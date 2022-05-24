Denham Springs High's Class of 2022 held a commencement ceremony Sunday, May 22, at Southeastern Louisiana University.
* Honor graduates
Graduates:
Rylie Marie Abbott *
Hudson William Abboud *
Olivia Faith Adcock *
Blake Thomas Aguilar
Billy Ray Aguillard II
Cowan Edward Alfonso *
Sarah Michelle Allen
Camille Rose Allgood *
Nashla Julita Almendarez Granados *
Adam Christian Alsbury
Braeden Shea Anderson
Isaiah Anderson
Sara Grace Anderson
Cameron Blake Andrews *
Adriana Marie Aponte
Nicholas Tate Arnold *
Ja'Niya Denay Asberry
Joshua Francis Aubin
Morgan Alexis Babin *
Arianna Ruth Babin *
Austin Michael Bacigalupi
Julisa Bahena Ozuna *
Jonathan Henry Baio Jr. *
Shane Lee Anthony Baker
Connor Jack Ballard *
Ethan Franklin Boyd Ballard
Victoria Nicole Barksdale *
Peyton Charles Louis Barnes *
Camille Alexzia Barnes
Triniti Lynn Barnes
Brooke Lynn Barzare
Elizabeth Ashleigh Baudoin
Chance Elton Bauers
Wesley Stephen Baxter
Ethan Bradley Beadle
Catherine Elizabeth Beasley *
Madelyn Jenell Belcher *
Jacob Thomas Bennett
Presley Noel Berry *
Ronald Thomas Berry
Jacelyn Taylor Berryhill
Amaris Mae Dela Pena Birmingham *
Alyssa Leigh Bishop *
Ramon Cornell Blakes Jr.
Kaitlyn Elizabeth Blood
Anthony Clay Blount
Kyle Thomas Bloyed
Kaia Leigh Bob *
Hunter Joseph Bond
Liliana Marie Bonilla
Seth Paul Bordelon
Raygan Michele Bosco
Dylan Michael Bossom
Averie Danielle Bradley *
Dana Nicole Bramlet *
Olivia Renee Brandt *
Aaron Joseph Branton
Marleigh Cheree' Breaux *
Saundra Ivette Bridges
Jason Jesus Bringas
Avery Brielle Broom
Savanah Marie Brose
Aubre Alaine Broussard *
Kaleb John Broussard *
Hannah Caitlyn Brown *
Brooklyn Marie Brown
Caydence Nichelle Brown
Micah Ethan Brown
Ivan Jacobe Brown
Payton Blythe Brownell *
Jared Terrell Browning *
Ashlyn Cole Buhler
Keenon Robert Burks
Charles Egan Burrell III
Cassidy Rhae Byars *
Joshua Stephen Byrd
Jai Beckett Calhoun *
Kallie Joelle Calvaruso
Sydnee Elyse Cambre *
Wylie Henry Campbell
Juan Rene Candia
Hugo Ociel Candia
Chassidy Leigh Carpenter
Xavier Lorenzo Carson
Raven Alexis Carter
Kristopher Albert Castillo
Sidney Morgan Cheney *
Anne Michelle Chevalier *
Kaleb Jamal Christian
Joseph Daniel Christman *
Gustavo Ramirez Cisneros
Carson Thomas Clark
Jude Michael Clarke *
Kirsten Taylor Coates *
Cameron Lloyd Cockerham *
Grace Alise Cokes
Benjamin Andrew Cole
Alexis Marie Coleman
Cyrus Christopher Conley
Brandon Wayne Cook
Andrea Beatriz Cornejo
Conner Nicholas Corona
Nicholas Bryson Cosby
Nicholas Chase Crawford *
Edwin Francisco Cruz
Febe Rachel Cruz-Garcia
Madeline Blanche Cupit
Brianna Laurelle Daigle *
Riley Anne D'Armond
Reagan Elizabeth David *
Londyn Skye Davis
Destin Ashley Davis
Claire Elizabeth Dean *
Harold Joseph Delaune III
Carter Alan Delaune
Eva Marie Denino *
Delanie Rheanna Diamond
Erick Emir Diaz *
Kathleen Diaz-Betancourt
Peyten Anthony Dickerson
Chania Solange Dillon *
Rebeca Ariana Dillon
Brooklynn Jean Dine *
Magdalena Grace DiSanto
Hope Alyssa Distefano
Skyler Brielle Alexandria Dixon
Aristide Dixon
Mandolyn Claire Donohue *
Jules Armadie Dormain *
Ashontre Tiara Dotson
Eyzeya King Douglas *
Angel Jerica Dowdy
Gabriel Scott Drago
Raegan Leigh Drummond *
Andrew Garrett Duckworth *
Haleigh Elizabeth Ducote
Connor William Dunn
Isabella Rose Dykes
Alyssa Ann Ebbers
Travis Keith Eckman Jr.
Aiden Charles Edling *
Mason G'Orre Edwards
Emily Joanna Ellis *
Hunter James Ernest
Jejireh Jon Escobidal
Stephanie Espinoza
Valeria Estrada
Gabriel James Eunice
Mackenzie Layne Evans *
Larson Ivy Fabre *
Joseph Cameron Farmer *
Robert Eugene Ferrell III *
Gunter Luke Findley
Cade Garrison Fletcher
Elizabeth Flores
Cesia Valentina Flores Cruz
Emma Claire Fontenot *
Clay Michael Fontenot *
Kyleigh Nicole Forbes
Curtis Theodore Forbes Jr.
Breann Dannette Ford
Ji'Lon Cheynhail Forstall
Ja'Barry Fortenberry
Ethan Keller Foster
Phillip Micheal Foster
Dylan Charles Fowler *
Gabe David Fuentes
Katelyn Marie Gaffney *
Kyle Joseph Gaffney
Kaylee Monique Galeano *
Erik Apolinar Garcia
Kaden Michael Gardner *
Anirudh Garg
Caleb Michael Gautreaux
Brianna Michelle Gehling *
Caden Alder Gettys *
Kaydence Cheyenne Gibson *
Kaden Wayne Gideon
Daylea Danae Gill
Blake Joseph Gillis
Marcus Randall Glaze *
Megan Glovier *
Amy Granados *
Zachary Hiram-Gene Granger *
Dominic Anthony Graphia *
Halie Kincaid Graves *
Katelyn Skye Guice
Jack Joseph Guidry *
Kylie Madison Guidry
Garrett Scott Guillory
Alexis Marie Guitreau
Lauren Elise Hall *
Isabella Michelle Harrington
April Brinah Harris
Breyden Harvey
Caden Lee Hathcox
Matthieu Oliver Wyndell Hawkins
Collin James Hebert
Michael Sidney Hebert
Kaliyah Lanae Henderson
Aiden Bradley Hernandez
Stephanie Michelle Hernandez
Andrea Stephanie Hernandez
Karen M. Hernandez
Ariatna Montserrat Hernandez Perez *
Remy Kevin Hidalgo
Micah Robbie Hill
Averie Paige Hirschey
Jazmine Victoria Marie Holden *
Brayden Michael Holden
Bryce Evan Hollomon
Noah Hunter Hood *
Zane Daniel Lloyd Hooper
Kamryn Jade Hooper
Haley Lynn Hoover *
Christian David Hoover
Elizabeth Paige Howard *
LeYan Hu *
Hannah Marie Hudnall *
Chase Edward Hull
Hannah Elizabeth Hunt
Antoinette Melisse Plenos Idong *
Jennifer Isidoro
Clayton Alonzo Jacocks *
Jacob Lelen Jarman
Hayden James Jarrell
Samantha Leann Jarrett
Devan Roy Jerome
Matthew Paul Jett
Alex Lane Johnson *
Brennen Christopher Johnson
Dylan Andrew Johnson
Aubrey Jewel Jones *
Kori Michelle Jones
Kilye Lynn Jones
Altoris Jordan III
Kearstin Maurielle Joseph
Robert Ray Juneau II
Sydney Grace Junot *
Caden Edward Kannady *
Grace Louise Kearley *
Joseph Patrick Kell
Addison Hope Kelly *
Landon Alexander Kent
Kyle Joseph Kieronski *
Darius Deshaun Kinchen
Kenidy Mariah King
Ava Elise LaBorde *
Olivia Deanna Lacassin
Tristan Benjamin Whiddon Lahasky
Krystal Rhea Lambert
Scott Patrick Landry *
Paige Madison Landry *
Trinity Michelle Landry
Jaelyn Trinity Langlois *
Macie Lee Langlois
Nathaniel Anthony LaRue
Darian Nicole Leader
Jackson Collins LeBeouf
Kamdyn Raine Lee *
Skyler Nicole Lewis
Katherine Fabiola Licona Padilla
Damian Andrew Lilly
Trent Lewis Lilly
Hannah Gabrielle Linebaugh
Arath Abel Loera-Machado
Aidan Scott Loga *
Miranda Renee Logan *
Destiny Elizabeth Long
Kelsey Frances Lott *
Taylor Ann Luneau
Catarina Jessie Macias
Aubrianna Martha Mackiewicz *
Ashlynn Louise Maise
Madden Paul Major *
Logan Anthony Major
Shayna Marie Malonson
Andrew Steven Maloy
Moises Elias Mancia-Zepeda
Zayne Christian Mandujano
Caden Dane Martin *
Jayden Marie Martin
Daniel Albert Martinez
Katlin Elizabeth Matthews
Kaira Michel May *
Ethan Exavior Mayeaux
Bailea Noel McCartney *
Gaven Shane McComas
Erika Nicole McCrystal *
Madeline Noel McDaniel
Elise Angelle McElroy *
Jeremy Allan Brown McFadden
Molly Kate McMaster *
Ethan James McWilliams
Jose Xavier Melendez Portillo
Rachel Mena
Kimberly Vanessa Mendoza
Arianna Mercado
Stratton Alexander Michelli
Alexander Harrison Midkiff
Camryn Alexis Miley *
Gambit Logan Miller
Jade Nicole Millet *
Brianna Lynn Mills
Heath Stefan Mills
Kaleb Dale Mitchell
Randall Alexander Mitchell
Kameryn Dynetta Moore
Arely Morales
Matthew Ethan Mores
Kristian Lee Morris
Kaylee Jean Nauman
Blaine Barthelemew Nelson
Kyle Joseph Netterville
Bradley Ray Newman
Gavin Tray Nobles
Kayla Reign Nola
Carter Daniel Normand *
Meagan Ruth Normand
Tianna Dawn Nowell *
Chloe Alexandra Nugent *
Alessa C. Nuila
Mariana Oliveira Silva
Abigail Marie Olson
Desiree Marie Oneall
Bryce David Onellion *
Aubrey Isabella Jean O'Rourke
Ian Alexander O'Rourke
Brayan Osorio
Aalayia Lamaria Otis
Brennan Gage Oudit
Anai Jimenez Ozuna
Aidan Wesley Dean Pape
Lily Par *
Charleigh Alexis Parolli *
Alyssa Grace Patterson *
Leah Rose Patterson *
Carson Slone Pattison *
Blake Andrew Pennison
Abrrielle Elizabeth Peno
Gael Perez Almaguer
Devan William Perkins *
Walker Clay Peyton *
Brice Michael Peyton *
Vincent Dinh Pham *
Kaylee Jean Phillips *
Connor Brayden Phillips
Mason Vega Pierce *
Brett Michael Pierce
Taylor Anne Pippin *
Paige Elizabeth Pitre
Carson Doyle Pittman *
Jaiden Victoria Pittman
Keyana Nicole Pleasant
Caitlin Irene Porter
Kate Marie Price *
Morgan Grace Purvis *
Ethan Wayne Quebodeaux
Axel Daniel Quintero Agurcia
Caleb Matthew Rackley
Hayden Carlton Rainey
Madison Elizabeth Ratner *
Jordan Reams
Blaze Michael Restivo *
Kylie Marie Rhodus *
Reagan Makenzie Ricard
Jeb Forrest Rice
Brian Flores Rivera
Tiffany Paige Roberson
Hunter Ray Roberts
Mallory Layne Roberts
Lucas Samuel Robertson
Brooklyn Renee' Robinson
Herman Michael Robinson IV
Juan David Robles *
Nathan Paul Rodrigue *
Conner Joseph Rodrigue
Lesly Sarahy Rodriguez-Portillo
Watson Jeb Rogers *
Hunter Wayne Rushing
Connor James Rutland *
Ainsley Noelle Sabol
Iden Yaxsiri Salgado Castro
Esmeralda Evett Salmeron *
Alan Emilio Sanchez Jaime
Stephanie Sanchez-Delgado
Christopher Corey Sanders
Kayla Brianne Scheib *
Matthew Benjamin Scherp *
Braedon Ashton Seal
Lauryn Alayciah Shavers *
Jordan Pharell Sheffield
Bryan Michael Shoalmire
Geralyn Estelle Sibley *
Margaret Helene Silverman *
Jacob Heath Slack
Camron Ashton Sloan
Bryce Coleman Sloan
Abby Lea Smith
Carly Nicholle Smith
Skylar Faith Smith
Michael Roy Smith III
Hugh Dale Roger Smith
Ethan Andrew Songy *
Daisy Soriano-Hernandez
Milicen Ivana Sorto-Castro
Briyden Michael Spillers *
Grace Ann Stalsby *
Timothy Miles Steed
Jourdyn Aaliyah Steib
Bailey Jordan Stoker
Renee Shelby Stokes *
Connor Alan Sullivan
Cameron Ray Swarts
Madyson Hayleigh Switzer *
Avery Makenna Sylvia *
Malorie Rain Tassin
Sheneka Serenity Taylor
D'hainu Malkavian Temple
Curtis Taylor Temple
Jacob Scott Temple
Hayden Neil Thevenot
Christopher David Thomas
Dynasty Rosemary Thomas
Aiden Wagner Thornton *
Connor Neil Thurman *
Isaias Tovar-Gaytan
Kyre' Elijha Trask
Madison Grace Tubbs *
Journey Kyree Turner
Brennen Sage Tyler
Heidy Melissa Valdez Guevara
Alyah Valdez Walton
Israel Varela Espinoza
Carlos Enrique Vega-Martinez
Thomas Bailey Venegas
Blake Preston Verberne
Zoe Lynn Verret *
Brady Layne Vidrine *
Laney Kathleen Vige *
Naydelin Villarreal
Andres Fernando Vinagre Bautista
Stephen Voorhies
Brady Thomas Wackett
Emma Walker
Kanecia Alayce Walker
Brady Joseph Ward *
Dylan Thomas Watson *
Heather Marie Watson
Hayven LynnLee Watts *
James Robert Webb III
Alejandra Michelle Weir *
Noah Stephen Hoppe Wells
Rose Marie Whetstone
Luke Curtis White *
Laney Joy Wilkes *
Madison Kathryn Willard *
Kayla Jade Williams *
Nathaniel Bryan Williams
Darius Ray Williams
Clayton Gage Williamson *
Dominique Michelle Wilson
Mason Alexander Wolkart
Tripp James Worthington
Makenzie Julianne Wright
Hunter Douglas Wright
Kalyn Adair Yokley *
Presley Anne Zeppuhar *