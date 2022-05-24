Doyle High's commencement ceremony for the Class of 2022 was held at 6:30 p.m. Thursday, May 19, at Walker High.
# summa cum laude 3.75 or above
* magna cum laude 3.5 - 3.749
Graduates:
Caleb Michah Aime
Sophia Rachea' Allen
Alexa Elise Ardoin
Sarah Ontee Arnold
Victoria Marie Avara *
Alana Elizabeth Ballard *
Brian Anthony Baughman
Faith Danielle Beck
Elizabeth Grace Beregi #
Emily Kate Blades
Joshua William Boutwell
Annabelle Rae Bradford #
Jayde Catherine Brignac #
Cambri Noel Charpentier #
Hayden Blaine Cook
Anna Catherine Cowsar #
Colin Joseph Cudd *
Gabrielle Nicole Cutrer #
Elisabeth Renee' Dardar
Gracie Lyn Davis #
Adalyn Grace Dicharry
Philip James Ferguson
Dyllon Blaine Fox
Camryn Faye Gautreaux
Cate Olivia Glascock #
Kalem Michael Guidry
Mallory Ashlyn Heil
Aubrey Elizabeth Hodges #
Kelton Jude Hughes *
Ethen Allen Infinger
Ronald James Inman
Katelyn Nadine Johnson
Matthew Robert Johnson
Karson Reed Jones
Morgan Dayne Jones
Zachariah Jacob Joseph
Carson Paul Juneau
Abedn Joel Kennedy
Tristan Slade Lacey
Luke Alan Lebourgeois #
Gabriel Marcus Lejeune
Alicia Marie Lindsey
Lexi Nicole Mack
Elijah Michael May
Logan Paul May
Jackson David McCreary
Braden Daryl McLin #
Hunter Champ Morales *
Barrett Arch Morgan
Wyatt Louis Morgan #
Peyton James Motschman
Charleigh Elaine Naquin #
Abigail Rae Noland
Elizabeth Rose Parker
Keegan James Pedelahore *
TyQuavia Amberquie Pierre
Camren Alexis Pipps
Aubrey Jamar Pitts
Keyona Elizabeth Prinz
Terreyaun Inee Randell
Avery Liane Redfearn
Olivia Grace Robert
Billy Ray Rojas
Emily Renee' Saltzman
Cody Ray Sanchez
Zade Louque Sanders
Kaitlyn LeAyn Savant #
Marleah Ann Savoy #
Scott Michael Shoemaker
Wyatt Reese Shoemaker *
Zachary Charles Shoultz
Madison Rae Simon #
Addie Grace Stewart #
Isabella Grace Talbot
Darrenisha Mikel Taylor
Oralayna Nekole Wall
Hope Desha Watts
Trenton Michael Wheat
Madelyn Elise White #
Evan Justin Williams
Madison Brooke Yawn