Springfield High School will conduct its graduation ceremony at 6:30 p.m. June 29 at Walker High School's gym.
Graduates include:
Michael Lawrence Adams
Blake Joseph Arceneaux X
Caleb La Van Armstrong
Tylan Armstrong
Triston D'Sean Ashton
Hayley Nicole Austin X
Madison Paige Benton
Samuel Benton
Noah Thomas Bonura X
Alexandra Tanyja Brown
Kloe Renai Chatellier
Charis Yvonne Coon
Rebekah Caroline Currie
Bayley Melissa Degenhardt
Gage Joseph DeLacerda
Benjamin Jack Delozier
Carlos Yarib Diaz-Martinez X
Bryden Andre' Dowers
Donald Anthony Dufrene
Jonah Christian Edwards
Chelsea Denae Edwards-Riojas XX
Dylan Alton Fontenot XX
Trevor John Freeman X
McKenzie Kate Gainey
Hailey Marie Harden
Jared William Harper
Hamilton Wayne Haverkamp X
Collin Wayne Hayden
Grant Michael Hayden
Charlie Evan Hemphill
Dylan Joseph Hill
Alyssa Marie Holden
Hunter Macade Hue
Laura Maria Ishee
Tykelon Ravon Jackson
Kaleigh Ann Johnson XX
Luke Christian Johnson
Sierra-Jade Marie Joiner
Christian James Jones XX
Zakiya Jaunquelle Jones XX
Jamiracle Rakial Joseph
Jessica Rose Kemp X
Hannah Kaylene Kuykendall
Alexis Michelle Landry XX
Davie Lauren Lacy Latil
Brielle Grace Lee X
Emillee Olivia Carolyn Leinweber X
Tabitha Lynlee Lobell X
Dylan Micheal Marionneaux
Erin Renee Martin XX
Lori Michelle Martin XX
Devin Carl McKnight
Leo Moore IV
Isaiah Netter
William Thomas Pankey X
Hailey Grace Penton X
Nilan Ja'Sean Pinestraw
Mackenzie Michele Porter
Maria Eleanor Rushing X
Dominick Michael Savoie
Gary Vincent Savoie
James Russell Schroeder
Ryan August Serpas
Mason Alexander Sibley X
Blair Elise Simon X
Colton James Singleton
Tristan Wade Smith
Anna Nicole Spinks XX
Macie Lynn St. Amant
Macie Samantha Stafford XX
Autumn Grace Stewart
Fisher Allen Stoetzner
Hunter Austin Stoetzner
Starlin Briannae Stoetzner X
Brayden Young Threeton
LeAnn Opal Threeton
Leighann Hope Tucker
Austyn Dewayne Wallace
Rachel Elizabeth Wheat X
Brandon Kelly Williams XX
Kieara Iyana Williams XX
Summa Cum Laude 3.75 or above, X
Magna Cum Laude 3.5-3.749, XX