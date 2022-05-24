Doyle High's commencement ceremony for the Class of 2022 was held at 6:30 p.m. Thursday, May 19, at Walker High.

# summa cum laude 3.75 or above

* magna cum laude 3.5 - 3.749

Graduates:

Caleb Michah Aime

Sophia Rachea' Allen

Alexa Elise Ardoin

Sarah Ontee Arnold

Victoria Marie Avara *

Alana Elizabeth Ballard *

Brian Anthony Baughman

Faith Danielle Beck

Elizabeth Grace Beregi #

Emily Kate Blades

Joshua William Boutwell

Annabelle Rae Bradford #

Jayde Catherine Brignac #

Cambri Noel Charpentier #

Hayden Blaine Cook

Anna Catherine Cowsar #

Colin Joseph Cudd *

Gabrielle Nicole Cutrer #

Elisabeth Renee' Dardar

Gracie Lyn Davis #

Adalyn Grace Dicharry

Philip James Ferguson

Dyllon Blaine Fox

Camryn Faye Gautreaux

Cate Olivia Glascock #

Kalem Michael Guidry

Mallory Ashlyn Heil

Aubrey Elizabeth Hodges #

Kelton Jude Hughes *

Ethen Allen Infinger

Ronald James Inman

Katelyn Nadine Johnson

Matthew Robert Johnson

Karson Reed Jones

Morgan Dayne Jones

Zachariah Jacob Joseph

Carson Paul Juneau

Abedn Joel Kennedy

Tristan Slade Lacey

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Luke Alan Lebourgeois #

Gabriel Marcus Lejeune

Alicia Marie Lindsey

Lexi Nicole Mack

Elijah Michael May

Logan Paul May

Jackson David McCreary

Braden Daryl McLin #

Hunter Champ Morales *

Barrett Arch Morgan

Wyatt Louis Morgan #

Peyton James Motschman

Charleigh Elaine Naquin #

Abigail Rae Noland

Elizabeth Rose Parker

Keegan James Pedelahore *

TyQuavia Amberquie Pierre

Camren Alexis Pipps

Aubrey Jamar Pitts

Keyona Elizabeth Prinz

Terreyaun Inee Randell

Avery Liane Redfearn

Olivia Grace Robert

Billy Ray Rojas

Emily Renee' Saltzman

Cody Ray Sanchez

Zade Louque Sanders

Kaitlyn LeAyn Savant #

Marleah Ann Savoy #

Scott Michael Shoemaker

Wyatt Reese Shoemaker *

Zachary Charles Shoultz

Madison Rae Simon #

Addie Grace Stewart #

Isabella Grace Talbot

Darrenisha Mikel Taylor

Oralayna Nekole Wall

Hope Desha Watts

Trenton Michael Wheat

Madelyn Elise White #

Evan Justin Williams

Madison Brooke Yawn