acadian Family Dentistry
  • 7, Cash Painter, Acadian Family Dentistry

Head Coach: Trent Templet (Acadian Family Dentistry)

Assistant Coach: Kelly Leduff (Acadian Family Dentistry)

Assistant Coach: Brent Korner (Trash Rangers)

Ascension Parish (12U Major All Stars)

  • 1, Bowen McDowell, Trash Rangers
  • 9, Cruz Castille, Glaze Heating and Air
  • 16, Burke McKinney, Acadian Family Dentistry
  • 17, Andrew Landry, Acadian Family Dentistry
  • 46, Harrison Lobell, Impact Sports
  • 12, Jaxon Leblanc, Glaze Heating and Air
  • 3, Carter Leake, Impact Sports
  • 5, Tristan Manuel, Trash Rangers
  • 7, Cooper Aderholt, Impact Sports
  • 4, Cason Lawrence, Impact Sports
  • 45, Landen Kennedy, Trash Rangers
  • 2, Tanner Schexnaydre, Acadian Family Dentistry
  • 27, Brayden Zimmer, Glaze Heating and Air
  • 8, Lance Leblanc, Acadian Family Dentistry

Head Coach: Cole Holley (Glaze Heating and Air)

Assistant Coach: Ben Thompson (Impact Sports)

Assistant Coach: Miles Holley Jr. (Acadian Family Dentistry)

Administrator: Shane Aderholt (Impact Sports)

Troy LeBoeuf covers sports for the Ascension Advocate. He can be reached at troyleboeuf@hotmail.com or ascension@theadvocate.com or on Twitter @Troyleboeuf.