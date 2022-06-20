Ascension Parish Little League Baseball all-star teams are preparing for the new tournament season.
The season begins July 2-6 at Stephen’s Park in Gonzales.
Wayne Grenfell, director of baseball operations for the league, said the parish's baseball program has ended and now it's time for all-star tournament play.
“Our major all-stars in the parish, they will be competing against other all-star teams from around the state. Our league was full of kids playing baseball and our coaches did an outstanding job. I am excited about the future of baseball in Ascension Parish,” Grenfell said.
For information on the league, visit www.apbaseball.com/Default.aspx?tabid=972231
Ascension Parish (9U Major All Stars)
Player number, name and league team
- 4, Jacob Eason, Trash Rangers
- 36, Jordy Templet, Glaze Heating and Air
- 45, Oliver Polk, Acadian Family Dentistry
- 18, Landon Gautreau, Acadian Family Dentistry
- 9, Madden Williams, Eastern Services
- 32, Kane Carter, Glaze Heating and Air
- 6, Breccan Herschlag, Trash Rangers
- 21, Carter Williamson, Acadian Family Dentistry
- 30, Kollin Wilkinson, Eastern Services
- 1, Steven Segura, Glaze Heating and Air
- 3, Brantley Buster, Trash Rangers
- 34, Rowan Juban, Eastern Services
- 12, Blake Deliphose, Acadian Family Dentistry
Head Coach: Jordy Templet (Glaze Heating and Air)
Assistant Coach: Reed Brignac (Trash Rangers)
Assistant Coach: Shane Wilkinson (Eastern Services)
Ascension Parish (10U Major All Stars)
- 14, Kolton Jukkola, Trash Rangers
- 10, John Ambrose, Glaze Heating and Air
- 6, Owen Bass, Acadian Family Dentistry
- 42, William McDowell, Acadian Family Dentistry
- 15, Beckham Duhe, Eastern Services
- 11, Jacob Capello, Glaze Heating and Air
- 9, Cooper Einsel, Eastern Services
- 16, Brooks Haydel, Acadian Family Dentistry
- 20, Matthew Medina-Camacho, Eastern Services
- 31, Riley Pontiff, Glaze Heating and Air
- 4, Parker Johnson, Acadian Family Dentistry
- 18, Micah Foster, Eastern Services
- 1, Kobe Brown, Trash Rangers
Head Coach: Rickey Johnson (Acadian Family Dentistry)
Assistant Coach: Joey Duhe (Eastern Services)
Assistant Coach: Jack Duhe (Eastern Services)
Ascension Parish (11U Major All Stars)
- 9, Kalep Korner, Trash Rangers
- 2, Ayden Louque, Glaze Heating and Air
- 3, Braxton Gautreau, Acadian Family Dentistry
- 4, Brody Chelette, Acadian Family Dentistry
- 24, Alving Mendoza, Impact Sports
- 13, Daylin Smith, Glaze Heating and Air
- 42, Mackey Dunbar, Glaze Heating and Air
- 18, Kelly Leduff, Impact Sports
- 11, Broden Marchand, Acadian Family Dentistry
- 1, Canon Evans, Glaze Heating and Air
- 5, Adam Hebert, Glaze Heating and Air
- 14, Myer Woodward, Impact Sports
- 23, Keller Richter, Acadian Family Dentistry
- 7, Cash Painter, Acadian Family Dentistry
Head Coach: Trent Templet (Acadian Family Dentistry)
Assistant Coach: Kelly Leduff (Acadian Family Dentistry)
Assistant Coach: Brent Korner (Trash Rangers)
Ascension Parish (12U Major All Stars)
- 1, Bowen McDowell, Trash Rangers
- 9, Cruz Castille, Glaze Heating and Air
- 16, Burke McKinney, Acadian Family Dentistry
- 17, Andrew Landry, Acadian Family Dentistry
- 46, Harrison Lobell, Impact Sports
- 12, Jaxon Leblanc, Glaze Heating and Air
- 3, Carter Leake, Impact Sports
- 5, Tristan Manuel, Trash Rangers
- 7, Cooper Aderholt, Impact Sports
- 4, Cason Lawrence, Impact Sports
- 45, Landen Kennedy, Trash Rangers
- 2, Tanner Schexnaydre, Acadian Family Dentistry
- 27, Brayden Zimmer, Glaze Heating and Air
- 8, Lance Leblanc, Acadian Family Dentistry
Head Coach: Cole Holley (Glaze Heating and Air)
Assistant Coach: Ben Thompson (Impact Sports)
Assistant Coach: Miles Holley Jr. (Acadian Family Dentistry)
Administrator: Shane Aderholt (Impact Sports)