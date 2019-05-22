Live Oak High's graduation was at 7 p.m., Wednesday, May 15, 2019, at Southeastern Louisiana University.
* Summa Cum Laude 3.75 or above
# Magna Cum Laude 3.5 - 3.749
Jackson Reid Albin *
Anina Jade Ali
Brianna Nicole Allen
Taron Blake Mikeal Allen
Luis Alejandro Almonte-Pimentel
Jazmine Nikole Armwood *
Jace Paul Artieta
Jade Nicole Ashford #
Brayden Ryan Averett
Sergio Avila
Sydney Elizabeth Ayala
Claire Elise Aydell *
Katelyn Noelle Baker *
Cameron Reed Ballard
Chelley Sue Bauer *
Spencer LeVince Bayonne
Spenser LeBryan Bayonne
Matilee Linn Beatty
Blake Ryan Beeson
Corbyn Blair Belgard
Kayla Marie Berard *
Olivia Jewel Betz *
Devon Michael Bickham
Olivia Joy Blanchard *
Lexie Grace Blough *
Angelle Alaina Bondi
Jacob Lane Bordelon
Cullen Blake Boudreaux
Austin Michael Bozeman #
Drew Madison Branum #
Logan Alexis Brashear
Nicholas Case Broderick *
Amandah Leigh Brown *
Amon Joseph Brown
Corinne Miranda Brown
Kalin Alexis Brown
Patrick Avery Brown
Jayson Douglas Buchanan
Wyatt Logan Buckhalter
Nicholas Joseph Budde *
Amanda Lea Bueche #
Alayshia Janae' Burks
Rylie Ann Butler *
Colby Lee Byers
Kylee Elizabeth Cain *
Cade Riley Canepa *
Alicia Anne Carlos
Darrion Drake Carroll
Alexander Bryce Chaney *
Jeremy Haynes Chapman
Mason Matthew Chapple
Emily Ann Chavez
Mary Jane Brianna Chitwood
Brent Tyler Chouccoli
Bailey Grace Cline *
Garrett Keith Cole
Lofflin Delaney Coley
Caleb De Lee Collins #
Teonia Dominique Collis
Hunter Derst Cook
Thomas Samuel Corkern
Jacob Hunter Corona
John Lane Courtney
Kaitlyn Renee Couvillion *
Halen James Cox *
Fiona Arabella Craig
Summer Clare Crawford
Natalyn Elizabeth Crotwell
Rebekah Kimberly Cummings *
Landyn Grace Curtis *
Noah Thomas Curtis *
Wesley Scott Daigle
Kailey Rena Daigre *
Amber Elizabeth Daniels *
Amber Ciara Davis #
Jamie Leigh Davis *
Emily Kate Davison *
Kayla Marie Dearman *
Cade Michael Delafosse
Taylor Raeann Deville *
Cameron Glynn Dickerson *
Summer Leigh Didier *
Jacob Kross Doiron *
Ignacio Dominguez Jr.
Kenna Rene' Dorsey
Aiyana Simone Duhon
Olivia Faith Duhon
Olivia Marie Duhon *
Jason Lynn Duncan Jr. *
Kamryn Layne Duncan *
Mason Randall Dupuy
Christian Reshun Dyson
Caleb Addison Edelmann
Alexis Denise Edwards *
Lauren Tate Efferson
Quian Liberty Ely
Mikayla Deshea Erwin
Lisa Brianna Etheridge *
Ethan Jon Falcon
Carson Leigh Felder #
Gaten Kane Fletcher
Kaley Ann Fontenot *
Sydney Marie Forbes *
Nicole Taylor Ford
Kaitlyn Joy Foster
Samantha Reneé France
Kari Nicol Fritter
Christian Michael Fritz *
Baylee Nicole Fuentes *
Baileigh Reneé Futch *
Autumn Reneé Gafford *
Camryn Layne Gerage #
Joshua Ethan Germany
Matthew Brent Germany #
Hans Erik Suhr Gold
Rayanna Marie Gonzalez
Brooklyn Marie Grace #
Brooke Alexandra Green
Kody Michael Guidry *
Cameron Payge Guillory
Kaitlyn Elizabeth Hall *
Madison Elizabeth Harrouch #
John Arthur Harvey
Trevor Cole Harvey
Katelyn Marie Heaton
Bayley Christopher Michael Hebert
Korben Bradshaw Hebert
Joseph Anthony Heck
William Brian Heine
Evan Paul Hiestand #
Payton Elizabeth High
Daylon Elizabeth Holder *
Jason Glen Holloway *
Grace Annabelle Hooper #
Haleigh Elizabeth Hooper
Seth Forrest Hooper
Kaylyn Marie Hudnall
Collin Everett Hutchinson
Lane Garrett Hutchinson
Jacey Lynn Jacobsen *
Ive Lynn Jacobson *
Patrick Joseph Jarreau
Noah Jacob Jeffers *
Lauren Tyann Jenkins
Tanner Michael Jenkins
Ellis Edward Johnson IV
Derrick Ethan Johnson
Harmony Ran'Dasha Johnson
Peyton Christopher Johnson
Halle Marie Jones *
Morgan Taylor Jones *
Noah Brice Judge
Patrick Allen Keen
Nicholas Cade Keller
Skylar McKenzie Kelley #
Dawson Lane Kennard *
Matthew Brennan Kiger *
Kaylyn Darlene Kimball
Earl Willis King III
Kaitlyn Alexus King
Tyler James King *
Bailey Marie Knox #
Zachary Christopher Koon *
Savannah Paige Koonce
Caleb Manasseh Kuhlmann
Eric Carey Lacy
Savannah Elisabeth Dannielle Landreneaux *
Trenton Paul Leggett
Brett Nikole Leiva *
Deven Cade Leonard
Aubrie Faith Lewis
Sydni Nicole Lewis
Ryan James Lindsey *
Noah Michael Louviere
Jacob Daniel Loveland *
Noah David Loveland *
Jonathan Robert Mackey
Katlyn Faith Magee
Nicholas William Magee *
Nicole Taylor Marchand
Cody Nicholas Marino *
Cody Nathaniel Marter
Buckley James Martin
Collin Carl Martin *
Devan Lewis Martin *
Sara Anne Martin *
Tanner Duffield Martin #
Taylor Duffield Martin
Allissa Michelle Matherne
Lauren Nicole Matherne #
Sarah Jessica Matherne #
Michael Anthony Matranga
Joseph John Tyler Matte
Levi Christian May
McKenzie Quinn Mayeux *
Ryan David McCoy *
Jasmine Alexis McDade
Ashlynn Yvonne McFadden *
Tyshea Renee McGee *
Emily Faith McKay *
Gage Boyd McKey
Skylar Noelle Mckinney *
Alyssa Gail McLin
Tyler Chase McMurray
Martha Esperanza Medina
Haley Marie Miley
Jake Bryson Miller
Kayla Renee Miller #
Jaden Rayne Milton *
Lexie Payge Milton #
Paiton Grace Mitchell *
Joshua Randall Moak
Maggie Lynn Morris #
Jade Elise Moseley *
Alexis Hailey Mumphrey
Kobe Michael Naquin
Shelby Lynn Nettles
William Garrett Newton #
Brittney Diane Nichols *
Aji Oumie Njie *
Savannah Grace Noble *
Chloe' Anderson Nolan *
Madison Rian Nowell
Anna Grace O'Neal
Kelcie Leigh Overheim *
Salvador Joseph Palermo III *
Alyssa Michele Parkin *
Katherine Elizabeth Partin
MaKayla Marie Patterson #
Kaylea Bea Pendarvis
Zyriah Sadé Pink
Jared Christian Plaisance #
Ryan James Ponthieu
Jordan Nicole Porter *
Briana Lyn Powell
Lane Daniel Prejean
Callie Morgan Prestridge *
Elizabeth Ann Primeaux #
Cassie Lynn Pritchard *
Rachel Karen Pritchard #
Blake Anthony Quave
Brookelynn Elaine Rainey
Genesis Karla Ramirez
Abigail Grace Ramos #
Bradley Carl Reed *
Aleeice Irene Reider
Adelle Reneé Reynerson
Grant Alexander Richardson *
Marisa Jule Rickard *
Lourianna Seleen Rios
Noah Adam Rittell
Courtney Ruth Rivett
Katelynn Anne Roberson
Harold Ray Robinson III *
Blake Anthony Robinson #
Jakob Howard Rogas #
Travis Griffin Rogers #
Stephen Michael Rounds
Julien Kelly Ruff
Brailyn Saige Russo *
Patrick Sundara Salmon
Judson Zachary Sandifer *
Ethan Michael Scarbrough
Logan John Schesser
Blake Matthew Schubert *
Anthony Afshin Shaidaee *
Clarence Dewayne Sheffield Jr.
Katelyn Renee Smith *
William Patrick Smith
Bailey Allen Spillman
Mason Riley Stephens #
Kylie Marie Stringer *
Kennedi Elyse Stroncheck
Reagan Ann Sunde #
Luke Dustin Taylor *
Gage Michael Thibodaux
Justin Kyle Thomas
Cara Elizabeth Threeton
Katelyn Jeanette Todd
Troy James Truax
Cody Eugene Tucker
Brayden Daniel Vallot *
Logan Ryan Vecellio
Spencer Case Verret *
Schyler Renee Vicknair
Bobby Allen Vicory
Sarah Lee-Ann Vielee
Devin Duane Walker *
Morgan Ryan Walker #
Brandon Keith Watson Jr. *
John Kaycee Wells
Grant Bradley Whiddon
Gaige Ian Wilcoxson
Nola Ann Wildey
Eric Matthew Williams II
Abigail Jayne Williams
Gabriel Wayne Williams
Wynter Alexandra Willis
Braeden Cade Wilson
Marleigh Claire Woodcock
Sydney Skye Worthington
Edmond Joseph Young
Suet Ching Melaney Zheng *