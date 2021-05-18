Doyle High School celebrated graduation at 6:30 p.m., Tuesday, May 18, at Walker High School.

x — summa cum laude

# — magna cum laude

Jordyn Aryn Achord

Cade Matthew Aime #

Mason Weatherford Allen

Carter Lee Anderson

Dalton Lane Armstrong #

Sarah Ontee Arnold

Aaron Michael Aucoin X

Jacelynn Marie Avara

Kearston Paige Bagot X

Taylor Yvonne Ballard X

Hunter Lake Bankston

Bella Ann Benham

Hailey Jane Blood X

Kamryn Nicole Blount #

Branden Cade Brown

Conner Ryan Buchanan #

Mason Patrick Corkern

Jadelyn Grace Davidge

Taylor Nicole Deshotel

Madison Taylor Diaville X

Baylea Grace Douglas X

Haley Marie Duffy #

Savannah Leigh Duhe'

Sydney Rose Durham

Brandon Michael Ellzey X

Payton Anthony Fontenot #

Breanna Marie Fruge'

Abigayle Moira Godwin

Kameron Jayce Griffin

Briar Lane Higginbotham

Jalend Dejon Hill

Jarren Darshawn Hill

Jayde Blakeney Hillhouse

Cody Lane Hudson

Jessica Mary Jemison X

Amelia Catherine Jones X

Elise Marie Jones X

Braden Paul Keen

Mason Emmitt Kendrick X

Kourtlyn Blaire Lacey

Rylee Paige Lambert X

Calib Dean Lawson

Ashlynn Meishea Leach

Edwin Hartland Litolff IV X

Kala Lynn Lovett #

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Rebecka Magail Lovett #

Cade Anthony Lyons X

Dristan Dewayne Mack

Reese Madison Magallanes #

Caden Joseph Marques

Jordan Lee Martin

Landon Patrick Martin

Emilee Grace May

Alexis Elaine McCray

Dylan Travis McCray

Troy Dewayne Mclin

Christopher Raymond Merrell

Dayton Trase Joseph Meyers

Kody Marcus Mitchell

Olivia Reagan Mizell X

Trinity Paige Mizell

Kylie Kate Morgan

Alexander Joseph Mundell

Dalton Avery Naquin

Layna Claire Nesom #

Marley Elizabeth Olivier X

Kenneth Avery Ritter

Olivia Frances Rousseau

Kaely Laine Scarle

Kayleigh Meshelle Scott #

Peyton Steven Scott

Presleigh Lynn Scott #

Kade Michael Severio

Konnor Bray Sharp

Londyn Paige Simon #

Chloe Renee Singleton

Cameron Michelle Stafford

TiMiya Delkeliana Stewart

Tyson Randall Stewart

Zachary Bryant Stewart

Lacie Faye Stovall

Emma Elizabeth Sykes

Zakoria Andrea Tate

Grace Leslie Taylor X

Logan James Turner

MaKenzie Renee Ware X

Hayden Glen Wascom

Gabriella Marie Watts

Valery Cade Watts

Chloe Rose Welda X

Kadence Darlene Wilkinson X

Landon Douglas Wolfe X

Andrew Lane Yuratich

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