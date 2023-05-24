Graduation ceremonies for Albany High School's Class of 2023 were held at 7 p.m. May 22 at Southeastern Louisiana University.

Honor graduates are marked # for summa cum laude and * for magna cum laude.

Graduates include:

Callie Marie Adams

Emily Paige Adams

Claire Elise Allen

Alexander Cole Arnone

Bralie Maureen Bardwell

Dylan Lee Barfield

Joseph Brandon Basham Jr.

Julia Ann Baudouin

Elisabeth Jeanette Benton

Isabella Sidney Berlier

Sophia Gabrielle Berlier

Kassidy Michelle Blount

Nathaniel A Bonin*

Paul Anthony Bordelon Jr.

Kayanna Kirby Bourgeois

Taylor Annmarie Bourgeois

Sophie Arabella Brignac*

Jillandra Joslyn Bruce

Shaina Michele Cambre

Julianna Marie Campise#

Mason Dale Cater

Arianna Accelus Clotter*

Harleigh Michelle Clouatre

Maya Daniela Contreras#

Camdyn Carline Cooper

Hayes Sullivan Cotton IV

Saige McKenzie Crayton#

Skylar Jade Cutrer

Antonio John D'Amato

Brennan Matthew Demarest

Madyson Kate DePaula

Jon Michael Duhe'

Zachary Lee Efferson

Trinity Marie Everhardt

Brilee Alexandra Ford*

Landon John Freeman

Lillian Grace Friloux*

Emma Kaye Fuller

Alma Rocio Garcia

Luis Eduardo Torres Garcia

Carlee Michelle Gardiner*

Ashley Ann Gaude

Faith Isabelle Graciliano

Sydni Rhea Griffith

Ashlynn Skye Guerin

Leon Davis Hart III

Katerin Elizabeth Hernandez-Castro*

Arlene Dalay Herrera

Diego Aaron Herrera*

Kayla M. Hibley

Emma Josephine Hood

Madelyn Nicole Hoover

Andrew Byron Howell

Christine Lee Howell

Reagan Paige Howze

Christopher David Hoyt

Julyana Lavette Iverstine

Zacharia Tramaine Jackson

Emma Grace Johnson

Brooke Chasidy Jones*

Tyrone Bowmon Jones Jr.

Sydney Reese Kimble*

Naomi Nacole Knight

Kaylee Elizabeth Konczol

Tabitha Nicole Kuhn*

Kayla Olivia Lanassa

Emma Claire Landry#

Nathaniel Joseph Landry

Lainey Marie Legoria#

Brayden Alex Lindsey

Lilly May Lipscomb

JenniferLopez-Colin

An'tonio Joseph Lopinto

Matthew James Manchester

Bella Ann Matherne

Nolan Vance McClain#

Rylie Ann McDonald*

Cameron Adeline McKenzie

Clancy Lynn Morrison*

Kyleigh Marie Mulkey

Tylin Aaliyah Mulkey

Adrian Javier Ortiz

Silvia Jolette Ortiz-Vazquez

Mani Elizabeth Pearce

Della Rose Persick

Ethan Andrew Peters#

Presley Toni Pevey#

Darius Brandon Pitts

Christopher Taylor Powell

Brock Joseph Pregeant#

Makayla Renea Prine*

Damien Jacoby Roberts

Juliana Kayte Roberts

Chelsee Jade Rodriguez

Lexly Ann Scott

Sa'Myra T'aira Sexton

Ryan Short Jr.

Ashleigh Nicole Smith

Brooklynn Kohl Smith#

Mason Andrew Smith#

Noah Sidney Smith

Landyn Boyd Sonnier

Caroline Faith Stafford*

Jude Oliver Starns

Matthew Jonah Stewart

Landon Drake Stilley

Presley Drew Stilley

Delaney Brooke Sustaita

Gage Daton Sykes

Brody Rayth Sziber

Benjamen Bryant Thompson*

Geriyah Nicole Toney

Solomon Anthony Toney Jr.

Madelyn Therese Toole

Walker Santo Torrance

IrisbelsyTorres

William Jose Velasquez-Gonzalez

Dakota Rose Vicknair

Gunner Paul Waligora

Brandon Paul Wesley

Taryn Layla Whalin

Lathan Charles Whiddon#

Brianna Elizabeth White

Ja'Meisha Ann Williams

Noah Bernard Woods