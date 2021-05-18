Live Oak High School held its graduation ceremonies at 7 p.m., Wednesday, May 12, at the school's football stadium.
X — summa cum laude
#-magna cum laude
The class includes:
Baleigh Nicole Adams
Jase Tanner Adams
Luis Javier Alfaro
Alex Payton Allain
Asa Sade Alleman
Stephanie Jamela Amaireh
Rylie Marie Angelle X
Christian Dean Antle
Devyn Lebeau Ardoin
Caitlynn Elizabeth Armstrong #
Donovan Paul Artieta
Cecelia Elizabeth Atkins
Kaylee Marie Aucoin
Jackson Ryland Aucoin X
Jacob Ryan Austin #
Wesley Jude Austin X
Raya Marie Avery
Alesha Lee Baker X
Abbey Elizabeth Barbay X
Rhett William Bates
Phoebe Marie Baumann X
Trey Joseph Baynard
Alana Jaden Biggs #
Adalynn Grace Bizette X
Seth James Blanchard
Karakay Elizabeth Bolden X
Nathan Tyler Bolton X
Caleb Austien Bond #
Cassie Rayne Bondi
Harley Ann Bowman
Cylie Olivia Bozarth X
Carlie Dane Bozarth
Brooklyn Jane Bridgers
Mason Frank Brinegar #
Kerami Beanjane' Browders
Dylan Michael Brown
Halli Blaire Browning
DaMarkiss Maliq Buckley
Alyssa Gail Bueche X
Deriyon Joel Buie
Dalton Jacob Burgess
Tiffany Karen Burrick X
Kassidy Noelle Cadarette
Austin Ray Caldwell
Dylan Patrick Calhoun
Kate Elizabeth Campbell
Andrew Joseph Carr #
Victoria Marie Carradine
Logan Anthony Carrier
Dennon Denay Carroll
Paul Forrest Carroll X
Camron Jesse Carter
Ethan Cole Champagne X
Jackson Wyatt Choate
Jenna Grace Christiansen
Abigail Brianna Clark X
MaKayla CinClaire Cobb
Kaileigh Janell Coffman
Bryce David Coleman
Sarah Denise Collins X
Ethan Cannon Cooper X
Alivia Carol Corey
Willow Vania Corona
Luke Gregory Cowart
Hailey Raye Crane
Dillon Matthew Crifasi
Haylie Reana Cruse #
Kharma Elizabeth Culpepper
Brandon Slade Cupp
David James Cutbirth
Braydon Joseph Daigle
Jane Elizabeth Dalberg X
Alyssa Sheree Daspit X
Ashton James David
Ansley Elizabeth Davis X
Cole Scott Davis
Reagan Hayes Davis
Joseph Eli Delatte
Marcella Grace Delvisco
Jade Denee' Diaz
Daniel Joseph DiBenedetto
Mackenzie Riley Didier X
Megan Rae Dietrich
Ethan Jacob Dobson
Anthony Seth Dodson
Ashley Dominguez
Emily Elisabeth Donaldson X
Kayla Alexis Donovan X
Noah Alexander Ducote
Londyn Gislaine Dugar X
Mason Alexander Dukes #
Hailey Nicole Duplessis #
Joshua Ethan Duplessis X
Kade Hart Dupont X
Kelsy Marie Dupont
John William Dyar IV #
Ashton Ian Eatmon
John Phillip Ellis X
Te'Armie Da'Nay Erwin
Preston Caige Erwin #
Meaghan Brooke Etheridge
Kain Lee Evans
Joshua David Fahr
Gracie Lynde Falcon
Colby Jay Faust X
Avery Ann Felter #
Garrett Ward Ferris X
Cade Russell Fontenot #
Katie Michelle Ford
Ava Louise Forrest X
Kendall Jollie' Foster
Chloe Marie Franklin X
William Jay Frazier X
Grace Victoria Fruge' X
Gabrielle Alise Gaines
Ezra Blaze Ganaway X
Kara Rheanne Gary X
Daemeon Charles Gerald
Ember Leighann Gerken #
Kaley Elizabeth Glover
Sierra Star Gordon
Bailee Rose Grace X
Jordan Lee Griffin
Alyssa Briann Griffith
Dakota Harrison Griggs
Kade Makai Harris X
Hunter Michael Hasselbeck
Aidan Joseph Hebert #
Hayley Lynn Heinz
Matthew Riley Hendon
Keagan Wayne Hester
Tyler Elizabeth Hicks #
Tristian Bradley Hilbun
Erykah Ja'Nae Hitchens
Joshua Ryan Holland #
Trent Dalton Holliday
Emma Leigh Hunt X
Magnus Lane Hymel
Christian Lee Jackson X
Matthew Alan Johnson #
Kendall Neta Irene Johnson X
Landon Dean Jones
Layne Michael Joseph
Mary Abigail Kelley X
Kyle Blaize Kitto
Kole Anthony Knapps
Elaina Renee Kreamer
Madelyn Grace Laborde X
Ethan D'Wayne Lacy
Chanler Leigh Landon X
Grant William Landry X
Emily M'Lynn Zarina Lassard
Joseph Allen Lavergne
Zachary Ian LeBlanc #
Harley David Lee
Dylan Michael Lee
Garrett Jesse Lee
Bryce Anthony Lemoine
Ashlynn Elizabeth Lewis
Alexandra Nicole Lewis
Nathalie Marie Linder X
Jacob Philip Long #
Chloe Lehn Mackey X
Brock Easton Magee X
William Eugene Maher
Danielle Elizabeth Mancuso
Skylar Raine Martin
Peyton Paul Martone
James Sereno Marvel #
Gregory Paul Mascaro
Matthew George Matens
Alex John Matherne
Alexis Lynn May
Cameron Jane McCalla #
Mary Kathryn McCleary #
Branson Lee McCoy
Micah BreAnn McGowan X
Michael Wayne Mclin X
James Logan Mcmenis X
Summer Danielle Miley
Landon Curtis Miley
Erin Elizabeth Miller
Cooper William Miller X
Justin Dalanie Morris
Maxie Leon Mullen
Erica Leah Murkowski X
Madalyn Lea Murphy X
Charlee Rachel Musso
Waylon James Myers
Jaelynn Makayla Myles
Justin David Neames
Tyler Gerard Nesbit X
Rachel Annabeth Ni X
Skye Malaina Noce
Presley Doyle Nolan
Tyler Jesse Onorato
Kayla Elizabeth Ordes X
Kelsey Lynn Overman
Bailey Marie Palmer
Adrianna Marie Parrino
Madeline Victoria Pastuszek X
Jade Lanae Payne
Logan Joseph Pertuis X
Tristan Gary Pertuis X
Lawson Thomas Peters X
Logan Tyler Phenald
Jerry August Pierson
Nicholas Lane Pinkerton
Zachary David Ponthieu
Ethan Edward Prescott #
Jaylan Paige Priddy X
Anthony Blaise Priester
Peyton Oliver Pruett #
Savanah Nichole Pugh
Liam Alan Rankin #
Jaelyn Balinta Ray
Melissa Ann Recotta #
Eugene Lawrence Reider III
Grace Ann Reynerson X
Caleb Tremayne Ricard X
Kade Michael Richardson
Triston Dewayne Roberson
Callie Grace Rogers X
Lauren Elizabeth Rogers X
Emma Camille Ross
Jenna Rose Rowe
Calley Marie Ruiz X
Byron Jack Rushing
Olivia Marie Sanchez
Piper Gail Schertzer X
Savannah Martin Schexnayder
Taylor Serinity Scott
Kadan Lee Scott
Coley James Scott
Hailey Jonelle Scruggs
Keniya Rena Selvage
Mone' Claire Sheehan
Alexander Cole Shultz
Madison Paige Sibley X
Malloree Jordan Sibley #
Clayton Joseph Simms #
Dilawar Singh X
Nawab Singh #
Darshandeep Singh #
Averie Marie Sledge
Matthew Griffin Smith
Hope Layne Smith
William Brant Smith
Cade Donavan Soday
Lauren Elizabeth Spears X
Sydney Nicole Spiers X
Kensley Noel Spillman #
Anna Elizabeth Stafford
Andrew Elton Stafford Jr.
Hayden Michael Staley
Christian Everett Stanton
Houston Grant Stewart #
Cheyenne Breeze Stillwell
Christian Michael Stokes
Michael Joseph Summers
Sarah Noel Templet
Lori Marie Thibodeaux #
Lavalle Dyshawn Thomas
Brayden Quinn Thompson
Trey Austin Thornton
Megan Renee' Thornton X
Cole Alexander Tidwell
Peyton Joseph Toural
Taylor Leigh Townsend #
Randall Wayne Triche
Emma Grace Trippi X
William Alexander Tryon X
Cami Elizabeth Tugwell
Jaikera Jabrelin Turner
Jeffery Chase Vallot #
Katie Grace Van Der Mark #
Daniel Antonio Vargas
Braden Joseph Varnado
Thomas James Walker IV
Grace Anne Warciski X
Joshua Craig Watson
Jordan Anthony Watson
Brian Shae Weaver Jr.
Preston Thomas Wells
Karaline Renee Wells #
Baylor James Wells X
Jordan Atlas Westbrook
Brayden Richard Whetstine
Brianna Marie White
Jessi Lee White
Bethany Kaye Whitley
Seth Christian Wiginton X
Dorian Jamal Williams
Hannah Nichole Williams #
Ethan James Williams
Logan Anthony Williams
Travis Cole Wilson
Savanna Nicole Wofford
Jacob Lane Wondergem
Caleb Blayne Yates
Kristhel Fiorella Zelaya-Cruz