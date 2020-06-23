Denham Springs High School's Class of 2020 are set to graduate at 8 pm. June 26 at Denham Springs High School stadium.
The class includes:
Jesi Spencer Achord
Alexandra Gail Ackoury X
Kenneth Cooper Brock Acord X
Craig Anthony Acosta II
Serendipidy Adams
David Lee Aime
Noah Reagan Alexander
Makail Grace Allmand
Kyleigh Nevaeh Amato X
Anna Jeanne Ambeau X
Angelina Kalani Arenas
Tyler Landon Authement
Aslyn Grace Averett
Bennett Joseph Averett X
Triston Michael Averette
Adam Azmi
Caleb Michael Babineau
Brandon Anh-Vu Banh X
Ainsley Gabrielle Barker X
Skylor McArthur Barton
Brant Christopher Batty
Mason James Baudoin
Caleb Michael Bauers
Rory Denese Bauers
Bradley Scott Baxter *
Angelina Raine Beadle X
Jasmine Iman Bell
Brayden Michael Bencaz X
Kaydon Shamar Berard
Camille Elizabeth Berthelot X
Marco Lamar Bickham Jr.
Clark Edwards Dela Pena Birmingham
Reagan Noelle Black
Candace Leigh Blanchard
Angel Renee Blanchard
Corbyn D'Ann Blouin
Dawson Bryan Blount X
Isabel Rene'e Bond
Gregory Jaden Bonvillain
Kailynn Reine Boudreaux *
Hunter Joseph Bourg X
Julia Clarice Bradley
Joshua Caleb Braud
Nathan Paul Breaux
Grant Davis Bresee
Trelan Lee Brown
Ashlyn Victoria Brown
Gueslee Mari Brownell X
Justin Tyler Browning
Darra Reann Browning X
Constence Centell Brue
Caleb Lawson Bryan
Landon James Buchanan
Tristen Michael Bueche *
David Ray Bunch *
Tyler Courtland Burkett
Emily Marie Burley X
Joss Hayden Burns
Courtney Tyler Burt
Corey Mason Bush X
Savannah L.K. Callaway *
Grace Elizabeth Cambre X
Axel Campuzano
Juan Carlos Canales
Ivett Carbajal-Soriano
Morgan Lea Carpenter X
Lizbet Gomez Carranza
Kody Glynn Carter
Cameron Joseph Carter
Tristan Angelle Carter
Savannah Rayne Carter
Dylan Kayde Carty
Jeffery Randall Cavin III
Cameron Jewel Chadwick *
Dawson Michael Chavez
Kandis Jena Chavez
William Claude Chevalier *
Joshua Chiasson Jr.
Mattie Ann Chopin X
Josiah David Clark *
Haley Camille Clement
Parker John Cloy
Peyton Michael Cloy *
Destiny Rose Cobillas-Graham
Raymie Bronwyn Cochran
Madelynn Cheri Cole
Cade Patrick Cole X
Decarlo Jireh Collins
Anna Nicole Collins X
Mallory MacKara Colson *
Jonathan Dwayne Connor
Julia Frances Connor
Alicia Conpean
Drake O'Conner Coupel
Kami Alyse Cox
Ian Alexander Crawford
Connor Michael Croghan
Carly Noel Cruise X
Bobby Jacob Cummings
Cade Stephen Curtis
Calli Ra'Chel Curtis
Emily Marie Daigle
Francesca Marie Dantoni
Timothy Wyatt Dartez *
Breanna Lynn David
Hayden John Davis
Gabrielle Christian Davis
Brooklyn Rayne Davis
Destini Ernetria Davis X
Christian Elise Davis X
Gabriel Goulart De Borba
Josie Alaine Dean X
Brooklyn Abigayle DeBate
Taylor Renee Delaney X
Conner Jacob Delatte
Zoey Ariana Delgado *
Matthew Joseph Denino
Farrah Ashley Deshotel X
Rosa Maria Diaz-Araque *
Kelvin Alexander Diaz-Mendez
Dalton Davis Diez X
Mallorie Anne Digirolamo *
Matthew Ronald Ding X
Jordan Makayla Dingler *
Tyler Tyrell Donahue
Alexander Macrae Donze X
Morgan Elizabeth Doucet
Jade Angel Dragon-Hayden
Carly Meghan Drennan X
Christel Rae Dugas *
Micah Joseph Dugas X
Tristan Thomas Duhe' X
Paige Elizabeth Duncan X
Breyuna Marie Dunn
William Dunnelle Dunn X
Nathan Joseph Dupont
Nicholas Adam Dupont
Katherine Olivia Dupre
Cameren Raoul Dupree
Cartrisha Donell Dyson
Phillip Michael Earnhart *
Elian Hunter Einhorn
Aaron Elphick
Ethan Elphick *
Colby Michael Elrod
Emma Catherine Elsea X
Savannah Renee Erie *
Benjamin Thomas Eunice *
Matthew Keyton Evans
Landon Joseph Evans
Meagan Tyler Ezell *
Sydney Elise Fairchild
Sophie Katherine Faircloth X
Carson Kate Farber *
Lily Catherine Farias X
Athena Rose Fauvelle *
Ethan Daniel Flake X
Lakin Alexis Fletcher X
Devon Michael Fontenot
Baylee Lynn Fontenot *
Alaina Grace Fontenot X
Victoria Ann Fortier
Camryn John Demarcus Fortier
Audrey Leigh Foster
Blake Thomas Fourrier
Devon Ross Frame
Caleb Christopher Franklin X
Molli Elizabeth Fuentes X
Landon Kole Gage
Daelynn Blanche Galloway
Jalonn Michael Gant
Ashley Marye Garcia
Hannah Louise Gary *
Madalyn Ann Gautreaux X
Cory Daniel Gayle *
Grace Elizabeth Genre *
Kadynn Ashton Germain *
Casey Shaye Gibson X
Damien Anthony Gilpin
Emily Elizabeth Gines
Loren Rebekah Glasscock X
Gustavo Alberto Gomez
Joseph Kade Gomez
Samantha Rae Goodrich
James Allen Gould III X
Le'Anna Marie Graham
Jordan Alexis Granier
Laura Avery Graves X
Cheyenne Deanna Grayer
Peyton Chambless Guice
Jada Ryan Guidroz
Robert Dale Guidry
Dawson Kristopher Guillot
Stone Manning Guillot
Alexis Elizabeth Guinn X
Katelynn Marie Guy
Rachel Dashae Hagan *
Colton Travis Hale
Brennan Patrick Hall
Jaycee Lynn Hammac
Adrianna Marie Hampton
Hardy Hugh Harris X
Alexander Leslie Harris X
Ian Patrick Harris X
Allen Jordan Hart
Mikayla Nicole Hatch
Evalyn Elizabeth Haymon X
Katie Amelia Held
Jacob Lewis Henderson X
Jordan Allen Hennigan
Bryan Enrique Hernandez-Taylor
James Conelly Herrin X
Brandon Michael Hilbun
Reece Bryant Hollier
Peyton Joseph Hollier
Adaesia Destini Hollis *
Austyn Layne Hollomon
Piper Elizabeth Holmes *
Sarah Elizabeth Honeycutt
Ashetyn Danielle Hood
Ryan Lee Horn
Hayden Chadwick Horne *
Kateland Noel Howard X
Madilynn Mcall Howell *
Anna Louise Howell X
Cheyenne Michelle Hughes
Nathan Ray Hunt
Kaitlyn Marie Hyde
Emma Marie Hymel X
Miah Bella Ibarra
Cesar Jobhany Ibarra
Athena Marie Idong X
Alfred Horace Iles V
Ethan Del Jacobsen
Arevel Vyone James
Whitney Lenis James X
Jaylen Micheal Jenkins
Dakota Johnson
Janazia Tatiyana Tyrahneshia Johnson
Brant Cameron Johnson
Cameron Lamon Johnson
Mason Lane Johnson
Aubrey Elizabeth Johnson *
Austin Samuel Johnson *
Brandon Charles Johnson Jr. *
Karlie Kay Johnson X
Brynn Ann Johnson X
Christopher Allen Jones
Madison Grace Jones
Tyrone McPherson Jones *
Rebekah June Jones X
Kennedy Elizabeth Jones X
Laynie Adelle Jordan
Noah Armando Juan X
Simran Kamboj
Joseph Elijah Katzenmeyer
Emily Michelle Kearley X
Kaden Gage Keller X
Trent Mikael Kelly
Curran David Kelly *
Courtney Ann Kenyon
Lance Joseph Kerry *
Elijah Tyree Key
Dayana Noelle Kimble
Alyssa Nicole King
Kennedy Rae King
Emily Lane Kolb X
Avery Micah LaCombe
Sunny Brooke Ladner
Emily Elizabeth Landry X
Jaslyn Diane Latil
Grant Andrew Latil
Brianna Nicole Laurent X
Allie Madison Laws X
Camryn Angelle LeBlanc X
Makayla Renee Lee
Brayli Elizabeth Lee X
Evan Scott Lege
Madison Brooke Levert
River Josiah Lewis *
Payton Brooke Limbers
Edwin Said Lopez-Aparicio *
Emily Claire Lougon
Ethan Joseph Lovell
Luke Jeffrey Lunsford X
Paige Nicole Luquette *
Mary Katherine Holland Mabry *
Allen Michael Mackiewicz
Dilan Lee Mallett
Catherine Theresa Manning X
Faith Elizabeth Manuel
Michael Pearce Many
Jada Chantelle Martin *
Grace Elaine Martin X
Jackson Paul Martone
Nicholas Scott Martone
Caedan Issac May X
Marissa Michelle McAlexander
Brandon Shay McCaa
Aubrey Marie McElroy X
Wyatt Andrew McGee
Chavaughn Christian McGowan
Justen A'ries McKinnis *
Kaitlyn Claire McLaughlin X
Carl Joseph Mclin
Chasadie-Lyn Marie McMillan
Makayla Anne McNaughton
Bailey Ann McQuiddy
Madison Michelle McRae *
Elise Kathleen McRight X
Gabriel Beatrice Mejia
Philip Alexander Melancon
Kimberly Jana Melara
Madison Nicolle Menard *
Andres Mencos Quinonez
Isabella Marie Michelli X
Jade Alexandra Miller
Braden Alexander Miller
Madison Lynne Miller *
Tasharia Nijaii Mitchell
Sage Nicole Mitchell
Leo Cruz Montanez *
Brooke Laney Montgomery
Tressa Arial Moody
Jonah Slade Morgan
Alexander Scott Morrison
Bryanna Theresa Morse X
Clayton Grant Murry
Jade Victoria Murtes *
Trenishia Sharne' Muse
Alexis Nicole Musso
Joshua Charles Nelson
Shelton John Neptune
Jason Bui Nguyen
Andy Hoang Nguyen
Nicole Huynh Nguyen X
Carlee Grace Normand X
David Brett Norton
Nicholas Lestat Norton
Kaitlyn Rae O'Bryant
Kaylee Olean Oliver
Ella Jane Otken X
Kaylen Raquel Ozuna Jimenez
Jada Tambriasia Page
Skylar Paige Palmintier *
Cara Noelle Palmintier X
Lela Mechelle Parker
Remy Genevieve Parker X
Hagen Joseph Parra *
Gabrielle Renay Parsons X
Jamyiria Briel Payne
Amaris Perez
Jacob Wayne Perkins
Christian Anthony Perschall
Hannah Jeriana Phillips
Brooke Elizabeth Phipps X
Bayleigh Marie Picard
Brennen Gage Pittman
Taylor Bryce Plauche'
Katie Marie Preston *
Kellie Nicole Price *
Lauren Elizabeth Price *
Wes Patrick Price X
Ethan Christopher Puffer
Colten Pulley
Madison Noel Pultz X
Michael Alegrado Quisido
Haley Sierra Radley
Maria Alondra Ramirez
Nathan Daniel Ranel *
Jarred Roussell Ratcliff
Nicholas Jason Ratner
Josiah Raymond Jr.
Dawson Shane Redd
Erginae Marie Reese X
Ainsley Morgan Reeves X
Luke Samuel Restivo X
Malik Tyvion Rheams
Kassi Rice
Ja'Dazia Keana Ruby Richard
Cale Michael Richards *
Chandra Anyaele Richardson
Kendra Ayannah Riley
Camrin Paul Ritchie
Eneida Vanessa Rivera
Axel Imanol Rivera
Kenadi Kachelle Roach *
Alex Michael Rodeillat
Ashley Morgan Rodgers X
Makayla Brooke Rodrigue X
Jared Matthew Rodrigue X
Kala Guadalupe Rodriguez
Gabriela Azeneth Rodriguez
Claudia Lizbeth Romero X
Brooke Madison Rouyea X
Timothy Gordon Rowland Jr.
Chloe Alexandria Roy X
Kaitlyn Michelle Roy X
Celia Arlene Saldana
Collin Ross Sanders X
Zachery Daniel Sauce
Mason Joseph Saucier
Carole Katherine Scardina *
Austin Lee Schaller
Olivia Leah Schaller X
Justin Kenneth Scott
Claire Marie Segura X
Keidy Raquel Sevilla
Lavonte Iverson Sewire
Haley Breann Shatswell
Megan Desiree' Shaw
Christopher Neil Shirey
Aimee Renae Shoalmire
Jasmine Lynacia-Ann Shropshire
Jamie Lee Sibley
Javon Nicklos Silas
Hayden Cole Sills *
Samuel David Silverman *
Stephen Ray Sims Jr.
Kenzie Raquel Smith
Gabreella Nikole Smith
Ethan Pryale Smith
Danay Nicole Smith
Jade Alexis Smith
Susannah Marie Smith *
Vivia Lane Smith *
Gage Kirkpatrick Smith X
Morgan Claire Smith X
Braydan Gabriel Spedale X
Amanda Elizabeth Spence X
Colette Elise Stafford X
Zachary Garrison Stark
James Marion Stephens III
David Douglas Stiteler
Naomi Lynne Stokes
Lillian Rayne Stone
Ian Michael Sumrall X
Deybis Dagoberto Sura
Ethan James Swilley
James Garrett Sylvest *
Jasmine Patricia Tarver *
Caleb Myles Tate
Alexa Leigh Territo *
Breanna Nikole Theriot
Jabarius Rene Thomas
Robyne La'Shae Thomas
Meagan Elizabeth Thomas
Aniya Mequel Thomas
Shaylea Celeste Thompson
Katherine Lane Thompson X
Lake Tyler Thorburn
Benjamin Ryan Tipton
Alex Trochez
Aidan Joseph Varnado
Madelyn Rose Vaughn X
Emily Grace Verzosa *
Caleb Anthony Viator
Haley Ann Villneuve X
Ally Marie Vines
Brandon Mikel Walker
Randy James Ward
Blade Nathaniel Warr X
Lane Andrew Watts
Emma Grace Webb X
Lainey Noel Weber
Breanna Denise Weber
Ricky Ray Wesley
Logan Michael Whittington X
James Ethan Wilds
Katlyn Marie Williams
Brandy Brinesha Williams
Alyssa Era Williams
Abigail Gwin Williams
Kyle James Williams
Ja'Mya Chyde' Williams X
Amber Shani' Williams X
Brittany Nicole Williamson
Brinley Anne Williamson X
Floyd Howard Willis Jr.
Dalvin Alan Wilson
Dakota Ray Wilson
D'Kira Riche Wilson *
Megan Louise Wollfarth X
Presley Joyce Woodward
Alexander Wayne Wright
Justin Anthony Wroblewski
Ryals Samuel Wygant
Morgan Elizabeth Yarbrough
Mckenzie Claire Yates X
Austin Tyler Young
Jase Michael Zachary
Hadley Holt Zachary X
Jacob Alan Zdrazil
Tanner Lee Zeppuhar *
Preston Joseph Zimmerle
X Summa Cum Laude 3.75 or above
* Magna Cum Laude 3.5 - 3.749