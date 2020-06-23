Springfield High School will conduct its graduation ceremony at 6:30 p.m. June 29 at Walker High School's gym.

Graduates include: 

Michael Lawrence Adams

Blake Joseph Arceneaux X

Caleb La Van Armstrong

Tylan Armstrong

Triston D'Sean Ashton

Hayley Nicole Austin X

Madison Paige Benton

Samuel Benton

Noah Thomas Bonura X

Alexandra Tanyja Brown

Kloe Renai Chatellier

Charis Yvonne Coon

Rebekah Caroline Currie

Bayley Melissa Degenhardt

Gage Joseph DeLacerda

Benjamin Jack Delozier

Carlos Yarib Diaz-Martinez X

Bryden Andre' Dowers

Donald Anthony Dufrene

Jonah Christian Edwards

Chelsea Denae Edwards-Riojas XX

Dylan Alton Fontenot XX

Trevor John Freeman X

McKenzie Kate Gainey

Hailey Marie Harden

Jared William Harper

Hamilton Wayne Haverkamp X

Collin Wayne Hayden

Grant Michael Hayden

Charlie Evan Hemphill

Dylan Joseph Hill

Alyssa Marie Holden

Hunter Macade Hue

Laura Maria Ishee

Tykelon Ravon Jackson

Kaleigh Ann Johnson XX

Luke Christian Johnson

Sierra-Jade Marie Joiner

Christian James Jones XX

Zakiya Jaunquelle Jones XX

Jamiracle Rakial Joseph

Jessica Rose Kemp X

Hannah Kaylene Kuykendall

Alexis Michelle Landry XX

Davie Lauren Lacy Latil

Brielle Grace Lee X

Emillee Olivia Carolyn Leinweber X

Tabitha Lynlee Lobell X

Dylan Micheal Marionneaux

Erin Renee Martin XX

Lori Michelle Martin XX

Devin Carl McKnight

Leo Moore IV

Isaiah Netter

William Thomas Pankey X

Hailey Grace Penton X

Nilan Ja'Sean Pinestraw

Mackenzie Michele Porter

Maria Eleanor Rushing X

Dominick Michael Savoie

Gary Vincent Savoie

James Russell Schroeder

Ryan August Serpas

Mason Alexander Sibley X

Blair Elise Simon X

Colton James Singleton

Tristan Wade Smith

Anna Nicole Spinks XX

Macie Lynn St. Amant

Macie Samantha Stafford XX

Autumn Grace Stewart

Fisher Allen Stoetzner

Hunter Austin Stoetzner

Starlin Briannae Stoetzner X

Brayden Young Threeton

LeAnn Opal Threeton

Leighann Hope Tucker

Austyn Dewayne Wallace

Rachel Elizabeth Wheat X

Brandon Kelly Williams XX

Kieara Iyana Williams XX

Summa Cum Laude 3.75 or above, X

Magna Cum Laude 3.5-3.749, XX

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