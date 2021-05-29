Holden High School held its graduation at 6:30 p.m., Monday, May 17, at Walker High.
X — summa cum laude
# — magna cum laude
Hope Christena Bankston X
Brennan Charles Bankston
Taylor Kay Barfield #
Olivia Grace Barnes X
Elizabeth Carolyn Bigner
Hunter Blake Bordelon
Dylan Lane Bradham
Zachary Allan Carroll X
Molly Kayt Collins
Larry Dale Cook III
Kathryn Rose Cornett X
Coley Wade Courtney
Kyleigh Elaina Daniels
Emily Danielle Davidson #
Wanda Coleen Detalente
Jason Alexander Diddon
Nicholas Shane Forbes #
Cali Nicole Green #
Dylan Matthew Gueldner
Aubrey Grace Haltom
Hannah Danielle Harris X
Shelby Wayne Hood
Wesley Allen Hughes
Bailey Michelle Hull X
Preston Ray Jones
Carli Grace Jones X
Ayden Christopher McMorris
Kyrstin Baylie Neal
Veronica Ashely Nieves
Jessie James Page IV #
Colin Wade Pierson
Judah Steven Politz
Sierra Kay Quave #
Naitlyn Kaye Raymond #
Seth Thomas Savoy
Eric Lee Sharp
Gabrielle Nicole Sharp
Allie Elizabeth Smith X
William Scott Stumpf
Sara Beth Torres X
Braeden Micah Wascom X
Hanah Noel Williams
Allison Ruby Wilson
Nathan Michael Vancele