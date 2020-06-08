Walker High School's Class of 2020 are set to graduate at 8 p.m. June 28 in the school gym.
The class includes:
Magna Cum Laude 3.5 - 3.749
Ryan Matthew Aime
Randall Beau Baker
Mackenzie Lynn Becnel
Nolan James Brock
Zoey Paige Buckhalter
Christian Paul Cassels
Adriana Sophia David
Rayleigh Adele Decker
Layla Marie Dickinson
Alexandra Grace Easterly
Ashlyn Gomez
Karah Nicole Gonzalez
Jared Anthony Jiles Graphia
Emily Jorjan Hernandez
Jenna Michael Hollingsworth
Mariska Keylee Jones
Allison Raye Juge
Evan James Kimbel
Nicholas Koo Langlois
Mackenzie Taylor Lemoine
Heaven Leigh Link
Cade Edward Magee
Noelle Elizabeth Mansur
Anterica Wanquel McCoy
Ethan Soloman McMasters
Caleb Mura
Micheal Willard Nettles
Sylena Dejaun Powell
Alex Trey Purcell
Annabelle Grace Snow
Amber Nicole Stroughter
Kristen Noel Stroughter
Jonathan Michael Tairov
Blayton Joel Vidrine
Brooke Michelle Walters
Kyia Lynn White
Aubrey Christopher Womack
Summa Cum Laude 3.75 or above
Isaac Christopher Atkinson
Ethan David Barker
Gage Alexander Belcher
Peyton Elizabeth Berry
Levy Franz Boo
Chloe Marie Boortz
Victoria Troi Boyle
Shelby Victoria Bozant
Courtney Rae Caruso
Sophia Yanuntaniya Charoenpap
Piper Delaney Colona
Callie Lee Courtney-Leleux
Kataj Kinte' Darden
Anthony Dean David
Shelby Corinne Dorough
Nicholas Troy Duncan
Katelynn Michaela Duthu
Marian Kay Eddards
Kristin Nicole Elmore
Madeline Leanne Fontenot
Alissa Marie Frey
Meghan Leigh Fuchs
Ali Yvonne Geautreaux
Kaylee Renee Gonzalez
Madison Paige Granger
Kalynn Renee Granier
Kaitlyn Gabrielle Hayes
Kayla Michelle Hensley
Kaylee Nichole Hibbard
Sebastian Cole Hymel
Zachary Thomas LaCour
Timothy Martin Lawson
Adler Chase Marzahl
David Jude Miller
Andrew Clayton Neale
Tony Nguyen
Avery Michelle Olinde
Shanna Marie O'Quinn
Ashlyn Marie Picou
Cambre Johannah Reinninger
Maris Taylor Reno
Tara Noel Ricks
Abby Lorraine Selser
Rowan Tristian Shoemake
Ashleigh Brooke Smith
Kalyn Victoria Smith
Savanah Lyn Stafford
Ta'Lacia Lashay Taylor
McKenzie Nicole Turner
Rebecca Ann Yeager
Other graduates
Brianna Grace Adkins
Sean Matthew Alford
Victoria Mackenzie Alimia
Delaney Grace Anderson
Jalyn Michelle-Marle Anderson
Dae Reshae Arceneaux
Taylor Samuel Arceneaux
Zachary Charles Arceneaux
Jarrett Dewayne Arnold
Hunter Jordan Ashton
Nelly Carolina Avila-Argueta
Cassidy Paige Baggett
Wyatt Lane Baham
Olivia Celest Ball
Garrett Austin Barber
Lillie Nicole Batiste
Katelyn Nicole Berteau
Karlee Breanne Bessinger
Devin Lawrence Biossat
Dekeria Akiyah Blake
Carson Blair Bonaventure
Kameron Grace Bond
Brooklyn Paige Booker
Marc Anthony Bordelon
Daniel Carson Borden
Brayden Kyle Boudreaux
Devin Roy Brady
Kevin Paul Brady
Sage Sebastian Braud
Adonnis Isaialh Britt
Preciouz Deontoni-Lybry Brooks
Roger Freehand Brooks Jr.
Balie Jo Brown
Keondre Jaheim Brown
Krystopher Keisean Brown
Noah Tyler Burgess
Bailey Adam Burke
Ethan Thomas Burris
Alexis Renee Byars
Bradley Joseph Cain
Taylor Elizabeth Capers
Alexus Cheyenne Carter
Michael Theophlus Carter Jr.
Andrew Michael Case
Trinity Nicole Cash
Dylan Andrew Castleberry
James Mitchell Catalanatto Jr.
Hanson Robert Chaney
Osmin Alejandro Chavez-Hernandez
Shawn Vidrine Clement
America Madison Collins
Gabriel Elijah Collins
Parker Dominick Colona
Savannah Elizabeth Conerly
Jalen Eric Cook
Madison Chloe Cook
Mary Shannon Cook
Zachary David Cook
Tibbis Andre Cooper Jr.
David Cornejo-Perez
Huey Lloyd Courtney III
Anna Marie Creasy
Hailey Elizabeth Credeur
Abigail Faye Creel
Shaylan Briel Cummings
Tristin Joseph Cummings
Connie Irene Cutrer
Nicholas Michael Darnielle
Alexis Lynn Deaton
Alexis Angelle Didier
Taylor Nyasha Dominique
Marlin Yaneth Duenez
Laban Wade Duffy
Leyton Patrick Dunn
Sarah Grace Dupre'
Jaden Rene Dwyer
Cameron Joseph Dykes
Noah Reed Elsaleh
Alberelle Daynese Emery
Devin Michael Estep
Taylor Noelle Faucheux
Sarah Katherine Fields
Kerry Flowers Jr.
Dylan Laine Foster
Justin Tobias Foster
Lauren Ashley Foster
Kaylee Christine Frank
Cheyenne Elizabeth Free
Austin Scott Garon
Seth Joseph Gaudin
Joseph Brady Gerald
Tyree Lashawn Gipson
Krysta Elizabeth Malaine Glascock
Christopher Douglas Goines
Jerron Bryant Goodwin
Emma Grace Graham
Brandon Joseph Graves
Shakarie D'Yanna Rae Grayer
Tyler Michael Gross
Jenna Renee Guidry
Joshua Glenn Guillory
Andrew Michael Guillot
Vivian Leigh Guyer
Cory Lee Hales
Leighton Christian Hall
Zachary George Halphen
Trinity Lee'Shae Harold
Haven Fue Harrison
Marion Ann Hebert
Troy Nelson Hebert
Sadie Ryan Henry
Brayan Ricardo Herrera-Orozco
Jaron Arlene Higginbotham
Ethan Nicholas Hilred
Landon Gage Hollingsworth
Hayley Elizabeth Holmes
Teron Samaj Houston
Paul Edward Howard III
Dylan Michael Huber
Cameron Dee Hughes
Mary Elizabeth Hughes
Stephanie Rose Hughes
Tyler John Hutchinson
Brianna Nicole Jackson
Brennan Leigh Jones
Chase Lane Jones
Brandon Jon Juban
Connor Landry Juneau
Jonathan Allen Kennedy
Camryn Grace Killebrew
Cody King
David Gray Lancaster
Hailey Nicole Landry
Lauren Hope Landry
Carla Lloydeen Larmond
Victoria Anna Cecile LeMieux
Mekhi Rashaad Lewis
Ryan Joseph Lewis
Haley Marie Lipscomb
Alexander David Lobo
Hannah Grace Lockhart
Mackenzie Brooke Lockwood
Joseph Porter Lombardo
Alivia Paige Lott
Garrett Cecil Lott
Kendall Paige Louviere
Blaire Richard Mansur
Caleb Avery Marks
Mason Alexander Marks
Austyn Anthony Matherne
Julieana Alyssa McEvoy
Andrew William McMichael
Portia Naki McMillan
Londyn Nicole McMorris
Eli Davis Melton
Hannah Marie Michot
Jourdan Elizabeth Miley
Damian Marcus Miller
Austin John Mire
Courtney Nicole Molieri
Jakobie Vashon Moncree
Madyson Mae Morris
Bryce Alan Murray
Jaelyn Te'Auna Myles
Bryce Neal Navarre
Kytana Quyen Hoang Nguyen
Alexandra Alek Sandrovna Nikiforova
Kyle Travis Noble
Briana Olivia Normand
Peyton Thomas Noto
Casey Lee O'Neal
Douglas Dakota Owens
Shirlene Joyce Pablico
Peyton Tyler Palmer
Mia Marie Parent
David Justin Pearson
Collin Alexander Pennington
Hannah Marie Perkins
Stephany Sofia Phillips
Dylan Michael Pitre
Erin Reine Pittman
Seth Li Pourcy
Jaylin Alexus Powers
Ethan Michael Procell
Luke Patrick Rappold
Brianna Renee Reed
Madilyn Nicole Riggins
Cameron Mathew Riles
Brianna Rena Ritchie
Cassie Lane Robinson
Chase Tyler Romito
Thomas Lee Ross
Logan Michael Ruckman
Hayden Michael Ruiz
Joshua Wayne Rundell
Marcus Jardez Salisberry
Joshua Aaron Samson
Breona Michelle Sanchez
Lauren Elizabeth Sasser
Kylie Dominique Savoy
Patrick Joseph Scanlon III
Bailey Nicole Schapatone
Haley Marie Sciacca
Paris Scott Jr.
Hunter Dewayne Seal
Nathaniel Logan Seal
Carson Mathew Sharp
Dylan Dean Sharp
Austin Tyler Shelton
Alexis Rae Shirley
Ethan Elliot Sicard
Madison Beatrice Smith
Kynlee Page Steele
Kailey Sue Stephens
Brent Norris Sullivan
Joi Raynell Talbert
Ashley Raine Temple-Harris
Cameron Leslie Thomas
Justin Sherril Thomas
Blade Garrett Thompson
Gerald Austin Thompson Jr.
Tristan Edward Thompson
Duc Cong Tran
Eli Alexander Turnage
Matthew Remie Vidrine
Bryce Michael Wadenpfuhl
Hailey Jane Waite
Christian Michael Waldrep
Nickole Denise Walker
Luke Matthew Walton
Noah Job Wascom
Koby Vontay Washington
Jalen Coriyun Watson
Camryn Gabrielle Watts
Madison Marie Webb
Hailee Elizabeth Weber
Melissa Rose Weltman
Dalton Wayne Wheat
Harlie Dayle Wheat
Jacob Daniel Whitton
Sierra Lyne' Wilkinson
Taylor Joseph Williams
Lillian Marie Wilsey
Dakota Kenneth Wilson
Zachary Raymond Wine
Gabrielle Elise Woodall
Jade Patrick Woodburn
Demetri Darnell Wright Jr.
Joseph Wayne Wright Jr.
Kyon Xiao