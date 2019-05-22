French Settlement High School held its graduation ceremonies at 6 p.m. Friday May 17, 2019, at the school's Gerald Keller Gym.

* Summa Cum Laude 3.75 or above

# Magna Cum Laude 3.5 - 3.749

Brennan Thomas Arnold

Harold Alvin Austin

Cole Edward Aydell *

Kadie Ann Babin

Lexis Dale Baumy

Colby Travis Behrnes

Brody James Bell *

Colton Dwayne Bezar

Brittany Nicole Bonin #

Gabrielle Marie Buell

Sara June Frances Cavalier *

Mikel John Allen Chartin *

Hunter Allen Clements

Payton Ann Clouatre *

Bailey Elizabeth Cook

Collin Michael Crane *

Jackie Bree Crosby #

Hunter Sebastian Crosby

Cameron Marshall Dean

Cade Ryan Dempster

Micheal Joseph Diez *

Megan Alexis Duet

Noah Charles Dupré

Brennen Lee Eastridge

Dakota James Edler

Faith Gabrielle Farris

Allyson Marie Forbes *

Brice Columbus Frugé

Randi Elizabeth Geismer

Breanna Leona Harden #

Ryan Leigh Harrison *

Sarah Rosalee Landry

Samantha Leigh Lewis *

Devin James Lewis

Evan Wade Loupe

Karl Sanford Lynch #

Makayla Breann Marlow #

Jean Marie Martin

Michael Leigh Wayne Mathis

Matthew Pierce McCon

Chase Michael McCreary #

Brody Hunter McLaughlin

Johnny Fieldon McLin II

Nicholas Alexander Melancon

Savannah Paige Morris #

Kobe Kesean Morris

Keifer Nawadny

Nicholas James Newport

Abigail Lea Perry *

Kenzie BreeAnne Peters

Peyton Michael Pitre

Tyler Scott Poston

Jacey Wayne Rawls *

Brianne Jolie Rheams

Destin Michael Robins #

Micah Paul Rouyea

Bryce O'Neal Sanders

Cory Anthony Schutz

Madison Rhae Sheppard

Cailey Renea Smith

Heather Brooke Smith

Nathalie Lynn Tardiff #

Malori Paige Taylor

Melanie Leigh Tircuit *

Mia Cipriana Tranchina

Camron Kirk Villneurve

Bailee Elizabeth Wederstrandt #

Claire Renee Wilkinson

Chloe Nicole Wilkinson

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