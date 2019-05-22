Denham Springs High School's graduation ceremony was at 3 p.m., Sunday, May 19, 2019, at Southeastern Louisiana University.
* Summa Cum Laude 3.75 or above
# Magna Cum Laude 3.5 - 3.749
Jackson Connor Acord *
Cherilyn Aguilar
Alexandra Elizabeth Albin *
Caitlin Rose Albin *
Olivia Elizabeth Aldridge
Olivia Grace Alexander *
Brant Anthony Alleman
Nicolas Joel Allemond
Gabreann Jane Alonzo
Destiny Elizabeth Alvarado
Alexis Nicole Archer
Samuel Benjamin Arita Flores
Leah Renee Arnold *
Cailey Marie Aucoin
De'Jah Ariyon Augustine
Landon Jarred Averett
Carley Brianne Babineau #
Max Ambrose Bacon
Michael Joseph Badeaux
Kurstin Jacklyn Bailey
MaKenzie Elizabeth Baker
Caleb Augustus Baker
Savannah Caprice Ballard
Micah Jamon Banks
Klaire Nicole Bannister
Paiton Elizabeth Bassett #
Rodsheed Le'Bryan Beard #
Jonathan Michael Beasley *
Jordyn Paige Bedwell
McCoy Vincent Berthelot
Alexis Brianne Blount *
Alyssa Leigh-Ann Bolton
Cameron Lane Bond #
Hunter Blaise Bond #
Cora Lucille Bonewitz #
Bryn Jacob Bordelon
Cameron Anne Boucher
Adrianne Mechelle Boudreaux *
Abigail Marie Bourgoyne *
Kaitlyn Paige Boutwell *
Seth Addison Bowden *
Lauryn Ashley Bowman *
Caden Davis Bowman
Zachary Ladner Braswell *
Seth Andrew Bridges
Michael Jude Brignac
Mikkah Rese Brooks
Justin Lane Brose *
Tyler Austin Brose
Landon Wade Brou #
Max Alan Brown *
Haley Lynn Brown *
Russell Alexander Brown *
Alana Lynn Brown
Madilynn Renee Bulot *
Erick James Burgess
Jess Austin Burroughs *
Colin Andrew Button #
Ian Kelly Calhoun
Victoria Bryann Callegan
David Harold Cambre *
Bryce Wayne Cargle
Aaron Michael Carl
Nicholas Patrick Carlton
Benjamin Russ Carmena
Kathryn Marie Carroll *
Madelyn Montana Carter
Hogan McDaniel Carter
Tyren Renard Carter
Lindsey Leigh Case #
Colby Aaron Cash
Bethany Hannah Castille *
Johnnie Blaz Chambers
Jaime Luis Chavez
Katie Marie Chemin *
Bailey Taylor Chiquet *
Anna Ryan Clark *
Mayson Dwayne Clark
Jer'Nique Lashay Clark
Blair Madeline Clary *
Jaicee Lynn Cochennic
Audriana Marie Coleman
Anthony Vincent Combetta
Micah Ashton Conley
Randa Ryli Conn #
Rylen Reece Conn
Myangel Shanea Cooper
Brendan Lee Copeland
Nathaniel Edward Cox
Michael Henry Craig #
Katherine Cruz Bojorquez
Alexis Jade Cummings
Antonia Brooke Danna #
Wilson Joseph Danos *
Riley Madison Darbonne *
Dylan James Dauzat
Zachary Taylor Davis
Gracie Alyse Day
Jace Taylor Day
Arisbeth De La Mora *
Phoebe Renee Dean *
Matthew Joseph Delaney #
D'Mya Jhaune Delpit
Callie Elizabeth DeRanger #
Chase Ashton Deschamp
Julia Elizabeth Desmarais *
Dean Marlon Diaz
Daniel Lee Disedare
Hayden Michael Distefano *
Hunter Joseph Distefano
Lauren Nicole Dodds *
Trevor Austin Domiano
Delilah Jade Dorroh
TiJwana Na'shell Dorsey
Mika Paige Dossett
Cade Joseph Doughty
Haley Tyelise Douglas
Gene Joseph Downs
Kaleb Le'Roy Drummer
Carson Renee Duet *
Paul Fisher Duvic
Joseph Logan Ebarb
William Johnson Egan *
Colby Lawrence Eisenberg *
Braylon O'Brian Elerby
Alexander Christopher Elliott
Sean Patrick Elsea
Austin Daylan Erve
Tyler Layne Evans #
Kassidy Brooke Evans
Jason Michael Evans
Aubrey Michele Fairess *
Jared Kyle Fairess
Koby Dax Faries
Charles Vance Fauver *
Bethany Faith Ferguson
Kathryn Lee Ferrell #
Joelle Sabrina Fierro
Mariah Day Fillingame *
Alexis Nicole Fitzgerald
Bradford Scott Fitzpatrick #
Hannah Marie Flowers
Blair Delaney Fontenot *
Nathaniel Saul Fontenot
Jessica Ann Frazier *
Caleb Michael Freyder *
Kailey Elizabeth Freyder
Lukas Warren Frick *
Macie Shea Fruge' *
David Warren Frye
Matthew Shawn Fuentes #
Skyler Madison Garberich *
Kainon Rayne Gaspard
Gavin David Gauthier
Molly Madeline Glenn *
Joshua Earl Glover
Daniel Alexander Goerges
Emma Mae Granier *
Megan Elise Graphia *
Tracy Elizabeth Gravois *
Trista Deneé Green
Lillia Simone Rose Griffin
Baylee Renee' Griffin
Nevaeh Ayrin Grimes
Alexandra Isabella Guerrero
Jayden Avery Guidry
Kayleigh Marie Guitrau
Joel Travis Haggenmacher
Regan Lenee Hampton #
Roshell Renea Hampton
Macie Nicole Hand *
Colbi Blair Harper #
Mikayla Cecile Harrell
David Nesta Harris
Sadie Armelle Harris
Tre'anna Marie Harris
William Stehle Harris
Aundrea Lyneé Harrison
Jackson Robert Hart
Kennedi Ashlyn Head
Sharon Avery Hebert *
Taiah Michell Hebert
A' Mya Mo' Zelle Heggins *
Brianna Diane Heil #
Courtland Andrew Helton
Hayden Lee Helton
Damon Paul Herod
Codie Leigh Hicks *
Devon Paul Higginbotham
Tristan Alexander Hines
Brock Dwayne Hingle
Amber Leigh Hodges
Mary Alexis Hofler #
Michael Andre Hofler
Jacob Preston Holladay
Emily Rose Hollis
Christina Michelle Hollowell
Jade Kimani Holmes
Taylor Patrick Hood
Alexius La'Neiria Danielle Horne
Hunter Lee Howard
Hadiyah Kali Howard
Richard Lance Hudnall
Breanna Taylor Huffman
Alexis Nicole Hughes
Cassidy Renee Hughes
Paige Nicole Hull
Declan Mitchell Humphreys
Kendra Denae Hunstock
Jesse Lindsey Hunt
Zachariah Abraham Jaffar
Andrew Michael Jagot
Carley Elizabeth Jarman *
Alexcia Loren Jeffress *
Gillian Marie Jenkins
Ashlynn Marie Jerome *
Mason Dean Jobe
Mason Blake Jochim #
Katherine Suzann Johns *
Evan Daniel Johnson
Brandon James Johnson
James Van Johnson
Lavar Pareize Johnson
Kayler Dean Johnson
Colin Lee Johnson
Kace Michael Jones #
Dawson Barry Jones
Desiree Daire Jones
John Michael Juban #
Alysia Roshawn Keller
Logan Nicholas Kent
Kevin Brabham Kidd *
Jilyan Ann King *
Kaitlyn Mallory King #
Seth Carnell Klicker
Emily Nicole Knight *
Jessica Rhay Knight
Christian Lee Knox
Brandon Michael Kohn
Alexis Lenora Kuehn *
Christopher Aleksander Kupershtein
Drake James Laborde #
Joshua Paul Lachney *
Bryan Noe Lagos
Morgan Delanie Lambert
Israel Landaverde
Douglas Edgar Landry
Cullen Parker Landry
Kaylee Ann Landry
Peyton Elizabeth Langlois
Sophie Kate LeBlanc *
Brennan Myles LeBlanc
Malib Ajamia Lee *
Taylor Jordan Leigh
Bradley Joseph Lentz
Dylan Matthew Levy
Jordan Lee Licciardi
Summer Ann Lindsay
Brycen Cole Longley
Alexander Aguayo Lopez
Reyes David Lopez
Jordyn Alexis Louque
Carlea Nicole Loustalot *
Brandon Davis Lovett
Jacob Xavier Ly
Dawson Mitchell Lyday
Jackelyn Danielle Magana
Trevor Lee Magee
Zeus Keller Mahaffey #
Mason David Major
Nicholas Monroe Manchester *
Trinity Nicole Mankin
Peyton Ann Manotas #
Timothy Michael Marquess *
Caleb Thomas Martin *
Jared Paul Martin *
Perkins Scott Martin
Jakoby Dalvin Martin
Alyssa Nicole Martin
Matthew Paul Martin
Tyler Deshaun Mason
Victoria Grace Mayers *
Sydni Nicole Mayo *
Elizabeth A McAnally
Jase Benard McDonald *
Sydney Renee McDonald
Richard Zane McDonough
Courtlyn Qiao Lin McFearin *
Cade Patrick McGraw
Jared Alexander McIntosh
Rebecca Anne McKisson #
Destiny Nicole McLin *
Ricardo Ismael Mercado
Madison Quinn Meyers *
Scott Cason Meyers *
Xavier Keron Miles
Alyssa Nicole Millard *
Tatyanna Amaya Miller *
Sam Wesley Miller *
Logan Alexander Miller
James Nicholas Mills *
Payton Michelle Milton *
Paige Elizabeth Milton *
Rayne Renee Minor #
Breanna Marie Mire #
William Blaze Montanez
John Joseph Mooney #
Jasmine Marie Mooney
Sara Alexis Morgan
Madisynn Rielah Moss *
Summer Michelle Moyer
Harley Renae Mull
Gracie Denise Mullins
Treveon Kei'drell Muse
Deanne Elise Nason
Taylor Ann Navarre *
Eric Duc Nguyen
Marcus Owens O'Brien
Devin Lewis Olinde
Kenneth Wayne Oliver
Callie Elizabeth O'Neal *
Olivia Margaret O'Neal
Jose Angel Ortega
Zackary Lyle Ory
Cristian Alejandro Osorio-Garces
Tristan Cole Oudit
Jessica Ozuna #
Jose' Ozuna
Austin Douglas Palmintier
Natalie Jane-Major Parker *
Nicholas Adam Parker
Stewart James Peeler *
Courtney Renee Pellegrin *
Kayla Marie Perault *
Claire Rebecca Perkins *
Todd Everett Phillips
Bella Grace Pierce
Carl Mitchell Pierce
Quintyrica Renasha Pierre *
Cory Joseph Polito
Hannah Grace Pratka
Blake Aaron Prejean
Shelby Lynn Prest
Joshua Tyler Preston
Elizabecca Marie Quimby
Esteban Quirino-Hernandez #
Emily Joy Raiford
Kaitlyn Marie Reeves #
Gabriel Brian Rice
Reese Hayden Richard *
Adriana Nicole Richardson
Chandler Devall Richardson
Candace Alexandra Rickett *
Kaylyn Makenzie Riley *
Michael Rivera
Luis Alberto Rivera
Karime Kristal Rivera-Flores
Demonté Jarae Robair
Carolann Nicole Robbins
Edward Phoenix Roberts
Taylor Christerrlyn Robertson
Jala Nikia Robinson
Thomas Trevon Robinson
Hannah Elizabeth Rodrigue *
Lizzie Damaris Rodriguez Pineda
Antonio Enrique Rogers
Elmer Alexander Romero *
Ronald Alexander Ronci
Cade Garrett Ross
Collin Luc Ross-Reynolds #
Joseph Scot Rozas
Chase Michael Rushlow
Abigail Hope Russell *
Koree Maree Ryan
Jannely Salmeron
Blake Joseph Sampay
Brandon Michael Sanders
Ann-Victoria Satcher *
Morgan Elizabeth Sceroler *
Mary Katherine Schexnayder #
Caroline Elise Schiltz *
Austin Cole Scott *
Nakira Angelique Scott #
Trinity Joi Scott
Victoria Lynn Seeger *
Hannah Elizabeth Severio #
Haylee Marie Shepherd
Emma Claire Shores *
Allison Leigh Shupe #
Gavin Patrick Simoneaux #
Natalie Ann Sisk
Rosemarie Elaine Skillman #
Jack Edward Sledge
Dustin Cole Slocum
Luke Dalton Smith #
Avery Lane Smith #
Bronson Duane Smith
Trinity Seth Smith
Catlyn Virginia Smith
Brandon Dale Smith
Carson Joseph Snead
Hannah Marie Sorrell
Jenifer Damaris Soto Guevara *
Nikyla Roche' Spikes
Janie Diane Stafford
Blaine Ryan Starns
Natalie Kay Stewart *
Bailey Nicole Stewart #
Trinity Faith Stokes #
Graceyn Denise Stratton #
Keirstyn Nickole Straw
Destiny D'Shay Strong
Cade Morrison Summers
Jared Russell Suprun *
Emily Kate Sutton *
Hannah Samir Tanib #
Kelsey Machelle Tanner
Julliana Rae Tate
Haley Ann Tate
Jonathan Scott Taylor *
Dang Hai Thai
Taylor Elizabeth Tharpe
Julien Isaac Thibeaux
Bre'Lynn Paige Thibeaux
Ashton Wayne Thomas
Brynnon Alex Thompson
Quindreka D'Avondra Tilley
Alexis Marie Toler *
Sydney Katherine Tubbs
Dawson Reed Tullos #
Skilar Mason Tumey
Ronald Cole Turk
Collin Harding Turner *
Keylin Umanzor
Edwin Uriostegui
Noa Catherine Vallejo *
Talaishea Charla Vallien
Samuel Gordon Van Oss
Elizabeth Varela
Haylee Elizabeth Varnell
Aracely Nohemi Vazquez
Elizabeth Ann Verrett *
Brian Hoang Vu
Isaiah Vincent Walker *
Tyler Dewayne Washington
Caroline Grace Watson *
Peyton Elizabeth Watson *
Justin Lynn Watts
Jordan Allen Watts
Myles Andrew Whisenhunt
Briana Alexis White
Samuel Louis White
Charles Wade Whitfield
Meg St. Clair Williams *
Madison Elaine Williams *
Ashley Amanda Williams #
Chloe Madison Williams
Darrell Devin Williams
Domanika Darnell Williams
Nicole Larie Willis
Taylor Moore Wilson #
Leon Wilson
Kayla Rochelle Wilson
Cassadi Olivia Wimbish #
Madeline Grace Winter *
Logan Patrick Wolkart
Madison Renee Wolverton
Tyler James Wood
De'Larrius Tre'Veze Woods
Jordan Elizabeth Wroblewski *
Cindy Yang
Caleb Jacove Young
Joshua Regel Zganjar *
Tristen Ayla Zier #