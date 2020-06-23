Denham Springs High School's Class of 2020 are set to graduate at 8 pm. June 26 at Denham Springs High School stadium.

The class includes:

Jesi Spencer Achord

Alexandra Gail Ackoury X

Kenneth Cooper Brock Acord X

Craig Anthony Acosta II

Serendipidy Adams

David Lee Aime

Noah Reagan Alexander

Makail Grace Allmand

Kyleigh Nevaeh Amato X

Anna Jeanne Ambeau X

Angelina Kalani Arenas

Tyler Landon Authement

Aslyn Grace Averett

Bennett Joseph Averett X

Triston Michael Averette

Adam Azmi

Caleb Michael Babineau

Brandon Anh-Vu Banh X

Ainsley Gabrielle Barker X

Skylor McArthur Barton

Brant Christopher Batty

Mason James Baudoin

Caleb Michael Bauers

Rory Denese Bauers

Bradley Scott Baxter *

Angelina Raine Beadle X

Jasmine Iman Bell

Brayden Michael Bencaz X

Kaydon Shamar Berard

Camille Elizabeth Berthelot X

Marco Lamar Bickham Jr.

Clark Edwards Dela Pena Birmingham

Reagan Noelle Black

Candace Leigh Blanchard

Angel Renee Blanchard

Corbyn D'Ann Blouin

Dawson Bryan Blount X

Isabel Rene'e Bond

Gregory Jaden Bonvillain

Kailynn Reine Boudreaux *

Hunter Joseph Bourg X

Julia Clarice Bradley

Joshua Caleb Braud

Nathan Paul Breaux

Grant Davis Bresee

Trelan Lee Brown

Ashlyn Victoria Brown

Gueslee Mari Brownell X

Justin Tyler Browning

Darra Reann Browning X

Constence Centell Brue

Caleb Lawson Bryan

Landon James Buchanan

Tristen Michael Bueche *

David Ray Bunch *

Tyler Courtland Burkett

Emily Marie Burley X

Joss Hayden Burns

Courtney Tyler Burt

Corey Mason Bush X

Savannah L.K. Callaway *

Grace Elizabeth Cambre X

Axel Campuzano

Juan Carlos Canales

Ivett Carbajal-Soriano

Morgan Lea Carpenter X

Lizbet Gomez Carranza

Kody Glynn Carter

Cameron Joseph Carter

Tristan Angelle Carter

Savannah Rayne Carter

Dylan Kayde Carty

Jeffery Randall Cavin III

Cameron Jewel Chadwick *

Dawson Michael Chavez

Kandis Jena Chavez

William Claude Chevalier *

Joshua Chiasson Jr.

Mattie Ann Chopin X

Josiah David Clark *

Haley Camille Clement

Parker John Cloy

Peyton Michael Cloy *

Destiny Rose Cobillas-Graham

Raymie Bronwyn Cochran

Madelynn Cheri Cole

Cade Patrick Cole X

Decarlo Jireh Collins

Anna Nicole Collins X

Mallory MacKara Colson *

Jonathan Dwayne Connor

Julia Frances Connor

Alicia Conpean

Drake O'Conner Coupel

Kami Alyse Cox

Ian Alexander Crawford

Connor Michael Croghan

Carly Noel Cruise X

Bobby Jacob Cummings

Cade Stephen Curtis

Calli Ra'Chel Curtis

Emily Marie Daigle

Francesca Marie Dantoni

Timothy Wyatt Dartez *

Breanna Lynn David

Hayden John Davis

Gabrielle Christian Davis

Brooklyn Rayne Davis

Destini Ernetria Davis X

Christian Elise Davis X

Gabriel Goulart De Borba

Josie Alaine Dean X

Brooklyn Abigayle DeBate

Taylor Renee Delaney X

Conner Jacob Delatte

Zoey Ariana Delgado *

Matthew Joseph Denino

Farrah Ashley Deshotel X

Rosa Maria Diaz-Araque *

Kelvin Alexander Diaz-Mendez

Dalton Davis Diez X

Mallorie Anne Digirolamo *

Matthew Ronald Ding X

Jordan Makayla Dingler *

Tyler Tyrell Donahue

Alexander Macrae Donze X

Morgan Elizabeth Doucet

Jade Angel Dragon-Hayden

Carly Meghan Drennan X

Christel Rae Dugas *

Micah Joseph Dugas X

Tristan Thomas Duhe' X

Paige Elizabeth Duncan X

Breyuna Marie Dunn

William Dunnelle Dunn X

Nathan Joseph Dupont

Nicholas Adam Dupont

Katherine Olivia Dupre

Cameren Raoul Dupree

Cartrisha Donell Dyson

Phillip Michael Earnhart *

Elian Hunter Einhorn

Aaron Elphick

Ethan Elphick *

Colby Michael Elrod

Emma Catherine Elsea X

Savannah Renee Erie *

Benjamin Thomas Eunice *

Matthew Keyton Evans

Landon Joseph Evans

Meagan Tyler Ezell *

Sydney Elise Fairchild

Sophie Katherine Faircloth X

Carson Kate Farber *

Lily Catherine Farias X

Athena Rose Fauvelle *

Ethan Daniel Flake X

Lakin Alexis Fletcher X

Devon Michael Fontenot

Baylee Lynn Fontenot *

Alaina Grace Fontenot X

Victoria Ann Fortier

Camryn John Demarcus Fortier

Audrey Leigh Foster

Blake Thomas Fourrier

Devon Ross Frame

Caleb Christopher Franklin X

Molli Elizabeth Fuentes X

Landon Kole Gage

Daelynn Blanche Galloway

Jalonn Michael Gant

Ashley Marye Garcia

Hannah Louise Gary *

Madalyn Ann Gautreaux X

Cory Daniel Gayle *

Grace Elizabeth Genre *

Kadynn Ashton Germain *

Casey Shaye Gibson X

Damien Anthony Gilpin

Emily Elizabeth Gines

Loren Rebekah Glasscock X

Gustavo Alberto Gomez

Joseph Kade Gomez

Samantha Rae Goodrich

James Allen Gould III X

Le'Anna Marie Graham

Jordan Alexis Granier

Laura Avery Graves X

Cheyenne Deanna Grayer

Peyton Chambless Guice

Jada Ryan Guidroz

Robert Dale Guidry

Dawson Kristopher Guillot

Stone Manning Guillot

Alexis Elizabeth Guinn X

Katelynn Marie Guy

Rachel Dashae Hagan *

Colton Travis Hale

Brennan Patrick Hall

Jaycee Lynn Hammac

Adrianna Marie Hampton

Hardy Hugh Harris X

Alexander Leslie Harris X

Ian Patrick Harris X

Allen Jordan Hart

Mikayla Nicole Hatch

Evalyn Elizabeth Haymon X

Katie Amelia Held

Jacob Lewis Henderson X

Jordan Allen Hennigan

Bryan Enrique Hernandez-Taylor

James Conelly Herrin X

Brandon Michael Hilbun

Reece Bryant Hollier

Peyton Joseph Hollier

Adaesia Destini Hollis *

Austyn Layne Hollomon

Piper Elizabeth Holmes *

Sarah Elizabeth Honeycutt

Ashetyn Danielle Hood

Ryan Lee Horn

Hayden Chadwick Horne *

Kateland Noel Howard X

Madilynn Mcall Howell *

Anna Louise Howell X

Cheyenne Michelle Hughes

Nathan Ray Hunt

Kaitlyn Marie Hyde

Emma Marie Hymel X

Miah Bella Ibarra

Cesar Jobhany Ibarra

Athena Marie Idong X

Alfred Horace Iles V

Sydney Taylor Jacobs *

Ethan Del Jacobsen

Arevel Vyone James

Whitney Lenis James X

Jaylen Micheal Jenkins

Dakota Johnson

Janazia Tatiyana Tyrahneshia Johnson

Brant Cameron Johnson

Cameron Lamon Johnson

Mason Lane Johnson

Aubrey Elizabeth Johnson *

Austin Samuel Johnson *

Brandon Charles Johnson Jr. *

Karlie Kay Johnson X

Brynn Ann Johnson X

Christopher Allen Jones

Madison Grace Jones

Tyrone McPherson Jones *

Rebekah June Jones X

Kennedy Elizabeth Jones X

Laynie Adelle Jordan

Noah Armando Juan X

Simran Kamboj

Joseph Elijah Katzenmeyer

Emily Michelle Kearley X

Kaden Gage Keller X

Trent Mikael Kelly

Curran David Kelly *

Courtney Ann Kenyon

Lance Joseph Kerry *

Elijah Tyree Key

Dayana Noelle Kimble

Alyssa Nicole King

Kennedy Rae King

Emily Lane Kolb X

Avery Micah LaCombe

Sunny Brooke Ladner

Emily Elizabeth Landry X

Jaslyn Diane Latil

Grant Andrew Latil

Brianna Nicole Laurent X

Allie Madison Laws X

Camryn Angelle LeBlanc X

Makayla Renee Lee

Brayli Elizabeth Lee X

Evan Scott Lege

Madison Brooke Levert

River Josiah Lewis *

Payton Brooke Limbers

Edwin Said Lopez-Aparicio *

Emily Claire Lougon

Ethan Joseph Lovell

Luke Jeffrey Lunsford X

Paige Nicole Luquette *

Mary Katherine Holland Mabry *

Allen Michael Mackiewicz

Dilan Lee Mallett

Catherine Theresa Manning X

Faith Elizabeth Manuel

Michael Pearce Many

Jada Chantelle Martin *

Grace Elaine Martin X

Jackson Paul Martone

Nicholas Scott Martone

Caedan Issac May X

Marissa Michelle McAlexander

Brandon Shay McCaa

Aubrey Marie McElroy X

Wyatt Andrew McGee

Chavaughn Christian McGowan

Justen A'ries McKinnis *

Kaitlyn Claire McLaughlin X

Carl Joseph Mclin

Chasadie-Lyn Marie McMillan

Makayla Anne McNaughton

Bailey Ann McQuiddy

Madison Michelle McRae *

Elise Kathleen McRight X

Gabriel Beatrice Mejia

Philip Alexander Melancon

Kimberly Jana Melara

Madison Nicolle Menard *

Andres Mencos Quinonez

Isabella Marie Michelli X

Jade Alexandra Miller

Braden Alexander Miller

Madison Lynne Miller *

Tasharia Nijaii Mitchell

Sage Nicole Mitchell

Leo Cruz Montanez *

Brooke Laney Montgomery

Tressa Arial Moody

Jonah Slade Morgan

Alexander Scott Morrison

Bryanna Theresa Morse X

Clayton Grant Murry

Jade Victoria Murtes *

Trenishia Sharne' Muse

Alexis Nicole Musso

Joshua Charles Nelson

Shelton John Neptune

Jason Bui Nguyen

Andy Hoang Nguyen

Nicole Huynh Nguyen X

Carlee Grace Normand X

David Brett Norton

Nicholas Lestat Norton

Kaitlyn Rae O'Bryant

Kaylee Olean Oliver

Ella Jane Otken X

Kaylen Raquel Ozuna Jimenez

Jada Tambriasia Page

Skylar Paige Palmintier *

Cara Noelle Palmintier X

Lela Mechelle Parker

Remy Genevieve Parker X

Hagen Joseph Parra *

Gabrielle Renay Parsons X

Jamyiria Briel Payne

Amaris Perez

Jacob Wayne Perkins

Christian Anthony Perschall

Hannah Jeriana Phillips

Brooke Elizabeth Phipps X

Bayleigh Marie Picard

Brennen Gage Pittman

Taylor Bryce Plauche'

Katie Marie Preston *

Kellie Nicole Price *

Lauren Elizabeth Price *

Wes Patrick Price X

Ethan Christopher Puffer

Colten Pulley

Madison Noel Pultz X

Michael Alegrado Quisido

Haley Sierra Radley

Maria Alondra Ramirez

Nathan Daniel Ranel *

Jarred Roussell Ratcliff

Nicholas Jason Ratner

Josiah Raymond Jr.

Dawson Shane Redd

Erginae Marie Reese X

Ainsley Morgan Reeves X

Luke Samuel Restivo X

Malik Tyvion Rheams

Kassi Rice

Ja'Dazia Keana Ruby Richard

Cale Michael Richards *

Chandra Anyaele Richardson

Kendra Ayannah Riley

Camrin Paul Ritchie

Eneida Vanessa Rivera

Axel Imanol Rivera

Kenadi Kachelle Roach *

Alex Michael Rodeillat

Ashley Morgan Rodgers X

Makayla Brooke Rodrigue X

Jared Matthew Rodrigue X

Kala Guadalupe Rodriguez

Gabriela Azeneth Rodriguez

Claudia Lizbeth Romero X

Brooke Madison Rouyea X

Timothy Gordon Rowland Jr.

Chloe Alexandria Roy X

Kaitlyn Michelle Roy X

Celia Arlene Saldana

Collin Ross Sanders X

Zachery Daniel Sauce

Mason Joseph Saucier

Carole Katherine Scardina *

Austin Lee Schaller

Olivia Leah Schaller X

Justin Kenneth Scott

Claire Marie Segura X

Keidy Raquel Sevilla

Lavonte Iverson Sewire

Haley Breann Shatswell

Megan Desiree' Shaw

Christopher Neil Shirey

Aimee Renae Shoalmire

Jasmine Lynacia-Ann Shropshire

Jamie Lee Sibley

Javon Nicklos Silas

Hayden Cole Sills *

Samuel David Silverman *

Stephen Ray Sims Jr.

Kenzie Raquel Smith

Gabreella Nikole Smith

Ethan Pryale Smith

Danay Nicole Smith

Jade Alexis Smith

Susannah Marie Smith *

Vivia Lane Smith *

Gage Kirkpatrick Smith X

Morgan Claire Smith X

Braydan Gabriel Spedale X

Amanda Elizabeth Spence X

Colette Elise Stafford X

Zachary Garrison Stark

James Marion Stephens III

David Douglas Stiteler

Naomi Lynne Stokes

Lillian Rayne Stone

Ian Michael Sumrall X

Deybis Dagoberto Sura

Ethan James Swilley

James Garrett Sylvest *

Jasmine Patricia Tarver *

Caleb Myles Tate

Alexa Leigh Territo *

Breanna Nikole Theriot

Jabarius Rene Thomas

Robyne La'Shae Thomas

Meagan Elizabeth Thomas

Aniya Mequel Thomas

Shaylea Celeste Thompson

Katherine Lane Thompson X

Lake Tyler Thorburn

Benjamin Ryan Tipton

Alex Trochez

Aidan Joseph Varnado

Madelyn Rose Vaughn X

Emily Grace Verzosa *

Caleb Anthony Viator

Haley Ann Villneuve X

Ally Marie Vines

Brandon Mikel Walker

Randy James Ward

Blade Nathaniel Warr X

Lane Andrew Watts

Emma Grace Webb X

Lainey Noel Weber

Breanna Denise Weber

Ricky Ray Wesley

Logan Michael Whittington X

James Ethan Wilds

Katlyn Marie Williams

Brandy Brinesha Williams

Alyssa Era Williams

Abigail Gwin Williams

Kyle James Williams

Ja'Mya Chyde' Williams X

Amber Shani' Williams X

Brittany Nicole Williamson

Brinley Anne Williamson X

Floyd Howard Willis Jr.

Dalvin Alan Wilson

Dakota Ray Wilson

D'Kira Riche Wilson *

Megan Louise Wollfarth X

Presley Joyce Woodward

Alexander Wayne Wright

Justin Anthony Wroblewski

Ryals Samuel Wygant

Morgan Elizabeth Yarbrough

Mckenzie Claire Yates X

Austin Tyler Young

Jase Michael Zachary

Hadley Holt Zachary X

Jacob Alan Zdrazil

Tanner Lee Zeppuhar *

Preston Joseph Zimmerle

X Summa Cum Laude 3.75 or above

* Magna Cum Laude 3.5 - 3.749

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