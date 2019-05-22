Walker High School's graduation ceremony was at 5 p.m. Saturday, May 18, 2019, at Southeastern Louisiana University.
Logan Lee Adams
Hannah Ann Aldredge
Cynder Alexander Alford
Emily Todd Allen
Ethan Abigail Alvarez-Ponce
Micah Claire Anderson
Hailey Angel
Anthony Claire Arceneaux
Peyton Lee Ard #
Trenton Thalia Armbrister
Erin Faith Arnold
Kaley Owen Arnold
Shelbi Niña Carmela Adizas Asis #
Hannah Lynn Aucoin *
Angel Jay Babin
Madison Kenneth Bailey
Abigail Matthew Bailey
Jared Brandon Baird #
Dariyn Marie Ballard
Dean Nicole Barnes
Madelyn Alexis Baronne *
Kaye-Loni Edward Barry
Carmen Michael Beals
Jesse Grant Beck
Kenna Travis Bel #
Shelby Devon Bell Jr.
Courtlin Andrew Belleau #
Mallory Joelle Bellue #
Trinity Ryann Bennett *
Joseph Davis Bergeron *
Carlie Ann Bernard *
Morgan Scott Berry
Alyssa Jevonté Bessix
Lindsey Maria Betancourt
Jacob Andrea Bevens #
Brandi Allen-Keith Blount
Kelsie Tyler Blount
Audrey Grace Booty
Grant Quinn Borer
Brianna Botello
Mackenna Bowden *
Balin Lee Box #
Cameron Leigh Brady #
Westin Danielle Braud
Lauren Lynn Bridevaux *
Jered Carson Bridges
Graham Jacob Briley
Hannah Bailey Broadway
Cortney Maeve Brooks #
Cade Paul Brown
Damian Tyriell Buras
Craig Christopher Burke
Abbey Alexandra Burks
Cole Michael Buvens
Collin Jean Caldwell
Haley Wayne Campagna
Lillian Christian Carlton *
Corinne Fredell Carroll *
Casey McKelvin Carter
Grace Reiley Castle
Ashlyn Cade Cathey
Shea Christine Chandler
Brooklyn Alexis Charbonnet
Hannah Nicole Chustz *
Madelyn Catherine Clark
Jacob Lee Cobb *
Cierra Jade Coe
Randon Jackson Cointment
Avery Vincent Comeaux
Abigail Christina Coniglio *
Emily Scott Cormier
Erin Maxwell Cotten
Leah Elise Covington *
Tiara Paul Covington
Candace Rose Crowell #
Tyler Ryan Curran
Christian Dimetrius Daigle *
Stephanie Connor Daigle Aucoin #
Kamron Jacolby Daigre #
Liam Elizabeth Darnielle *
Ashleigh Marie Davis *
Aubrianna Sage Davis
Jeremiah Alexander Deas
Madelyn Dylan Demars *
Alaina Jay'Heim Dickson
Gabriel Earl Dieck III
Lance Brook Donaldson
Alexander Claire Downs
Caitlyn Eugene Dozier
Austin Michael Duet
Tristan Starr Duffus
Emily Catherine Dufrene
Trevor Claire Durbin
Mark Jacquelyn East
Emily James East
Braley Jeremy Eddards II
Matthew Renae Edmonston
Armand Nicole Ellis #
Abbagayle Walker Ellis
Oscar Adam Emmons
Laynie Oakley Ennis
Madison Enrique Evans
McKenzi Blair Faucheux
Lila Patrick Ferachi
Abigail Denise Flippen
Jenna Anne Fore
Mackenzie Marie Foster
Caitlin Paul Foster
Shawn René Fournet *
Allysa Michael Fuchs Jr. *
Beau Marie Furlow
Brody Nikole Garafola #
Bethel Sidney Garcia
Alexandria Jai'trice Garner
Isismaley Christopher Garon
Hannah Lawrence Garon
Jasmine Leigh Gaubert #
Molly Nicole Gauthier
Thomas Lynn Gauthier
Phabian Estelle Gautreaux *
Matthew Wilton Glascock
Tyler Nicole Gordon
Alyssa Thomas Grant *
Taylor Yazbeth Guevara-Ortega
Nicholas Lynn Guillory #
Jonah Micoal Guyer
Bronson Daniel Hall
Anthony Matthew Hallford
Parker Paul Hanna #
Treylen Louise Hano
Solace Tim'esha Harold
Micah Corey Harper
Seth Elizabeth Harrell
Braelyn Nicole Harris
Trysten Tori Hauptly
William Axel Hayden
Leigan Andrew Hebert *
William James Hendricks *
Tristen Elizabeth Hernandez *
Anjolie Idali Hernandez Servin
Nicholas Wayne Higginbotham
Da'Jlyn Allen Hillen *
Jacob Paul Hilred
Lillian Jo Hodges
Kyle Blair Hoffman
Kelsie Marie Hohensee *
Brandon O'Neal Hollingsworth
Anthony Sena'e Hollins
Alyssa Nicole Howard *
Mason Howard IV
Haleigh Baillie Hughes *
Kaila Dacy Hughes #
Elise Marie Hunt
Autumn Lane Israel #
Cane Rae Jackson *
London Hunter Jackson
Cassius Lanora Jackson
Canyon Elizabeth Jarreau
Ameer Re'anne Jeansonne
Colby Ryan Jenks
Autumn Rebecca Johnson *
Zachary De'Shae Johnson
Randarrius Blaire Johnston
Richard Nicole Jones *
Madison Michelle Jones *
Ali Marie Jones #
Raymond Ann Jones
Hayden Claire Jordan *
Seaondra Claire Joshlin
Maci Nicole Juban
Olivia Kalaj
Dana Andrew Kearney
Marshall Dachelle Kelly
Matthew Paul Kennedy
Natalie Michael-Joshua Kilpatrick
Elijah Robert King
Garrett Patrick King
Caleb Paige Kish *
Antonio Alexander Kling *
Mackie Lynn Koehly
Mason Duke Koontz
Bethany Clayton Krieder
Priscilla Alexander Kurtz
August Juan Lacombe
Stephen Alexander LaFleur
Ali James Laiche *
Madison Layne Lambert
Asia Blake Lancaster
Caden Ryan Landerman
Jackson Jay Landry *
Chloe Ray Landry
Shelby Lee Langley
Travas Ellen Lanier *
Leah Louise LaPorte *
Alexa Edward Lastrapes
Rhett Rose Leader *
Jake James LeClercq *
Dylan Nicole Ledoux
Cheyenne Claire Lemoine *
Tarondia Deon Levi
Braytin Rose Amorette Lewis #
Lauren Kale Lewis
Jordan Marie Lilly *
Jessica Jackson Lilly
Blaze Diane Limbaugh
Jessica Todd Lipoma
Dylan Randall Lockhart Jr.
Jonathan Olivia Long *
Kylie Sanchez Lopez
Tristan Marie Magee
Taylor Austin Major
McKayla Bryce Mangus *
Randolph Shawn Marchese
Gabrielle Marie Marler *
Gabriel Mathew Marsh
Hailey Nathanal Martin
Kelly Carl Massey
Addison Lee May *
Joshua Lynn May
Kayla Taylor McBride
Carli Elexus McCallum *
Gracie Andrew McCaskill
Jordan Gill McDaniel
DeShay Lynn McDonald
Albert Glynn McDuffie
Liam Catherine McKay
Bracie Cheyenne McKenzie
Michael Elise McLin
Blaze Grace McLin
Dustin Michael Merritt
Jonathan Luke Miller
Portchia Lamar Miller
James Jean Mones Graves
Trevar Cain Montgomery
Jackson Del'Riyanna Moore
Xavier Carroll Morales
Logan David Moran
Emily Jerome Morris Jr.
Kelvin Rayne Nagin
Sean Renee Nesbit
Taylor Lee Nettles
Joshua Allen Newman
Gavin Neal Newman
Ryann Morgan Noble *
Sylvester Olivia Normand
Kayden Thomas Noto #
Hayden Skye Olmstead #
Alexas Rose Ott *
Cody Zane Owens
Byron Cade Page
Yaribeth Marcus Palermo
Lydia Wayne Parden
Brennen Joseph Perkins III
Brendan Nicole Perrilloux
Ronnie Beaux Philpot
Jakob James Pierce
Michael Elizabeth Lee Pilcher
Rachel Ray Poland *
John Monae Pool *
Marquies Renee Posey
Rinnie David Rainwater *
Hunter Marquis Rankins
Julia Olivia Reed
Mary Cade Richard
Madison Taylor Riewerts #
Gabrielle Michael Riley III
Melissa Jolynn Rinaldo
Tristan Michael Roberts #
Aaron Janae Robertson
Jerry Camri Rocker *
Danielle Timothy Rogers *
Trenton Anthony Rome Jr. *
Ashanti Marie Romero
Gavin Keith Romero
Brendan James Ross
Malcolm Noelle Rosson
Kenedi James Rote
Jade Marie Rothman
Brandon Patrick Ruiz
Bryson Joseph Samson
Haley Arlylee Sanders
Briana Joseph Savoy
Austin Alysse Schroeder *
Tristan Nicholas Schwab
Evan Monteria Scott
Aubrey Charles Seaberry
Sterling Kate Seighman *
Kayla Nykewia Self *
Tanner Latorious Self
Dillon Alexander Seymour *
Emily Kayde Shaffett *
Summer Erin Shugart #
Justin Gayle Sibley
Eryn Edward Sibley
Brennan Joseph Sibley
Johnny Wayne Simmons
Alexis Alexis Simoneaux
Chrishonna Miller Smith *
Karis Lane Smith
Peyton Rachelle Snyder
Hunter Renee Soileau #
Caylis Alexander St. Pierre
Cameron Leigh Steele
Mekayla Ray Stephens
Evan Mikel Stephenson
Andrew Thomas Sterling #
Jonae Robert Sterling
Jared Cruz Stevens
Dylan Elizabeth Stewart *
Daylen Mary Abigail Stirling
Kaleb Ray Stoker
Antrenesia Jamison Wayne Straughn
Abbie James Strother
Dakota Marinne Swetledge *
Mason Luv Tagert #
Tyler Rayelle Talbert
Cheyenne Donnell Taylor Jr.
Victoria Claire Teekel #
Emmily Nicole Thomas
Mason Taylor Thornton
Autum Matthew Threeton
Taylor Yancey Tickle #
Kaleb Joseph Townsend-Eblen
Michael Keith Tubbs Jr.
Christopher Scott Uhrbach
Chanleigh Rose Valure
Devin Xavier Vargas
Riley Daijon Ventress
Thomas Ramon Viada
Dakota James Votaw #
Terrance Elizabeth Vucinovich *
Jazemine David Waldrep
Madison Claire Walker #
Braydon Marie Walsh
Cade Marie Watson
Byron James Watson Jr.
Lance Brynn Watts #
Briar Paige Webb #
John-Marc Katherine West *
Ke'Andre Lavonne Weyrick #
Mason Russell Whitney *
Colyn Brooke Whittington #
Trinity Todd Whittington
Abigail Reece Whittington
Calvin Duane Wilkinson *
Brock Thomas Wilkinson
Tyler Latrell Williams
Zackary Elizabeth Williams
Brian Chrystal Williams
Claire Edna Williams
Mikayla Dane Williams
Nadya Brianna Williams
Parker Eric Willison
Zora Grey Yarbrough *
Kyle Teshun Young #
Jerome Wilson Jr.
Wyatt Reed Wilson
Jeffrey Andrew Woodrich
Kayla Marie Woodworth
Ryan Xiao
Isaiah Jamal Zachery
* Summa Cum Laude 3.75 or above
# Magna Cum Laude 3.5 to 3.749