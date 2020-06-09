Live Oak High School's Class of 2020 will graduate at 8 p.m. June 23 at the Live Oak High School Stadium.

The class includes:

Samuel Lee Aldy

Zoe Renae Ali *

Shelby Lynn Allain

Leslie Paulina Argueta-Muñoz

Dayne Logan Armstrong

Ivanna Joyce Ash #

Gavin Patrick Avery *

Savannah Claire Babin #

Colby John Badeaux

Ethan Bryce Ballard

Kara Louise Barbier *

Jude Thomas Barker *

Kaitlyn Nicole Barnett

Cayden Marshall Barr

Hudson Michael Barrett

Braylon Wedge Barthe

Katelynn Jean Barton

Brooklyn Skye Batchelor

Trystin Edward Beier

Shana Lynn Bell #

Alaina Marie Bennett *

Angelle DeShea Bergeron *

Haley Nicole Bordelon *

Ayana Marie Boudreaux #

Julia Alane Boulton *

Dalton Lionel Bourque

Kevin Ray Bowen

Tyler Bradley Braun

Noah Michael Breaux

Victoria Gabrielle Breaux

Jacob Douglas Bresee *

Joseph Kyle Brewer

Isabelle Stephan Bryant

Jackson Macdonald Bryant #

Zane Edward Bryant

Thomas Alexander Buchmann

Katherine Kay Buford

Charles Jacob Burchfield

Victoria Shane Burr #

Mary Grace Byers *

Dylan Patrick Calhoun *

Benjamin Edmond Calmes *

Seth Lee Cannon

DeArron Jermaine Capling

Rebekah Lynette Carr #

Cole James Carter

Lara Grace Cartwright

Haley Morgan Case

Royce Earl Cash *

Victoria Grace Cedotal *

Jordan Caleb Chenevert *

Falon Paige Clark

Nancy Jane Cockerham

Jacob Steven Colombo #

Austin Carter Cook #

William B. Corie

Abigail Jena' Courville

Mackenzie Ann Covington

Michael Gage Cowart *

Gabriel Earl Cox *

Lane Michael Craig

Colburn Harvey Crenshaw *

Gregory Gage Dampier

Brooke Leslie Daniel *

Gage Nicholas Dawsey *

Hannah Mae Dawson

Jenna Marie Dees

Trevor Paul Diaz #

Colin Christopher Dickerson *

Dylan Reese Dinecola

Makenzie Nicole Duplessis *

Tristan Cade Dupuy

Jamie Brooke Elenbaas *

Heith Joseph Emrick

Devin John-Acklin Estabrook

Molly Maize Fann #

Ray Alexander Fann #

Jacob Dean Favre *

Camryn Nicole Felton

Dijone' Arielle Flowers

Matthew Ethan Floyd

Sadie Ann Forbes *

Destinee Latrice Ford

James Richard Ford

Sophia Elaine Foster

Samuel Cole Frazier *

Clayton Tanner Freneaux

Summer Michelle Fugler

Jack Mackenzie Gauthier #

Katelyn Rose Gauthier

Tyler Richard Genre

Parker Joseph Giering *

Dalana Danielle Gill *

Michael Jake Goutreaux

Dylan Christopher Green *

Alaina Danielle Griffin *

Michael Shane Guillot

Jami Maria Gwyn *

Hanah Alyce' Hamilton

Savannah Lynn Harvey

Ke-Irrian Shaquele Hawkins

Meagan Reneé Hayes

Lauren Nichole Hedglin *

Joshua James Heffley

Joseph Michael Henderson

Angela Marie Herrera Carlo

Kylie Beth Hidalgo Neal *

Carter Blake Higginbotham #

Clayton Joseph Hill *

Elizabeth Marie Hilton *

Austin Joseph Himel

Hayden Michael Hodges

Aidan Kyle Hodges #

Alexander Joseph Honore

Valerie Kaye Hooge

Byrah Sha'Cole Hopkins

Piper Ridglea Horne *

Jacob David Houpy *

Rachel Elizabeth Hubbard *

Drew Benjamin Hubert #

Faith Madelyn Hughes

Spencer Allen Hutchinson

Kayleigh Diane James

Jacob Seth Johnson

Karson Lloyd Jones

Madelyn Alexis Jones

Lance Joseph Jumonville

Brady Cole Justis

Alayna Nicole Karras #

Gabriel Peyton Kimble

Lathan Bradley Kimble

Mckenzie Grace Kimbrell

Randall Paul Kirk Jr

Erik William Kloepfer

Camile Joseph Knaps *

Kade David Lane

Ashlynn Marie Lassard #

Henry Geter Lawrence II

Madeline Kay Leaphart *

Kaleb Quentin LeClercq #

Madison Dawn Lee

Jaela Amari Lee

Jalen Iverson Lee

Henry Thomas Lefeaux

Gabriel Lee Lejeune

William David Lemoine

Timothy Preston Leonnig

Leslie Abigail Lively *

Hagen Charles Long

Maggie Frances Long

Patricia Abigail Long

Brayden Larue Lott

Meghan Elizabeth Lott *

Sethe Elijaah Ludlam #

Logan Charles Lyons *

Leilah Ann Mahiai-Torres *

Molly Marissa Malarcher *

Jack Emilio Manchego

Landry Michael Mansur

Colby Waid Martin

Jacqueline Martinez

Lamon Derrell Matherne

Chloe Elizabeth Maurello

Destiny Nicole May

Madeline Alexis Mayfield *

Peyton Elizabeth McCalla *

Nathan Hadley McClendon

Jimmie Bret McCoy #

Kyle Patrick McDaniel

Kaleigh Shea McKenzie #

Christian Michael Meade

Brianna La'shae Medearis

Cameron Albert Meier

Connor Andrew Meier #

William Charles Mercer

Payton Alexis Miller

Kylie Nicole Milligan *

Ariana Elise Milner *

Kaysie Audrey Mire

Alanna Louise Moffatt #

Delaney Ruth Moore

Payton Clay Moran

James Lee Moreau III #

Angelie Haven Morel

Micah David Morphet

Marcella Elena Moseley

Georgia Nicole Moseley *

Jacob Scott Moskau #

Nathan Rafael Muralles *

Mikayla Renee Nijoka #

Megan Alise Norris #

Ainsley Paige Nunneley *

Trennon Lee O'Quin

Isabella Joliegh Ordes *

Chloe Donyel Ordes

Haley Nicole Owens

Amber Ne'Cole Pace

Lily Laurachel Parker *

Paige Marie Parker *

Dakota Michael Parnell

Matthew Reed Parrish #

Madison Camille Patin *

Alexa Eryn Payne *

Saleah Tamar Payne

Angel Alexa Penny

Madison Jewell Peoples

Cassady Marie Perkins *

Austin Michael Peters

Starlyn Mae Pickett *

Lawrence Pierre Jr.

Ahmad Dominque Pink

Amar Dajan Pink

Tia Marie Plant

Joshlynn Nicole Price

Kalie Mae Primes #

Peyton Don Pruitt *

Cody James Quebodeaux

Kayleigh Elaine Ramirez

Brooke Nicole Ransome *

Darian De'Untre Ricard

Bailey Gabrielle Richardson

Mallorie Alexis Robertson *

Madison Claire Rogers

Rhett Thomas Rosevear *

Ryan David Rounds

Emily Grace Rushing *

Hannah Elizabeth Ryan

Adante Eugene Sails

Ryan Michael Schaefer

Jillian Lane Schenk #

Sebastian Christopher Scruggs

Skylar Shane Shaffett *

Benjamin Lee Sickels *

Benjamin Titus Sleeth

Byron Byrtrell Smith

James Michael Solar

Wyatt Douglas Spring *

Kyleigh Fay Spring *

Jase David Stafford *

Christopher Michael Steele Jr.

Haley Marie Stevens #

Brennan Wade Stokes *

Emogene Mali Stringer *

Madison Taylor Swearingen *

Ethan David Taber

Macie Scott Talbert *

Julianna Rose Talbot *

Bethani Lynn Taylor *

Connor Mark Taylor

Kaitlyn Leanne Teal

Ivy Alexis Terrell *

Sidney Rayne Thibodeaux *

Cooper Milton Tholborn

Julie Ann Thompson #

Devyn James Thornton

Kaitlyn Elizabeth Till

Savannah Mikae Tillman

Gabriele Monik Troxclair *

Gabriel Paul Varnado *

Halle DeLee Varnado *

Chloe Elizabeth Vaughn

Ashton Wesley Veitch

Kayley Jo Walker #

Kaitlyn Elise Waller *

Abigail Sarah Wang *

Olivia Grace Warr *

Fiona Ann Warren *

Garret Earl Watson

Logan Michael Webb

Brooke Abigail Weber #

Abigail Grace Whitam *

Aislinn Elizabeth White #

Dylan Michael White

Dylan Lane Wilks

Sarah Makenzie Williams *

Emily Marie Williams

Dylan Gabe Williams

John Charles Williams

Mark Joseph Williams

Brandon Shelby Williamson

Kynzi Mechelle Willis

Sadie Marie Wright

Kayleigh Danielle Wroten

Tori Janay Zachary *

Tyler Anthony Zeringue *

* — Summa cum laude 3.75 or above

# — Magna cum laude 3.5 — 3.749

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