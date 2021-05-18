Live Oak High School held its graduation ceremonies at 7 p.m., Wednesday, May 12, at the school's football stadium.

X — summa cum laude

#-magna cum laude

The class includes:

Baleigh Nicole Adams

Jase Tanner Adams

Luis Javier Alfaro

Alex Payton Allain

Asa Sade Alleman

Stephanie Jamela Amaireh

Rylie Marie Angelle X

Christian Dean Antle

Devyn Lebeau Ardoin

Caitlynn Elizabeth Armstrong #

Donovan Paul Artieta

Cecelia Elizabeth Atkins

Kaylee Marie Aucoin

Jackson Ryland Aucoin X

Jacob Ryan Austin #

Wesley Jude Austin X

Raya Marie Avery

Alesha Lee Baker X

Abbey Elizabeth Barbay X

Rhett William Bates

Phoebe Marie Baumann X

Trey Joseph Baynard

Alana Jaden Biggs #

Adalynn Grace Bizette X

Seth James Blanchard

Karakay Elizabeth Bolden X

Nathan Tyler Bolton X

Caleb Austien Bond #

Cassie Rayne Bondi

Harley Ann Bowman

Cylie Olivia Bozarth X

Carlie Dane Bozarth

Brooklyn Jane Bridgers

Mason Frank Brinegar #

Kerami Beanjane' Browders

Dylan Michael Brown

Halli Blaire Browning

DaMarkiss Maliq Buckley

Alyssa Gail Bueche X

Deriyon Joel Buie

Dalton Jacob Burgess

Tiffany Karen Burrick X

Kassidy Noelle Cadarette

Austin Ray Caldwell

Dylan Patrick Calhoun

Kate Elizabeth Campbell

Andrew Joseph Carr #

Victoria Marie Carradine

Logan Anthony Carrier

Dennon Denay Carroll

Paul Forrest Carroll X

Camron Jesse Carter

Ethan Cole Champagne X

Jackson Wyatt Choate

Jenna Grace Christiansen

Abigail Brianna Clark X

MaKayla CinClaire Cobb

Kaileigh Janell Coffman

Bryce David Coleman

Sarah Denise Collins X

Ethan Cannon Cooper X

Alivia Carol Corey

Willow Vania Corona

Luke Gregory Cowart

Hailey Raye Crane

Dillon Matthew Crifasi

Haylie Reana Cruse #

Kharma Elizabeth Culpepper

Brandon Slade Cupp

David James Cutbirth

Braydon Joseph Daigle

Jane Elizabeth Dalberg X

Alyssa Sheree Daspit X

Ashton James David

Ansley Elizabeth Davis X

Cole Scott Davis

Reagan Hayes Davis

Joseph Eli Delatte

Marcella Grace Delvisco

Jade Denee' Diaz

Daniel Joseph DiBenedetto

Mackenzie Riley Didier X

Megan Rae Dietrich

Ethan Jacob Dobson

Anthony Seth Dodson

Ashley Dominguez

Emily Elisabeth Donaldson X

Kayla Alexis Donovan X

Noah Alexander Ducote

Londyn Gislaine Dugar X

Mason Alexander Dukes #

Hailey Nicole Duplessis #

Joshua Ethan Duplessis X

Kade Hart Dupont X

Kelsy Marie Dupont

John William Dyar IV #

Ashton Ian Eatmon

John Phillip Ellis X

Te'Armie Da'Nay Erwin

Preston Caige Erwin #

Meaghan Brooke Etheridge

Kain Lee Evans

Joshua David Fahr

Gracie Lynde Falcon

Colby Jay Faust X

Avery Ann Felter #

Garrett Ward Ferris X

Cade Russell Fontenot #

Katie Michelle Ford

Ava Louise Forrest X

Kendall Jollie' Foster

Chloe Marie Franklin X

William Jay Frazier X

Grace Victoria Fruge' X

Gabrielle Alise Gaines

Ezra Blaze Ganaway X

Kara Rheanne Gary X

Daemeon Charles Gerald

Ember Leighann Gerken #

Kaley Elizabeth Glover

Sierra Star Gordon

Bailee Rose Grace X

Jordan Lee Griffin

Alyssa Briann Griffith

Dakota Harrison Griggs

Kade Makai Harris X

Hunter Michael Hasselbeck

Aidan Joseph Hebert #

Hayley Lynn Heinz

Matthew Riley Hendon

Keagan Wayne Hester

Tyler Elizabeth Hicks #

Tristian Bradley Hilbun

Erykah Ja'Nae Hitchens

Joshua Ryan Holland #

Trent Dalton Holliday

Emma Leigh Hunt X

Magnus Lane Hymel

Christian Lee Jackson X

Matthew Alan Johnson #

Kendall Neta Irene Johnson X

Landon Dean Jones

Layne Michael Joseph

Mary Abigail Kelley X

Kyle Blaize Kitto

Kole Anthony Knapps

Elaina Renee Kreamer

Madelyn Grace Laborde X

Ethan D'Wayne Lacy

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Chanler Leigh Landon X

Grant William Landry X

Emily M'Lynn Zarina Lassard

Joseph Allen Lavergne

Zachary Ian LeBlanc #

Harley David Lee

Dylan Michael Lee

Garrett Jesse Lee

Bryce Anthony Lemoine

Ashlynn Elizabeth Lewis

Alexandra Nicole Lewis

Nathalie Marie Linder X

Jacob Philip Long #

Chloe Lehn Mackey X

Brock Easton Magee X

William Eugene Maher

Danielle Elizabeth Mancuso

Skylar Raine Martin

Peyton Paul Martone

James Sereno Marvel #

Gregory Paul Mascaro

Matthew George Matens

Alex John Matherne

Alexis Lynn May

Cameron Jane McCalla #

Mary Kathryn McCleary #

Branson Lee McCoy

Micah BreAnn McGowan X

Michael Wayne Mclin X

James Logan Mcmenis X

Summer Danielle Miley

Landon Curtis Miley

Erin Elizabeth Miller

Cooper William Miller X

Justin Dalanie Morris

Maxie Leon Mullen

Erica Leah Murkowski X

Madalyn Lea Murphy X

Charlee Rachel Musso

Waylon James Myers

Jaelynn Makayla Myles

Justin David Neames

Tyler Gerard Nesbit X

Rachel Annabeth Ni X

Skye Malaina Noce

Presley Doyle Nolan

Tyler Jesse Onorato

Kayla Elizabeth Ordes X

Kelsey Lynn Overman

Bailey Marie Palmer

Adrianna Marie Parrino

Madeline Victoria Pastuszek X

Jade Lanae Payne

Logan Joseph Pertuis X

Tristan Gary Pertuis X

Lawson Thomas Peters X

Logan Tyler Phenald

Jerry August Pierson

Nicholas Lane Pinkerton

Zachary David Ponthieu

Ethan Edward Prescott #

Jaylan Paige Priddy X

Anthony Blaise Priester

Peyton Oliver Pruett #

Savanah Nichole Pugh

Liam Alan Rankin #

Jaelyn Balinta Ray

Melissa Ann Recotta #

Eugene Lawrence Reider III

Grace Ann Reynerson X

Caleb Tremayne Ricard X

Kade Michael Richardson

Triston Dewayne Roberson

Callie Grace Rogers X

Lauren Elizabeth Rogers X

Emma Camille Ross

Jenna Rose Rowe

Calley Marie Ruiz X

Byron Jack Rushing

Olivia Marie Sanchez

Piper Gail Schertzer X

Savannah Martin Schexnayder

Taylor Serinity Scott

Kadan Lee Scott

Coley James Scott

Hailey Jonelle Scruggs

Keniya Rena Selvage

Mone' Claire Sheehan

Alexander Cole Shultz

Madison Paige Sibley X

Malloree Jordan Sibley #

Clayton Joseph Simms #

Dilawar Singh X

Nawab Singh #

Darshandeep Singh #

Averie Marie Sledge

Matthew Griffin Smith

Hope Layne Smith

William Brant Smith

Cade Donavan Soday

Lauren Elizabeth Spears X

Sydney Nicole Spiers X

Kensley Noel Spillman #

Anna Elizabeth Stafford

Andrew Elton Stafford Jr.

Hayden Michael Staley

Christian Everett Stanton

Houston Grant Stewart #

Cheyenne Breeze Stillwell

Christian Michael Stokes

Michael Joseph Summers

Sarah Noel Templet

Lori Marie Thibodeaux #

Lavalle Dyshawn Thomas

Brayden Quinn Thompson

Trey Austin Thornton

Megan Renee' Thornton X

Cole Alexander Tidwell

Peyton Joseph Toural

Taylor Leigh Townsend #

Randall Wayne Triche

Emma Grace Trippi X

William Alexander Tryon X

Cami Elizabeth Tugwell

Jaikera Jabrelin Turner

Jeffery Chase Vallot #

Katie Grace Van Der Mark #

Daniel Antonio Vargas

Braden Joseph Varnado

Thomas James Walker IV

Grace Anne Warciski X

Joshua Craig Watson

Jordan Anthony Watson

Brian Shae Weaver Jr.

Preston Thomas Wells

Karaline Renee Wells #

Baylor James Wells X

Jordan Atlas Westbrook

Brayden Richard Whetstine

Brianna Marie White

Jessi Lee White

Bethany Kaye Whitley

Seth Christian Wiginton X

Dorian Jamal Williams

Hannah Nichole Williams #

Ethan James Williams

Logan Anthony Williams

Travis Cole Wilson

Savanna Nicole Wofford

Jacob Lane Wondergem

Caleb Blayne Yates

Kristhel Fiorella Zelaya-Cruz

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