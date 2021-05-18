Doyle High School celebrated graduation at 6:30 p.m., Tuesday, May 18, at Walker High School.
x — summa cum laude
# — magna cum laude
Jordyn Aryn Achord
Cade Matthew Aime #
Mason Weatherford Allen
Carter Lee Anderson
Dalton Lane Armstrong #
Sarah Ontee Arnold
Aaron Michael Aucoin X
Jacelynn Marie Avara
Kearston Paige Bagot X
Taylor Yvonne Ballard X
Hunter Lake Bankston
Bella Ann Benham
Hailey Jane Blood X
Kamryn Nicole Blount #
Branden Cade Brown
Conner Ryan Buchanan #
Mason Patrick Corkern
Jadelyn Grace Davidge
Taylor Nicole Deshotel
Madison Taylor Diaville X
Baylea Grace Douglas X
Haley Marie Duffy #
Savannah Leigh Duhe'
Sydney Rose Durham
Brandon Michael Ellzey X
Payton Anthony Fontenot #
Breanna Marie Fruge'
Abigayle Moira Godwin
Kameron Jayce Griffin
Briar Lane Higginbotham
Jalend Dejon Hill
Jarren Darshawn Hill
Jayde Blakeney Hillhouse
Cody Lane Hudson
Jessica Mary Jemison X
Amelia Catherine Jones X
Elise Marie Jones X
Braden Paul Keen
Mason Emmitt Kendrick X
Kourtlyn Blaire Lacey
Rylee Paige Lambert X
Calib Dean Lawson
Ashlynn Meishea Leach
Edwin Hartland Litolff IV X
Kala Lynn Lovett #
Rebecka Magail Lovett #
Cade Anthony Lyons X
Dristan Dewayne Mack
Reese Madison Magallanes #
Caden Joseph Marques
Jordan Lee Martin
Landon Patrick Martin
Emilee Grace May
Alexis Elaine McCray
Dylan Travis McCray
Troy Dewayne Mclin
Christopher Raymond Merrell
Dayton Trase Joseph Meyers
Kody Marcus Mitchell
Olivia Reagan Mizell X
Trinity Paige Mizell
Kylie Kate Morgan
Alexander Joseph Mundell
Dalton Avery Naquin
Layna Claire Nesom #
Marley Elizabeth Olivier X
Kenneth Avery Ritter
Olivia Frances Rousseau
Kaely Laine Scarle
Kayleigh Meshelle Scott #
Peyton Steven Scott
Presleigh Lynn Scott #
Kade Michael Severio
Konnor Bray Sharp
Londyn Paige Simon #
Chloe Renee Singleton
Cameron Michelle Stafford
TiMiya Delkeliana Stewart
Tyson Randall Stewart
Zachary Bryant Stewart
Lacie Faye Stovall
Emma Elizabeth Sykes
Zakoria Andrea Tate
Grace Leslie Taylor X
Logan James Turner
MaKenzie Renee Ware X
Hayden Glen Wascom
Gabriella Marie Watts
Valery Cade Watts
Chloe Rose Welda X
Kadence Darlene Wilkinson X
Landon Douglas Wolfe X
Andrew Lane Yuratich