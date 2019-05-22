Livingston Parish Public School's Pathways Program graduates have earned a HiSet diploma, a high school equivalency diploma.
Graduates include:
Christopher Ashley Ansley
Robert Junior Barrera
William Aaron Boyd
Brandon Perry Deihl
Miracle Dinett Dickerson
Sabrina Lyn Horn
Jacob Tyler Hoyt
Tyler Gregory Karns
James Clyde Kennedy
Brittiany Lynell Lovett
Ryan Seab Mckinney
Olivia O'Brien
Nathaniel Marcus Rivero
Leonard Allen Trapp
Kabriyah Kamoni-Brown Welch
Destiny Nicole Whitman
Corey Rentz Zeigler