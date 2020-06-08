Walker High School's Class of 2020 are set to graduate at 8 p.m. June 28 in the school gym.

The class includes:

Magna Cum Laude 3.5 - 3.749

Ryan Matthew Aime 

Randall Beau Baker 

Mackenzie Lynn Becnel 

Nolan James Brock 

Zoey Paige Buckhalter 

Christian Paul Cassels 

Adriana Sophia David 

Rayleigh Adele Decker

Layla Marie Dickinson 

Alexandra Grace Easterly 

Ashlyn Gomez 

Karah Nicole Gonzalez 

Jared Anthony Jiles Graphia 

Emily Jorjan Hernandez 

Jenna Michael Hollingsworth 

Mariska Keylee Jones 

Allison Raye Juge 

Evan James Kimbel 

Nicholas Koo Langlois 

Mackenzie Taylor Lemoine 

Heaven Leigh Link 

Cade Edward Magee 

Noelle Elizabeth Mansur 

Anterica Wanquel McCoy 

Ethan Soloman McMasters 

Caleb Mura 

Micheal Willard Nettles 

Sylena Dejaun Powell 

Alex Trey Purcell 

Annabelle Grace Snow 

Amber Nicole Stroughter 

Kristen Noel Stroughter 

Jonathan Michael Tairov

Blayton Joel Vidrine 

Brooke Michelle Walters 

Kyia Lynn White 

Aubrey Christopher Womack 

Summa Cum Laude 3.75 or above

Isaac Christopher Atkinson

Ethan David Barker

Gage Alexander Belcher

Peyton Elizabeth Berry

Levy Franz Boo

Chloe Marie Boortz

Victoria Troi Boyle

Shelby Victoria Bozant

Courtney Rae Caruso

Sophia Yanuntaniya Charoenpap

Piper Delaney Colona

Callie Lee Courtney-Leleux

Kataj Kinte' Darden

Anthony Dean David

Shelby Corinne Dorough

Nicholas Troy Duncan

Katelynn Michaela Duthu

Marian Kay Eddards

Kristin Nicole Elmore

Madeline Leanne Fontenot

Alissa Marie Frey

Meghan Leigh Fuchs

Ali Yvonne Geautreaux

Kaylee Renee Gonzalez

Madison Paige Granger

Kalynn Renee Granier

Kaitlyn Gabrielle Hayes

Kayla Michelle Hensley

Kaylee Nichole Hibbard

Sebastian Cole Hymel

Zachary Thomas LaCour

Timothy Martin Lawson

Adler Chase Marzahl

David Jude Miller

Andrew Clayton Neale

Tony Nguyen

Avery Michelle Olinde

Shanna Marie O'Quinn

Ashlyn Marie Picou

Cambre Johannah Reinninger

Maris Taylor Reno

Tara Noel Ricks

Abby Lorraine Selser

Rowan Tristian Shoemake

Ashleigh Brooke Smith

Kalyn Victoria Smith

Savanah Lyn Stafford

Ta'Lacia Lashay Taylor

McKenzie Nicole Turner

Rebecca Ann Yeager

Other graduates

Brianna Grace Adkins

Sean Matthew Alford

Victoria Mackenzie Alimia

Delaney Grace Anderson

Jalyn Michelle-Marle Anderson

Dae Reshae Arceneaux

Taylor Samuel Arceneaux

Zachary Charles Arceneaux

Jarrett Dewayne Arnold

Hunter Jordan Ashton

Nelly Carolina Avila-Argueta

Cassidy Paige Baggett

Wyatt Lane Baham

Olivia Celest Ball

Garrett Austin Barber

Lillie Nicole Batiste

Katelyn Nicole Berteau

Karlee Breanne Bessinger

Devin Lawrence Biossat

Dekeria Akiyah Blake

Carson Blair Bonaventure

Kameron Grace Bond

Brooklyn Paige Booker

Marc Anthony Bordelon

Daniel Carson Borden

Brayden Kyle Boudreaux

Devin Roy Brady

Kevin Paul Brady

Sage Sebastian Braud

Adonnis Isaialh Britt

Preciouz Deontoni-Lybry Brooks

Roger Freehand Brooks Jr.

Balie Jo Brown

Keondre Jaheim Brown

Krystopher Keisean Brown

Noah Tyler Burgess

Bailey Adam Burke

Ethan Thomas Burris

Alexis Renee Byars

Bradley Joseph Cain

Taylor Elizabeth Capers

Alexus Cheyenne Carter

Michael Theophlus Carter Jr.

Andrew Michael Case

Trinity Nicole Cash

Dylan Andrew Castleberry

James Mitchell Catalanatto Jr.

Hanson Robert Chaney

Osmin Alejandro Chavez-Hernandez

Shawn Vidrine Clement

America Madison Collins

Gabriel Elijah Collins

Parker Dominick Colona

Savannah Elizabeth Conerly

Jalen Eric Cook

Madison Chloe Cook

Mary Shannon Cook

Zachary David Cook

Tibbis Andre Cooper Jr.

David Cornejo-Perez

Huey Lloyd Courtney III

Anna Marie Creasy

Hailey Elizabeth Credeur

Abigail Faye Creel

Shaylan Briel Cummings

Tristin Joseph Cummings

Connie Irene Cutrer

Nicholas Michael Darnielle

Alexis Lynn Deaton

Alexis Angelle Didier

Taylor Nyasha Dominique

Marlin Yaneth Duenez

Laban Wade Duffy

Leyton Patrick Dunn

Sarah Grace Dupre'

Jaden Rene Dwyer

Cameron Joseph Dykes

Noah Reed Elsaleh

Alberelle Daynese Emery

Devin Michael Estep

Taylor Noelle Faucheux

Sarah Katherine Fields

Kerry Flowers Jr.

Dylan Laine Foster

Justin Tobias Foster

Lauren Ashley Foster

Kaylee Christine Frank

Cheyenne Elizabeth Free

Austin Scott Garon

Seth Joseph Gaudin

Joseph Brady Gerald

Tyree Lashawn Gipson

Krysta Elizabeth Malaine Glascock

Christopher Douglas Goines

Jerron Bryant Goodwin

Emma Grace Graham

Brandon Joseph Graves

Shakarie D'Yanna Rae Grayer

Tyler Michael Gross

Jenna Renee Guidry

Joshua Glenn Guillory

Andrew Michael Guillot

Vivian Leigh Guyer

Cory Lee Hales

Leighton Christian Hall

Zachary George Halphen

Trinity Lee'Shae Harold

Haven Fue Harrison

Marion Ann Hebert

Troy Nelson Hebert

Sadie Ryan Henry

Brayan Ricardo Herrera-Orozco

Jaron Arlene Higginbotham

Ethan Nicholas Hilred

Landon Gage Hollingsworth

Hayley Elizabeth Holmes

Teron Samaj Houston

Paul Edward Howard III

Dylan Michael Huber

Cameron Dee Hughes

Mary Elizabeth Hughes

Stephanie Rose Hughes

Tyler John Hutchinson

Brianna Nicole Jackson

Brennan Leigh Jones

Chase Lane Jones

Brandon Jon Juban

Connor Landry Juneau

Jonathan Allen Kennedy

Camryn Grace Killebrew

Cody King

David Gray Lancaster

Hailey Nicole Landry

Lauren Hope Landry

Carla Lloydeen Larmond

Victoria Anna Cecile LeMieux

Mekhi Rashaad Lewis

Ryan Joseph Lewis

Haley Marie Lipscomb

Alexander David Lobo

Hannah Grace Lockhart

Mackenzie Brooke Lockwood

Joseph Porter Lombardo

Alivia Paige Lott

Garrett Cecil Lott

Kendall Paige Louviere

Blaire Richard Mansur

Caleb Avery Marks

Mason Alexander Marks

Austyn Anthony Matherne

Julieana Alyssa McEvoy

Andrew William McMichael

Portia Naki McMillan

Londyn Nicole McMorris

Eli Davis Melton

Hannah Marie Michot

Jourdan Elizabeth Miley

Damian Marcus Miller

Austin John Mire

Courtney Nicole Molieri

Jakobie Vashon Moncree

Madyson Mae Morris

Bryce Alan Murray

Jaelyn Te'Auna Myles

Bryce Neal Navarre

Kytana Quyen Hoang Nguyen

Alexandra Alek Sandrovna Nikiforova

Kyle Travis Noble

Briana Olivia Normand

Peyton Thomas Noto

Casey Lee O'Neal

Douglas Dakota Owens

Shirlene Joyce Pablico

Peyton Tyler Palmer

Mia Marie Parent

David Justin Pearson

Collin Alexander Pennington

Hannah Marie Perkins

Stephany Sofia Phillips

Dylan Michael Pitre

Erin Reine Pittman

Seth Li Pourcy

Jaylin Alexus Powers

Ethan Michael Procell

Luke Patrick Rappold

Brianna Renee Reed

Madilyn Nicole Riggins

Cameron Mathew Riles

Brianna Rena Ritchie

Cassie Lane Robinson

Chase Tyler Romito

Thomas Lee Ross

Logan Michael Ruckman

Hayden Michael Ruiz

Joshua Wayne Rundell

Marcus Jardez Salisberry

Joshua Aaron Samson

Breona Michelle Sanchez

Lauren Elizabeth Sasser

Kylie Dominique Savoy

Patrick Joseph Scanlon III

Bailey Nicole Schapatone

Haley Marie Sciacca

Paris Scott Jr.

Hunter Dewayne Seal

Nathaniel Logan Seal

Carson Mathew Sharp

Dylan Dean Sharp

Austin Tyler Shelton

Alexis Rae Shirley

Ethan Elliot Sicard

Madison Beatrice Smith

Kynlee Page Steele

Kailey Sue Stephens

Brent Norris Sullivan

Joi Raynell Talbert

Ashley Raine Temple-Harris

Cameron Leslie Thomas

Justin Sherril Thomas

Blade Garrett Thompson

Gerald Austin Thompson Jr.

Tristan Edward Thompson

Duc Cong Tran

Eli Alexander Turnage

Matthew Remie Vidrine

Bryce Michael Wadenpfuhl

Hailey Jane Waite

Christian Michael Waldrep

Nickole Denise Walker

Luke Matthew Walton

Noah Job Wascom

Koby Vontay Washington

Jalen Coriyun Watson

Camryn Gabrielle Watts

Madison Marie Webb

Hailee Elizabeth Weber

Melissa Rose Weltman

Dalton Wayne Wheat

Harlie Dayle Wheat

Jacob Daniel Whitton

Sierra Lyne' Wilkinson

Taylor Joseph Williams

Lillian Marie Wilsey

Dakota Kenneth Wilson

Zachary Raymond Wine

Gabrielle Elise Woodall

Jade Patrick Woodburn

Demetri Darnell Wright Jr.

Joseph Wayne Wright Jr.

Kyon Xiao

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