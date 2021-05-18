Denham Springs High held its graduation at 7 p.m., Friday, May 14, at the school's football stadium.
X -Summa
# -Magna
The class includes:
Emily Aguilar
Blake Evan Alleman
Cory Xavier Allen #
Sadie Glyn Allen X
Austin Joseph Allgood #
Kimberly Eunnice Alvarado Banos X
Brennan Anthony Amato #
Kaden Ray Amond
Kayla Rashai Anderson
Jaylin Tra'Von Anderson #
Dalton Wade Angelloz #
Jalen Marquis Antoine #
Allie Elizabeth Arbour X
Jasmine Abigail Arita-Flores
Zoe' Jane Armand X
Quentin Carl Armstrong
Alan Arredondo-Vega
Jamariel Na'Kia Asberry X
Kameron Michael Avants
Brennan Faith Averette
Morgan Elizabeth Averette X
Joseph Felix Aycock V #
Samson Kelley Bacon
Adrianne Lee Bajon X
Stephen Alphonse Baker
James Tyler Baker
Landon Jase Barksdale
Nicholas Tanner Barlow
Henry Lincoln Barnett X
Alyssa Lynne Barr
Caleb Arthur Barrett
Sion Des'Re Basso
Jourdan Baudot #
Julianna Ashleigh Bayog X
Cameron Connor Beall X
Obed Alejandro Belilla Garcia
D'Mari Mae Bell
Victoria Lashanta Bell
Natalie Augustine Bennett
Colin Davis Benoit
Kaleb Dominic Berard
Mila Rose Linh-Nhi Bercy
Savannah Elise Bishop X
Piper Rayne Blount X
Emily Grace Bobe
Aaron Thomas Bogan-Miles
Kylea Jerrine Bonaventure
Gage Austin Bordelon
Eric Joseph Borer
Caleb Jace Boudreaux
Joseph Keaton Boudreaux #
Brianna Elise Boudreaux #
Brayden Daniel Bourgeois
Hugh Emerson Bowman
Kahner Noelle Boyer X
Spike Wayne Brasseaux
Jacob Thomas Bridevaux X
Benjamin Adam Brister
Sydney Glenn Brocksmith
Shelby Grace Brocksmith X
Walter Brooks IV
Travis Roy Broussard
Jenna Michelle Brown X
Jhi-Keria Deshae Brown
Hailey Nichole Browning
Joshua Ballesta Pomares Browning
Rachel Leigh Bueche X
Celina Kay Bunch X
Delloyd Unis Burke IV
Gabriel Lawrence Burks
Jacob Ryan Burroughs X
Claire Audrey Button X
Hayden Andrew Byrd X
Aidan Nathaniel Calhoun X
Seth Sebastian Call
Makayla Nickole Callegan X
Londyn Camille Cambre #
Rosa Isabel Candia-Quinteros
Caroline Elizabeth Cantu X
Gavyn Daniel Capello
Kylie Marie Carl
Landon Michael Carollo
Abbey Mae Carroll
Erin Cedotal
Alexander Michael Cedotal X
Mia Nicole Chapman
Cruise Benjamin Chapman
Trevor James Chapman X
Kade Scott Chemin X
Mya Grace Chiquet X
William Joseph Clement
Kevin Daniel Cline JR.
Taylor Paige Cloyd X
Cade Elijah Cohran
Madison Jo'Claire Coleman
Mikael Robert Collett X
Shera Anji Collins
Logan Alexander Collins X
Hayden Lane Colvin
Jennifer Lynn Cook X
Wyatt Ryan Coon
Baylee Tyler Corbin X
Christopher Troy Cothren
Lukas Robert Cotter
Caroline Kaye Covington X
Teri Lynn Covington
Casen Lane Cox
Cami Sue Creel
Trenton Lenell Crow #
Ethan Joseph Cullen
Lilly Marie Cupit
Yvianna V Curtiss
Regan Kate Czarnecki X
Bailey Marie Darbonne X
Trace John Day
Brielle Knox Denton X
Elise Nicole Devall
Christa Maria Dheel
Austin Danae Diaz X
Gabrielle Nevaeh Dietel X
Joseph Cullen Dillard
Elizabeth Lynn Dodds X
Kadyn Trysta Domingo X
Emily Paige Dozier X
Demetrius Pete Dudley
Lane Don Dudley
Alexis Faith Dunaway X
James Brady Duncan
Abigayle Lynn Duncan X
Kailey Day Dunham #
Kaci Elizabeth Dunn X
Miranda Jane Dunn #
Patrick Shannon Dupont X
Ethan Kyle Dyer
Anna Grace Dykes
Zoey D'Shea Eccles
Angelle Irene Edmonston
Myles G'Von Edwards
Jocelyn M Ellis
Hannah Grace Enamorado X
Hailey Brooke Enamorado X
Shae Carmen Espinosa X
Elize Amelia Fauvelle
Madison Cecile Feucht X
Riley Elizabeth Feucht
Joshua Daniel Flores
Melvin Flores
Corey Jr Ford
Mackenzie Jewel Foster
Jodee Marie Fowler #
Kameron Lynn Frey
Mallory Frizell #
Adrian Chance Gandolfo Jr.
Haley Grace Garafola
Kaylee Mayrit Garcia
Gage Trenton Garcia
Karen Yisel Garcia Cortez
John Tommy Garcia-Mendez
Bryan Josue Garcia-Mendez
Samuel David Garner X
Skylar Shane Gaspard
Amber Lynn Gates #
Malorie Beth Gautreau #
Alexandra Grace Gautreau
Victoria Grace Germany X
Haleigh Elaine Gibbs
Charlotte Jeanne' Gideon
Elijah Montrell Gilmore
Zane Joseph Glover
Troy Terell Golmond
Leslie Ariatne Gomez
Baleigh Grace Gonzales X
Jordan Marie Grance #
Chloe Brianne Gray X
Juliette Mathilda Griffith
Elmer Samuel Guerrero
J'Erick Ahada Guidry
Zoey Elizabeth Gum
Garrett Scott Gurley
Madison Elizabeth Guyllette
Taylor Jon Hahn
Benjamin Walker Haley X
Kaiden Ross Haley
Grace Catherine Hall #
Hailey Grace Hall X
Benjamin Brayden Hand
Caleb Aaron Haney
Jayden Patrik Hardin #
Brianna Dorrene Harper X
Joseph Keith Harrell III
Mallory Danielle Harrell X
Gabriel Allen Harris
Jackson Howard Harris #
Hannah Nicole Harris #
Kayla J'Anne Harrison X
Lawson Brady Hasselbeck
Celton III Hayden
Anthony Thomas Heggins Jr.
Bailey Marie Helton
Caleb Nathaniel Henning
Devin Michael Herod
Brian Roney Herrera
Robert Blane Hester
Elijah James Hickman #
Sidney Allen Holladay
Christopher Michael Hollier Jr.
Troy Brennon Hollomon
Carter Lee Holstein X
Preston Michael James Holwager X
Zachary Dewayne-Tyler Hooper
McKenzie Dale Hoover
William Christopher Hornsey
Jaylen Chaz Howard
Hannah Yvette Hulin
Christopher Shea Hunter Jr.
Serena Marie Hunter
Brennan Wayne Hurley
Cameron Izaiah Ingram
Isaiah James Ivy
Violett Jackson
Wesley Dean Jacobs Jr.
Daniel Jarrell
Devin Tramayne Jenkins X
Brittany Gloria Jimenez
Mckenzie Alana Johnson
Stacy Dewayne Johnson Jr.
Jeremy Robert Johnston
Landon Matthew Johnston
Nicholas Blane Jones
Samuel Jay Katzenmeyer
Lane Brennan Keel
Lawson Reid Kennedy X
Londyn Renee Kennison
Jodee Cade Kent
Caden Adam Kibodeaux
Jasmine Rose Kirk
Ethan Merle Klicker
Jalyn Elizabeth Knight
Andie Rene Knight
Charles Michael Kuehn
Mallory Blair Landry #
Victoria Leigh Landry X
Christal Lynn Lawrence
Cami Lynn Laxton X
Hannah Laura Lea
Cade Michael Leblanc
Ryen Joseph LeBlanc #
Kiana Breann Lee
Blaine Anthony Lee
Ivaneisha Vankeisha Lee X
Shaniya Nae'rione Lewis
Elijah Noel Lininger
D'Alan Malik London
Jackson Loper
Christopher Michael Louque #
Katherine Lisseth Luna
Kaleigh Ryan Mabou
Henry Clyde Mabry Jr.
Colin Martina Macias
Darryn Joseph Magee #
Ke'Undre Jerome Malveo
Levi G Marcantel
Gaylen Brynn Marks
Jered Adlai Marquez
Austin Jarel Martin
Juan Manuel Martinez-Navarro X
Lainee Paige Martrain
Gage Alexander Matejowsky
Skylar Wayne Matherne
Gabriell Matkovic
Riley Paige Mayeux X
Robert Austyn Mayeux #
Madeline Faith McCauley X
John Mark McDaniel X
Talia Jenise McDonald
Kelsi Brooke McKee
Jackson Taylor McKee
Cameron Richard McPherson #
Jimmy Alexis Medina-Alvarado
Gissel Medina-Rubio
Ariadna Mezano-Montero
Camille Elisabeth Michel X
Reed Nelson Miller
Tess Elizabeth Miller X
Calvin Tyrone Mingo
Grant Nicholas Mitchell
Reily Thomas Mitchell
Mason L Mitchelle
Taylor Grace Moak
John Porter Monceret #
Keyla Maria Montes X
Neal Anthony Moore
Carter Brooks Moreau
Zachary Elie Moreau
Kaydin Morgan X
Kassandra Elaine Morgan
Mayli Anna Morgan X
Halie Olivia Morris
Kelvin Morris Jr.
Allison Nicole Moyer X
Ethan Cole Murphy
Grace Helen Murphy
Karson Seth Murray
Audrey Claire Murtes #
Michael Joseph Neve #
Abigail Rose Newman #
Andy Hoang Nguyen #
Long Thien Nguyen
Liliana Mylan Nguyen
Violet Ann Nickles #
Job Alexander Norgress
Bryce Dean Norris X
Aizleen Ontiveros
Corey Daniel Ordoyne
Olivia Joan Osenenko
Garratt Thomas Oubre
Stephanie Ozuna
Logan Daniel Paline #
America Grace Pallotta
Hailey Alexandra Panks X
Lydia Mena Parascandolo
Leighton Brooke Passman
Ashaunda Jermaia Patterson
Lance Richard Patty
Zayden Kyle Payne X
Braiden Wayne Peeples
Jaydon Perkins
Alyssa Lynn Peters #
Amy Jeanett Pevey
Kendra Phetteplace
Trevor Ellis Phillips
Caleb Joseph Phillips
Allison Lea Phinney
Ryleigh Marie Picou
Devan Donta Pleasant
Ashley Olivia Poole X
Kaleb James Pourciau X
Presley Rae Pourciau X
Emmanuel Miguel Co Povadora
Larkin McCarthy Price #
Micah Robert Quave X
Yonni Diaz Ramirez
Jeremiah Lamar Ramsey
Michael Delos Ray
Hayden Pierce Rayburn
Kelsea Judith Rebstock
McKenzie Sue Redmond
Lathan Michael Reid
Joshua Reyes
Kaley Lynette Reynolds
Joseph Randy Richard
Alexis Bri'On Richardson X
Dekela Ashani Roberts
Tatyana Da'Juana Robertson
Terrell Chandell Robertson Jr.
Lillian Ilene Robinson X
Grace Lyndon Robinson X
Megan Faith Rodgers X
Isabella Anneth Rodriguez #
Jaycee Nicole Rogers
Rebekah Lynne Roppolo
Arlivia Marie Ross
Kole Alexander Rothman
Jhaiven Scott Royal
Makenzie Gracen Sabol
Peyton Douglas Salvant
Shelby Jacqueline Sanchez #
Kayden Sarrazin
Julius Clovis Sartin
Cali Lorraine Saxon X
Preston Cole Saxon X
Aaliyah Mijia Scott
Gage Evans Scott
Ashlynn Bayleigh Scott
Gracie Marie Seguin X
Hillery Reed Severio
Keila Abigail Sevilla
Annelise Alexis Seymour
Meghan Elizabeth Shaffer X
Presley Ann Shaffett
Melody Renee Sheldon
Franklin Paul Shelton
Chloe Marie Sherrod
Adalyn Patrice Silessi
Madison Ann Simcoe X
Maci Marie Simon X
Emma Nicole Simon
Ayden Pierce Simoneaux
Madison Elise Simoneaux X
Reagan Shae Skinner X
Addison Aaron Sloper X
Lauren Rose Smart
Carter York Smith
Jas Madison Smith
Tristan Reese Smith
Christopher Cole Smith
Jordan Randall Smith
Dawson James Smith #
Parker Matthew Snead
Kendal Blair Sonnier #
Nathalie Soto Guevara X
Aliyaha Beatrice Spain
Gracie Alexis Spence
David Scott Spencer
Kaitlyn Rae Spinks
Nicholas John Stahl #
Braydon Chance Stears
Ronald Everett Steed III X
Cheyenne Gracie Lea Stegner X
Joseph Bryce Stelly
Sydney Ann Stepp X
Erin Parker Stepp X
Chloe Yvonne Stewart X
Haleigh Ann Stewart X
Erin Bergin Stringfellow X
Connor Glenn Summers
Grant Allen Sunde
Tyler Steven Swick X
Grace Elaine Tate
Jacey Lynn Taylor
Shelby Madison Taylor X
Michael Jean Templet
Horizyn Leigh Templet
Dakota Ashlyn Thibodeaux #
Alanea Ruth Tippit
Abigail Candace Tippit
Kayleigh Rene'e Tomasich X
Angel Torres
Julia Isabella Torri X
Katelyn Ann Towers X
Tucker Nicholas Townsend
Cole Frederic Trahan
Tyler Blaine Tullier
Luke King Turner X
Cesar Enrique Umanzor
Cristal Jasmin Urquiza
Gwendolyn Amelia Van Oss X
Peyton Van Veckhoven
Dionicio Varela
Gerardo Vazquez
Alan Vega-Martinez
Caleb Joseph Venable
Ashton Leigh Verrett
Nathan James Verrett
Noelle Jolie Vona
Madison Lee Wagner X
Rylie Nicole Waldrop
Madalyn Elizabeth Wallace
Hannah Ruth Ward
Omari Adam Warren
Kierston Bailey Wasden
Taylor LeighAnne Weatherford #
Bailey Morgan Webb
Gavin Scott Weidenbacher X
Briana Marie Wendt
Bre'Aunna Rai Wesley
Mason Riley White
Shelby Grace White
Jacob Bradley White X
Gage Alan Whitehead X
Brianna Whitley
Dakota Lane Whittington
Olivia Breanne Whittington #
Tristan James Wickwire #
Jamario Vontrell Williams X
Demondre Kentrell Williams
Zeke Michael Williams
Kevonta Lorenzo Williams
Kianna Grace Williams
Keyonis Dontez Williams
Taylor Adam Willson
Matthew David Wilson
Madalyn Hope Winter
Cortnee Marie Womack #
Jacob Wyatt Womack
Kaylie Danna Wood X
Anna Yang #
Devan Jo Young
Hunter Samuel Young
Fernando Zavala