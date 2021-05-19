Walker High School held its graduation ceremonies at 5 p.m., Sunday, May 16, at Walker Football Stadium.

X - summa cum laude

# - magna cum laude

Davis Emile Acosta-Ruckman

Gavin Nicholas Adams

Madeleine Lorraine Aime X

Julkyrion Brian Dwayne Alexander

Dahlia Haneen Ghassin Alkadi X

Ayla Alexis Allen X

Cydnee Leigh Allen

Lillian Ann Allen #

Olivia Claire Allen

Seth Lee Allen

Jalon Mykel Anderson

Axel Abel Angel

Nicholas Marshall Arceneaux

Avery Lane Archer X

Virginia Wright Ard X

Cari Isabell Arnett

Karleigh De'ne Atol

Aubry Renee Azlin

Evin Paul Baiamonte

Olivia Renea Baker #

Luke Carson Bales

Taylor Elizabeth Ballard

Leah Marie Bandy

Joshua Wayne Basham

Jaime LeeAnna Batiste

Ethan David Bell

Reaghin Victoria Bencaz #

Genesis Isabella Bennie

Zakary Kade Bergeron

Jacob Dewitt Bernard

Blaze Austin Berthelot X

Abigail Shannon Boice #

Grant Alexander Bourgeois X

Alexis Rose Boyd

A'mya Gemiesha Branch

Caleb Matthew Braun

Arianna Elizabeth Bretz X

Tristan Alexander Bridges #

Emmajae Trinidae Quintriz Brooks

Zyranue Ranzynae Brumfield

Colvin Ray Burroughs

Beaux Evans Bushnell

Ian Alexander Campbell

Brandon Richard Lee Cannon

Joshua Alexzander Cantu #

Kaylee Rachelle Carlile

Nathan Ray Cartier

Camden Paul Carver #

Tye Quillian Chambers

Ethan Andrew Clinesmith X

Rahiem Tyrique Cole

Seth Bradford Coleman X

Kentrell Keyonte Collins

Michael Todd Collins Jr.

Gavin Michael Coombes

Jayden Christopher Cooper

Jaxon Carter Corkern X

Bryce Michael Corley #

Alexis McCall Coulon X

Michael Chad Courtney Jr.

Antasia Mia Courville

Ian Christian Cox

Rory Christopher Craft

Garrett Carlton Crawford

Madyson Nycole Crawford

Matthew Ray Crawford

Connor Alan Crenshaw

Shelby Marie Cromwell

Abigail Nicole Crotwell

Alyssa Jane Crousillac

Cameron Cole Crow

Jessie Elise Crowell

Luis Felipe Cruz Vega

Rikki Lynn Cubbedge #

Isabella Grace Rose Curtin

Kaleb Torrian Cutno

Brock Cameron Darbonne #

Elise Michelle Darden

Jamie Javontae Davis

Thor Debetaz #

Nikolas Alexander Diaz

Darlyn Onassys Diaz Brito

Abby Marie Dibble X

Catherine Janie Douglas X

Jordan Joseph Doyle

Emily Marie Drake

Ashlyn Elizabeth Ducote

Marcus Jevon Dukes

Marlon Jermaire Dukes

Gabryel Marie Duncan X

Izaak Nathaniel Dunlap

Nathan Trey Durnin

Abrianna Ruth Dykes

JaTyrian Kendrell Dyson

Madison Paige Earls

Michael Brayden Echols

Gabriel Reiss Edmonston

Grant Edwards X

Hailey Elizabeth Elliott

Matthew David Ellis

Albreonna Da'on Emery X

Kaleigh Elizabeth Englert

Carley Alexis Estes

Dustin James Eusey

Luke Christopher Ferachi #

Noel Fernandez Jr.

Anna Catherine Ferrand X

Cole Kristopher Ferraro

Sydney Grace Fields

Evyn Ashley Fitzgerald X

Anna Katherine Fitzpatrick

Chloe Marlene Forbes

Paige Alison Forbes #

Caitlyn Marie Foret X

Tyler Foster X

Olivia Grace Fredricks

Mitchell Craig Gallman #

Hunter Cole Gant

Bradford Allen Garafola Jr.

Claire Gard X

Rhiannon Marie Gaudin

Frankie Jamal Germany

Kendall Elizabeth Geter

Jalynn Darci Gilmore

Maverick Lee Girouard

James Austin Glass

Mason Glass

Cameron Gomez

Ethan Kole Gouner

Lauren Elizabeth Graham X

Nicholas Andrew Graves #

Malia Ann Gray

Emma Claire Green #

Justin Claude Green X

Chloe Sade Griffin #

Zoe' Janei Griffin

Garrison Gerard Guillot X

Jolie Marie Gunter X

Tarra Lynn Guyer

Angel Grace Hallford

Ashley Marie Hano

Gavin Rashaad Harris

Paige Elizabeth Harris

Hannah Hartmann X

Ella May Hatcher

Chelsey Aryan Haynes X

Christina Marie Hebert

Gage Calieb Hebert

Rhett William Hebert #

Maycie Marie Helton X

Madalynn Henry X

Megan Hermesch

Anna Grace Hill

Son-Shine Juanita Hill X

Kaylee Elizabeth Hillen

Jessica Nicole Hodges

Grace Lauren Holt #

Cheyenne Star Hoover

Ashlyn Brook Hopkins

Kadence Olyvia Hopkins

Jessica Marie Horn X

Amber Lynn Houghton X

Colton Howell

Ethan James Hymel

Gabriel Luke Inman

Delana Marie Jackson

Jesse Taiwon James

Stephen Frank James

Keeli Ann Renee Janes #

Matthew James Jeavons

Christian Armond Terance Johnson

Christopher Terrell Johnson Jr.

David Mason Jones

Haylie Ariel Joseph

David Kalaj

Caidan Kelley

Joshua Brenden Kennedy

Melanie Emmise Key X

Baylee Kimbel #

A'Naja Danielle King

Logan James King

Remington William Knapp

Jonathan Curtis Knight

Katelyn Lacy #

Miranda Laiche #

Keith Tyrone Landry Jr.

Faye Alysabeth Langhart

Savannah Kay Languirand

Shawn Michael Languirand

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Emma Rachel LeBlanc X

Adam James LeClercq

Michael Thomas Lessard

Braylan D'Albert Lewis

Matthew Russell Lienemann

Devin James Lockhart

Sophie Helene Mangus X

Alysia Fay Mann

Jace Michael Martello

Jade Nicole Martello

Katie Raie Martin

Tammy Leigh Martin

Cody Camile Matherne

Peyton James Matherne X

Trevor Matherne

Derek Lee Mayeaux

Mayeax Lee Mayeaux

Chloe McDaniel

Hayden Richard McKenzie

Gabrielle Elise McMasters X

Mason Lane McMorris X

Emily Elizabeth McNemar

Drego Fox Meade

Bailey Renee Meaux X

Jasmin Mecklenburg

Aubree Nicole Melancon X

Samantha Ann Melchior

Kylie Faye Meliet X

Peyton Allan Melson

Hayden Merritt

Alyssa Marie Metz X

Brecken James-Patrick Meyer

Lauren Renee Meyers

Joshua Ty Miller

Kameron Lane Miller

Victrell Tremias Mims

Devin Bruce Mitchell

Jaylen Mitchell

Broderick Darrell Montgomery X

Brianna Marie Moore #

Madison Marie Morales

Amelia Anne Moran

Steven Moreno

Morgananne Lopez Morgan #

McKinley Nicole Morris

Blake George Morse

Landon Timothy Mulkey

Madison Mullins

Spencer D Murray

Destiny Grace Myers

Jovun Antwum Myles

Shane Robert Naquin Jr.

Nathan Neale

Londyn Jewel Nerio

Sydney Raine Nester X

Jadyn Alyssa Nicholson X

Seth Alex Noble

Selena Marie Nodine

Erin Mackenzie Norton

Maddison Kenzie Oakes X

Ian Nicholas Olson

Aliyah Therese Ordoyne

Raven Madison Orso X

Katelynn Elizabeth Ousley-Kirby

Dreux Kelly Palmer

Gabrielle Michelle Palmer

Ramie Katherine Palmer #

Taylor James Palmer

Destiny Nicole Parker

Wesley Patton

Christopher Lee Pearson

Gerald Jyron William Pearson

Lauren Elizabeth Pelas

Anthony Robert Pereira

Dakota Austin Philpot #

Tiarra Pierce

Jaylon Pitts

David Antonio Ponce

Jordan Micah Pool X

Olivia Michelle Porter #

Cameron Pounders

Cameron Pounders

Haleigh Pourciau X

Imani Renae Preston

Colby Matthew Prettelt

Brenden Kade Prouty

Brenden Kade Prouty

Jose Ivan Quintana

Riley Parker Rabun

Benjamin Louis Ramezanloo

Brooklynn Korrin Ray

Blake Preston Reams

Logan Keith-Joseph Reardon

Christian Reese

Ryan Reine X

Maverick Cole Resner #

Peyton L. Richard X

Robert Richard

Eloura Delon Riewerts X

Payton Blaine Riley #

Isabella C. Robeaux #

Dalton Mitchell Roberson

Kyleigh Robertson #

Nia Elise Robinson

Jansson Jesus Rodriguez-Cruz

Joshua Dakota Roquemore #

Blake Allen Ross

Sarah Elizabeth Ross

Jason Landon Rossin

Jason Landon Rossin

Ricky Lynn Rossin III

Abby Jane Rossnagel X

Sydney Jewel Roy X

Stephen Joseph Ruckman III

James Maxwell Rutherford

Skylar Victoria Sanchez X

Kaylyn Nicole Sanders

Landon Scott Sanders

Corban Louis Saucier X

Ayanna Micheal Scott X

Matthew Paul Segura

Sydni Payton Seighman X

Ashley Elizabeth Shaffett

Timothy Francis Sheehan Jr.

Savannah Jade Shelton #

Mia Mikell Sibley

Savannah Marie Simoneaux

Alicia Nicole Slaughter

Bailey Annette Smith

Kyndall Grace Smith X

Parker James Smith

Victoria Ryley Smith

Mackenzie Clair Spangler X

Joshua Caleb Spitzer #

Gabriel Tristen Stafford #

Christopher Alan Steele

Alyssa Marie Stewart X

Destiney Dezarae Street

Tylor Russell Strother

Aron Francis Gab Ballester Tapalla X

Hannah Grace Tate

Lane Michael Taylor

Taylor Paige Thibodeaux

Brian Keith Thomas

J'Niya Tikeria Thomas

T'Niya Jikeria Thomas

Alayjah Jernae Thompson

Jason Eric Thompson #

Rodrick Lamont Thompson Jr.

Marianne Cecile Thoms

Nicool Alejandra Tintaya-Lavado

Kaelyn Aurora Torres X

Darron Preston Townley

Allison Ranee Tucker X

Jasper Ivorian Turner

Kylee Elizabeth Vautrot X

Elizabeth Eugenia Verneuille

Timothy Lee Verrette

Rayant Lucas Vilorio

McKenzie Marie Wadsworth #

Lillian Grace Waguespack X

Mackenzie Grace Walker #

Heidi Elizabeth Wallace

Kassie Marie Wascom

Kostin Lee Wascom

Mia Cherie Wascom

Madeline Elizabeth Watson X

Tanner Cole Watson

Hannah Elisabeth Weir X

David Glenn Welch

Matthew Tyler Wesley

Finley James Westmoreland X

Kobe Kentrell Wheeler X

Madelynn Marie White

Aaliyah Fae' Wilkinson

Caden Wayne Wilkinson

Kelsey Ann Wilkinson

Keri Lee Wilkinson #

Jaden Marquis Williams

Jamel Lovell Williams

Joe Louis Williams III

Peyton Matthew Williams

Alexander Gabriel Wills

Falon Faith Wilson

Garret Reece Wilson

Zionne Eliza Wilson

Haleigh Rae Windstein #

Kameron Duane Woods

Kameron Duane Woods

Krista Zeko

Madison Alexis Ziegler #

Zach Cade Zimm

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