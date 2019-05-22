Live Oak High's graduation was at 7 p.m., Wednesday, May 15, 2019, at Southeastern Louisiana University.

* Summa Cum Laude 3.75 or above

# Magna Cum Laude 3.5 - 3.749

Jackson Reid Albin *

Anina Jade Ali

Brianna Nicole Allen

Taron Blake Mikeal Allen

Luis Alejandro Almonte-Pimentel

Jazmine Nikole Armwood *

Jace Paul Artieta

Jade Nicole Ashford #

Brayden Ryan Averett

Sergio Avila

Sydney Elizabeth Ayala

Claire Elise Aydell *

Katelyn Noelle Baker *

Cameron Reed Ballard

Chelley Sue Bauer *

Spencer LeVince Bayonne

Spenser LeBryan Bayonne

Matilee Linn Beatty

Blake Ryan Beeson

Corbyn Blair Belgard

Kayla Marie Berard *

Olivia Jewel Betz *

Devon Michael Bickham

Olivia Joy Blanchard *

Lexie Grace Blough *

Angelle Alaina Bondi

Jacob Lane Bordelon

Cullen Blake Boudreaux

Austin Michael Bozeman #

Drew Madison Branum #

Logan Alexis Brashear

Nicholas Case Broderick *

Amandah Leigh Brown *

Amon Joseph Brown

Corinne Miranda Brown

Kalin Alexis Brown

Patrick Avery Brown

Jayson Douglas Buchanan

Wyatt Logan Buckhalter

Nicholas Joseph Budde *

Amanda Lea Bueche #

Alayshia Janae' Burks

Rylie Ann Butler *

Colby Lee Byers

Kylee Elizabeth Cain *

Cade Riley Canepa *

Alicia Anne Carlos

Darrion Drake Carroll

Alexander Bryce Chaney *

Jeremy Haynes Chapman

Mason Matthew Chapple

Emily Ann Chavez

Mary Jane Brianna Chitwood

Brent Tyler Chouccoli

Bailey Grace Cline *

Garrett Keith Cole

Lofflin Delaney Coley

Caleb De Lee Collins #

Teonia Dominique Collis

Hunter Derst Cook

Thomas Samuel Corkern

Jacob Hunter Corona

John Lane Courtney

Kaitlyn Renee Couvillion *

Halen James Cox *

Fiona Arabella Craig

Summer Clare Crawford

Natalyn Elizabeth Crotwell

Rebekah Kimberly Cummings *

Landyn Grace Curtis *

Noah Thomas Curtis *

Wesley Scott Daigle

Kailey Rena Daigre *

Amber Elizabeth Daniels *

Amber Ciara Davis #

Jamie Leigh Davis *

Emily Kate Davison *

Kayla Marie Dearman *

Cade Michael Delafosse

Taylor Raeann Deville *

Cameron Glynn Dickerson *

Summer Leigh Didier *

Jacob Kross Doiron *

Ignacio Dominguez Jr.

Kenna Rene' Dorsey

Aiyana Simone Duhon

Olivia Faith Duhon

Olivia Marie Duhon *

Jason Lynn Duncan Jr. *

Kamryn Layne Duncan *

Mason Randall Dupuy

Christian Reshun Dyson

Caleb Addison Edelmann

Alexis Denise Edwards *

Lauren Tate Efferson

Quian Liberty Ely

Mikayla Deshea Erwin

Lisa Brianna Etheridge *

Ethan Jon Falcon

Carson Leigh Felder #

Gaten Kane Fletcher

Kaley Ann Fontenot *

Sydney Marie Forbes *

Nicole Taylor Ford

Kaitlyn Joy Foster

Samantha Reneé France

Kari Nicol Fritter

Christian Michael Fritz *

Baylee Nicole Fuentes *

Baileigh Reneé Futch *

Autumn Reneé Gafford *

Camryn Layne Gerage #

Joshua Ethan Germany

Matthew Brent Germany #

Hans Erik Suhr Gold

Rayanna Marie Gonzalez

Brooklyn Marie Grace #

Brooke Alexandra Green

Kody Michael Guidry *

Cameron Payge Guillory

Kaitlyn Elizabeth Hall *

Madison Elizabeth Harrouch #

John Arthur Harvey

Trevor Cole Harvey

Katelyn Marie Heaton

Bayley Christopher Michael Hebert

Korben Bradshaw Hebert

Joseph Anthony Heck

William Brian Heine

Evan Paul Hiestand #

Payton Elizabeth High

Daylon Elizabeth Holder *

Jason Glen Holloway *

Grace Annabelle Hooper #

Haleigh Elizabeth Hooper

Seth Forrest Hooper

Kaylyn Marie Hudnall

Collin Everett Hutchinson

Lane Garrett Hutchinson

Jacey Lynn Jacobsen *

Ive Lynn Jacobson *

Patrick Joseph Jarreau

Noah Jacob Jeffers *

Lauren Tyann Jenkins

Tanner Michael Jenkins

Ellis Edward Johnson IV

Derrick Ethan Johnson

Harmony Ran'Dasha Johnson

Peyton Christopher Johnson

Halle Marie Jones *

Morgan Taylor Jones *

Noah Brice Judge

Patrick Allen Keen

Nicholas Cade Keller

Skylar McKenzie Kelley #

Dawson Lane Kennard *

Matthew Brennan Kiger *

Kaylyn Darlene Kimball

Earl Willis King III

Kaitlyn Alexus King

Tyler James King *

Bailey Marie Knox #

Zachary Christopher Koon *

Savannah Paige Koonce

Caleb Manasseh Kuhlmann

Eric Carey Lacy

Savannah Elisabeth Dannielle Landreneaux *

Trenton Paul Leggett

Brett Nikole Leiva *

Deven Cade Leonard

Aubrie Faith Lewis

Sydni Nicole Lewis

Ryan James Lindsey *

Noah Michael Louviere

Jacob Daniel Loveland *

Noah David Loveland *

Jonathan Robert Mackey

Katlyn Faith Magee

Nicholas William Magee *

Nicole Taylor Marchand

Cody Nicholas Marino *

Cody Nathaniel Marter

Buckley James Martin

Collin Carl Martin *

Devan Lewis Martin *

Sara Anne Martin *

Tanner Duffield Martin #

Taylor Duffield Martin

Allissa Michelle Matherne

Lauren Nicole Matherne #

Sarah Jessica Matherne #

Michael Anthony Matranga

Joseph John Tyler Matte

Levi Christian May

McKenzie Quinn Mayeux *

Ryan David McCoy *

Jasmine Alexis McDade

Ashlynn Yvonne McFadden *

Tyshea Renee McGee *

Emily Faith McKay *

Gage Boyd McKey

Skylar Noelle Mckinney *

Alyssa Gail McLin

Tyler Chase McMurray

Martha Esperanza Medina

Haley Marie Miley

Jake Bryson Miller

Kayla Renee Miller #

Jaden Rayne Milton *

Lexie Payge Milton #

Paiton Grace Mitchell *

Joshua Randall Moak

Maggie Lynn Morris #

Jade Elise Moseley *

Alexis Hailey Mumphrey

Kobe Michael Naquin

Shelby Lynn Nettles

William Garrett Newton #

Brittney Diane Nichols *

Aji Oumie Njie *

Savannah Grace Noble *

Chloe' Anderson Nolan *

Madison Rian Nowell

Anna Grace O'Neal

Kelcie Leigh Overheim *

Salvador Joseph Palermo III *

Alyssa Michele Parkin *

Katherine Elizabeth Partin

MaKayla Marie Patterson #

Kaylea Bea Pendarvis

Zyriah Sadé Pink

Jared Christian Plaisance #

Ryan James Ponthieu

Jordan Nicole Porter *

Briana Lyn Powell

Lane Daniel Prejean

Callie Morgan Prestridge *

Elizabeth Ann Primeaux #

Cassie Lynn Pritchard *

Rachel Karen Pritchard #

Blake Anthony Quave

Brookelynn Elaine Rainey

Genesis Karla Ramirez

Abigail Grace Ramos #

Bradley Carl Reed *

Aleeice Irene Reider

Adelle Reneé Reynerson

Grant Alexander Richardson *

Marisa Jule Rickard *

Lourianna Seleen Rios

Noah Adam Rittell

Courtney Ruth Rivett

Katelynn Anne Roberson

Harold Ray Robinson III *

Blake Anthony Robinson #

Jakob Howard Rogas #

Travis Griffin Rogers #

Stephen Michael Rounds

Julien Kelly Ruff

Brailyn Saige Russo *

Patrick Sundara Salmon

Judson Zachary Sandifer *

Ethan Michael Scarbrough

Logan John Schesser

Blake Matthew Schubert *

Anthony Afshin Shaidaee *

Clarence Dewayne Sheffield Jr.

Katelyn Renee Smith *

William Patrick Smith

Bailey Allen Spillman

Mason Riley Stephens #

Kylie Marie Stringer *

Kennedi Elyse Stroncheck

Reagan Ann Sunde #

Luke Dustin Taylor *

Gage Michael Thibodaux

Justin Kyle Thomas

Cara Elizabeth Threeton

Katelyn Jeanette Todd

Troy James Truax

Cody Eugene Tucker

Brayden Daniel Vallot *

Logan Ryan Vecellio

Spencer Case Verret *

Schyler Renee Vicknair

Bobby Allen Vicory

Sarah Lee-Ann Vielee

Devin Duane Walker *

Morgan Ryan Walker #

Brandon Keith Watson Jr. *

John Kaycee Wells

Grant Bradley Whiddon

Gaige Ian Wilcoxson

Nola Ann Wildey

Eric Matthew Williams II

Abigail Jayne Williams

Gabriel Wayne Williams

Wynter Alexandra Willis

Braeden Cade Wilson

Marleigh Claire Woodcock

Sydney Skye Worthington

Edmond Joseph Young

Suet Ching Melaney Zheng *

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