Graduation ceremonies for Live Oak High School's Class of 2023 were held at 7 p.m. May 19 at Southeastern Louisiana University.

Honor graduates are marked # for summa cum laude and * for magna cum laude.

Graduates include:

Alex Colter Abrams

Jorge Daniel Alarcon #

Jake Tyler Aldy *

Christian Lane Allen

Emely Almonte *

Gabriel Dean Amorello #

Austin Cade Andes

Allie Amanda Andrews

Sean Michael Antie

Emilee Claire Aucoin

Maliyah Rylea Avants

Kenley Grace Baas

Brycen Malik Bailey

Carlie Michel Bankston #

Zakery James Barbier

Ian James Barbier

Ava Michelle Barker #

Blaze Michael Barnett

Marce Michelle Bartholomew

Zachary Quin Barton

Hannah Marie Bass

Donjeta Elizabeth Baumann #

Maddox Lee Becht *

Brittany Marie Bennett #

Kayce Oran Bennett

Salvatore Donald Berna

Michael Paul Blouin III #

Jaidyn Renee Bond

Braylee Ann Boze #

Luke Anthony Bozeman

Lindsay Angel Brecheen

Charles Lee Brewer

Rileigh Lynn Broussard #

Tray Aaron Broussard

Emma Ann Brown #

Tyler Christian Brown

Ruby Matherne Browning

Lily Kaylani Buchmann #

Ryan Ethan Buckner *

Molly Rae Buquoi

Christian Andrew Burrick *

Gavin Chandler Cadarette

Braelyn Tai Cain

Colin Wayne Calhoun

Madison Savannah Cambre #

Adriana Sophia Carter

Gage Joseph Cartwright

Brady Ray Casey

Cullen David Cassard

Matthew Kent Champagne #

Kaylee D'Shae Chandler

Zachary Grant Chaney #

Tyler Cage Chapman

Cameran Matthew Lloyd Christ #

Abigail Morgan Cobb #

Logan Riley Coley

Alixandrea Elise Combs *

Brenna Rene Conrad *

Naudia Lynn Conradi #

Owen Bryce Cooper #

Addison Elizabeth Corie

Jacob Christopher Cox

Piper Arlene Craig

Brook'lynn Monique Crehan *

Macy Avrielle Daigre #

Carson Marton Davis #

Ryann Shaylla Decker

Presley Marie Delanoix #

Abbigail Virginia Delanoix *

Braxton Constantine Demopulos

Dominic Duane Deshotel

Matthew Charles Desrosiers *

Macaelyn Elizabeth Desrosiers

Phillip Michael Devall

Taylor Briann Deville

Chandler Paul Diaz

Christian Cooper Dickerson #

Anthony Bryce Distefano

Cameron Brooke Dodson #

Michael Scott Doyle

Dylan Ryan Drayton

Milla Antonia Dunn *

Kylee Anne Dunn #

Isabella Sherwood Dunnam #

Mark Paul Dyer Jr.

Audrey Taylor Easley #

Ella Elizabeth Elkins #

Tamara Nicole Engels *

J'Kobie Kendell Erwin

Reagan Paige Erwin #

Abigail DeShae Erwin

Dalton Michael Evans #

Skylar James Everett

Hayden Michael Everett *

Mylana Jonnet' Fabre

Sarah Caroline Fernon *

Grace Elizabeth Fernon *

Rileigh Alexis Fleniken

Brooke Nicole Fontenot #

Kennedy Brooke Foreman

Shelby Lynn Foster

Ma'Kayla Janae Franklin

Markham Tate Frazier #

Rylie Madison Gardner #

Cora Maye Gerken

Austin Jacquel Germany #

Rileigh Aliese Gill

Ross Winston Gillespie

Mallory Ann Ginn *

Evan Connor Girouard

Autumn Faith Glaviano

Aaron Jared Gonzalez *

Faith Caroline Grace *

Alton Mich Ray Graham

Connor Ames Guerra

Laney LaRee Gunter

Joselynn Ray Hagan

Jeffrey Thomas Hammond #

Madison Marie Harman #

Madison J'Lynn Harps

Kendall Nicole Harrell

Josiah David Harrouch #

Haleigh Allison Hart #

Madison Rae Hayes

Dawson Joseph Hebert #

Dierk Owen Heine

Kinley LouAnn Hester

Lane Lamar Hilbun

Rhett Keagen Hill #

MacKenzie Rae Himel #

Masun Brett Hooge

Kaitlyn Paige Hoover

Kelsey Michelle Hopkins *

Taylor Serenitie Hughes

Paris Lashell Hughes

Gabriel Michael Lee Hunter

Theoren Alexavier Hutto

Taylor Jean Jenkins

Emma LeeAnn Jett

Sarah Drew Johnson #

Cason Taylor Johnston

Brandon Demon Jones Jr. *

Preston Hugh Jumonville

Ryan Blayne Knapp *

Trevor Gauge Knight

Ethan Allen Kosatka

Lindsey Joy Kuhn

Ignazio Roberto Landry

Elijah Glen Lashley

Amanda Elise Lassard *

Marcayla Antownae Lawrence

Laney Morgan LeBlanc #

Ben Robert LeBoeuf #

Madelyn Brooke Lee #

Jordan Lain LeMay

Justin Michael LeMay

Ethan David Lemoine

Kailyn Ann Lemoine #

Ashton Grace Levert

Emma Faye Lewis #

Nathan Lee Liebert Jr. #

Bayle' Dawson Lindsay #

Angel Lynn Lofton

Julianne Marie Long #

Tyler Anthony Loup

Lane Steven Lusk #

Nicholas The' Ma

Chloe Lane Magee #

Brandon Patrick Maher #

Emma Dian Maher

Tehani Kalaniwai Mahiai-Torres

Mason Martin Malarcher

Cara Elizabeth Marquez #

Jay'Shawn Li'Michael Marshall

Skyler Reid Martin

Jayden Martinez

Gavin Reese Marvel #

Savannah Marie Mascaro *

Abbey Lynn McCulley

Alayna Jade McDonald

Bryson Edwards McKeithen

Ella Rose McKinney

Kane Alexander McKinney

Joshua Andrew Mclin

Hunter Logan Menier

Mallory Elise Mitchell

Ryan Joseph Mizell

Caroline Elizabeth Mae Moffatt *

Zachary Lane Morgan *

John Alan Moritz #

Caleb Joseph Mumphrey

Neil David Muralles #

Kyle Eben Murphy

Ahniya Danielle Muse #

McKenzie Leeann Myers #

Samantha Nassimbeni

Hayley Elizabeth Navarro #

Pattera Duvonn Newsome Jr. *

Reese Arthur Norley

Ashley Rae Norman #

Brady Wade Odell

Brad Elliot Olivier II #

Isabella Ann Ory *

Kaylie Marie Ott #

Hunter Blaine Owens

Mia Bre'shawn Parker

Abbey Elise Payne #

Skylar Annette Peckham

Luke Thomas Pemberton #

Alli Grace Pendarvis #

Breanna Grace Penton

Kyleigh Madison Perrill *

Carol Fiona Perrin

Mikayla Amber Pitre *

Nicole Patricia Poindexter *

Natalia Maria Poindexter #

Kilee Farren Posney *

Darius Di'Yon Poullard

Laynie Brooke Pourciau

Chandler James Powell

Andrew Carter Prestridge

Kylie Kay Price #

Kaylee Jade Price #

Keagan Owen Rabalais #

Jacob Michael Rayburn *

Jingyi Ren #

Ashley Diane Reynerson #

Katelyn Elizabeth Richard *

Christian Cazzle Rider #

Kaylee Destin Ritchey

Lucas Cole Roberts

Christopher John Robichaux Jr.

Jamia Janay Robinson

Aubree Marie Roblin

Jacob Wesley Rogers #

Desirae Nicole Rosemann

Logan David Roule *

James Edward Rowe

Jacob Allen Rowe

Andrew Joseph Rutecki #

Sophia Isabella Sauhing #

Brayden Christopher Savage #

Baylee Michelle Savage #

Destiny Denae Scott #

Colbie Marie Seals #

Kristopher Lawson Simpson *

Sumail Singh #

Jasmine Keione Singleton

Demetrios Charles Sioris

Londyn Grace Smiley *

Sierra Grace Smith #

Caleb Jude Smith

Caleb Alexander Smith

Jalyne Bre' Smith

Honesti Lanell Smith

Emalee Claire Spence #

Molly Faith Spring #

Noah Lee Stafford

Lyria Syvinna Stanford *

Grant Cole Starns

Jerry Thomas Stewart #

Meredith Grace Stoner

Julianna Deche Stout #

Katelyn Nicole Taylor #

Lawson Jeffrey Terrell

Ethan Cole Thibodeaux

Michaela Ann Thornton

Nicole Ashley Trahan #

Liam Christopher Trahan *

Bailey Elizabeth Tremblay

Keaton Riley Turner

Kaylynn Leigh Tyler

Drew Lawrence Underwood

Cadence Elizabeth VanAtta

Brianna Nicole Varnado *

Jeronimo Vela-Lopez *

Alijah Nathanial Vincent *

Abigaile Elise Viola

David Voorhies III

Landon Reid Wall

Devin Michael Walton

Jacob Chad Wascom #

Colton James Way *

Brandon Louis Webb

Kathryn Jaquelinmae Weber

Tyler Ashton Welch

London Whitney Whetstone

Emma Grace Whiddon

Sylvia Grace White #

Sydney Rae Wiginton #

Savanna Brook Williams

Deondre Jemel Williams

Jacob Noah Williams

Kelsey Michelle Wollmer

Abygail Lillian Wood #

Shaina Nicole Young *

Yuki Yu #

Adrian Luke Zeringue

Lauren Olivia Zito #