Livingston Parish Public School's Pathways Program graduates have earned a HiSet diploma, a high school equivalency diploma.

Graduates include:

Christopher Ashley Ansley

Robert Junior Barrera

William Aaron Boyd

Brandon Perry Deihl

Miracle Dinett Dickerson

Sabrina Lyn Horn

Jacob Tyler Hoyt

Tyler Gregory Karns

James Clyde Kennedy

Brittiany Lynell Lovett

Ryan Seab Mckinney

Olivia O'Brien

Nathaniel Marcus Rivero

Leonard Allen Trapp

Kabriyah Kamoni-Brown Welch

Destiny Nicole Whitman

Corey Rentz Zeigler

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