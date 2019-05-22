French Settlement High School held its graduation ceremonies at 6 p.m. Friday May 17, 2019, at the school's Gerald Keller Gym.
* Summa Cum Laude 3.75 or above
# Magna Cum Laude 3.5 - 3.749
Brennan Thomas Arnold
Harold Alvin Austin
Cole Edward Aydell *
Kadie Ann Babin
Lexis Dale Baumy
Colby Travis Behrnes
Brody James Bell *
Colton Dwayne Bezar
Brittany Nicole Bonin #
Gabrielle Marie Buell
Sara June Frances Cavalier *
Mikel John Allen Chartin *
Hunter Allen Clements
Payton Ann Clouatre *
Bailey Elizabeth Cook
Collin Michael Crane *
Jackie Bree Crosby #
Hunter Sebastian Crosby
Cameron Marshall Dean
Cade Ryan Dempster
Micheal Joseph Diez *
Megan Alexis Duet
Noah Charles Dupré
Brennen Lee Eastridge
Dakota James Edler
Faith Gabrielle Farris
Allyson Marie Forbes *
Brice Columbus Frugé
Randi Elizabeth Geismer
Breanna Leona Harden #
Ryan Leigh Harrison *
Sarah Rosalee Landry
Samantha Leigh Lewis *
Devin James Lewis
Evan Wade Loupe
Karl Sanford Lynch #
Makayla Breann Marlow #
Jean Marie Martin
Michael Leigh Wayne Mathis
Matthew Pierce McCon
Chase Michael McCreary #
Brody Hunter McLaughlin
Johnny Fieldon McLin II
Nicholas Alexander Melancon
Savannah Paige Morris #
Kobe Kesean Morris
Keifer Nawadny
Nicholas James Newport
Abigail Lea Perry *
Kenzie BreeAnne Peters
Peyton Michael Pitre
Tyler Scott Poston
Jacey Wayne Rawls *
Brianne Jolie Rheams
Destin Michael Robins #
Micah Paul Rouyea
Bryce O'Neal Sanders
Cory Anthony Schutz
Madison Rhae Sheppard
Cailey Renea Smith
Heather Brooke Smith
Nathalie Lynn Tardiff #
Malori Paige Taylor
Melanie Leigh Tircuit *
Mia Cipriana Tranchina
Camron Kirk Villneurve
Bailee Elizabeth Wederstrandt #
Claire Renee Wilkinson
Chloe Nicole Wilkinson