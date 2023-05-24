Graduation ceremonies for Albany High School's Class of 2023 were held at 7 p.m. May 22 at Southeastern Louisiana University.
Honor graduates are marked # for summa cum laude and * for magna cum laude.
Graduates include:
Callie Marie Adams
Emily Paige Adams
Claire Elise Allen
Alexander Cole Arnone
Bralie Maureen Bardwell
Dylan Lee Barfield
Joseph Brandon Basham Jr.
Julia Ann Baudouin
Elisabeth Jeanette Benton
Isabella Sidney Berlier
Sophia Gabrielle Berlier
Kassidy Michelle Blount
Nathaniel A Bonin*
Paul Anthony Bordelon Jr.
Kayanna Kirby Bourgeois
Taylor Annmarie Bourgeois
Sophie Arabella Brignac*
Jillandra Joslyn Bruce
Shaina Michele Cambre
Julianna Marie Campise#
Mason Dale Cater
Arianna Accelus Clotter*
Harleigh Michelle Clouatre
Maya Daniela Contreras#
Camdyn Carline Cooper
Hayes Sullivan Cotton IV
Saige McKenzie Crayton#
Skylar Jade Cutrer
Antonio John D'Amato
Brennan Matthew Demarest
Madyson Kate DePaula
Jon Michael Duhe'
Zachary Lee Efferson
Trinity Marie Everhardt
Brilee Alexandra Ford*
Landon John Freeman
Lillian Grace Friloux*
Emma Kaye Fuller
Alma Rocio Garcia
Luis Eduardo Torres Garcia
Carlee Michelle Gardiner*
Ashley Ann Gaude
Faith Isabelle Graciliano
Sydni Rhea Griffith
Ashlynn Skye Guerin
Leon Davis Hart III
Katerin Elizabeth Hernandez-Castro*
Arlene Dalay Herrera
Diego Aaron Herrera*
Kayla M. Hibley
Emma Josephine Hood
Madelyn Nicole Hoover
Andrew Byron Howell
Christine Lee Howell
Reagan Paige Howze
Christopher David Hoyt
Julyana Lavette Iverstine
Zacharia Tramaine Jackson
Emma Grace Johnson
Brooke Chasidy Jones*
Tyrone Bowmon Jones Jr.
Sydney Reese Kimble*
Naomi Nacole Knight
Kaylee Elizabeth Konczol
Tabitha Nicole Kuhn*
Kayla Olivia Lanassa
Emma Claire Landry#
Nathaniel Joseph Landry
Lainey Marie Legoria#
Brayden Alex Lindsey
Lilly May Lipscomb
JenniferLopez-Colin
An'tonio Joseph Lopinto
Matthew James Manchester
Bella Ann Matherne
Nolan Vance McClain#
Rylie Ann McDonald*
Cameron Adeline McKenzie
Clancy Lynn Morrison*
Kyleigh Marie Mulkey
Tylin Aaliyah Mulkey
Adrian Javier Ortiz
Silvia Jolette Ortiz-Vazquez
Mani Elizabeth Pearce
Della Rose Persick
Ethan Andrew Peters#
Presley Toni Pevey#
Darius Brandon Pitts
Christopher Taylor Powell
Brock Joseph Pregeant#
Makayla Renea Prine*
Damien Jacoby Roberts
Juliana Kayte Roberts
Chelsee Jade Rodriguez
Lexly Ann Scott
Sa'Myra T'aira Sexton
Ryan Short Jr.
Ashleigh Nicole Smith
Brooklynn Kohl Smith#
Mason Andrew Smith#
Noah Sidney Smith
Landyn Boyd Sonnier
Caroline Faith Stafford*
Jude Oliver Starns
Matthew Jonah Stewart
Landon Drake Stilley
Presley Drew Stilley
Delaney Brooke Sustaita
Gage Daton Sykes
Brody Rayth Sziber
Benjamen Bryant Thompson*
Geriyah Nicole Toney
Solomon Anthony Toney Jr.
Madelyn Therese Toole
Walker Santo Torrance
IrisbelsyTorres
William Jose Velasquez-Gonzalez
Dakota Rose Vicknair
Gunner Paul Waligora
Brandon Paul Wesley
Taryn Layla Whalin
Lathan Charles Whiddon#
Brianna Elizabeth White
Ja'Meisha Ann Williams
Noah Bernard Woods