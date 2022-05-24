Denham Springs High's Class of 2022 held a commencement ceremony Sunday, May 22, at Southeastern Louisiana University.

* Honor graduates

Graduates:

Rylie Marie Abbott *

Hudson William Abboud *

Olivia Faith Adcock *

Blake Thomas Aguilar

Billy Ray Aguillard II

Cowan Edward Alfonso *

Sarah Michelle Allen

Camille Rose Allgood *

Nashla Julita Almendarez Granados *

Adam Christian Alsbury

Braeden Shea Anderson

Isaiah Anderson

Sara Grace Anderson

Cameron Blake Andrews *

Adriana Marie Aponte

Nicholas Tate Arnold *

Ja'Niya Denay Asberry

Joshua Francis Aubin

Morgan Alexis Babin *

Arianna Ruth Babin *

Austin Michael Bacigalupi

Julisa Bahena Ozuna *

Jonathan Henry Baio Jr. *

Shane Lee Anthony Baker

Connor Jack Ballard *

Ethan Franklin Boyd Ballard

Victoria Nicole Barksdale *

Peyton Charles Louis Barnes *

Camille Alexzia Barnes

Triniti Lynn Barnes

Brooke Lynn Barzare

Elizabeth Ashleigh Baudoin

Chance Elton Bauers

Wesley Stephen Baxter

Ethan Bradley Beadle

Catherine Elizabeth Beasley *

Madelyn Jenell Belcher *

Jacob Thomas Bennett

Presley Noel Berry *

Ronald Thomas Berry

Jacelyn Taylor Berryhill

Amaris Mae Dela Pena Birmingham *

Alyssa Leigh Bishop *

Ramon Cornell Blakes Jr.

Kaitlyn Elizabeth Blood

Anthony Clay Blount

Kyle Thomas Bloyed

Kaia Leigh Bob *

Hunter Joseph Bond

Liliana Marie Bonilla

Seth Paul Bordelon

Raygan Michele Bosco

Dylan Michael Bossom

Averie Danielle Bradley *

Dana Nicole Bramlet *

Olivia Renee Brandt *

Aaron Joseph Branton

Marleigh Cheree' Breaux *

Saundra Ivette Bridges

Jason Jesus Bringas

Avery Brielle Broom

Savanah Marie Brose

Aubre Alaine Broussard *

Kaleb John Broussard *

Hannah Caitlyn Brown *

Brooklyn Marie Brown

Caydence Nichelle Brown

Micah Ethan Brown

Ivan Jacobe Brown

Payton Blythe Brownell *

Jared Terrell Browning *

Ashlyn Cole Buhler

Keenon Robert Burks

Charles Egan Burrell III

Cassidy Rhae Byars *

Joshua Stephen Byrd

Jai Beckett Calhoun *

Kallie Joelle Calvaruso

Sydnee Elyse Cambre *

Wylie Henry Campbell

Juan Rene Candia

Hugo Ociel Candia

Chassidy Leigh Carpenter

Xavier Lorenzo Carson

Raven Alexis Carter

Kristopher Albert Castillo

Sidney Morgan Cheney *

Anne Michelle Chevalier *

Kaleb Jamal Christian

Joseph Daniel Christman *

Gustavo Ramirez Cisneros

Carson Thomas Clark

Jude Michael Clarke *

Kirsten Taylor Coates *

Cameron Lloyd Cockerham *

Grace Alise Cokes

Benjamin Andrew Cole

Alexis Marie Coleman

Cyrus Christopher Conley

Brandon Wayne Cook

Andrea Beatriz Cornejo

Conner Nicholas Corona

Nicholas Bryson Cosby

Nicholas Chase Crawford *

Edwin Francisco Cruz

Febe Rachel Cruz-Garcia

Madeline Blanche Cupit

Brianna Laurelle Daigle *

Riley Anne D'Armond

Reagan Elizabeth David *

Londyn Skye Davis

Destin Ashley Davis

Claire Elizabeth Dean *

Harold Joseph Delaune III

Carter Alan Delaune

Eva Marie Denino *

Delanie Rheanna Diamond

Erick Emir Diaz *

Kathleen Diaz-Betancourt

Peyten Anthony Dickerson

Chania Solange Dillon *

Rebeca Ariana Dillon

Brooklynn Jean Dine *

Magdalena Grace DiSanto

Hope Alyssa Distefano

Skyler Brielle Alexandria Dixon

Aristide Dixon

Mandolyn Claire Donohue *

Jules Armadie Dormain *

Ashontre Tiara Dotson

Eyzeya King Douglas *

Angel Jerica Dowdy

Gabriel Scott Drago

Raegan Leigh Drummond *

Andrew Garrett Duckworth *

Haleigh Elizabeth Ducote

Connor William Dunn

Isabella Rose Dykes

Alyssa Ann Ebbers

Travis Keith Eckman Jr.

Aiden Charles Edling *

Mason G'Orre Edwards

Emily Joanna Ellis *

Hunter James Ernest

Jejireh Jon Escobidal

Stephanie Espinoza

Valeria Estrada

Gabriel James Eunice

Mackenzie Layne Evans *

Larson Ivy Fabre *

Joseph Cameron Farmer *

Robert Eugene Ferrell III *

Gunter Luke Findley

Cade Garrison Fletcher

Elizabeth Flores

Cesia Valentina Flores Cruz

Emma Claire Fontenot *

Clay Michael Fontenot *

Kyleigh Nicole Forbes

Curtis Theodore Forbes Jr.

Breann Dannette Ford

Ji'Lon Cheynhail Forstall

Ja'Barry Fortenberry

Ethan Keller Foster

Phillip Micheal Foster

Dylan Charles Fowler *

Gabe David Fuentes

Katelyn Marie Gaffney *

Kyle Joseph Gaffney

Kaylee Monique Galeano *

Erik Apolinar Garcia

Kaden Michael Gardner *

Anirudh Garg

Caleb Michael Gautreaux

Brianna Michelle Gehling *

Caden Alder Gettys *

Kaydence Cheyenne Gibson *

Kaden Wayne Gideon

Daylea Danae Gill

Blake Joseph Gillis

Marcus Randall Glaze *

Megan Glovier *

Amy Granados *

Zachary Hiram-Gene Granger *

Dominic Anthony Graphia *

Halie Kincaid Graves *

Katelyn Skye Guice

Jack Joseph Guidry *

Kylie Madison Guidry

Garrett Scott Guillory

Alexis Marie Guitreau

Lauren Elise Hall *

Isabella Michelle Harrington

April Brinah Harris

Breyden Harvey

Caden Lee Hathcox

Matthieu Oliver Wyndell Hawkins

Collin James Hebert

Michael Sidney Hebert

Kaliyah Lanae Henderson

Aiden Bradley Hernandez

Stephanie Michelle Hernandez

Andrea Stephanie Hernandez

Karen M. Hernandez

Ariatna Montserrat Hernandez Perez *

Remy Kevin Hidalgo

Micah Robbie Hill

Averie Paige Hirschey

Jazmine Victoria Marie Holden *

Brayden Michael Holden

Bryce Evan Hollomon

Noah Hunter Hood *

Zane Daniel Lloyd Hooper

Kamryn Jade Hooper

Haley Lynn Hoover *

Christian David Hoover

Elizabeth Paige Howard *

LeYan Hu *

Hannah Marie Hudnall *

Chase Edward Hull

Hannah Elizabeth Hunt

Antoinette Melisse Plenos Idong *

Jennifer Isidoro

Clayton Alonzo Jacocks *

Jacob Lelen Jarman

Hayden James Jarrell

Samantha Leann Jarrett

Devan Roy Jerome

Matthew Paul Jett

Alex Lane Johnson *

Brennen Christopher Johnson

Dylan Andrew Johnson

Aubrey Jewel Jones *

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Kori Michelle Jones

Kilye Lynn Jones

Altoris Jordan III

Kearstin Maurielle Joseph

Robert Ray Juneau II

Sydney Grace Junot *

Caden Edward Kannady *

Grace Louise Kearley *

Joseph Patrick Kell

Addison Hope Kelly *

Landon Alexander Kent

Kyle Joseph Kieronski *

Darius Deshaun Kinchen

Kenidy Mariah King

Ava Elise LaBorde *

Olivia Deanna Lacassin

Tristan Benjamin Whiddon Lahasky

Krystal Rhea Lambert

Scott Patrick Landry *

Paige Madison Landry *

Trinity Michelle Landry

Jaelyn Trinity Langlois *

Macie Lee Langlois

Nathaniel Anthony LaRue

Darian Nicole Leader

Jackson Collins LeBeouf

Kamdyn Raine Lee *

Skyler Nicole Lewis

Katherine Fabiola Licona Padilla

Damian Andrew Lilly

Trent Lewis Lilly

Hannah Gabrielle Linebaugh

Arath Abel Loera-Machado

Aidan Scott Loga *

Miranda Renee Logan *

Destiny Elizabeth Long

Kelsey Frances Lott *

Taylor Ann Luneau

Catarina Jessie Macias

Aubrianna Martha Mackiewicz *

Ashlynn Louise Maise

Madden Paul Major *

Logan Anthony Major

Shayna Marie Malonson

Andrew Steven Maloy

Moises Elias Mancia-Zepeda

Zayne Christian Mandujano

Caden Dane Martin *

Jayden Marie Martin

Daniel Albert Martinez

Katlin Elizabeth Matthews

Kaira Michel May *

Ethan Exavior Mayeaux

Bailea Noel McCartney *

Gaven Shane McComas

Erika Nicole McCrystal *

Madeline Noel McDaniel

Elise Angelle McElroy *

Jeremy Allan Brown McFadden

Molly Kate McMaster *

Ethan James McWilliams

Jose Xavier Melendez Portillo

Rachel Mena

Kimberly Vanessa Mendoza

Arianna Mercado

Stratton Alexander Michelli

Alexander Harrison Midkiff

Camryn Alexis Miley *

Gambit Logan Miller

Jade Nicole Millet *

Brianna Lynn Mills

Heath Stefan Mills

Kaleb Dale Mitchell

Randall Alexander Mitchell

Kameryn Dynetta Moore

Arely Morales

Matthew Ethan Mores

Kristian Lee Morris

Kaylee Jean Nauman

Blaine Barthelemew Nelson

Kyle Joseph Netterville

Bradley Ray Newman

Gavin Tray Nobles

Kayla Reign Nola

Carter Daniel Normand *

Meagan Ruth Normand

Tianna Dawn Nowell *

Chloe Alexandra Nugent *

Alessa C. Nuila

Mariana Oliveira Silva

Abigail Marie Olson

Desiree Marie Oneall

Bryce David Onellion *

Aubrey Isabella Jean O'Rourke

Ian Alexander O'Rourke

Brayan Osorio

Aalayia Lamaria Otis

Brennan Gage Oudit

Anai Jimenez Ozuna

Aidan Wesley Dean Pape

Lily Par *

Charleigh Alexis Parolli *

Alyssa Grace Patterson *

Leah Rose Patterson *

Carson Slone Pattison *

Blake Andrew Pennison

Abrrielle Elizabeth Peno

Gael Perez Almaguer

Devan William Perkins *

Walker Clay Peyton *

Brice Michael Peyton *

Vincent Dinh Pham *

Kaylee Jean Phillips *

Connor Brayden Phillips

Mason Vega Pierce *

Brett Michael Pierce

Taylor Anne Pippin *

Paige Elizabeth Pitre

Carson Doyle Pittman *

Jaiden Victoria Pittman

Keyana Nicole Pleasant

Caitlin Irene Porter

Kate Marie Price *

Morgan Grace Purvis *

Ethan Wayne Quebodeaux

Axel Daniel Quintero Agurcia

Caleb Matthew Rackley

Hayden Carlton Rainey

Madison Elizabeth Ratner *

Jordan Reams

Blaze Michael Restivo *

Kylie Marie Rhodus *

Reagan Makenzie Ricard

Jeb Forrest Rice

Brian Flores Rivera

Tiffany Paige Roberson

Hunter Ray Roberts

Mallory Layne Roberts

Lucas Samuel Robertson

Brooklyn Renee' Robinson

Herman Michael Robinson IV

Juan David Robles *

Nathan Paul Rodrigue *

Conner Joseph Rodrigue

Lesly Sarahy Rodriguez-Portillo

Watson Jeb Rogers *

Hunter Wayne Rushing

Connor James Rutland *

Ainsley Noelle Sabol

Iden Yaxsiri Salgado Castro

Esmeralda Evett Salmeron *

Alan Emilio Sanchez Jaime

Stephanie Sanchez-Delgado

Christopher Corey Sanders

Kayla Brianne Scheib *

Matthew Benjamin Scherp *

Braedon Ashton Seal

Lauryn Alayciah Shavers *

Jordan Pharell Sheffield

Bryan Michael Shoalmire

Geralyn Estelle Sibley *

Margaret Helene Silverman *

Jacob Heath Slack

Camron Ashton Sloan

Bryce Coleman Sloan

Abby Lea Smith

Carly Nicholle Smith

Skylar Faith Smith

Michael Roy Smith III

Hugh Dale Roger Smith

Ethan Andrew Songy *

Daisy Soriano-Hernandez

Milicen Ivana Sorto-Castro

Briyden Michael Spillers *

Grace Ann Stalsby *

Timothy Miles Steed

Jourdyn Aaliyah Steib

Bailey Jordan Stoker

Renee Shelby Stokes *

Connor Alan Sullivan

Cameron Ray Swarts

Madyson Hayleigh Switzer *

Avery Makenna Sylvia *

Malorie Rain Tassin

Sheneka Serenity Taylor

D'hainu Malkavian Temple

Curtis Taylor Temple

Jacob Scott Temple

Hayden Neil Thevenot

Christopher David Thomas

Dynasty Rosemary Thomas

Aiden Wagner Thornton *

Connor Neil Thurman *

Isaias Tovar-Gaytan

Kyre' Elijha Trask

Madison Grace Tubbs *

Journey Kyree Turner

Brennen Sage Tyler

Heidy Melissa Valdez Guevara

Alyah Valdez Walton

Israel Varela Espinoza

Carlos Enrique Vega-Martinez

Thomas Bailey Venegas

Blake Preston Verberne

Zoe Lynn Verret *

Brady Layne Vidrine *

Laney Kathleen Vige *

Naydelin Villarreal

Andres Fernando Vinagre Bautista

Stephen Voorhies

Brady Thomas Wackett

Emma Walker

Kanecia Alayce Walker

Brady Joseph Ward *

Dylan Thomas Watson *

Heather Marie Watson

Hayven LynnLee Watts *

James Robert Webb III

Alejandra Michelle Weir *

Noah Stephen Hoppe Wells

Rose Marie Whetstone

Luke Curtis White *

Laney Joy Wilkes *

Madison Kathryn Willard *

Kayla Jade Williams *

Nathaniel Bryan Williams

Darius Ray Williams

Clayton Gage Williamson *

Dominique Michelle Wilson

Mason Alexander Wolkart

Tripp James Worthington

Makenzie Julianne Wright

Hunter Douglas Wright

Kalyn Adair Yokley *

Presley Anne Zeppuhar *