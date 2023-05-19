Graduation ceremonies for Live Oak High School's Class of 2023 were held at 7 p.m. May 19 at Southeastern Louisiana University.
Honor graduates are marked # for summa cum laude and * for magna cum laude.
Graduates include:
Alex Colter Abrams
Jorge Daniel Alarcon #
Jake Tyler Aldy *
Christian Lane Allen
Emely Almonte *
Gabriel Dean Amorello #
Austin Cade Andes
Allie Amanda Andrews
Sean Michael Antie
Emilee Claire Aucoin
Maliyah Rylea Avants
Kenley Grace Baas
Brycen Malik Bailey
Carlie Michel Bankston #
Zakery James Barbier
Ian James Barbier
Ava Michelle Barker #
Blaze Michael Barnett
Marce Michelle Bartholomew
Zachary Quin Barton
Hannah Marie Bass
Donjeta Elizabeth Baumann #
Maddox Lee Becht *
Brittany Marie Bennett #
Kayce Oran Bennett
Salvatore Donald Berna
Michael Paul Blouin III #
Jaidyn Renee Bond
Braylee Ann Boze #
Luke Anthony Bozeman
Lindsay Angel Brecheen
Charles Lee Brewer
Rileigh Lynn Broussard #
Tray Aaron Broussard
Emma Ann Brown #
Tyler Christian Brown
Ruby Matherne Browning
Lily Kaylani Buchmann #
Ryan Ethan Buckner *
Molly Rae Buquoi
Christian Andrew Burrick *
Gavin Chandler Cadarette
Braelyn Tai Cain
Colin Wayne Calhoun
Madison Savannah Cambre #
Adriana Sophia Carter
Gage Joseph Cartwright
Brady Ray Casey
Cullen David Cassard
Matthew Kent Champagne #
Kaylee D'Shae Chandler
Zachary Grant Chaney #
Tyler Cage Chapman
Cameran Matthew Lloyd Christ #
Abigail Morgan Cobb #
Logan Riley Coley
Alixandrea Elise Combs *
Brenna Rene Conrad *
Naudia Lynn Conradi #
Owen Bryce Cooper #
Addison Elizabeth Corie
Jacob Christopher Cox
Piper Arlene Craig
Brook'lynn Monique Crehan *
Macy Avrielle Daigre #
Carson Marton Davis #
Ryann Shaylla Decker
Presley Marie Delanoix #
Abbigail Virginia Delanoix *
Braxton Constantine Demopulos
Dominic Duane Deshotel
Matthew Charles Desrosiers *
Macaelyn Elizabeth Desrosiers
Phillip Michael Devall
Taylor Briann Deville
Chandler Paul Diaz
Christian Cooper Dickerson #
Anthony Bryce Distefano
Cameron Brooke Dodson #
Michael Scott Doyle
Dylan Ryan Drayton
Milla Antonia Dunn *
Kylee Anne Dunn #
Isabella Sherwood Dunnam #
Mark Paul Dyer Jr.
Audrey Taylor Easley #
Ella Elizabeth Elkins #
Tamara Nicole Engels *
J'Kobie Kendell Erwin
Reagan Paige Erwin #
Abigail DeShae Erwin
Dalton Michael Evans #
Skylar James Everett
Hayden Michael Everett *
Mylana Jonnet' Fabre
Sarah Caroline Fernon *
Grace Elizabeth Fernon *
Rileigh Alexis Fleniken
Brooke Nicole Fontenot #
Kennedy Brooke Foreman
Shelby Lynn Foster
Ma'Kayla Janae Franklin
Markham Tate Frazier #
Rylie Madison Gardner #
Cora Maye Gerken
Austin Jacquel Germany #
Rileigh Aliese Gill
Ross Winston Gillespie
Mallory Ann Ginn *
Evan Connor Girouard
Autumn Faith Glaviano
Aaron Jared Gonzalez *
Faith Caroline Grace *
Alton Mich Ray Graham
Connor Ames Guerra
Laney LaRee Gunter
Joselynn Ray Hagan
Jeffrey Thomas Hammond #
Madison Marie Harman #
Madison J'Lynn Harps
Kendall Nicole Harrell
Josiah David Harrouch #
Haleigh Allison Hart #
Madison Rae Hayes
Dawson Joseph Hebert #
Dierk Owen Heine
Kinley LouAnn Hester
Lane Lamar Hilbun
Rhett Keagen Hill #
MacKenzie Rae Himel #
Masun Brett Hooge
Kaitlyn Paige Hoover
Kelsey Michelle Hopkins *
Taylor Serenitie Hughes
Paris Lashell Hughes
Gabriel Michael Lee Hunter
Theoren Alexavier Hutto
Taylor Jean Jenkins
Emma LeeAnn Jett
Sarah Drew Johnson #
Cason Taylor Johnston
Brandon Demon Jones Jr. *
Preston Hugh Jumonville
Ryan Blayne Knapp *
Trevor Gauge Knight
Ethan Allen Kosatka
Lindsey Joy Kuhn
Ignazio Roberto Landry
Elijah Glen Lashley
Amanda Elise Lassard *
Marcayla Antownae Lawrence
Laney Morgan LeBlanc #
Ben Robert LeBoeuf #
Madelyn Brooke Lee #
Jordan Lain LeMay
Justin Michael LeMay
Ethan David Lemoine
Kailyn Ann Lemoine #
Ashton Grace Levert
Emma Faye Lewis #
Nathan Lee Liebert Jr. #
Bayle' Dawson Lindsay #
Angel Lynn Lofton
Julianne Marie Long #
Tyler Anthony Loup
Lane Steven Lusk #
Nicholas The' Ma
Chloe Lane Magee #
Brandon Patrick Maher #
Emma Dian Maher
Tehani Kalaniwai Mahiai-Torres
Mason Martin Malarcher
Cara Elizabeth Marquez #
Jay'Shawn Li'Michael Marshall
Skyler Reid Martin
Jayden Martinez
Gavin Reese Marvel #
Savannah Marie Mascaro *
Abbey Lynn McCulley
Alayna Jade McDonald
Bryson Edwards McKeithen
Ella Rose McKinney
Kane Alexander McKinney
Joshua Andrew Mclin
Hunter Logan Menier
Mallory Elise Mitchell
Ryan Joseph Mizell
Caroline Elizabeth Mae Moffatt *
Zachary Lane Morgan *
John Alan Moritz #
Caleb Joseph Mumphrey
Neil David Muralles #
Kyle Eben Murphy
Ahniya Danielle Muse #
McKenzie Leeann Myers #
Samantha Nassimbeni
Hayley Elizabeth Navarro #
Pattera Duvonn Newsome Jr. *
Reese Arthur Norley
Ashley Rae Norman #
Brady Wade Odell
Brad Elliot Olivier II #
Isabella Ann Ory *
Kaylie Marie Ott #
Hunter Blaine Owens
Mia Bre'shawn Parker
Abbey Elise Payne #
Skylar Annette Peckham
Luke Thomas Pemberton #
Alli Grace Pendarvis #
Breanna Grace Penton
Kyleigh Madison Perrill *
Carol Fiona Perrin
Mikayla Amber Pitre *
Nicole Patricia Poindexter *
Natalia Maria Poindexter #
Kilee Farren Posney *
Darius Di'Yon Poullard
Laynie Brooke Pourciau
Chandler James Powell
Andrew Carter Prestridge
Kylie Kay Price #
Kaylee Jade Price #
Keagan Owen Rabalais #
Jacob Michael Rayburn *
Jingyi Ren #
Ashley Diane Reynerson #
Katelyn Elizabeth Richard *
Christian Cazzle Rider #
Kaylee Destin Ritchey
Lucas Cole Roberts
Christopher John Robichaux Jr.
Jamia Janay Robinson
Aubree Marie Roblin
Jacob Wesley Rogers #
Desirae Nicole Rosemann
Logan David Roule *
James Edward Rowe
Jacob Allen Rowe
Andrew Joseph Rutecki #
Sophia Isabella Sauhing #
Brayden Christopher Savage #
Baylee Michelle Savage #
Destiny Denae Scott #
Colbie Marie Seals #
Kristopher Lawson Simpson *
Sumail Singh #
Jasmine Keione Singleton
Demetrios Charles Sioris
Londyn Grace Smiley *
Sierra Grace Smith #
Caleb Jude Smith
Caleb Alexander Smith
Jalyne Bre' Smith
Honesti Lanell Smith
Emalee Claire Spence #
Molly Faith Spring #
Noah Lee Stafford
Lyria Syvinna Stanford *
Grant Cole Starns
Jerry Thomas Stewart #
Meredith Grace Stoner
Julianna Deche Stout #
Katelyn Nicole Taylor #
Lawson Jeffrey Terrell
Ethan Cole Thibodeaux
Michaela Ann Thornton
Nicole Ashley Trahan #
Liam Christopher Trahan *
Bailey Elizabeth Tremblay
Keaton Riley Turner
Kaylynn Leigh Tyler
Drew Lawrence Underwood
Cadence Elizabeth VanAtta
Brianna Nicole Varnado *
Jeronimo Vela-Lopez *
Alijah Nathanial Vincent *
Abigaile Elise Viola
David Voorhies III
Landon Reid Wall
Devin Michael Walton
Jacob Chad Wascom #
Colton James Way *
Brandon Louis Webb
Kathryn Jaquelinmae Weber
Tyler Ashton Welch
London Whitney Whetstone
Emma Grace Whiddon
Sylvia Grace White #
Sydney Rae Wiginton #
Savanna Brook Williams
Deondre Jemel Williams
Jacob Noah Williams
Kelsey Michelle Wollmer
Abygail Lillian Wood #
Shaina Nicole Young *
Yuki Yu #
Adrian Luke Zeringue
Lauren Olivia Zito #