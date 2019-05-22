Walker High School's graduation ceremony was at 5 p.m. Saturday, May 18, 2019, at Southeastern Louisiana University.

Logan Lee Adams

Hannah Ann Aldredge

Cynder Alexander Alford

Emily Todd Allen

Ethan Abigail Alvarez-Ponce

Micah Claire Anderson

Hailey Angel

Anthony Claire Arceneaux

Peyton Lee Ard #

Trenton Thalia Armbrister

Erin Faith Arnold

Kaley Owen Arnold

Shelbi Niña Carmela Adizas Asis #

Hannah Lynn Aucoin *

Angel Jay Babin

Madison Kenneth Bailey

Abigail Matthew Bailey

Jared Brandon Baird #

Dariyn Marie Ballard

Dean Nicole Barnes

Madelyn Alexis Baronne *

Kaye-Loni Edward Barry

Carmen Michael Beals

Jesse Grant Beck

Kenna Travis Bel #

Shelby Devon Bell Jr.

Courtlin Andrew Belleau #

Mallory Joelle Bellue #

Trinity Ryann Bennett *

Joseph Davis Bergeron *

Carlie Ann Bernard *

Morgan Scott Berry

Alyssa Jevonté Bessix

Lindsey Maria Betancourt

Jacob Andrea Bevens #

Brandi Allen-Keith Blount

Kelsie Tyler Blount

Audrey Grace Booty

Grant Quinn Borer

Brianna Botello

Mackenna Bowden *

Balin Lee Box #

Cameron Leigh Brady #

Westin Danielle Braud

Lauren Lynn Bridevaux *

Jered Carson Bridges

Graham Jacob Briley

Hannah Bailey Broadway

Cortney Maeve Brooks #

Cade Paul Brown

Damian Tyriell Buras

Craig Christopher Burke

Abbey Alexandra Burks

Cole Michael Buvens

Collin Jean Caldwell

Haley Wayne Campagna

Lillian Christian Carlton *

Corinne Fredell Carroll *

Casey McKelvin Carter

Grace Reiley Castle

Ashlyn Cade Cathey

Shea Christine Chandler

Brooklyn Alexis Charbonnet

Hannah Nicole Chustz *

Madelyn Catherine Clark

Jacob Lee Cobb *

Cierra Jade Coe

Randon Jackson Cointment

Avery Vincent Comeaux

Abigail Christina Coniglio *

Emily Scott Cormier

Erin Maxwell Cotten

Leah Elise Covington *

Tiara Paul Covington

Candace Rose Crowell #

Tyler Ryan Curran

Christian Dimetrius Daigle *

Stephanie Connor Daigle Aucoin #

Kamron Jacolby Daigre #

Liam Elizabeth Darnielle *

Ashleigh Marie Davis *

Aubrianna Sage Davis

Jeremiah Alexander Deas

Madelyn Dylan Demars *

Alaina Jay'Heim Dickson

Gabriel Earl Dieck III

Lance Brook Donaldson

Alexander Claire Downs

Caitlyn Eugene Dozier

Austin Michael Duet

Tristan Starr Duffus

Emily Catherine Dufrene

Trevor Claire Durbin

Mark Jacquelyn East

Emily James East

Braley Jeremy Eddards II

Matthew Renae Edmonston

Armand Nicole Ellis #

Abbagayle Walker Ellis

Oscar Adam Emmons

Laynie Oakley Ennis

Madison Enrique Evans

McKenzi Blair Faucheux

Lila Patrick Ferachi

Abigail Denise Flippen

Jenna Anne Fore

Mackenzie Marie Foster

Caitlin Paul Foster

Shawn René Fournet *

Allysa Michael Fuchs Jr. *

Beau Marie Furlow

Brody Nikole Garafola #

Bethel Sidney Garcia

Alexandria Jai'trice Garner

Isismaley Christopher Garon

Hannah Lawrence Garon

Jasmine Leigh Gaubert #

Molly Nicole Gauthier

Thomas Lynn Gauthier

Phabian Estelle Gautreaux *

Matthew Wilton Glascock

Tyler Nicole Gordon

Alyssa Thomas Grant *

Taylor Yazbeth Guevara-Ortega

Nicholas Lynn Guillory #

Jonah Micoal Guyer

Bronson Daniel Hall

Anthony Matthew Hallford

Parker Paul Hanna #

Treylen Louise Hano

Solace Tim'esha Harold

Micah Corey Harper

Seth Elizabeth Harrell

Braelyn Nicole Harris

Trysten Tori Hauptly

William Axel Hayden

Leigan Andrew Hebert *

William James Hendricks *

Tristen Elizabeth Hernandez *

Anjolie Idali Hernandez Servin

Nicholas Wayne Higginbotham

Da'Jlyn Allen Hillen *

Jacob Paul Hilred

Lillian Jo Hodges

Kyle Blair Hoffman

Kelsie Marie Hohensee *

Brandon O'Neal Hollingsworth

Anthony Sena'e Hollins

Alyssa Nicole Howard *

Mason Howard IV

Haleigh Baillie Hughes *

Kaila Dacy Hughes #

Elise Marie Hunt

Autumn Lane Israel #

Cane Rae Jackson *

London Hunter Jackson

Cassius Lanora Jackson

Canyon Elizabeth Jarreau

Ameer Re'anne Jeansonne

Colby Ryan Jenks

Autumn Rebecca Johnson *

Zachary De'Shae Johnson

Randarrius Blaire Johnston

Richard Nicole Jones *

Madison Michelle Jones *

Ali Marie Jones #

Raymond Ann Jones

Hayden Claire Jordan *

Seaondra Claire Joshlin

Maci Nicole Juban

Olivia Kalaj

Dana Andrew Kearney

Marshall Dachelle Kelly

Matthew Paul Kennedy

Natalie Michael-Joshua Kilpatrick

Elijah Robert King

Garrett Patrick King

Caleb Paige Kish *

Antonio Alexander Kling *

Mackie Lynn Koehly

Mason Duke Koontz

Bethany Clayton Krieder

Priscilla Alexander Kurtz

August Juan Lacombe

Stephen Alexander LaFleur

Ali James Laiche *

Madison Layne Lambert

Asia Blake Lancaster

Caden Ryan Landerman

Jackson Jay Landry *

Chloe Ray Landry

Shelby Lee Langley

Travas Ellen Lanier *

Leah Louise LaPorte *

Alexa Edward Lastrapes

Rhett Rose Leader *

Jake James LeClercq *

Dylan Nicole Ledoux

Cheyenne Claire Lemoine *

Tarondia Deon Levi

Braytin Rose Amorette Lewis #

Lauren Kale Lewis

Jordan Marie Lilly *

Jessica Jackson Lilly

Blaze Diane Limbaugh

Jessica Todd Lipoma

Dylan Randall Lockhart Jr.

Jonathan Olivia Long *

Kylie Sanchez Lopez

Tristan Marie Magee

Taylor Austin Major

McKayla Bryce Mangus *

Randolph Shawn Marchese

Gabrielle Marie Marler *

Gabriel Mathew Marsh

Hailey Nathanal Martin

Kelly Carl Massey

Addison Lee May *

Joshua Lynn May

Kayla Taylor McBride

Carli Elexus McCallum *

Gracie Andrew McCaskill

Jordan Gill McDaniel

DeShay Lynn McDonald

Albert Glynn McDuffie

Liam Catherine McKay

Bracie Cheyenne McKenzie

Michael Elise McLin

Blaze Grace McLin

Dustin Michael Merritt

Jonathan Luke Miller

Portchia Lamar Miller

James Jean Mones Graves

Trevar Cain Montgomery

Jackson Del'Riyanna Moore

Xavier Carroll Morales

Logan David Moran

Emily Jerome Morris Jr.

Kelvin Rayne Nagin

Sean Renee Nesbit

Taylor Lee Nettles

Joshua Allen Newman

Gavin Neal Newman

Ryann Morgan Noble *

Sylvester Olivia Normand

Kayden Thomas Noto #

Hayden Skye Olmstead #

Alexas Rose Ott *

Cody Zane Owens

Byron Cade Page

Yaribeth Marcus Palermo

Lydia Wayne Parden

Brennen Joseph Perkins III

Brendan Nicole Perrilloux

Ronnie Beaux Philpot

Jakob James Pierce

Michael Elizabeth Lee Pilcher

Rachel Ray Poland *

John Monae Pool *

Marquies Renee Posey

Rinnie David Rainwater *

Hunter Marquis Rankins

Julia Olivia Reed

Mary Cade Richard

Madison Taylor Riewerts #

Gabrielle Michael Riley III

Melissa Jolynn Rinaldo

Tristan Michael Roberts #

Aaron Janae Robertson

Jerry Camri Rocker *

Danielle Timothy Rogers *

Trenton Anthony Rome Jr. *

Ashanti Marie Romero

Gavin Keith Romero

Brendan James Ross

Malcolm Noelle Rosson

Kenedi James Rote

Jade Marie Rothman

Brandon Patrick Ruiz

Bryson Joseph Samson

Haley Arlylee Sanders

Briana Joseph Savoy

Austin Alysse Schroeder *

Tristan Nicholas Schwab

Evan Monteria Scott

Aubrey Charles Seaberry

Sterling Kate Seighman *

Kayla Nykewia Self *

Tanner Latorious Self

Dillon Alexander Seymour *

Emily Kayde Shaffett *

Summer Erin Shugart #

Justin Gayle Sibley

Eryn Edward Sibley

Brennan Joseph Sibley

Johnny Wayne Simmons

Alexis Alexis Simoneaux

Chrishonna Miller Smith *

Karis Lane Smith

Peyton Rachelle Snyder

Hunter Renee Soileau #

Caylis Alexander St. Pierre

Cameron Leigh Steele

Mekayla Ray Stephens

Evan Mikel Stephenson

Andrew Thomas Sterling #

Jonae Robert Sterling

Jared Cruz Stevens

Dylan Elizabeth Stewart *

Daylen Mary Abigail Stirling

Kaleb Ray Stoker

Antrenesia Jamison Wayne Straughn

Abbie James Strother

Dakota Marinne Swetledge *

Mason Luv Tagert #

Tyler Rayelle Talbert

Cheyenne Donnell Taylor Jr.

Victoria Claire Teekel #

Emmily Nicole Thomas

Mason Taylor Thornton

Autum Matthew Threeton

Taylor Yancey Tickle #

Kaleb Joseph Townsend-Eblen

Michael Keith Tubbs Jr.

Christopher Scott Uhrbach

Chanleigh Rose Valure

Devin Xavier Vargas

Riley Daijon Ventress

Thomas Ramon Viada

Dakota James Votaw #

Terrance Elizabeth Vucinovich *

Jazemine David Waldrep

Madison Claire Walker #

Braydon Marie Walsh

Cade Marie Watson

Byron James Watson Jr.

Lance Brynn Watts #

Briar Paige Webb #

John-Marc Katherine West *

Ke'Andre Lavonne Weyrick #

Mason Russell Whitney *

Colyn Brooke Whittington #

Trinity Todd Whittington

Abigail Reece Whittington

Calvin Duane Wilkinson *

Brock Thomas Wilkinson

Tyler Latrell Williams

Zackary Elizabeth Williams

Brian Chrystal Williams

Claire Edna Williams

Mikayla Dane Williams

Nadya Brianna Williams

Parker Eric Willison

Zora Grey Yarbrough *

Kyle Teshun Young #

Jerome Wilson Jr.

Wyatt Reed Wilson

Jeffrey Andrew Woodrich

Kayla Marie Woodworth

Ryan Xiao

Isaiah Jamal Zachery

* Summa Cum Laude 3.75 or above

# Magna Cum Laude 3.5 to 3.749

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