Denham Springs High School's graduation ceremony was at 3 p.m., Sunday, May 19, 2019, at Southeastern Louisiana University.

* Summa Cum Laude 3.75 or above

# Magna Cum Laude 3.5 - 3.749

Jackson Connor Acord *

Cherilyn Aguilar

Alexandra Elizabeth Albin *

Caitlin Rose Albin *

Olivia Elizabeth Aldridge

Olivia Grace Alexander *

Brant Anthony Alleman

Nicolas Joel Allemond

Gabreann Jane Alonzo

Destiny Elizabeth Alvarado

Alexis Nicole Archer

Samuel Benjamin Arita Flores

Leah Renee Arnold *

Cailey Marie Aucoin

De'Jah Ariyon Augustine

Landon Jarred Averett

Carley Brianne Babineau #

Max Ambrose Bacon

Michael Joseph Badeaux

Kurstin Jacklyn Bailey

MaKenzie Elizabeth Baker

Caleb Augustus Baker

Savannah Caprice Ballard

Micah Jamon Banks

Klaire Nicole Bannister

Paiton Elizabeth Bassett #

Rodsheed Le'Bryan Beard #

Jonathan Michael Beasley *

Jordyn Paige Bedwell

McCoy Vincent Berthelot

Alexis Brianne Blount *

Alyssa Leigh-Ann Bolton

Cameron Lane Bond #

Hunter Blaise Bond #

Cora Lucille Bonewitz #

Bryn Jacob Bordelon

Cameron Anne Boucher

Adrianne Mechelle Boudreaux *

Abigail Marie Bourgoyne *

Kaitlyn Paige Boutwell *

Seth Addison Bowden *

Lauryn Ashley Bowman *

Caden Davis Bowman

Zachary Ladner Braswell *

Seth Andrew Bridges

Michael Jude Brignac

Mikkah Rese Brooks

Justin Lane Brose *

Tyler Austin Brose

Landon Wade Brou #

Max Alan Brown *

Haley Lynn Brown *

Russell Alexander Brown *

Alana Lynn Brown

Madilynn Renee Bulot *

Erick James Burgess

Jess Austin Burroughs *

Colin Andrew Button #

Ian Kelly Calhoun

Victoria Bryann Callegan

David Harold Cambre *

Bryce Wayne Cargle

Aaron Michael Carl

Nicholas Patrick Carlton

Benjamin Russ Carmena

Kathryn Marie Carroll *

Madelyn Montana Carter

Hogan McDaniel Carter

Tyren Renard Carter

Lindsey Leigh Case #

Colby Aaron Cash

Bethany Hannah Castille *

Johnnie Blaz Chambers

Jaime Luis Chavez

Katie Marie Chemin *

Bailey Taylor Chiquet *

Anna Ryan Clark *

Mayson Dwayne Clark

Jer'Nique Lashay Clark

Blair Madeline Clary *

Jaicee Lynn Cochennic

Audriana Marie Coleman

Anthony Vincent Combetta

Micah Ashton Conley

Randa Ryli Conn #

Rylen Reece Conn

Myangel Shanea Cooper

Brendan Lee Copeland

Nathaniel Edward Cox

Michael Henry Craig #

Katherine Cruz Bojorquez

Alexis Jade Cummings

Antonia Brooke Danna #

Wilson Joseph Danos *

Riley Madison Darbonne *

Dylan James Dauzat

Zachary Taylor Davis

Gracie Alyse Day

Jace Taylor Day

Arisbeth De La Mora *

Phoebe Renee Dean *

Matthew Joseph Delaney #

D'Mya Jhaune Delpit

Callie Elizabeth DeRanger #

Chase Ashton Deschamp

Julia Elizabeth Desmarais *

Dean Marlon Diaz

Daniel Lee Disedare

Hayden Michael Distefano *

Hunter Joseph Distefano

Lauren Nicole Dodds *

Trevor Austin Domiano

Delilah Jade Dorroh

TiJwana Na'shell Dorsey

Mika Paige Dossett

Cade Joseph Doughty

Haley Tyelise Douglas

Gene Joseph Downs

Kaleb Le'Roy Drummer

Carson Renee Duet *

Paul Fisher Duvic

Joseph Logan Ebarb

William Johnson Egan *

Colby Lawrence Eisenberg *

Braylon O'Brian Elerby

Alexander Christopher Elliott

Sean Patrick Elsea

Austin Daylan Erve

Tyler Layne Evans #

Kassidy Brooke Evans

Jason Michael Evans

Aubrey Michele Fairess *

Jared Kyle Fairess

Koby Dax Faries

Charles Vance Fauver *

Bethany Faith Ferguson

Kathryn Lee Ferrell #

Joelle Sabrina Fierro

Mariah Day Fillingame *

Alexis Nicole Fitzgerald

Bradford Scott Fitzpatrick #

Hannah Marie Flowers

Blair Delaney Fontenot *

Nathaniel Saul Fontenot

Jessica Ann Frazier *

Caleb Michael Freyder *

Kailey Elizabeth Freyder

Lukas Warren Frick *

Macie Shea Fruge' *

David Warren Frye

Matthew Shawn Fuentes #

Skyler Madison Garberich *

Kainon Rayne Gaspard

Gavin David Gauthier

Molly Madeline Glenn *

Joshua Earl Glover

Daniel Alexander Goerges

Emma Mae Granier *

Megan Elise Graphia *

Tracy Elizabeth Gravois *

Trista Deneé Green

Lillia Simone Rose Griffin

Baylee Renee' Griffin

Nevaeh Ayrin Grimes

Alexandra Isabella Guerrero

Jayden Avery Guidry

Kayleigh Marie Guitrau

Joel Travis Haggenmacher

Regan Lenee Hampton #

Roshell Renea Hampton

Macie Nicole Hand *

Colbi Blair Harper #

Mikayla Cecile Harrell

David Nesta Harris

Sadie Armelle Harris

Tre'anna Marie Harris

William Stehle Harris

Aundrea Lyneé Harrison

Jackson Robert Hart

Kennedi Ashlyn Head

Sharon Avery Hebert *

Taiah Michell Hebert

A' Mya Mo' Zelle Heggins *

Brianna Diane Heil #

Courtland Andrew Helton

Hayden Lee Helton

Damon Paul Herod

Codie Leigh Hicks *

Devon Paul Higginbotham

Tristan Alexander Hines

Brock Dwayne Hingle

Amber Leigh Hodges

Mary Alexis Hofler #

Michael Andre Hofler

Jacob Preston Holladay

Emily Rose Hollis

Christina Michelle Hollowell

Jade Kimani Holmes

Taylor Patrick Hood

Alexius La'Neiria Danielle Horne

Hunter Lee Howard

Hadiyah Kali Howard

Richard Lance Hudnall

Breanna Taylor Huffman

Alexis Nicole Hughes

Cassidy Renee Hughes

Paige Nicole Hull

Declan Mitchell Humphreys

Kendra Denae Hunstock

Jesse Lindsey Hunt

Zachariah Abraham Jaffar

Andrew Michael Jagot

Carley Elizabeth Jarman *

Alexcia Loren Jeffress *

Gillian Marie Jenkins

Ashlynn Marie Jerome *

Mason Dean Jobe

Mason Blake Jochim #

Katherine Suzann Johns *

Evan Daniel Johnson

Brandon James Johnson

James Van Johnson

Lavar Pareize Johnson

Kayler Dean Johnson

Colin Lee Johnson

Kace Michael Jones #

Dawson Barry Jones

Desiree Daire Jones

John Michael Juban #

Alysia Roshawn Keller

Logan Nicholas Kent

Kevin Brabham Kidd *

Jilyan Ann King *

Kaitlyn Mallory King #

Seth Carnell Klicker

Emily Nicole Knight *

Jessica Rhay Knight

Christian Lee Knox

Brandon Michael Kohn

Alexis Lenora Kuehn *

Christopher Aleksander Kupershtein

Drake James Laborde #

Joshua Paul Lachney *

Bryan Noe Lagos

Morgan Delanie Lambert

Israel Landaverde

Douglas Edgar Landry

Cullen Parker Landry

Kaylee Ann Landry

Peyton Elizabeth Langlois

Sophie Kate LeBlanc *

Brennan Myles LeBlanc

Malib Ajamia Lee *

Taylor Jordan Leigh

Bradley Joseph Lentz

Dylan Matthew Levy

Jordan Lee Licciardi

Summer Ann Lindsay

Brycen Cole Longley

Alexander Aguayo Lopez

Reyes David Lopez

Jordyn Alexis Louque

Carlea Nicole Loustalot *

Brandon Davis Lovett

Jacob Xavier Ly

Dawson Mitchell Lyday

Jackelyn Danielle Magana

Trevor Lee Magee

Zeus Keller Mahaffey #

Mason David Major

Nicholas Monroe Manchester *

Trinity Nicole Mankin

Peyton Ann Manotas #

Timothy Michael Marquess *

Caleb Thomas Martin *

Jared Paul Martin *

Perkins Scott Martin

Jakoby Dalvin Martin

Alyssa Nicole Martin

Matthew Paul Martin

Tyler Deshaun Mason

Victoria Grace Mayers *

Sydni Nicole Mayo *

Elizabeth A McAnally

Jase Benard McDonald *

Sydney Renee McDonald

Richard Zane McDonough

Courtlyn Qiao Lin McFearin *

Cade Patrick McGraw

Jared Alexander McIntosh

Rebecca Anne McKisson #

Destiny Nicole McLin *

Ricardo Ismael Mercado

Madison Quinn Meyers *

Scott Cason Meyers *

Xavier Keron Miles

Alyssa Nicole Millard *

Tatyanna Amaya Miller *

Sam Wesley Miller *

Logan Alexander Miller

James Nicholas Mills *

Payton Michelle Milton *

Paige Elizabeth Milton *

Rayne Renee Minor #

Breanna Marie Mire #

William Blaze Montanez

John Joseph Mooney #

Jasmine Marie Mooney

Sara Alexis Morgan

Madisynn Rielah Moss *

Summer Michelle Moyer

Harley Renae Mull

Gracie Denise Mullins

Treveon Kei'drell Muse

Deanne Elise Nason

Taylor Ann Navarre *

Eric Duc Nguyen

Marcus Owens O'Brien

Devin Lewis Olinde

Kenneth Wayne Oliver

Callie Elizabeth O'Neal *

Olivia Margaret O'Neal

Jose Angel Ortega

Zackary Lyle Ory

Cristian Alejandro Osorio-Garces

Tristan Cole Oudit

Jessica Ozuna #

Jose' Ozuna

Austin Douglas Palmintier

Natalie Jane-Major Parker *

Nicholas Adam Parker

Stewart James Peeler *

Courtney Renee Pellegrin *

Kayla Marie Perault *

Claire Rebecca Perkins *

Todd Everett Phillips

Bella Grace Pierce

Carl Mitchell Pierce

Quintyrica Renasha Pierre *

Cory Joseph Polito

Hannah Grace Pratka

Blake Aaron Prejean

Shelby Lynn Prest

Joshua Tyler Preston

Elizabecca Marie Quimby

Esteban Quirino-Hernandez #

Emily Joy Raiford

Kaitlyn Marie Reeves #

Gabriel Brian Rice

Reese Hayden Richard *

Adriana Nicole Richardson

Chandler Devall Richardson

Candace Alexandra Rickett *

Kaylyn Makenzie Riley *

Michael Rivera

Luis Alberto Rivera

Karime Kristal Rivera-Flores

Demonté Jarae Robair

Carolann Nicole Robbins

Edward Phoenix Roberts

Taylor Christerrlyn Robertson

Jala Nikia Robinson

Thomas Trevon Robinson

Hannah Elizabeth Rodrigue *

Lizzie Damaris Rodriguez Pineda

Antonio Enrique Rogers

Elmer Alexander Romero *

Ronald Alexander Ronci

Cade Garrett Ross

Collin Luc Ross-Reynolds #

Joseph Scot Rozas

Chase Michael Rushlow

Abigail Hope Russell *

Koree Maree Ryan

Jannely Salmeron

Blake Joseph Sampay

Brandon Michael Sanders

Ann-Victoria Satcher *

Morgan Elizabeth Sceroler *

Mary Katherine Schexnayder #

Caroline Elise Schiltz *

Austin Cole Scott *

Nakira Angelique Scott #

Trinity Joi Scott

Victoria Lynn Seeger *

Hannah Elizabeth Severio #

Haylee Marie Shepherd

Emma Claire Shores *

Allison Leigh Shupe #

Gavin Patrick Simoneaux #

Natalie Ann Sisk

Rosemarie Elaine Skillman #

Jack Edward Sledge

Dustin Cole Slocum

Luke Dalton Smith #

Avery Lane Smith #

Bronson Duane Smith

Trinity Seth Smith

Catlyn Virginia Smith

Brandon Dale Smith

Carson Joseph Snead

Hannah Marie Sorrell

Jenifer Damaris Soto Guevara *

Nikyla Roche' Spikes

Janie Diane Stafford

Blaine Ryan Starns

Natalie Kay Stewart *

Bailey Nicole Stewart #

Trinity Faith Stokes #

Graceyn Denise Stratton #

Keirstyn Nickole Straw

Destiny D'Shay Strong

Cade Morrison Summers

Jared Russell Suprun *

Emily Kate Sutton *

Hannah Samir Tanib #

Kelsey Machelle Tanner

Julliana Rae Tate

Haley Ann Tate

Jonathan Scott Taylor *

Dang Hai Thai

Taylor Elizabeth Tharpe

Julien Isaac Thibeaux

Bre'Lynn Paige Thibeaux

Ashton Wayne Thomas

Brynnon Alex Thompson

Quindreka D'Avondra Tilley

Alexis Marie Toler *

Sydney Katherine Tubbs

Dawson Reed Tullos #

Skilar Mason Tumey

Ronald Cole Turk

Collin Harding Turner *

Keylin Umanzor

Edwin Uriostegui

Noa Catherine Vallejo *

Talaishea Charla Vallien

Samuel Gordon Van Oss

Elizabeth Varela

Haylee Elizabeth Varnell

Aracely Nohemi Vazquez

Elizabeth Ann Verrett *

Brian Hoang Vu

Isaiah Vincent Walker *

Tyler Dewayne Washington

Caroline Grace Watson *

Peyton Elizabeth Watson *

Justin Lynn Watts

Jordan Allen Watts

Myles Andrew Whisenhunt

Briana Alexis White

Samuel Louis White

Charles Wade Whitfield

Meg St. Clair Williams *

Madison Elaine Williams *

Ashley Amanda Williams #

Chloe Madison Williams

Darrell Devin Williams

Domanika Darnell Williams

Nicole Larie Willis

Taylor Moore Wilson #

Leon Wilson

Kayla Rochelle Wilson

Cassadi Olivia Wimbish #

Madeline Grace Winter *

Logan Patrick Wolkart

Madison Renee Wolverton

Tyler James Wood

De'Larrius Tre'Veze Woods

Jordan Elizabeth Wroblewski *

Cindy Yang

Caleb Jacove Young

Joshua Regel Zganjar *

Tristen Ayla Zier #

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