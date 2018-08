A bridging ceremony marks the transition of Brownie Girls Scouts in Troop 10079 to Junior Girl Scouts. From left are Eleanore Thomas, Ryleigh Stein, Rowan Stafford, Kendall Scott, troop leader Heather Walling, Alayah Rock, Amari Rock, Caroline Mueller, Haleigh Cernich, Kellyn Bourgeois, Addison Belgard and Elizabeth Akin.