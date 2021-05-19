Walker High School held its graduation ceremonies at 5 p.m., Sunday, May 16, at Walker Football Stadium.
X - summa cum laude
# - magna cum laude
Davis Emile Acosta-Ruckman
Gavin Nicholas Adams
Madeleine Lorraine Aime X
Julkyrion Brian Dwayne Alexander
Dahlia Haneen Ghassin Alkadi X
Ayla Alexis Allen X
Cydnee Leigh Allen
Lillian Ann Allen #
Olivia Claire Allen
Seth Lee Allen
Jalon Mykel Anderson
Axel Abel Angel
Nicholas Marshall Arceneaux
Avery Lane Archer X
Virginia Wright Ard X
Cari Isabell Arnett
Karleigh De'ne Atol
Aubry Renee Azlin
Evin Paul Baiamonte
Olivia Renea Baker #
Luke Carson Bales
Taylor Elizabeth Ballard
Leah Marie Bandy
Joshua Wayne Basham
Jaime LeeAnna Batiste
Ethan David Bell
Reaghin Victoria Bencaz #
Genesis Isabella Bennie
Zakary Kade Bergeron
Jacob Dewitt Bernard
Blaze Austin Berthelot X
Abigail Shannon Boice #
Grant Alexander Bourgeois X
Alexis Rose Boyd
A'mya Gemiesha Branch
Caleb Matthew Braun
Arianna Elizabeth Bretz X
Tristan Alexander Bridges #
Emmajae Trinidae Quintriz Brooks
Zyranue Ranzynae Brumfield
Colvin Ray Burroughs
Beaux Evans Bushnell
Ian Alexander Campbell
Brandon Richard Lee Cannon
Joshua Alexzander Cantu #
Kaylee Rachelle Carlile
Nathan Ray Cartier
Camden Paul Carver #
Tye Quillian Chambers
Ethan Andrew Clinesmith X
Rahiem Tyrique Cole
Seth Bradford Coleman X
Kentrell Keyonte Collins
Michael Todd Collins Jr.
Gavin Michael Coombes
Jayden Christopher Cooper
Jaxon Carter Corkern X
Bryce Michael Corley #
Alexis McCall Coulon X
Michael Chad Courtney Jr.
Antasia Mia Courville
Ian Christian Cox
Rory Christopher Craft
Garrett Carlton Crawford
Madyson Nycole Crawford
Matthew Ray Crawford
Connor Alan Crenshaw
Shelby Marie Cromwell
Abigail Nicole Crotwell
Alyssa Jane Crousillac
Cameron Cole Crow
Jessie Elise Crowell
Luis Felipe Cruz Vega
Rikki Lynn Cubbedge #
Isabella Grace Rose Curtin
Kaleb Torrian Cutno
Brock Cameron Darbonne #
Elise Michelle Darden
Jamie Javontae Davis
Thor Debetaz #
Nikolas Alexander Diaz
Darlyn Onassys Diaz Brito
Abby Marie Dibble X
Catherine Janie Douglas X
Jordan Joseph Doyle
Emily Marie Drake
Ashlyn Elizabeth Ducote
Marcus Jevon Dukes
Marlon Jermaire Dukes
Gabryel Marie Duncan X
Izaak Nathaniel Dunlap
Nathan Trey Durnin
Abrianna Ruth Dykes
JaTyrian Kendrell Dyson
Madison Paige Earls
Michael Brayden Echols
Gabriel Reiss Edmonston
Grant Edwards X
Hailey Elizabeth Elliott
Matthew David Ellis
Albreonna Da'on Emery X
Kaleigh Elizabeth Englert
Carley Alexis Estes
Dustin James Eusey
Luke Christopher Ferachi #
Noel Fernandez Jr.
Anna Catherine Ferrand X
Cole Kristopher Ferraro
Sydney Grace Fields
Evyn Ashley Fitzgerald X
Anna Katherine Fitzpatrick
Chloe Marlene Forbes
Paige Alison Forbes #
Caitlyn Marie Foret X
Tyler Foster X
Olivia Grace Fredricks
Mitchell Craig Gallman #
Hunter Cole Gant
Bradford Allen Garafola Jr.
Claire Gard X
Rhiannon Marie Gaudin
Frankie Jamal Germany
Kendall Elizabeth Geter
Jalynn Darci Gilmore
Maverick Lee Girouard
James Austin Glass
Mason Glass
Cameron Gomez
Ethan Kole Gouner
Lauren Elizabeth Graham X
Nicholas Andrew Graves #
Malia Ann Gray
Emma Claire Green #
Justin Claude Green X
Chloe Sade Griffin #
Zoe' Janei Griffin
Garrison Gerard Guillot X
Jolie Marie Gunter X
Tarra Lynn Guyer
Angel Grace Hallford
Ashley Marie Hano
Gavin Rashaad Harris
Paige Elizabeth Harris
Hannah Hartmann X
Ella May Hatcher
Chelsey Aryan Haynes X
Christina Marie Hebert
Gage Calieb Hebert
Rhett William Hebert #
Maycie Marie Helton X
Madalynn Henry X
Megan Hermesch
Anna Grace Hill
Son-Shine Juanita Hill X
Kaylee Elizabeth Hillen
Jessica Nicole Hodges
Grace Lauren Holt #
Cheyenne Star Hoover
Ashlyn Brook Hopkins
Kadence Olyvia Hopkins
Jessica Marie Horn X
Amber Lynn Houghton X
Colton Howell
Ethan James Hymel
Gabriel Luke Inman
Delana Marie Jackson
Jesse Taiwon James
Stephen Frank James
Keeli Ann Renee Janes #
Matthew James Jeavons
Christian Armond Terance Johnson
Christopher Terrell Johnson Jr.
David Mason Jones
Haylie Ariel Joseph
David Kalaj
Caidan Kelley
Joshua Brenden Kennedy
Melanie Emmise Key X
Baylee Kimbel #
A'Naja Danielle King
Logan James King
Remington William Knapp
Jonathan Curtis Knight
Katelyn Lacy #
Miranda Laiche #
Keith Tyrone Landry Jr.
Faye Alysabeth Langhart
Savannah Kay Languirand
Shawn Michael Languirand
Emma Rachel LeBlanc X
Adam James LeClercq
Michael Thomas Lessard
Braylan D'Albert Lewis
Matthew Russell Lienemann
Devin James Lockhart
Sophie Helene Mangus X
Alysia Fay Mann
Jace Michael Martello
Jade Nicole Martello
Katie Raie Martin
Tammy Leigh Martin
Cody Camile Matherne
Peyton James Matherne X
Trevor Matherne
Derek Lee Mayeaux
Mayeax Lee Mayeaux
Chloe McDaniel
Hayden Richard McKenzie
Gabrielle Elise McMasters X
Mason Lane McMorris X
Emily Elizabeth McNemar
Drego Fox Meade
Bailey Renee Meaux X
Jasmin Mecklenburg
Aubree Nicole Melancon X
Samantha Ann Melchior
Kylie Faye Meliet X
Peyton Allan Melson
Hayden Merritt
Alyssa Marie Metz X
Brecken James-Patrick Meyer
Lauren Renee Meyers
Joshua Ty Miller
Kameron Lane Miller
Victrell Tremias Mims
Devin Bruce Mitchell
Jaylen Mitchell
Broderick Darrell Montgomery X
Brianna Marie Moore #
Madison Marie Morales
Amelia Anne Moran
Steven Moreno
Morgananne Lopez Morgan #
McKinley Nicole Morris
Blake George Morse
Landon Timothy Mulkey
Madison Mullins
Spencer D Murray
Destiny Grace Myers
Jovun Antwum Myles
Shane Robert Naquin Jr.
Nathan Neale
Londyn Jewel Nerio
Sydney Raine Nester X
Jadyn Alyssa Nicholson X
Seth Alex Noble
Selena Marie Nodine
Erin Mackenzie Norton
Maddison Kenzie Oakes X
Ian Nicholas Olson
Aliyah Therese Ordoyne
Raven Madison Orso X
Katelynn Elizabeth Ousley-Kirby
Dreux Kelly Palmer
Gabrielle Michelle Palmer
Ramie Katherine Palmer #
Taylor James Palmer
Destiny Nicole Parker
Wesley Patton
Christopher Lee Pearson
Gerald Jyron William Pearson
Lauren Elizabeth Pelas
Anthony Robert Pereira
Dakota Austin Philpot #
Tiarra Pierce
Jaylon Pitts
David Antonio Ponce
Jordan Micah Pool X
Olivia Michelle Porter #
Cameron Pounders
Cameron Pounders
Haleigh Pourciau X
Imani Renae Preston
Colby Matthew Prettelt
Brenden Kade Prouty
Brenden Kade Prouty
Jose Ivan Quintana
Riley Parker Rabun
Benjamin Louis Ramezanloo
Brooklynn Korrin Ray
Blake Preston Reams
Logan Keith-Joseph Reardon
Christian Reese
Ryan Reine X
Maverick Cole Resner #
Peyton L. Richard X
Robert Richard
Eloura Delon Riewerts X
Payton Blaine Riley #
Isabella C. Robeaux #
Dalton Mitchell Roberson
Kyleigh Robertson #
Nia Elise Robinson
Jansson Jesus Rodriguez-Cruz
Joshua Dakota Roquemore #
Blake Allen Ross
Sarah Elizabeth Ross
Jason Landon Rossin
Jason Landon Rossin
Ricky Lynn Rossin III
Abby Jane Rossnagel X
Sydney Jewel Roy X
Stephen Joseph Ruckman III
James Maxwell Rutherford
Skylar Victoria Sanchez X
Kaylyn Nicole Sanders
Landon Scott Sanders
Corban Louis Saucier X
Ayanna Micheal Scott X
Matthew Paul Segura
Sydni Payton Seighman X
Ashley Elizabeth Shaffett
Timothy Francis Sheehan Jr.
Savannah Jade Shelton #
Mia Mikell Sibley
Savannah Marie Simoneaux
Alicia Nicole Slaughter
Bailey Annette Smith
Kyndall Grace Smith X
Parker James Smith
Victoria Ryley Smith
Mackenzie Clair Spangler X
Joshua Caleb Spitzer #
Gabriel Tristen Stafford #
Christopher Alan Steele
Alyssa Marie Stewart X
Destiney Dezarae Street
Tylor Russell Strother
Aron Francis Gab Ballester Tapalla X
Hannah Grace Tate
Lane Michael Taylor
Taylor Paige Thibodeaux
Brian Keith Thomas
J'Niya Tikeria Thomas
T'Niya Jikeria Thomas
Alayjah Jernae Thompson
Jason Eric Thompson #
Rodrick Lamont Thompson Jr.
Marianne Cecile Thoms
Nicool Alejandra Tintaya-Lavado
Kaelyn Aurora Torres X
Darron Preston Townley
Allison Ranee Tucker X
Jasper Ivorian Turner
Kylee Elizabeth Vautrot X
Elizabeth Eugenia Verneuille
Timothy Lee Verrette
Rayant Lucas Vilorio
McKenzie Marie Wadsworth #
Lillian Grace Waguespack X
Mackenzie Grace Walker #
Heidi Elizabeth Wallace
Kassie Marie Wascom
Kostin Lee Wascom
Mia Cherie Wascom
Madeline Elizabeth Watson X
Tanner Cole Watson
Hannah Elisabeth Weir X
David Glenn Welch
Matthew Tyler Wesley
Finley James Westmoreland X
Kobe Kentrell Wheeler X
Madelynn Marie White
Aaliyah Fae' Wilkinson
Caden Wayne Wilkinson
Kelsey Ann Wilkinson
Keri Lee Wilkinson #
Jaden Marquis Williams
Jamel Lovell Williams
Joe Louis Williams III
Peyton Matthew Williams
Alexander Gabriel Wills
Falon Faith Wilson
Garret Reece Wilson
Zionne Eliza Wilson
Haleigh Rae Windstein #
Kameron Duane Woods
Kameron Duane Woods
Krista Zeko
Madison Alexis Ziegler #
Zach Cade Zimm