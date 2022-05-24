Live Oak High's Class of 2022 graduated at 7 p.m. Friday, May 20, at Southeastern Louisiana University. 

# Summa Cum Laude 3.75 or above

* Magna Cum Laude 3.5 - 3.749

Graduates:

Skylar Lynn Achord

Austin Daniel Achord

Jenae Elizabeth Adams #

Dillon Thomas Ahlf #

Jeffrey Michael Alexander #

Savannah Marie Alford

Breanna Layne Allen #

Melanie Faith Allen

Gabriel Whitaker Allred

Jace Allen Anderson

Taysha Michelle Anderson

William Joseph Andrepont #

Garrett Lee Arbour

Dylan Jacob Armstrong #

Frederick Herman Baden

Gracie Ann Bailey #

Cole Ashley Bankston

Corey Wilson Barber

Annalyse Jewel Batte #

Edyn Lee Belgard #

Emily Brooklynn Beswetherick #

Kinsley Sage Blackwell #

Addison James Blackwell

Isabelle Rose Blair

Whitney Jean Blanchard

Owen Kent Bomar

Tyler Anthony Borne

Madison Ann Boudreaux #

Kenley Marie Boudreaux *

Caroline Ann Bouquet #

Nickolas Cayden Bourgault

Raiden Franklin Imina'Auao Bragg *

Alyssa Marie Branyon *

Emily Marie Brashier

Jessica Michele Braud #

Alexis Denise Brewer

Emma Grace Brooks #

Reid Michael Broussard

Trenton Ray Broussard

Kaylea Marie Broussard *

Trista Nicole Bryant *

Deriyelle Jon'te Buie

Hayden Robert Burns *

Brady Randall Butler

Travis Sharp Bynum

Laiken Jade Calmes

Mya Cate Calmes #

Callie Raye Canepa #

Harley Elizabeth Carrier

Reagan Olivia Carroll

Jacob Luger Cedotal *

Tyler Gavin Chaney #

Olivia Noel Chenier *

Renton Wade Childers

Connor Jacob Choate

Jesse Daniel Clark

James Gaige Clark

Abigail AnClaire Cobb #

Angelle Cahryn Coffey *

Jacob Neal Collins

Kirsten Jacqueline Conradi #

Claire Montana-Jade Conradi #

Airen Elaine Cooper

Ella Claire Cooper

Josie Lee Cooper *

Lucas Hasting Corona

Abigail Grace Couvillion *

Samuel Michael Crafton

Camryn Elise Culmone

Hunter Gaige Cupp

Dawson Michael Curtin

Nathan James Curtis *

Cameron Grace Cutrer #

Jacob Nathaniel Dale

Garrett Allen Davies

Christopher Stewart Davis

Noah Joseph Davison

Dawson Kammrynn Decker *

Cael Morgan Delafosse #

Jacob Rayne Delaughter #

Emma Elizabeth DeLee #

Dylan Peter Delvisco

Reigan Lei-Ane Devall

Brayden Cody Dewitt *

Tanner Cole Dewitt *

Emalea Brooke Dimaio

Luke Thomas Doiga

Joseph Kash Doiron *

Ashlin Gail Doyle

Braydon Scott Ducote

Jackson Alexander Earle #

Hunter Sage Edwards

Hayden Ray Enterkin

Amber Lynn Estay

Gavin Darrell Ferguson

Cody James Flurry #

Jordan Scott Foster

Bren Gregory Futch

Connor Wade Gardner #

Joshlyn Brittany Gauthier

Madisyn Marie Gautreau #

Andrew Paul Genre

Anna Grace Germany *

Brady Allen Gerstein

Cade Tylan Getwood

Aydon Nathaniel Giamanco

Kaleb Kai Gibson

Micah Bailey Gill

Avery Maclaine Gnann

Devan James Godwin

Tyler William Graves

Rebecca Lynn Gros #

Dylan Michael Guidroz

Christian Michael Hall #

Leah Rylee Harris #

Hudson James Hastings

Brady Ryan Hatcher

Hannah Mackenzie Hawes #

Meghan Elaine Hedglin #

Oscar Hayden Heine #

Steven Ray Henderson

Telviyonta LaTraviyen Henyard

Samantha G Hernandez

Ethan Boyt Heroman

Jacob Walter Hession

Evan Scott Higginbotham #

Stephen Richmond Hilton #

Drake Andon Hines

Lathan James Hirschey *

Alyssa Paige Holden #

Marissa Grace Holloway #

Olivia Lydet Hooge

Makayla Nicole Hooper

Brenden Marcelle Huey

Hailey Rene Hughes #

Ella Grace Hunter #

Rayden Alynn Ingram

Sydnie Camille Jack

Colin Richard Jeffcoat

Helaina Michelle Jenkins

Kearston Elise Johnson *

Patrick Wayne Johnson

Victoria Natalyn Johnson

Carson Neal Jones #

Chase Raymond Jones #

Tyler Jace Jordan

Lily Lorraine Joyce

Danyria Najell Junius

James Anthony Kastner III

Blakely Reyne Keith

Benjamin Cole Kelley

Tristan Gage Kerr

Benjamin Bailey Kimble #

Kayla Sophia Kimbrell

Colby Thomas Kitto *

Caden Philip Klee *

Hannah Mirhyn Kloepfer

Cooper Ryan Knaps

Landon Gregory Kramer

Morgan Rylee Kutej

Cassie Rae Lacy

Damon Kyle Landers

Katelyn Marie Landry

Luke Paul Landry #

Maxwell Elliott Latham #

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Anna Leah Lawrence

Robert Michael Lawrence

McKinley Grace LeBlanc #

Kendal Rose LeBlanc #

Kyvan Dentrell Lee

Shaun Taylor Leiva

Taylor Mckenzie LeJeune

Michael R LeMay Jr

Rushing Arlin Lemoine

Caitlyn Claire Lemoine #

Taylor Joseph Lemoine

William Joseph Leonard

Lexus Eve Leos *

James Bowie Lindsay

Bailey Elizabeth Little

Kora Ann Llorente

Luke James Long #

Casey Michael Lovett

Sophia Angelle Lowe #

Andrew Randolph Lusby #

Matthew Nghia Ma #

Madison Nicole Ma #

Tiras Mesha Magee #

Jenna Katherine Magee #

Madelyn Grace Maghinay *

Sarah Grace Maranto

Selena Shiann Marcus

Benjamin Anthony Marino *

Shane Thomas Martin

Luke Weston Martin #

Karli Grace Maurello #

Sidney Shea Mayeux #

Mitchell Scott Mayfield #

Ryan Thomas McCarley Jr. *

Bryce William McClendon #

Collin Neal Mcclure #

Rachel Diane Mccoy #

Dayne Andrew McCrory

Colin Reid Mcdonald #

Kayleigh Jean McDonald

Mary Beth McGehee #

Devin Michael McLendon *

Madisyn Paige Mecca *

Brooklyn Michelle Meche

Layla Elizabeth Meng #

Jade Lee Methvin

Blake Andon Mitzimberg

Madeline Grace Mizell *

Summer Molloy

Truly Ella Moonshower

Paige Victoria Moran #

Adam Joseph Morgan

Macie Nikkole Munson

Leisa Ellie Munson *

Brody Allen Myers

Kaitlyn Ngoc Nhi Nguyen #

Carly Marie Gail Norwood

Darryl Alex Norwood

Mason Cade Odom #

Princess Gwendalyn Olaes #

Kyleigh Morgan Overheim #

Trenten Lee Parish

Peyton Jacob Parker #

Rylee Nicole Parnell *

Joseph Michael Partin

Aidan Wade Patterson *

Jackson Beck Pemberton #

Soloria Bonique Perkins

Elizabeth Lana Pertuis #

Brandon Kyle Peters

Patrick Miller Phillips

Christopher James Plant

Noah Keith Powers

Laney Denae Prescott *

Jacob Michael Prilleux

Zain Qureshi

Kacen Allen Ramirez

Kyle Clint Rankin

Landon William Ratcliff

Jaxen Joseph Ray

Tyler Rayford

Zane Anthony Reed *

Ally Nicole Reynerson

De'Laysia Irionne Ricard

Dystanie LaShawn Ricard #

Alyssa Katherine Richard

Kylen Matthew Richardson

Reuben John Rioux

Rebecca Leanne Roberts #

Mark Tanner Roberts

Braden Matthew Robinson *

William Perry Robinson III

Brady James Robison

Kailyn Blaire Rodgers #

Tom Ed Roe

Mya Julianne Rogers *

Nicholas Michael Rosenthal #

Dakota Dean Samples *

Andrew Robert Sampson #

Noah Jonathan Sanders

Abigail Marie Sanderson *

Sheilymar Santiago Lebron *

Aiden Nicholas Saunders *

Ty Garrett Schollian

Zachary James Schubert #

Francis Robert Scott Jr.

Caleb Joshua Seals

Kevin Shao #

Steven Jules William Shealy

Cameron Todd Sheffield

Chance West Shelby

Catherine Rose Sickels

Thomas Allen Sigman II #

Jessica Lynn Simmons *

Rylan Taylor Sing

Lynn Cole Slaby #

Tyler James Smiley

Colby Trent Smith #

Samuel James Smith *

Terrance Louis Snowden Jr

Chase Alexander Soday

Ally Maria Spinosa

Peyton Joseph Stafford #

Emily Elizabeth Stanfill

Ainsley Grace Stansbury

Lance Joseph Steagall

Lindsey May Steagall *

Camryn Grace Stephens #

Hanna Lyn Stout #

Hattie Jane Stringer #

Ryan Wallace Sullivan

Jeffrey Lee Swearingen

Ally Camille Taylor #

Hannah Blair Teal

Mallory Elizabeth Temple

Cory Paul Thibodaux

Kaylee Nicole Thibodaux *

Laura Jewell Todd #

Emily Starr Todd

Alex James Trahan

Bryce Anthony Tremblay

Delanie Grace Turner #

Ali Lauren Tyler

Kelsie Michelle Tyler

Addison Grace Vallot *

Alexis Grace Venable

William Connor Vickry

Dailynne Janise Voorhies

Laurin Dianne Walker

Peyton Alexander Waller

Alyssa Nichole Wascom #

Victoria Rose Watts #

Philip Drake Weller

Austin Martin Wellman

Bradley Kyle Whetstine

Jacob Hugh White

De'Mari Ke'Vah Whitley

Kendall Ethen Wilbanks

Tyler Thomas Wilkins *

Hannah Marie Wilkinson

Victoria Elizabeth Anne Williamson *

Breaudi Langston Wray

Brian Charles Wylie #

Cindy Yang #

Luke Collin Ydarraga

Kayla Galun Yeung

Caden Curtis Young

Kylie Grace Zeller #

Christian Bailey Zeringue