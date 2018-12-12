amitereunion

The Amite High Class of 1968 celebrated its 50th anniversary with a reunion Nov. 24 at the Florida Parishes Gun and Skeet Club. Gathering are, seated from left, Judy Belle Ellzey and Alan Simpson; kneeling, Charles Santora, Bill Hood, Rickie Dickerson, John Robert McMichael and Lance Frederick; sitting in chairs, Jerry Dreher, Shirley Jo Russell, Nancy Russell, Brenda Ardillo, Beverly Byrd, Robert Vernon, Debra Kent and Chuck Pulliam; next row standing, Angietta Guzzardo, Tommy Currier, Rowanna Jackson, Santo Spitale, Wanda Bankston, Melanie Watson, Mary Jean Cutrer, Dona Jane Kent, Linda Walker, Patricia Ryan and June Battles; back row, Nick Giardina, Jimmy Currier, Joe Gaeta, Rory Hayden, Johnny Wallace, Gaye Strickland, Mary Jean Cutrer, Joyce Hughes and Vickie Davis.

 Provided photo by Charley Vance

The Amite High Class of 1968 celebrated its 50th anniversary with a reunion Nov. 24 at the Florida Parishes Gun and Skeet Club.

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