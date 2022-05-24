Live Oak High's Class of 2022 graduated at 7 p.m. Friday, May 20, at Southeastern Louisiana University.
# Summa Cum Laude 3.75 or above
* Magna Cum Laude 3.5 - 3.749
Graduates:
Skylar Lynn Achord
Austin Daniel Achord
Jenae Elizabeth Adams #
Dillon Thomas Ahlf #
Jeffrey Michael Alexander #
Savannah Marie Alford
Breanna Layne Allen #
Melanie Faith Allen
Gabriel Whitaker Allred
Jace Allen Anderson
Taysha Michelle Anderson
William Joseph Andrepont #
Garrett Lee Arbour
Dylan Jacob Armstrong #
Frederick Herman Baden
Gracie Ann Bailey #
Cole Ashley Bankston
Corey Wilson Barber
Annalyse Jewel Batte #
Edyn Lee Belgard #
Emily Brooklynn Beswetherick #
Kinsley Sage Blackwell #
Addison James Blackwell
Isabelle Rose Blair
Whitney Jean Blanchard
Owen Kent Bomar
Tyler Anthony Borne
Madison Ann Boudreaux #
Kenley Marie Boudreaux *
Caroline Ann Bouquet #
Nickolas Cayden Bourgault
Raiden Franklin Imina'Auao Bragg *
Alyssa Marie Branyon *
Emily Marie Brashier
Jessica Michele Braud #
Alexis Denise Brewer
Emma Grace Brooks #
Reid Michael Broussard
Trenton Ray Broussard
Kaylea Marie Broussard *
Trista Nicole Bryant *
Deriyelle Jon'te Buie
Hayden Robert Burns *
Brady Randall Butler
Travis Sharp Bynum
Laiken Jade Calmes
Mya Cate Calmes #
Callie Raye Canepa #
Harley Elizabeth Carrier
Reagan Olivia Carroll
Jacob Luger Cedotal *
Tyler Gavin Chaney #
Olivia Noel Chenier *
Renton Wade Childers
Connor Jacob Choate
Jesse Daniel Clark
James Gaige Clark
Abigail AnClaire Cobb #
Angelle Cahryn Coffey *
Jacob Neal Collins
Kirsten Jacqueline Conradi #
Claire Montana-Jade Conradi #
Airen Elaine Cooper
Ella Claire Cooper
Josie Lee Cooper *
Lucas Hasting Corona
Abigail Grace Couvillion *
Samuel Michael Crafton
Camryn Elise Culmone
Hunter Gaige Cupp
Dawson Michael Curtin
Nathan James Curtis *
Cameron Grace Cutrer #
Jacob Nathaniel Dale
Garrett Allen Davies
Christopher Stewart Davis
Noah Joseph Davison
Dawson Kammrynn Decker *
Cael Morgan Delafosse #
Jacob Rayne Delaughter #
Emma Elizabeth DeLee #
Dylan Peter Delvisco
Reigan Lei-Ane Devall
Brayden Cody Dewitt *
Tanner Cole Dewitt *
Emalea Brooke Dimaio
Luke Thomas Doiga
Joseph Kash Doiron *
Ashlin Gail Doyle
Braydon Scott Ducote
Jackson Alexander Earle #
Hunter Sage Edwards
Hayden Ray Enterkin
Amber Lynn Estay
Gavin Darrell Ferguson
Cody James Flurry #
Jordan Scott Foster
Bren Gregory Futch
Connor Wade Gardner #
Joshlyn Brittany Gauthier
Madisyn Marie Gautreau #
Andrew Paul Genre
Anna Grace Germany *
Brady Allen Gerstein
Cade Tylan Getwood
Aydon Nathaniel Giamanco
Kaleb Kai Gibson
Micah Bailey Gill
Avery Maclaine Gnann
Devan James Godwin
Tyler William Graves
Rebecca Lynn Gros #
Dylan Michael Guidroz
Christian Michael Hall #
Leah Rylee Harris #
Hudson James Hastings
Brady Ryan Hatcher
Hannah Mackenzie Hawes #
Meghan Elaine Hedglin #
Oscar Hayden Heine #
Steven Ray Henderson
Telviyonta LaTraviyen Henyard
Samantha G Hernandez
Ethan Boyt Heroman
Jacob Walter Hession
Evan Scott Higginbotham #
Stephen Richmond Hilton #
Drake Andon Hines
Lathan James Hirschey *
Alyssa Paige Holden #
Marissa Grace Holloway #
Olivia Lydet Hooge
Makayla Nicole Hooper
Brenden Marcelle Huey
Hailey Rene Hughes #
Ella Grace Hunter #
Rayden Alynn Ingram
Sydnie Camille Jack
Colin Richard Jeffcoat
Helaina Michelle Jenkins
Kearston Elise Johnson *
Patrick Wayne Johnson
Victoria Natalyn Johnson
Carson Neal Jones #
Chase Raymond Jones #
Tyler Jace Jordan
Lily Lorraine Joyce
Danyria Najell Junius
James Anthony Kastner III
Blakely Reyne Keith
Benjamin Cole Kelley
Tristan Gage Kerr
Benjamin Bailey Kimble #
Kayla Sophia Kimbrell
Colby Thomas Kitto *
Caden Philip Klee *
Hannah Mirhyn Kloepfer
Cooper Ryan Knaps
Landon Gregory Kramer
Morgan Rylee Kutej
Cassie Rae Lacy
Damon Kyle Landers
Katelyn Marie Landry
Luke Paul Landry #
Maxwell Elliott Latham #
Anna Leah Lawrence
Robert Michael Lawrence
McKinley Grace LeBlanc #
Kendal Rose LeBlanc #
Kyvan Dentrell Lee
Shaun Taylor Leiva
Taylor Mckenzie LeJeune
Michael R LeMay Jr
Rushing Arlin Lemoine
Caitlyn Claire Lemoine #
Taylor Joseph Lemoine
William Joseph Leonard
Lexus Eve Leos *
James Bowie Lindsay
Bailey Elizabeth Little
Kora Ann Llorente
Luke James Long #
Casey Michael Lovett
Sophia Angelle Lowe #
Andrew Randolph Lusby #
Matthew Nghia Ma #
Madison Nicole Ma #
Tiras Mesha Magee #
Jenna Katherine Magee #
Madelyn Grace Maghinay *
Sarah Grace Maranto
Selena Shiann Marcus
Benjamin Anthony Marino *
Shane Thomas Martin
Luke Weston Martin #
Karli Grace Maurello #
Sidney Shea Mayeux #
Mitchell Scott Mayfield #
Ryan Thomas McCarley Jr. *
Bryce William McClendon #
Collin Neal Mcclure #
Rachel Diane Mccoy #
Dayne Andrew McCrory
Colin Reid Mcdonald #
Kayleigh Jean McDonald
Mary Beth McGehee #
Devin Michael McLendon *
Madisyn Paige Mecca *
Brooklyn Michelle Meche
Layla Elizabeth Meng #
Jade Lee Methvin
Blake Andon Mitzimberg
Madeline Grace Mizell *
Summer Molloy
Truly Ella Moonshower
Paige Victoria Moran #
Adam Joseph Morgan
Macie Nikkole Munson
Leisa Ellie Munson *
Brody Allen Myers
Kaitlyn Ngoc Nhi Nguyen #
Carly Marie Gail Norwood
Darryl Alex Norwood
Mason Cade Odom #
Princess Gwendalyn Olaes #
Kyleigh Morgan Overheim #
Trenten Lee Parish
Peyton Jacob Parker #
Rylee Nicole Parnell *
Joseph Michael Partin
Aidan Wade Patterson *
Jackson Beck Pemberton #
Soloria Bonique Perkins
Elizabeth Lana Pertuis #
Brandon Kyle Peters
Patrick Miller Phillips
Christopher James Plant
Noah Keith Powers
Laney Denae Prescott *
Jacob Michael Prilleux
Zain Qureshi
Kacen Allen Ramirez
Kyle Clint Rankin
Landon William Ratcliff
Jaxen Joseph Ray
Tyler Rayford
Zane Anthony Reed *
Ally Nicole Reynerson
De'Laysia Irionne Ricard
Dystanie LaShawn Ricard #
Alyssa Katherine Richard
Kylen Matthew Richardson
Reuben John Rioux
Rebecca Leanne Roberts #
Mark Tanner Roberts
Braden Matthew Robinson *
William Perry Robinson III
Brady James Robison
Kailyn Blaire Rodgers #
Tom Ed Roe
Mya Julianne Rogers *
Nicholas Michael Rosenthal #
Dakota Dean Samples *
Andrew Robert Sampson #
Noah Jonathan Sanders
Abigail Marie Sanderson *
Sheilymar Santiago Lebron *
Aiden Nicholas Saunders *
Ty Garrett Schollian
Zachary James Schubert #
Francis Robert Scott Jr.
Caleb Joshua Seals
Kevin Shao #
Steven Jules William Shealy
Cameron Todd Sheffield
Chance West Shelby
Catherine Rose Sickels
Thomas Allen Sigman II #
Jessica Lynn Simmons *
Rylan Taylor Sing
Lynn Cole Slaby #
Tyler James Smiley
Colby Trent Smith #
Samuel James Smith *
Terrance Louis Snowden Jr
Chase Alexander Soday
Ally Maria Spinosa
Peyton Joseph Stafford #
Emily Elizabeth Stanfill
Ainsley Grace Stansbury
Lance Joseph Steagall
Lindsey May Steagall *
Camryn Grace Stephens #
Hanna Lyn Stout #
Hattie Jane Stringer #
Ryan Wallace Sullivan
Jeffrey Lee Swearingen
Ally Camille Taylor #
Hannah Blair Teal
Mallory Elizabeth Temple
Cory Paul Thibodaux
Kaylee Nicole Thibodaux *
Laura Jewell Todd #
Emily Starr Todd
Alex James Trahan
Bryce Anthony Tremblay
Delanie Grace Turner #
Ali Lauren Tyler
Kelsie Michelle Tyler
Addison Grace Vallot *
Alexis Grace Venable
William Connor Vickry
Dailynne Janise Voorhies
Laurin Dianne Walker
Peyton Alexander Waller
Alyssa Nichole Wascom #
Victoria Rose Watts #
Philip Drake Weller
Austin Martin Wellman
Bradley Kyle Whetstine
Jacob Hugh White
De'Mari Ke'Vah Whitley
Kendall Ethen Wilbanks
Tyler Thomas Wilkins *
Hannah Marie Wilkinson
Victoria Elizabeth Anne Williamson *
Breaudi Langston Wray
Brian Charles Wylie #
Cindy Yang #
Luke Collin Ydarraga
Kayla Galun Yeung
Caden Curtis Young
Kylie Grace Zeller #
Christian Bailey Zeringue