Holden High School held its graduation at 6:30 p.m., Monday, May 17, at Walker High.

X — summa cum laude

# — magna cum laude

Hope Christena Bankston X

Brennan Charles Bankston

Taylor Kay Barfield #

Olivia Grace Barnes X

Elizabeth Carolyn Bigner

Hunter Blake Bordelon

Dylan Lane Bradham

Zachary Allan Carroll X

Molly Kayt Collins

Larry Dale Cook III

Kathryn Rose Cornett X

Coley Wade Courtney

Kyleigh Elaina Daniels

Emily Danielle Davidson #

Wanda Coleen Detalente

Jason Alexander Diddon

Nicholas Shane Forbes #

Cali Nicole Green #

Dylan Matthew Gueldner

Aubrey Grace Haltom

Hannah Danielle Harris X

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Shelby Wayne Hood

Wesley Allen Hughes

Bailey Michelle Hull X

Preston Ray Jones

Carli Grace Jones X

Ayden Christopher McMorris

Kyrstin Baylie Neal

Veronica Ashely Nieves

Jessie James Page IV #

Colin Wade Pierson

Judah Steven Politz

Sierra Kay Quave #

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Seth Thomas Savoy

Eric Lee Sharp

Gabrielle Nicole Sharp

Allie Elizabeth Smith X

William Scott Stumpf

Sara Beth Torres X

Braeden Micah Wascom X

Hanah Noel Williams

Allison Ruby Wilson

Nathan Michael Vancele

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