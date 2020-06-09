Live Oak High School's Class of 2020 will graduate at 8 p.m. June 23 at the Live Oak High School Stadium.
The class includes:
Samuel Lee Aldy
Zoe Renae Ali *
Shelby Lynn Allain
Leslie Paulina Argueta-Muñoz
Dayne Logan Armstrong
Ivanna Joyce Ash #
Gavin Patrick Avery *
Savannah Claire Babin #
Colby John Badeaux
Ethan Bryce Ballard
Kara Louise Barbier *
Jude Thomas Barker *
Kaitlyn Nicole Barnett
Cayden Marshall Barr
Hudson Michael Barrett
Braylon Wedge Barthe
Katelynn Jean Barton
Brooklyn Skye Batchelor
Trystin Edward Beier
Shana Lynn Bell #
Alaina Marie Bennett *
Angelle DeShea Bergeron *
Haley Nicole Bordelon *
Ayana Marie Boudreaux #
Julia Alane Boulton *
Dalton Lionel Bourque
Kevin Ray Bowen
Tyler Bradley Braun
Noah Michael Breaux
Victoria Gabrielle Breaux
Jacob Douglas Bresee *
Joseph Kyle Brewer
Isabelle Stephan Bryant
Jackson Macdonald Bryant #
Zane Edward Bryant
Thomas Alexander Buchmann
Katherine Kay Buford
Charles Jacob Burchfield
Victoria Shane Burr #
Mary Grace Byers *
Dylan Patrick Calhoun *
Benjamin Edmond Calmes *
Seth Lee Cannon
DeArron Jermaine Capling
Rebekah Lynette Carr #
Cole James Carter
Lara Grace Cartwright
Haley Morgan Case
Royce Earl Cash *
Victoria Grace Cedotal *
Jordan Caleb Chenevert *
Falon Paige Clark
Nancy Jane Cockerham
Jacob Steven Colombo #
Austin Carter Cook #
William B. Corie
Abigail Jena' Courville
Mackenzie Ann Covington
Michael Gage Cowart *
Gabriel Earl Cox *
Lane Michael Craig
Colburn Harvey Crenshaw *
Gregory Gage Dampier
Brooke Leslie Daniel *
Gage Nicholas Dawsey *
Hannah Mae Dawson
Jenna Marie Dees
Trevor Paul Diaz #
Colin Christopher Dickerson *
Dylan Reese Dinecola
Makenzie Nicole Duplessis *
Tristan Cade Dupuy
Jamie Brooke Elenbaas *
Heith Joseph Emrick
Devin John-Acklin Estabrook
Molly Maize Fann #
Ray Alexander Fann #
Jacob Dean Favre *
Camryn Nicole Felton
Dijone' Arielle Flowers
Matthew Ethan Floyd
Sadie Ann Forbes *
Destinee Latrice Ford
James Richard Ford
Sophia Elaine Foster
Samuel Cole Frazier *
Clayton Tanner Freneaux
Summer Michelle Fugler
Jack Mackenzie Gauthier #
Katelyn Rose Gauthier
Tyler Richard Genre
Parker Joseph Giering *
Dalana Danielle Gill *
Michael Jake Goutreaux
Dylan Christopher Green *
Alaina Danielle Griffin *
Michael Shane Guillot
Jami Maria Gwyn *
Hanah Alyce' Hamilton
Savannah Lynn Harvey
Ke-Irrian Shaquele Hawkins
Meagan Reneé Hayes
Lauren Nichole Hedglin *
Joshua James Heffley
Joseph Michael Henderson
Angela Marie Herrera Carlo
Kylie Beth Hidalgo Neal *
Carter Blake Higginbotham #
Clayton Joseph Hill *
Elizabeth Marie Hilton *
Austin Joseph Himel
Hayden Michael Hodges
Aidan Kyle Hodges #
Alexander Joseph Honore
Valerie Kaye Hooge
Byrah Sha'Cole Hopkins
Piper Ridglea Horne *
Jacob David Houpy *
Rachel Elizabeth Hubbard *
Drew Benjamin Hubert #
Faith Madelyn Hughes
Spencer Allen Hutchinson
Kayleigh Diane James
Jacob Seth Johnson
Karson Lloyd Jones
Madelyn Alexis Jones
Lance Joseph Jumonville
Brady Cole Justis
Alayna Nicole Karras #
Gabriel Peyton Kimble
Lathan Bradley Kimble
Mckenzie Grace Kimbrell
Randall Paul Kirk Jr
Erik William Kloepfer
Camile Joseph Knaps *
Kade David Lane
Ashlynn Marie Lassard #
Henry Geter Lawrence II
Madeline Kay Leaphart *
Kaleb Quentin LeClercq #
Madison Dawn Lee
Jaela Amari Lee
Jalen Iverson Lee
Henry Thomas Lefeaux
Gabriel Lee Lejeune
William David Lemoine
Timothy Preston Leonnig
Leslie Abigail Lively *
Hagen Charles Long
Maggie Frances Long
Patricia Abigail Long
Brayden Larue Lott
Meghan Elizabeth Lott *
Sethe Elijaah Ludlam #
Logan Charles Lyons *
Leilah Ann Mahiai-Torres *
Molly Marissa Malarcher *
Jack Emilio Manchego
Landry Michael Mansur
Colby Waid Martin
Jacqueline Martinez
Lamon Derrell Matherne
Chloe Elizabeth Maurello
Destiny Nicole May
Madeline Alexis Mayfield *
Peyton Elizabeth McCalla *
Nathan Hadley McClendon
Jimmie Bret McCoy #
Kyle Patrick McDaniel
Kaleigh Shea McKenzie #
Christian Michael Meade
Brianna La'shae Medearis
Cameron Albert Meier
Connor Andrew Meier #
William Charles Mercer
Payton Alexis Miller
Kylie Nicole Milligan *
Ariana Elise Milner *
Kaysie Audrey Mire
Alanna Louise Moffatt #
Delaney Ruth Moore
Payton Clay Moran
James Lee Moreau III #
Angelie Haven Morel
Micah David Morphet
Marcella Elena Moseley
Georgia Nicole Moseley *
Jacob Scott Moskau #
Nathan Rafael Muralles *
Mikayla Renee Nijoka #
Megan Alise Norris #
Ainsley Paige Nunneley *
Trennon Lee O'Quin
Isabella Joliegh Ordes *
Chloe Donyel Ordes
Haley Nicole Owens
Amber Ne'Cole Pace
Lily Laurachel Parker *
Paige Marie Parker *
Dakota Michael Parnell
Matthew Reed Parrish #
Madison Camille Patin *
Alexa Eryn Payne *
Saleah Tamar Payne
Angel Alexa Penny
Madison Jewell Peoples
Cassady Marie Perkins *
Austin Michael Peters
Starlyn Mae Pickett *
Lawrence Pierre Jr.
Ahmad Dominque Pink
Amar Dajan Pink
Tia Marie Plant
Joshlynn Nicole Price
Kalie Mae Primes #
Peyton Don Pruitt *
Cody James Quebodeaux
Kayleigh Elaine Ramirez
Brooke Nicole Ransome *
Darian De'Untre Ricard
Bailey Gabrielle Richardson
Mallorie Alexis Robertson *
Madison Claire Rogers
Rhett Thomas Rosevear *
Ryan David Rounds
Emily Grace Rushing *
Hannah Elizabeth Ryan
Adante Eugene Sails
Ryan Michael Schaefer
Jillian Lane Schenk #
Sebastian Christopher Scruggs
Skylar Shane Shaffett *
Benjamin Lee Sickels *
Benjamin Titus Sleeth
Byron Byrtrell Smith
James Michael Solar
Wyatt Douglas Spring *
Kyleigh Fay Spring *
Jase David Stafford *
Christopher Michael Steele Jr.
Haley Marie Stevens #
Brennan Wade Stokes *
Emogene Mali Stringer *
Madison Taylor Swearingen *
Ethan David Taber
Macie Scott Talbert *
Julianna Rose Talbot *
Bethani Lynn Taylor *
Connor Mark Taylor
Kaitlyn Leanne Teal
Ivy Alexis Terrell *
Sidney Rayne Thibodeaux *
Cooper Milton Tholborn
Julie Ann Thompson #
Devyn James Thornton
Kaitlyn Elizabeth Till
Savannah Mikae Tillman
Gabriele Monik Troxclair *
Gabriel Paul Varnado *
Halle DeLee Varnado *
Chloe Elizabeth Vaughn
Ashton Wesley Veitch
Kayley Jo Walker #
Kaitlyn Elise Waller *
Abigail Sarah Wang *
Olivia Grace Warr *
Fiona Ann Warren *
Garret Earl Watson
Logan Michael Webb
Brooke Abigail Weber #
Abigail Grace Whitam *
Aislinn Elizabeth White #
Dylan Michael White
Dylan Lane Wilks
Sarah Makenzie Williams *
Emily Marie Williams
Dylan Gabe Williams
John Charles Williams
Mark Joseph Williams
Brandon Shelby Williamson
Kynzi Mechelle Willis
Sadie Marie Wright
Kayleigh Danielle Wroten
Tori Janay Zachary *
Tyler Anthony Zeringue *
* — Summa cum laude 3.75 or above
# — Magna cum laude 3.5 — 3.749